Windows 10 — это операционная система для персональных компьютеров, разработанная и выпущенная Microsoft 29 июля 2015 года. Это первая версия Windows, которая постоянно получает обновления.
Установка, активация и обновление до Windows 10
Конечно, во время установки могут возникнуть некоторые проблемы, поэтому мы также рассмотрели наиболее распространенные ошибки и их решение.
Обновление до Windows 10
Пользователи Windows 7 и 8 могут выполнить обновление до версии Windows 10 аналогично тому, как это используется для загрузки пакетов обновлений для предыдущих версий Windows. Перед загрузкой и установкой обновления необходимо выполнить все необходимые приготовления. Это упростит установку и поможет избежать многих ошибок, которые могут возникнуть.
Чистая установка Windows 10
Чистая установка — лучший способ установить новую операционную систему, а также переустановить существующую. Обычно мы делаем это для того, чтобы правильно настроить нашу новую ОС, или чтобы избавиться от вирусов и исправить системные проблемы. Раньше это был навык, который был в арсенале только у технически подкованных гиков, но в наши дни сделать это на удивление просто.
Основное преимущество чистой установки Windows 10 также является ее основным недостатком: вы удаляете свою предыдущую операционную систему из ее раздела и заменяете ее новой. Это удалит все, что было на разделе, и вместо этого установит Windows 10. Неважно, какая операционная система была установлена ранее — она не будет мешать процессу и, в конце концов, будет стерта.
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Активация Windows 10
Создание резервной копии важных файлов и данных — не единственный шаг, который необходимо выполнить перед продолжением установки. Ваш следующий шаг также должен состоять в том, чтобы найти ключ продукта. Ключи продуктов Windows 10 являются неотъемлемой частью протокола активации продуктов Microsoft.
- Как найти ключ продукта Windows 10?
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Ошибки при установке и активации Windows 10
Устранение неполадок — утомительная задача, но проблемы, связанные с установкой Windows 10, не требуют слишком много усилий. А ошибки активации — это одни из наименее распространенных проблем, с которыми могут столкнуться пользователи, но они чрезвычайно раздражают, поскольку не позволяют вам использовать продукт, за который вы заплатили. К счастью, Microsoft хорошо поработала над их документированием и предоставлением решений.
- 0x8007025d
- 0x80300001
- 0x80070570
- 0x80004005
- 0xc004f074
- 0xc004f069
- 0x8007007b
- 0xc004c003
Восстановление Windows 10
Если у вас возникли проблемы с компьютером, которые вы просто не можете решить, рекомендуется сбросить или восстановить операционную систему. Эти два действия на первый взгляд кажутся похожими, но между ними есть очень важные различия:
- Сброс настроек аналогичен переустановке Windows, но во время этого процесса ваши файлы, настройки и приложения Магазина Windows будут удалены.
- Восстановление — это способ отменить недавние системные изменения, которые вы сделали, и вернуться к предыдущему состоянию (образу) системы.
Восстановление системы и файлов — это проблемы, которых боится пользователь, и которые часто склонны игнорировать, пока не станет слишком поздно. Не следует откладывать решение этих проблем, вы должны заблаговременно узнать, как создать диск восстановления и восстановить поврежденные или потерянные файлы.
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Обновление Windows 10
Утилита Windows Update предоставляет автоматическое и простое в использовании решение для установки обновлений программного обеспечения для Windows 10. Microsoft позаботилась о том, чтобы пользователи не избегали обновлений, сделав их автоматическими, но добавила функцию отсрочки обновлений на некоторое время. Эта функция просканирует вашу систему, чтобы найти устаревшее программное обеспечение.
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Возможные ошибки обновления Windows 10
- 0x80073701
- 0x80072f8f — 0X20000
- 80072efe
- 0xc190020e
- 0x800f0922
- 0x80080005
- 0x80070643
- 0x8007000d
- 0x80070422
- 0x80073712
- 0xc1900101
- 0x80070003
- 0x80070424
Настройка и работа в Windows 10
Теперь, когда система установлена, мы можем посмотреть, как использовать Windows 10 в полной мере. Например, Центр уведомлений в Windows 10 является важной частью операционной системы. Знание того, как извлечь из них максимальную пользу, может помочь изменить ваш опыт работы с Windows 10.
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Устройства и драйверы в Windows 10
Если вы недавно обновились с Windows 7 (или даже более старой версии), вам может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к управлению устройствами в Windows 10. Однако основной принцип остается прежним — подключите устройство к правильному порту, и пусть автоматический установщик Windows настроит драйверы. Что касается беспроводных устройств, мастер установки Windows 10 очень интуитивно понятен, и он выполнит свою работу.
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Драйверы в Windows 10
Драйверы — это программное обеспечение, выполняющее функции переводчика между вашей операционной системой и различными устройствами, подключенными к вашему компьютеру. Каждое устройство имеет драйвер, который позволяет ему взаимодействовать с операционной системой.
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Возможные проблемы
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Персонализация Windows 10
Руководство по персонализации призвано помочь вам безболезненно перейти на Windows 10 и новый пользовательский интерфейс. Оно поможет вам понять новый интерфейс и то, как вы можете настроить его в соответствии со своим стилем.
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Темы — это лишь один из методов персонализации, доступных в Windows 10 , и они позволяют вам лучше работать с экраном рабочего стола. Вы можете выбрать готовые темы или отредактировать их, а также создать свои собственные.
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Учетные записи, безопасность и конфиденциальность
Управление учетными записями сильно изменилось с появлением учетных записей Microsoft в Windows 10. Наше руководство призвано помочь узнать, как вы можете управлять несколькими пользователями на своем ПК, создавать специальные дочерние учетные записи для ваших детей. Они позволяют вам устанавливать лимиты и контролировать их использование ПК.
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Параметры входа
Windows 10 позволяет пользователям входить в свои устройства несколькими способами при загрузке. Вы также можете настроить запрос входа в систему после выхода устройства из спящего режима.
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Безопасность
Брандмауэр Windows — это служебная программа, предназначенная для защиты от критических угроз безопасности, которые пытаются проникнуть на ваш компьютер через сеть или Интернет. Брандмауэр включен по умолчанию, хотя многие люди предпочитают его отключать, потому что не знают, как правильно его настроить.
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Защита от вирусов
Хотя существует множество сторонних инструментов, обеспечивающих защиту от вирусов и вредоносных программ, вы можете просто использовать прилагаемое приложение Защитник Windows для сканирования вашего ПК.
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Файлы и папки
Основы работы с файлами и папками в Windows 10 не сильно изменились по сравнению с другими версиями этой операционной системы.
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Обслуживание и оптимизация
Чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего устройства, вам необходимо приложить некоторые усилия, когда речь идет об обслуживании системы и оптимизации производительности. Это не требует от вас выполнения технически подкованного процесса, поскольку существует множество автоматизированных инструментов, которые делают это за вас.
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Устранение распространенных проблем в Windows 10
В этом разделе мы рассмотрели некоторые распространенные проблемы, с которыми сталкивался каждый, кто когда-либо использовал любую версию Windows. Это такие ошибки, как «Синий экран смерти» или неожиданные ошибки, которые появляются только в виде шестнадцатеричного кода, такого как 0xc00003E9.
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