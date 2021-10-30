Одной из наиболее часто встречающихся ошибок является ошибка 0x80004005 в Windows 10. Эта ошибка обычно возникает при неудачной попытке использовать общий ресурс в сети, например общий сетевой жесткий диск. Обычный синтаксис этой ошибки выглядит примерно так: «Windows не может получить доступ к \ Computer1, проверьте орфографию… Код ошибки 0x80004005 Неизвестная ошибка».

Как исправить ошибку 0x80004005? Для этого можно применить 6 различных способов:



- Отключить IPv6,

- Проверить NetBIOS,

- Проверить настройки общего доступа,

- Проверить разрешения,

- Повторно загрузить Центр обновления Windows 10,

- Включить поддержку общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS.



Ниже подробно рассмотрим каждый из этих способов.

Быстрые способы исправления ошибки 0x80004005

Есть несколько «быстрых исправлений», которые стоит попробовать, чтобы устранить эту ошибку. Эти конкретные решения часто решают проблему с кодом ошибки 0x80004005.

Хотя это не полный список всех возможных решений, есть большая вероятность, что одно из этих исправлений сработает для вас.

Отключить IPv6

Одно из исправлений кода ошибки 0x80004005 — отключить протокол IPv6 на вашем компьютере. В любом случае вам не нужен IPv6 прямо сейчас, если вы не используете сеть IPv6.

Просто выполните следующие четыре шага, чтобы попробовать это исправление:

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» в Windows и выберите «Сетевые подключения». Нажмите «Изменить параметры адаптера». Щелкните правой кнопкой мыши сетевой адаптер и выберите «Свойства». Найдите «Протокол Интернета версии 6 (TCP / IPv6)» на центральной панели и снимите флажок.

Большинство сетевых конфигураций по-прежнему используют IPv4 и будут использовать IPv4 в обозримом будущем, поэтому какое-то время вам не понадобится IPv6, если только вы не находитесь в корпоративной сети, которая уже использует IPv6.

Если это не устранило ошибку, перейдите к следующему предлагаемому решению.

Проверьте NetBIOS

Следующим шагом для устранения кода ошибки 0x80004005 является проверка работы службы NetBIOS. NetBIOS позволяет подключенным к сети компьютерам совместно использовать ресурсы. Если это не работает или не включено, это может вызвать ошибку.

Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что служба NetBIOS включена:

В том же окне, что и выше, выделите «IPv4» и нажмите кнопку «Свойства» внизу. Щелкните «Дополнительно», затем выберите вкладку «WINS». Убедитесь, что для параметра NetBIOS установлено значение «По умолчанию».

Если NetBIOS работает должным образом, перейдите к следующему возможному решению.

Проверьте настройки общего доступа

Если проблема не в настройках NetBIOS, посмотрите расширенные настройки общего доступа.

Перейдите в «Панель управления -> Сеть и Интернет -> Центр управления сетями и общим доступом -> Расширенные настройки общего доступа». Щелкните «Частная» сеть и убедитесь, что включен параметр «Включить обнаружение сети» и установлен флажок «Включить автоматическую настройку…» . Убедитесь, что параметр «Включить общий доступ к файлам и принтерам» также активирован. Нажмите «Все сети» и убедитесь, что опция «Отключить защищенный паролем общий доступ к сети» включена.

Если вы внесли изменения в настройки общего доступа, повторно протестируйте свой общий ресурс, чтобы увидеть, исправила ли он ошибку 0x80004005. Если изменения не устранили код ошибки, переходите к проверке разрешений.

Проверьте разрешения

Щелкните правой кнопкой мыши папку или диск, к которому вы хотите предоставить общий доступ, и выберите «Свойства». Перейдите на вкладку «Совместное использование» , затем выберите «Расширенный общий доступ». Убедитесь, что флажок рядом с «Поделиться этой папкой» установлен , затем нажмите «Разрешения». Выделите группу «Все», которая должна находиться на верхней панели, и разрешите «Полный доступ». Если группы «Все» нет, нажмите «Добавить» и введите «Все» на нижней панели, затем выберите ее.

Если разрешения не помогли, перейдите к повторной загрузке обновлений Windows 10.

Повторно загрузите Центр обновления Windows 10

Если вы получаете сообщение об ошибке с кодом 0x80004005 при попытке обновить Windows 10, проблема может быть вызвана повреждением установочного файла. Чтобы исправить это, попробуйте повторно загрузить установщик Windows 10 и начать заново. Как ни неприятно, но стоит попробовать, если это является источником проблемы.

Включение поддержки общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS

Как было предложено читателем TechJunkie TFI, несколько пользователей сообщили, что включение поддержки общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS помогает.

В поле поиска введите «панель управления», затем выберите «Программы и компоненты». На левой панели задач нажмите «Включение или отключение компонентов Windows». В открывшемся диалоговом окне прокрутите вниз и найдите «Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS». Убедитесь, что флажок рядом с «Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS» установлен как установленный. Нажмите ОК.

Другие ошибки

Официальный сайт — https://www.microsoft.com/ru-ru.