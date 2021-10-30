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0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ

0x80004005
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Содержание
  1. Быстрые способы исправления ошибки 0x80004005
  2. Отключить IPv6
  3. Проверьте NetBIOS
  4. Проверьте настройки общего доступа
  5. Проверьте разрешения
  6. Повторно загрузите Центр обновления Windows 10
  7. Включение поддержки общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS
  8. Другие ошибки

Одной из наиболее часто встречающихся ошибок является ошибка 0x80004005 в Windows 10. Эта ошибка обычно возникает при неудачной попытке использовать общий ресурс в сети, например общий сетевой жесткий диск. Обычный синтаксис этой ошибки выглядит примерно так: «Windows не может получить доступ к \ Computer1, проверьте орфографию… Код ошибки 0x80004005 Неизвестная ошибка».

Как исправить ошибку 0x80004005?
Для этого можно применить 6 различных способов:

- Отключить IPv6,
- Проверить NetBIOS,
- Проверить настройки общего доступа,
- Проверить разрешения,
- Повторно загрузить Центр обновления Windows 10,
- Включить поддержку общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS.

Ниже подробно рассмотрим каждый из этих способов.

Быстрые способы исправления ошибки 0x80004005

Есть несколько «быстрых исправлений», которые стоит попробовать, чтобы устранить эту ошибку. Эти конкретные решения часто решают проблему с кодом ошибки 0x80004005.

Хотя это не полный список всех возможных решений, есть большая вероятность, что одно из этих исправлений сработает для вас.

Отключить IPv6

Одно из исправлений кода ошибки 0x80004005 — отключить протокол IPv6 на вашем компьютере. В любом случае вам не нужен IPv6 прямо сейчас, если вы не используете сеть IPv6.

Просто выполните следующие четыре шага, чтобы попробовать это исправление:

  1. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» в Windows и выберите «Сетевые подключения». 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ
  2. Нажмите «Изменить параметры адаптера». 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ
  3. Щелкните правой кнопкой мыши сетевой адаптер и выберите «Свойства». 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ
  4. Найдите «Протокол Интернета версии 6 (TCP / IPv6)» на центральной панели и снимите флажок. 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ

Большинство сетевых конфигураций по-прежнему используют IPv4 и будут использовать IPv4 в обозримом будущем, поэтому какое-то время вам не понадобится IPv6, если только вы не находитесь в корпоративной сети, которая уже использует IPv6.

Если это не устранило ошибку, перейдите к следующему предлагаемому решению.

Проверьте NetBIOS

Следующим шагом для устранения кода ошибки 0x80004005 является проверка работы службы NetBIOS. NetBIOS позволяет подключенным к сети компьютерам совместно использовать ресурсы. Если это не работает или не включено, это может вызвать ошибку.

Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что служба NetBIOS включена:

  1. В том же окне, что и выше, выделите «IPv4» и нажмите кнопку «Свойства» внизу. 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ
  2. Щелкните «Дополнительно», затем выберите вкладку «WINS». 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ
  3. Убедитесь, что для параметра NetBIOS установлено значение «По умолчанию». 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ

Если NetBIOS работает должным образом, перейдите к следующему возможному решению.

Проверьте настройки общего доступа

Если проблема не в настройках NetBIOS, посмотрите расширенные настройки общего доступа.

  1. Перейдите в «Панель управления -> Сеть и Интернет -> Центр управления сетями и общим доступом -> Расширенные настройки общего доступа». 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ
  2. Щелкните «Частная» сеть и убедитесь, что включен параметр «Включить обнаружение сети» и установлен флажок «Включить автоматическую настройку…» . Убедитесь, что параметр «Включить общий доступ к файлам и принтерам» также активирован. 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ
  3. Нажмите «Все сети» и убедитесь, что опция «Отключить защищенный паролем общий доступ к сети» включена. 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ

Если вы внесли изменения в настройки общего доступа, повторно протестируйте свой общий ресурс, чтобы увидеть, исправила ли он ошибку 0x80004005. Если изменения не устранили код ошибки, переходите к проверке разрешений.

Проверьте разрешения

  1. Щелкните правой кнопкой мыши папку или диск, к которому вы хотите предоставить общий доступ, и выберите «Свойства». 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ
  2. Перейдите на вкладку «Совместное использование» , затем выберите «Расширенный общий доступ». 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ
  3. Убедитесь, что флажок рядом с «Поделиться этой папкой» установлен , затем нажмите «Разрешения». 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ
  4. Выделите группу «Все», которая должна находиться на верхней панели, и разрешите «Полный доступ». Если группы «Все» нет, нажмите «Добавить» и введите «Все» на нижней панели, затем выберите ее. 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ

Если разрешения не помогли, перейдите к повторной загрузке обновлений Windows 10.

Повторно загрузите Центр обновления Windows 10

Если вы получаете сообщение об ошибке с кодом 0x80004005 при попытке обновить Windows 10, проблема может быть вызвана повреждением установочного файла. Чтобы исправить это, попробуйте повторно загрузить установщик Windows 10 и начать заново. Как ни неприятно, но стоит попробовать, если это является источником проблемы.

Включение поддержки общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS

Как было предложено читателем TechJunkie TFI, несколько пользователей сообщили, что включение поддержки общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS помогает.

0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ

  1. В поле поиска введите «панель управления», затем выберите «Программы и компоненты». 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ
  2. На левой панели задач нажмите «Включение или отключение компонентов Windows». 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ
  3. В открывшемся диалоговом окне прокрутите вниз и найдите «Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS». 0x80004005 — Windows 10 не может получить доступ
  4. Убедитесь, что флажок рядом с «Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS» установлен как установленный. 0x80004005
  5. Нажмите ОК. 0x80004005

Другие ошибки

Официальный сайт — https://www.microsoft.com/ru-ru.

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