Одной из наиболее часто встречающихся ошибок является ошибка 0x80004005 в Windows 10. Эта ошибка обычно возникает при неудачной попытке использовать общий ресурс в сети, например общий сетевой жесткий диск. Обычный синтаксис этой ошибки выглядит примерно так: «Windows не может получить доступ к \ Computer1, проверьте орфографию… Код ошибки 0x80004005 Неизвестная ошибка».
- Отключить IPv6,
- Проверить NetBIOS,
- Проверить настройки общего доступа,
- Проверить разрешения,
- Повторно загрузить Центр обновления Windows 10,
- Включить поддержку общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS.
Ниже подробно рассмотрим каждый из этих способов.
Быстрые способы исправления ошибки 0x80004005
Есть несколько «быстрых исправлений», которые стоит попробовать, чтобы устранить эту ошибку. Эти конкретные решения часто решают проблему с кодом ошибки 0x80004005.
Хотя это не полный список всех возможных решений, есть большая вероятность, что одно из этих исправлений сработает для вас.
Отключить IPv6
Одно из исправлений кода ошибки 0x80004005 — отключить протокол IPv6 на вашем компьютере. В любом случае вам не нужен IPv6 прямо сейчас, если вы не используете сеть IPv6.
Просто выполните следующие четыре шага, чтобы попробовать это исправление:
- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» в Windows и выберите «Сетевые подключения».
- Нажмите «Изменить параметры адаптера».
- Щелкните правой кнопкой мыши сетевой адаптер и выберите «Свойства».
- Найдите «Протокол Интернета версии 6 (TCP / IPv6)» на центральной панели и снимите флажок.
Большинство сетевых конфигураций по-прежнему используют IPv4 и будут использовать IPv4 в обозримом будущем, поэтому какое-то время вам не понадобится IPv6, если только вы не находитесь в корпоративной сети, которая уже использует IPv6.
Если это не устранило ошибку, перейдите к следующему предлагаемому решению.
Проверьте NetBIOS
Следующим шагом для устранения кода ошибки 0x80004005 является проверка работы службы NetBIOS. NetBIOS позволяет подключенным к сети компьютерам совместно использовать ресурсы. Если это не работает или не включено, это может вызвать ошибку.
Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что служба NetBIOS включена:
- В том же окне, что и выше, выделите «IPv4» и нажмите кнопку «Свойства» внизу.
- Щелкните «Дополнительно», затем выберите вкладку «WINS».
- Убедитесь, что для параметра NetBIOS установлено значение «По умолчанию».
Если NetBIOS работает должным образом, перейдите к следующему возможному решению.
Проверьте настройки общего доступа
Если проблема не в настройках NetBIOS, посмотрите расширенные настройки общего доступа.
- Перейдите в «Панель управления -> Сеть и Интернет -> Центр управления сетями и общим доступом -> Расширенные настройки общего доступа».
- Щелкните «Частная» сеть и убедитесь, что включен параметр «Включить обнаружение сети» и установлен флажок «Включить автоматическую настройку…» . Убедитесь, что параметр «Включить общий доступ к файлам и принтерам» также активирован.
- Нажмите «Все сети» и убедитесь, что опция «Отключить защищенный паролем общий доступ к сети» включена.
Если вы внесли изменения в настройки общего доступа, повторно протестируйте свой общий ресурс, чтобы увидеть, исправила ли он ошибку 0x80004005. Если изменения не устранили код ошибки, переходите к проверке разрешений.
Проверьте разрешения
- Щелкните правой кнопкой мыши папку или диск, к которому вы хотите предоставить общий доступ, и выберите «Свойства».
- Перейдите на вкладку «Совместное использование» , затем выберите «Расширенный общий доступ».
- Убедитесь, что флажок рядом с «Поделиться этой папкой» установлен , затем нажмите «Разрешения».
- Выделите группу «Все», которая должна находиться на верхней панели, и разрешите «Полный доступ». Если группы «Все» нет, нажмите «Добавить» и введите «Все» на нижней панели, затем выберите ее.
Если разрешения не помогли, перейдите к повторной загрузке обновлений Windows 10.
Повторно загрузите Центр обновления Windows 10
Если вы получаете сообщение об ошибке с кодом 0x80004005 при попытке обновить Windows 10, проблема может быть вызвана повреждением установочного файла. Чтобы исправить это, попробуйте повторно загрузить установщик Windows 10 и начать заново. Как ни неприятно, но стоит попробовать, если это является источником проблемы.
Включение поддержки общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS
Как было предложено читателем TechJunkie TFI, несколько пользователей сообщили, что включение поддержки общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS помогает.
- В поле поиска введите «панель управления», затем выберите «Программы и компоненты».
- На левой панели задач нажмите «Включение или отключение компонентов Windows».
- В открывшемся диалоговом окне прокрутите вниз и найдите «Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS».
- Убедитесь, что флажок рядом с «Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0 / CIFS» установлен как установленный.
- Нажмите ОК.
Другие ошибки
- Ошибка при запуске приложения 0xc0000142
- Ошибка при запуске приложения 0xc0000005
- Ошибка при запуске приложения 0xc000007b
Официальный сайт — https://www.microsoft.com/ru-ru.