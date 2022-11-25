«Установка Windows на данный диск невозможна. На выбранном диске находится таблица MBR разделов» – эта ошибка возникает при попытке установить Windows на диск с несовместимым стилем раздела. Стили разделов используются для определения расположения разделов жесткого диска. Существует два основных типа: MBR (основная загрузочная запись) и GPT (таблица разделов GUID).

MBR используется в Windows XP и более ранних версиях Windows, тогда как GPT используется в Windows Vista или более поздних версиях. Поэтому, если вы устанавливаете Windows на компьютер с более новой версией BIOS, то он должен автоматически использовать GPT вместо MBR при создании разделов.

Почему возникает эта ошибка? Ниже приведены некоторые возможные причины:

Поврежденный жесткий диск. Сообщение об ошибке, из-за которого Windows не может быть установлена ​​на этот диск, обычно возникает из-за поврежденных секторов на жестком диске. На жестком диске могут быть плохие сектора из-за множества причин, таких как электрический сбой, физическое повреждение или даже проблема с программным обеспечением.

Выбранный диск уже содержит версию Windows. Вы не можете установить другую версию Windows на тот же диск без предварительного удаления существующей установки.

Поврежденная таблица разделов. Поврежденная таблица разделов может вызвать проблемы при установке Windows. Кроме того, аппаратное обеспечение вашего компьютера может не поддерживать загрузку с GPT-дисков.

Несовместимый стиль разделов. Наиболее вероятная причина заключается в том, что на вашем жестком диске есть таблица разделов MBR, а версия Windows, которую вы хотите установить, требует GPT или наоборот. В системах EFI Windows можно установить только в GPT.

На диске недостаточно свободного места. Проверьте, сколько свободного места доступно на диске, на который вы хотите установить Windows. При установке или обновлении Windows 11 среди прочих системных требований требуется не менее 4 ГБ.

Как исправить ошибку «Установка Windows на данный диск невозможна. На выбранном диске находится таблица MBR разделов»?

Преобразование MBR в GPT с помощью команды Diskpart

Этот метод удалит все разделы на вашем жестком диске, включая все файлы. Поэтому важно сделать резервную копию всех важных файлов, прежде чем приступать к этому процессу.

Нажмите клавишу Windows, введите cmd в строке поиска и нажмите «Запуск от имени администратора». Введите следующую команду и нажмите Enter:

diskpart Далее введите и нажмите Enter:

list disk Появится список жестких дисков на вашем ПК. Введите select disk X , заменив X номером рядом с диском, с которым вы хотите работать. Введите clean и нажмите Enter. Далее напишите convert gpt и нажмите Enter.

Преобразование MBR в GPT с помощью MBR2GPT

Преобразование MBR в GPT не сложно, но в большинстве случаев процесс преобразования удалит все файлы с вашего диска. В Windows 10 появился новый инструмент под названием MBR2GPT, который позволяет конвертировать диск без удаления файлов. Чтобы использовать этот инструмент, выполните следующие действия:

Перейдите к расширенному запуску. Для этого просто откройте меню «Пуск», нажмите кнопку питания, удерживайте клавишу Shift и нажмите «Перезагрузить». Теперь вы увидите список опций. Перейдите в раздел «Устранение неполадок» > «Дополнительные параметры» > «Командная строка». Теперь выберите свою учетную запись и введите пароль, если требуется. Когда запустится командная строка, выполните команду mbr2gpt /validate . Если все в порядке и ошибок не возникло, введите команду mbr 2gpt /convert и нажмите Enter. После выполнения этой команды ваш диск будет преобразован из MBR в GPT.

Преобразование MBR в GPT с помощью AOMEI Partition Assistant

Еще одно бесплатное решение, которое поможет вам преобразовать жесткий диск MBR в GPT без потери файлов, — AOMEI Partition Assistant. Приложение относительно простое в использовании, и вы можете преобразовать свой диск, выполнив следующие действия:

Скачайте AOMEI Partition Assistant и установите его. Запустите приложение и выберите свой диск. Теперь выберите «Преобразовать в GPT» в меню слева. Когда появится подтверждающее сообщение, нажмите OK . Теперь щелкните значок «Применить», и процесс преобразования начнется. Дождитесь завершения процесса. После завершения процесса ваш диск будет преобразован в GPT. Это приложение не удалит ваши файлы во время преобразования, поэтому вы можете использовать его без опасений.

Преобразование MBR в GPT с помощью MiniTool Partition Wizard

Если вы хотите преобразовать MBR в GPT без потери данных, вы можете сделать это с помощью MiniTool Partition Wizard. Это бесплатный и простой инструмент, который может легко преобразовать ваш диск. Чтобы использовать этот инструмент, выполните следующие действия:

Загрузите MiniTool Partition Wizard. После установки приложения запустите его и нажмите «Запустить приложение». Выберите диск, который вы хотите преобразовать, а затем выберите параметр «Преобразовать диск MBR в диск GPT». Теперь щелкните значок «Применить» и, когда появится подтверждающее сообщение, нажмите «Да». Теперь начнется процесс преобразования. После завершения процесса нажмите OK, чтобы сохранить изменения.

Преобразование MBR в GPT с помощью EaseUS Partition Master

EaseUS Partition Master — еще одно бесплатное стороннее приложение, которое поможет вам преобразовать жесткий диск из MBR в GPT без потери данных. Чтобы преобразовать диск с помощью этого приложения, выполните следующие действия:

Загрузите EaseUS Partition Master с официальной страницы и установите его. После запуска приложения выберите диск, который хотите преобразовать, и нажмите «Преобразовать MBR в GPT» в меню слева. Нажмите значок «Применить», а затем нажмите «Да», чтобы подтвердить изменения. Дождитесь завершения процесса.

После завершения процесса ваш диск будет преобразован со всеми вашими файлами.

Преобразование MBR в GPT с помощью PartitionGuru

Если вы хотите преобразовать жесткий диск без потери файлов, попробуйте PartitionGuru. Это мощный инструмент, который позволяет восстанавливать файлы, управлять разделами, удалять файлы, восстанавливать систему Windows, управлять виртуальными дисками и т. д. Приложение также позволяет легко конвертировать жесткий диск из MBR в GPT. Для этого выполните следующие действия:

Загрузите PartitionGuru. Доступна даже портативная версия, так что вам не нужно устанавливать приложение, чтобы использовать его. После запуска приложения выберите свой жесткий диск и перейдите к Диск > Преобразовать в таблицу разделов GUID. Когда появится подтверждающее сообщение, нажмите OK. Дождитесь окончания процесса преобразования.

Измените параметры конфигурации загрузки