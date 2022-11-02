- Как открыть «Управление дисками» в Windows10?
- Через меню «Пуск»
- Windows + R
- Из панели управления
- Через «Поиск»
- Как использовать Управление дисками Windows 10 для настройки жесткого диска
- Как добавить и инициализировать новый жесткий диск в Windows 10
- Как преобразовать MBR в GPT или GPT в MBR в Windows 10
- Как изменить букву диска
- Как разбить жесткий диск на разделы в Windows 10
- Как создать новый простой том
Windows Disk Management — это программная утилита в Windows 10, предоставляющая графический интерфейс для управления дисками. Она предназначена для управления дисками и разделами в системе. Основная цель управления дисками — оптимизировать использование дискового пространства и повысить производительность системы.
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Как открыть «Управление дисками» в Windows10?
Через меню «Пуск»
Щелкнув правой кнопкой мыши на меню «Пуск» в левом нижнем углу Windows, вы сможете найти опцию «Управление дисками». Нажмите на нее и работайте дальше.
Windows + R
Нажмите клавишу Windows + R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить». Затем введите diskmgmt.msc и нажмите Enter. Это откроет консоль управления дисками. Отсюда вы можете просматривать все свои жесткие диски и разделы и выполнять с ними различные действия.
Из панели управления
- Найдите и откройте панель управления из меню «Пуск».
- Нажмите «Система и безопасность».
- В следующем поле выберите «Администрирование».
- В инструментах администрирования нажмите «Управление компьютером». С левой стороны вы сможете найти Управление дисками под заголовком «Хранилище». Нажмите на нее и организуйте свою работу соответствующим образом.
Через «Поиск»
Введите «Управление дисками» в поле поиска и выберите «Создать и отформатировать разделы жесткого диска».
Как использовать Управление дисками Windows 10 для настройки жесткого диска
Основные функции Управления дисками:
- Управление дисками:
- Инициализировать новый диск. После приобретения или замены нового диска инициализируйте его перед использованием диска на компьютере.
- Преобразовать диск MBR в диск GPT или изменить диск GPT на диск MBR.
- Изменить или назначить букву диска.
- Разбить жесткий диск на разделы.
- Управление базовыми томами:
- Создать новый простой том.
- Управление базовыми томами, включая расширение, сжатие, удаление и форматирование основного тома.
И многие другие. Поговорим об этом подробнее.
Как добавить и инициализировать новый жесткий диск в Windows 10
При добавлении нового диска на ваш компьютер он не появится сразу. Вам необходимо физически инициализировать недавно добавленный жесткий диск, прежде чем работать с ним. Инициализация делает диск пригодным для использования Windows. Он позволяет создавать разделы, а затем форматировать диск для дальнейшего использования. Старые диски с большим количеством данных дополнительно следует инициализировать.
Если на вашем диске уже есть нужные вам файлы, не инициализируйте его — вы потеряете всю информацию. Вы можете экспортировать данные с помощью программного обеспечения для восстановления данных. Затем инициализируйте диск.
После успешного извлечения данных с неинициализированного диска вы можете начать инициализацию, выполнив следующие действия:
- Откройте «Управление дисками».
- Щелкните правой кнопкой мыши на диск с надписью «Не инициализирован» и нажмите «Инициализировать диск», чтобы он заработал.
- В окне «Инициализировать диск» вам нужно выбрать MBR или GPT в качестве стиля раздела. Затем нажмите «ОК», чтобы продолжить.
Как преобразовать MBR в GPT или GPT в MBR в Windows 10
MBR и GPT — это два разных способа хранения информации о разделах, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
В целом, GPT рассматривается как будущее, которое призвано улучшить ограничения MBR, включая ограничения хранилища. Однако многие пользователи по-прежнему предпочитают MBR GPT, потому что он по-прежнему наиболее совместим и по-прежнему необходим в некоторых случаях:
- Если у вас 32-разрядная версия Windows для установки.
- Если вы все еще используете очень старую ОС Windows.
Перед преобразованием диска сделайте резервную копию важных данных на внешний жесткий диск и закройте все программы, обращающиеся к диску. Кроме того, вы должны иметь права администратора.
Преобразование GPT в MBR
- Откройте «Управление дисками» от имени администратора.
- В разделе «Хранилище» выберите «Управление дисками».
- Чтобы преобразовать диск из GPT в MBR, вам необходимо удалить каждый том. Щелкните правой кнопкой мыши том и выберите «Удалить том». Сделайте это для всех разделов.
- После удаления всех разделов на GPT-диске щелкните диск правой кнопкой мыши и выберите «Преобразовать в MBR-диск».
После преобразования диска GPT в диск MBR вы можете создать разделы на диске MBR, если хотите.
Преобразование MBR в GPT
- Откройте «Управление дисками».
- Щелкните правой кнопкой мыши тома на целевом диске и выберите «Удалить том…».
- Когда диск станет пустым (отображается как нераспределенное пространство), щелкните правой кнопкой мыши диск и выберите «Преобразовать в GPT-диск».
Как изменить букву диска
- Запустите «Управление дисками».
- Щелкните правой кнопкой мыши раздел и выберите «Изменить букву диска и пути …»
- Выберите новую букву диска.
- Нажмите «ОК».
Как разбить жесткий диск на разделы в Windows 10
Разметка диска — это процесс разделения жесткого диска на несколько разделов — управление жестким диском путем сжатия, расширения, удаления, создания разделов и изменения размера раздела, метки, даже местоположения и т. д.
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Сколько разделов можно сделать на жестком диске:
- На MBR-диске можно создать максимум 4 раздела — 3 основных раздела + 1 расширенный раздел или 4 основных раздела.
- На GPT-диске вы можете создавать сколько угодно разделов без ограничения количества разделов.
- Для пользователей MBR, которые хотят создать пять или более разделов, вам необходимо преобразовать MBR в GPT.
Инструкция:
- Щелкните правой кнопкой мыши значок Windows и выберите «Управление дисками».
Проверьте, есть ли у вас нераспределенное пространство на диске. Если нет, следуйте этому руководству шаг за шагом. Если есть, вы можете сразу перейти к шагу 4 и продолжить.
- Щелкните правой кнопкой мыши раздел жесткого диска, который вы хотите уменьшить, и выберите «Сжать том».
- Введите объем памяти, который вы хотите уменьшить в МБ, затем нажмите кнопку «Уменьшить». Дождитесь завершения процесса, вы получите нераспределенный том.
- Щелкните правой кнопкой мыши нераспределенное пространство на жестком диске и выберите «Новый простой том».
- В интерфейсе мастера создания нового простого тома нажмите «Далее».
- Введите размер тома, который вы хотите создать, в МБ или примите размер по умолчанию, а затем нажмите «Далее».
- Примите букву диска по умолчанию или выберите другую букву для раздела, а затем нажмите «Далее».
- Установите файловую систему по умолчанию как NTFS и нажмите «Далее», чтобы отформатировать том.
- Нажмите «Готово», чтобы завершить создание нового раздела в Windows 10.
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Как создать новый простой том
- Откройте «Управление дисками» с правами администратора.
- Щелкните правой кнопкой мыши нераспределенное пространство на жестком диске и выберите «Создать простой том». Откроется Мастер создания нового простого тома.
- С помощью Мастера создания простого тома выберите форматирование NTFS. Выберите размер тома, который вы хотите создать, или просто примите предложенный максимальный размер по умолчанию. Назначьте тому другую букву диска или примите букву диска по умолчанию. Вы можете выбрать файловую систему, выделить размер блока и назвать метку для тома.
- Нажмите «Далее». Затем просмотрите свои настройки и, если все в порядке, нажмите Finish.