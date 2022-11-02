Windows Disk Management — это программная утилита в Windows 10, предоставляющая графический интерфейс для управления дисками. Она предназначена для управления дисками и разделами в системе. Основная цель управления дисками — оптимизировать использование дискового пространства и повысить производительность системы.

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Как открыть «Управление дисками» в Windows10?

Через меню «Пуск»

Щелкнув правой кнопкой мыши на меню «Пуск» в левом нижнем углу Windows, вы сможете найти опцию «Управление дисками». Нажмите на нее и работайте дальше.

Windows + R

Нажмите клавишу Windows + R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить». Затем введите diskmgmt.msc и нажмите Enter. Это откроет консоль управления дисками. Отсюда вы можете просматривать все свои жесткие диски и разделы и выполнять с ними различные действия.

Из панели управления

Найдите и откройте панель управления из меню «Пуск». Нажмите «Система и безопасность».

В следующем поле выберите «Администрирование».

В инструментах администрирования нажмите «Управление компьютером». С левой стороны вы сможете найти Управление дисками под заголовком «Хранилище». Нажмите на нее и организуйте свою работу соответствующим образом.



Через «Поиск»

Введите «Управление дисками» в поле поиска и выберите «Создать и отформатировать разделы жесткого диска».

Как использовать Управление дисками Windows 10 для настройки жесткого диска

Основные функции Управления дисками:

Управление дисками: Инициализировать новый диск. После приобретения или замены нового диска инициализируйте его перед использованием диска на компьютере. Преобразовать диск MBR в диск GPT или изменить диск GPT на диск MBR. Изменить или назначить букву диска. Разбить жесткий диск на разделы. Управление базовыми томами: Создать новый простой том. Управление базовыми томами, включая расширение, сжатие, удаление и форматирование основного тома.

И многие другие. Поговорим об этом подробнее.

Как добавить и инициализировать новый жесткий диск в Windows 10

При добавлении нового диска на ваш компьютер он не появится сразу. Вам необходимо физически инициализировать недавно добавленный жесткий диск, прежде чем работать с ним. Инициализация делает диск пригодным для использования Windows. Он позволяет создавать разделы, а затем форматировать диск для дальнейшего использования. Старые диски с большим количеством данных дополнительно следует инициализировать.

Если на вашем диске уже есть нужные вам файлы, не инициализируйте его — вы потеряете всю информацию. Вы можете экспортировать данные с помощью программного обеспечения для восстановления данных. Затем инициализируйте диск.

После успешного извлечения данных с неинициализированного диска вы можете начать инициализацию, выполнив следующие действия:

Откройте «Управление дисками». Щелкните правой кнопкой мыши на диск с надписью «Не инициализирован» и нажмите «Инициализировать диск», чтобы он заработал. В окне «Инициализировать диск» вам нужно выбрать MBR или GPT в качестве стиля раздела. Затем нажмите «ОК», чтобы продолжить.



Как преобразовать MBR в GPT или GPT в MBR в Windows 10

MBR и GPT — это два разных способа хранения информации о разделах, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

В целом, GPT рассматривается как будущее, которое призвано улучшить ограничения MBR, включая ограничения хранилища. Однако многие пользователи по-прежнему предпочитают MBR GPT, потому что он по-прежнему наиболее совместим и по-прежнему необходим в некоторых случаях:

Если у вас 32-разрядная версия Windows для установки.

Если вы все еще используете очень старую ОС Windows.

Перед преобразованием диска сделайте резервную копию важных данных на внешний жесткий диск и закройте все программы, обращающиеся к диску. Кроме того, вы должны иметь права администратора.

Преобразование GPT в MBR

Откройте «Управление дисками» от имени администратора. В разделе «Хранилище» выберите «Управление дисками». Чтобы преобразовать диск из GPT в MBR, вам необходимо удалить каждый том. Щелкните правой кнопкой мыши том и выберите «Удалить том». Сделайте это для всех разделов. После удаления всех разделов на GPT-диске щелкните диск правой кнопкой мыши и выберите «Преобразовать в MBR-диск».

После преобразования диска GPT в диск MBR вы можете создать разделы на диске MBR, если хотите.

Преобразование MBR в GPT

Откройте «Управление дисками». Щелкните правой кнопкой мыши тома на целевом диске и выберите «Удалить том…». Когда диск станет пустым (отображается как нераспределенное пространство), щелкните правой кнопкой мыши диск и выберите «Преобразовать в GPT-диск».



Как изменить букву диска

Запустите «Управление дисками». Щелкните правой кнопкой мыши раздел и выберите «Изменить букву диска и пути …» Выберите новую букву диска. Нажмите «ОК».



Как разбить жесткий диск на разделы в Windows 10

Разметка диска — это процесс разделения жесткого диска на несколько разделов — управление жестким диском путем сжатия, расширения, удаления, создания разделов и изменения размера раздела, метки, даже местоположения и т. д.

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Сколько разделов можно сделать на жестком диске:

На MBR-диске можно создать максимум 4 раздела — 3 основных раздела + 1 расширенный раздел или 4 основных раздела.

На GPT-диске вы можете создавать сколько угодно разделов без ограничения количества разделов.

Для пользователей MBR, которые хотят создать пять или более разделов, вам необходимо преобразовать MBR в GPT.

Инструкция:

Щелкните правой кнопкой мыши значок Windows и выберите «Управление дисками».

Проверьте, есть ли у вас нераспределенное пространство на диске. Если нет, следуйте этому руководству шаг за шагом. Если есть, вы можете сразу перейти к шагу 4 и продолжить. Щелкните правой кнопкой мыши раздел жесткого диска, который вы хотите уменьшить, и выберите «Сжать том».

Введите объем памяти, который вы хотите уменьшить в МБ, затем нажмите кнопку «Уменьшить». Дождитесь завершения процесса, вы получите нераспределенный том.

Щелкните правой кнопкой мыши нераспределенное пространство на жестком диске и выберите «Новый простой том».

В интерфейсе мастера создания нового простого тома нажмите «Далее». Введите размер тома, который вы хотите создать, в МБ или примите размер по умолчанию, а затем нажмите «Далее».

Примите букву диска по умолчанию или выберите другую букву для раздела, а затем нажмите «Далее».

Установите файловую систему по умолчанию как NTFS и нажмите «Далее», чтобы отформатировать том.

Нажмите «Готово», чтобы завершить создание нового раздела в Windows 10.



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Как создать новый простой том