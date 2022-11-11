Проводник Windows — это важный инструмент управления файлами. Он всегда пригодится, когда вы хотите скопировать, переместить или удалить файлы на вашем устройстве. Во многих руководствах шаги часто начинаются с «Открыть проводник» без дополнительных советов или отсутствия доступных опций для вашего ПК. Далее рассмотрим 10 способов открыть файловый менеджер.

Как открыть проводник в Windows 10

Используйте сочетание клавиш

Нажмите Windows + E на клавиатуре одновременно. Появится ваш Проводник.

Если сочетание клавиш не работает:

Щелкните правой кнопкой мыши значок Windows на панели задач и выберите «Выполнить» из списка. Введите gpedit.msc в поле и нажмите OK. Перейдите по этому пути, чтобы развернуть вкладку: «Конфигурация пользователя» > «Административные шаблоны» > «Компоненты Windows» > «Проводник» > Найдите «Отключить горячие клавиши Windows». Дважды щелкните «Отключить горячие клавиши Windows» > выберите «Отключено» или «Не настроено». Нажмите «Применить» и «ОК».

Найдите проводник на панели задач

Независимо от того, какую версию Windows вы используете, значок Проводника по умолчанию будет закреплен на панели задач. Этот значок имеет форму папки. Нажмите на нее, чтобы открыть.

Откройте проводник через меню WinX

Windows группирует некоторые основные функции в меню, поэтому вы можете напрямую перейти к проводнику, диспетчеру устройств, диспетчеру задач, управлению дисками и т. д.

Для пользователей рабочего стола щелкните правой кнопкой мыши значок «Пуск» в левом нижнем углу и выберите «Проводник».

Для пользователей с сенсорным экраном перейдите на рабочий стол и удерживайте значок «Пуск».

Используйте окно поиска

Всякий раз, когда вы не знаете, как получить File Explorer, вы можете написать слова в поле поиска. Щелкните поле поиска и введите «Проводник». И тогда вы можете проверить лучший результат матча. Нажмите «Проводник», чтобы открыть его.

Щелкните правой кнопкой мыши «Проводник» и выберите «Закрепить на панели задач» или «Пуск». В следующий раз вы можете напрямую перейти к месту назначения, набрав слово.

Проверьте меню «Пуск», чтобы запустить проводник

Если вы когда-либо закрепляли File Explorer в меню «Пуск», пришло время его использовать. Вы можете щелкнуть значок Windows на панели задач и проверить Проводник справа.

Примените поле «Выполнить»

Вы также можете применить поле «Выполнить», чтобы разбудить целевое приложение:

Нажмите Windows + R, чтобы запустить окно «Выполнить». Введите Explorer и нажмите «ОК». Затем откроется Проводник.

Запустите командную строку

Если вы знакомы с командной строкой, то легко сможете запустить любое приложение на своих устройствах.

Откройте окно поиска и введите cmd. Нажмите, чтобы открыть его. Введите командную строку — explorer и нажмите Enter.



Затем вы можете открыть проводник.

Используйте PowerShell

Как и в случае с cmd, вы можете ввести командную строку в Powershell, чтобы получить доступ к приложению.

Введите PowerShell в поле поиска Windows. Когда откроется PowerShell, введите explorer и нажмите Enter.



Затем откроется Проводник.

Доступ к проводнику файлов из диспетчера задач

Щелкните правой кнопкой мыши значок Windows и выберите «Диспетчер задач». Перейдите на вкладку «Файл» в левом верхнем углу. Выберите «Запустить новую задачу».

Затем появится окно «Создать новую задачу», введите Explorer в поле. Нажмите OK, чтобы продолжить.



Запустите «Этот компьютер»

«Этот компьютер» — полезное приложение для доступа ко всем вашим файлам, папкам и приложениям, хранящимся на компьютере. Таким образом, это также распространенный способ найти и открыть проводник.