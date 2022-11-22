Что означает ошибка 0x80070422?

Что означает код 0x80070422? Код 0x80070422 — это код ошибки обновления Windows, который появляется при наличии поврежденных системных файлов. Он препятствует загрузке любых обновлений Windows.

Полное сообщение об ошибке гласит:

Центр обновления Windows отключен. Вы можете восстановить Центр обновления Windows, запустив средство устранения неполадок Центра обновления Windows в настройках. Код: 0x80070422.

Почему появляется ошибка Центра обновления Windows 0x80070422?

Существуют различные факторы, которые могут вызвать ошибку Центра обновления Windows 0x80070422. Ниже приведены некоторые из известных причин:

Отключенные службы Windows — это основная причина этой проблемы. Это может быть связано с тем, что служба Центра обновления Windows, служба сетевого списка или

Диспетчер лицензий Windows отключены. Чтобы это исправить, вам нужно включить эти службы.

Поврежденные системные файлы. Причиной этой проблемы также могут быть поврежденные или неисправные системные файлы. Восстановление этих файлов с помощью встроенных инструментов восстановления или специального программного обеспечения должно восстановить нормальную работу здесь.

Проблемы с сетью. Хотя это маловероятно, некоторые пользователи по-прежнему считают, что это является причиной того, что они не могут обновить свои компьютеры до последней версии. Отключение IPv6 должно решить эту проблему навсегда.

Как исправить код ошибки 0x80070422 в Windows 10

Проверьте дату и время

Самое простое решение любой ошибки Центра обновления Windows, включая код ошибки 0x80070422, — это перепроверить дату и время вашего компьютера. Пользователи Windows, у которых указаны неправильные даты, могут столкнуться со многими ошибками обновления. Выполните следующие основные шаги, чтобы устранить проблему:

Вызовите командную строку запуска, удерживая нажатой клавишу «Windows» и нажав «R». Введите control и нажмите Enter. Найдите «Дата и время» на панели управления и нажмите «Интернет-время». Нажмите «Изменить настройки» в следующем окне и поставьте галочку напротив «Синхронизировать с сервером времени в Интернете», а затем введите следующее: time.windows.com . Вы можете нажать «Обновить сейчас» и «ОК», чтобы сохранить изменения. Перезагрузите компьютер и дайте инструменту запустить обновление и посмотрите, устранена ли ошибка 0x80070422.

Перезагрузите компьютер

Хотя это стандартная процедура для любых проблем, необходимо перезагрузить систему, прежде чем переходить к следующему шагу. Поскольку перезапуск часто может решить временные проблемы, вы не хотите тратить время на проблему, которую можно решить быстро.

После перезагрузки запустите обновление и повторите попытку установки последних обновлений. Посмотрите, может ли этот метод решить проблему с обновлением Windows 10 . Если вы снова столкнулись с кодом ошибки, перейдите к следующему шагу. Не забывайте перезагружаться после каждого из шагов, перечисленных ниже.

Перезапустите службы Центра обновления Windows через CMD

Эту программу, как и любую другую, можно исправить, перезапустив ее. Начало с чистого листа также может помочь устранить несколько других ошибок обновления Windows. Вы можете помочь убедиться, что службы Центра обновления Windows не являются источником проблемы, перезагрузив их.

Служба Центра обновления Windows отвечает за все необходимые обновления Windows и другие связанные процессы. Когда служба обновления останавливается, код ошибки 0x80070422 будет появляться всякий раз, когда пользователи пытаются установить обновления.

Удерживайте клавишу «Windows», а затем нажмите «R». Появится небольшое окно, в котором вы можете ввести CMD . Затем нажмите клавиши Shift + Ctrl + Enter, чтобы предоставить права администратора. Как только вы увидите командную строку, введите следующие команды. Нажимайте Enter после каждой введенной команды, чтобы остановить запущенные службы.

net stop wuauserv

net stop cryptSvc

net stop bits

net stop msiserver

Закройте приглашение, затем перезагрузите компьютер. Теперь вы можете перепроверить, сохраняется ли ошибка Центра обновления Windows 0x80070422 или вы можете установить обновления Windows сейчас. Попробуйте следующий метод, если вы все еще получаете код ошибки.

Вручную запустите службу Центра обновления Windows

Служба Центра обновления Windows отвечает за управление обновлениями и другими связанными операциями. Код ошибки 0x80070422 будет отображаться при установке обновлений Windows, если служба обновления остановлена. В результате служба Windows Update должна работать эффективно, чтобы гарантировать, что процесс обновления не будет нарушен.

Удерживая нажатой клавишу «Windows», нажмите букву «R» и введите services.msc в командном окне запуска. В окне «Службы» найдите службу «Центр обновления Windows», щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Пуск». Чтобы убедиться, что служба «Центр обновления Windows» запускается автоматически, еще раз щелкните правой кнопкой мыши службу «Центр обновления Windows» и выберите «Свойства». В следующем окне нажмите «Тип запуска», выберите «Автоматически», а затем нажмите «ОК». После этого перезагрузите компьютер и проверьте, устранили ли эти шаги проблему. Этот шаг очень важен, так как он гарантирует, что все необходимые службы включены для правильной работы обновления Windows.

Перезапустите службу списка сетей

Еще одна служба, которую нужно проверить, пока вы все еще находитесь в меню «Службы», — это «Список сетей». Эта служба отвечает за обнаружение и запись сетей, к которым подключен ваш компьютер, поэтому вы можете не поверить, что это важно. Несмотря на это, несколько пользователей утверждают, что перезапуск устраняет ошибку 0x80070422.

Удерживая нажатой клавишу «Windows», нажмите букву «R» и введите services.msc в командном окне запуска.

Найдите службу списка сетей, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите «Перезапустить» в меню.

Запустите инструменты SFC и DISM

SFC — это бесплатный инструмент, включенный в операционную систему Windows, который может проверять и восстанавливать поврежденные или отсутствующие драйверы и системные файлы Windows. Следуйте этим процедурам, чтобы сканировать компьютер с помощью Windows SFC.

Удерживая нажатой клавишу «Windows», нажмите «R» и введите cmd в командной строке запуска. Удерживая одновременно клавиши Ctrl и Shift, нажмите Enter. Нажмите «ОК» в следующем окне, чтобы предоставить права администратора. Введите sfc /scannow в окне командной строки и нажмите Enter. Подождите, пока SFC завершит сканирование и перезагрузите компьютер. После этого запустите средство Центра обновления Windows, чтобы проверить, устранена ли проблема.

ИЛИ Когда откроется окно командной строки, введите DISM.exe/Online/Cleanup-image/Restorehealth и нажмите Enter. Утилита DISM начнет сканирование и исправление ошибок. После завершения перезагрузите компьютер. Откройте диспетчер задач, чтобы проверить, сохраняется ли ошибка.

Отключите IPv6

Нажмите клавишу Windows, введите control и выберите Панель управления. Щелкните параметр «Просмотр состояния сети и задач» в разделе «Сеть и Интернет». Отсюда щелкните сеть, к которой вы подключены. Теперь нажмите кнопку «Свойства». Найдите и снимите флажок рядом с Интернет-протоколом версии 6 (TCP/IPv6), чтобы отключить его. Наконец, нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.

Ошибка обновления Windows 0x80070422 может быть связана с проблемами в вашей сети. Отключение IPv6, как показано выше, должно помочь вам легко обойти его.

Запустите средство устранения неполадок Центра обновления Windows

Средство устранения неполадок Центра обновления Windows — это предоставленный Microsoft автоматический диагностический инструмент, который может решить проблемы, связанные с неправильной загрузкой обновлений Windows 10. Это один из лучших инструментов для устранения проблем с обновлением Windows, и он должен быть лучшим инструментом для устранения неполадок и исправления ошибок.

Нажмите клавишу «Windows» на клавиатуре и нажмите «R». Откроется небольшое окно, в котором вы можете ввести control update в командной строке запуска. Когда откроется новое окно, нажмите «Устранение неполадок» и «Дополнительные средства устранения неполадок». Далее нажмите «Центр обновления Windows» и «Запустить средство устранения неполадок». На этом этапе средство устранения неполадок автоматически просканирует поврежденные файлы и исправит ошибки на вашем ПК. После этого вы можете перезагрузиться и проверить, не возникает ли у вас та же ошибка.

Отключите сторонний антивирус

Чтобы исправить ошибку обновления Windows 10, попробуйте отключить любой сторонний антивирус. Иногда ваше программное обеспечение безопасности может вызывать проблемы с настройками обновления Windows. Поэтому рекомендуется временно отключить стороннюю программу безопасности. Не нужно беспокоиться, потому что у вас все еще есть встроенный брандмауэр Защитника Windows для защиты вашей системы от ошибок.

Вам нужно будет следовать инструкциям вашего стороннего антивирусного программного обеспечения, чтобы временно и безопасно отключить его.

Проверка записей реестра

Если обновление Windows по-прежнему показывает ошибку, попробуйте проверить записи реестра и убедиться, что они верны. Помните, что редактирование записей реестра может вызвать проблемы с компонентами Windows. Таким образом, это радикальный шаг, и его следует делать только в том случае, если у вас есть единственный другой вариант — переустановить Windows.

Нажмите клавиши «Windows» + «R» на клавиатуре, чтобы открыть утилиту «Выполнить». Введите regedit в поле запуска утилиты и нажмите клавишу «Enter». Перейдите по следующему пути:

HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Windows Update > Auto Update

Дважды щелкните файл с именем «По умолчанию» и установите для него значение 1 в окне «Редактировать строку». Если вышеуказанный ключ не может быть найден или не решил проблему, вы можете попробовать изменить следующий ключ:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AppXSvc Затем проверьте начальное значение. Если это что-то отличное от 3, дважды щелкните по нему и измените значение на 3. Затем перезагрузите систему.

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