[Решено] Ошибка при запуске приложения 0xc000007b

Программы не всегда работают, как им положено – иногда возникает ошибка при запуске приложения 0xc000007b. В статье мы разберемся, по каким причинам она появляется и что можно сделать для исправления ситуации.

Программы не всегда работают, как им положено – иногда возникает ошибка при запуске приложения 0xc000007b. В статье мы разберемся, по каким причинам она появляется и что можно сделать для исправления ситуации.

Почему возникает ошибка 0xc000007b?

Само по себе сообщение с ошибкой предоставляет минимум полезной информации. Обычно это окно-предупреждение с предложением завершить программу и единственной кнопкой «ОК».

Если же поискать сам номер, то выяснится, что ошибка 0xc000007b расшифровывается как INVALID_IMAGE_FORMAT.

Что такое ошибка 0xc000007b? Говоря простым языком – операционная система или программа испытывает сложности с открытием какого-то файла.

Причины этого могут быть самыми разными:

Сбои в работе самой программы;

Ошибки программистов;

Неполадки в работе операционной системы;

Неверная установка обновлений;

Искаженные настройки системы/приложений;

Сложности с драйверами;

Воздействие вредоносного ПО;

Влияние других приложений;

Некорректное завершение работы софта или самой ОС;

Несоответствие разрядности операционной системы;

Использование взломанных программ или активаторов;

Случайные или намеренные действия пользователя (вроде прямого удаления файлов из каталога программы) и так далее.

Кроме того, проблема может возникать на аппаратном уровне. Если жесткий диск неисправен, то не все файлы на нем могут быть доступны или же их содержимое может неверно считываться. Хотя такой сценарий маловероятен, поскольку в таком случае ошибка, скорее всего, указывала бы на трудности именно с операцией чтения.

Что делать, если пишет ошибка при запуске приложения 0xc0000007b?

Методы устранения зависят от конкретной причины. Если нет четкой связи с одной программой, стоит проверить и при необходимости восстановить саму систему или вспомогательный софт. К этой категории также относятся сбои с драйверами. Отличить их можно по тому, что ошибка приложения 0xc000007b возникает при запуске разных игр или требовательных к ресурсу видеокарты приложений.

Также ошибка может быть связана с конкретной программой. Если вылетает 0xc000007b при запуске приложения, то нужно исправлять именно его.

1. Переустановка драйверов для видеокарты

Самый популярный совет как исправить ошибку 0xc000007b подразумевает переустановку или обновление драйверов для видеоадаптера. Это типичное решение, если сообщение выскакивает при запуске новой игры. Дело в том, что программисты не всегда имеют возможность адаптировать софт для различного программного обеспечения. И если в системе установлена устаревшая версия драйвера, в нем могут отсутствовать важные графические функции. Тогда-то и будет появляться ошибка, ведь драйвер не может дать то, чего у него нет.

Для решения нужно скачать драйвера с сайта производителя видеокарты. Обычно это ATI или NVIDIA. Установка актуальной версии поможет 0xc000007b при запуске игры как исправить в настоящем, так и предотвратить в будущем (по крайней мере, пока не выйдет новая версия драйвера).

Чтобы не искать по сайтам, можно проверить наличие свежей версии в Центре обновления, который доступен в главном меню или через Панель управления.

2. Обновление .NET/DirectX/ Visual C++ Redistributable

Иногда за сбои ответственны вспомогательные программы. Например, в iTunes ошибка 0xc000007b может возникать из-за старой версии Microsoft Visual C++ Redistributable. Соответственно, для исправления нужно установить с сайта Microsoft свежую версию данного пакета. Заодно рекомендуется обновить DirectX и .NET Framework – они также могут быть причиной ошибки. Старую версию можно предварительно удалить через Панель управления.

3. Переустановка программы

Понятно, что делать если ошибка 0xc000007b возникает только в одной программе – переустановить её. Не исключено, что в процессе установки возникли сбои: не хватило места на диске или возникала иная проблема, а установщик не выдал предупреждения. Повторная установка вполне может вылечить проблему.

Частенько так грешат игры, установленные через Steam. В таком случае нужно сначала средствами самого Steam’а удалить приложение, а затем заново установить его.

4. Установка «лицензии»

Аварийное завершение может происходить и потому, что используется взломанная версия приложения. Пираты не всегда могут (даже если очень хотят) аккуратно отключить защитные системы, что вызывает зависания и появление ошибок. Аналогичным образом сбои могут появиться из-за программных «активаторов». Так что использование лицензионной версии может стать лучшим выходом.

Бывают и обратные ситуации, когда взломанный софт работает без ошибок. Однако это скорее курьезное исключение, надеяться на него не стоит.

То же самое верно и для ОС. Сборки Windows не всегда содержат все необходимые файлы. Лучше использовать оригинальные образы, чем кустарную версию ОС.

5. Изменение параметров запуска программы

Порой ошибка при запуске приложения 0xc000007b связана с недостаточными правами доступа. В таком случае может выручить запуск от имени администратора. Нужно кликнуть по иконке программы и выбрать соответствующий пункт меню. Следует согласиться с запуском, если система запросит подтверждение.

Если способ сработал, можно закрепить «лекарство». Правым кликом по иконке приложения откройте меню и свойства, затем во вкладке Дополнительно установите флаг для запуска под администратором.

Иногда ошибка при запуске 0xc000007b исчезает, если активировать режим совместимости. Он также доступен в свойствах файла.

6. Проверка антивирусом

Вирусы могут исказить или даже целиком заменить корректные файлы. Если такое происходит, то ранее работавшее приложение выдает ошибку 0xc000007b. Поэтому рекомендуется провести антивирусную проверку, как минимум для системного диска. И не забудьте предварительно обновить базы.

Для большей надежности дополнительно используйте антивирусные утилиты вроде CureIt от DrWeb или Live-Cd от Касперского. Они хорошо справляются с активным заражением, когда установленный антивирус может давать сбои.

7. Устранение ошибок в реестре/системных настройках

Бывает, что и при регулярно появляющемся коде 0xc000007b что делать непонятно. Например, если программы и драйвера обновлены, вирусов нет, а ошибка все равно остается. Тогда причина может крыться в ошибочных настройках ОС, в том числе в записанных в системном реестре параметрах.

Чтобы их скорректировать, можно воспользоваться программами вроде CCleaner. Они способны справляться с типовыми неполадками и довольно часто помогают устранить ошибку.

Оптимизация реестра не всегда спасает, а иногда только усугубляет ситуацию. Поэтому лучше подстраховаться созданием точки восстановления.

8. Устранение системных ошибок

Специалисты в поисках способа 0xc000007b как исправить рекомендуют также проверить компьютер на наличие системных ошибок. Для этого в Windows есть встроенный инструмент. Запустить его можно следующим способом.

В меню Пуск нужно ввести cmd в строке поиска, затем по найденному приложению кликнуть правой кнопкой и запустить его с правами администратора. Откроется текстовая консоль. В ней нужно написать sfc /scannow и затем нажать ввод.

Скорость проверки зависит от быстродействия компьютера.

9. Восстановление системы

Если предыдущий способ как исправить ошибку приложения 0xc000007b не помог, можно откатить всю ОС до рабочего состояния. Для этого используется служебное приложение Восстановление системы. Находится оно в подразделе служебных программ, которые расположены в Стандартных программах в меню Пуск (выберите сначала «Все программы»).

Само приложение очень простое – нужно лишь указать желаемую точку восстановления (то есть выбрать дату) и запустить процесс. Остальное ОС должна сделать сама.

Этот способ также применяется, если возникает 0xc000007b при запуске Windows. Только нужно предварительно загрузиться в безопасном режиме. Для этого при загрузке следует нажать F8 и выбрать соответствующий пункт из текстового меню.

Обратите внимание: при таком подходе будет восстановление состояние программ на выбранный момент. Установленные после этой даты приложения исчезнут.

Способ достаточно мощный, но требует наличия точек восстановления. Если их создание было отключено, применить его не получится.

10. Используйте утилиту CHKDSK

Утилита CHKDSK удобна для поиска и устранения проблем с жестким диском. Это инструмент командной строки, который можно использовать без дополнительного программного или аппаратного обеспечения. Найдите cmd в меню «Пуск» и щелкните правой кнопкой мыши «Командная строка». Выберите параметр «Запуск от имени администратора».

Введите приведенную ниже команду в окне командной строки и нажмите клавишу ВВОД.

chkdsk/f/r

Командная строка теперь может спросить вас, хотите ли вы сканировать свою систему при следующем перезапуске. Нажмите клавишу Y, чтобы принять это, и нажмите ENTER. Теперь ваш компьютер перезагрузится и начнет сканировать и устранять проблемы на жестком диске.

Как видите, способов восстановить работоспособность приложения при ошибке 0xc000007b достаточно много. Применяйте их, и пусть все программы работают правильно!