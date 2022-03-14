Как удалить ожидающие обновления в Windows 10?

В Windows 10 установка накопительных обновлений иногда может вызывать проблемы, например сбой при установке из-за повреждения файла, совместимости или неизвестных ошибок.

Какой бы ни была причина, если у вас возникли проблемы с установкой обновления или пользователи сообщают о проблемах с определенным выпуском, вы можете удалить ожидающие обновления, чтобы снова загрузить пакет, или полностью пропустить обновление.

Вы можете выполнить эту задачу, удалив содержимое папки SoftwareDistribution , содержащей файлы, используемые Центром обновления Windows для применения новых обновлений.

В этом руководстве вы узнаете, как удалить файлы ожидающих обновлений в Windows 10.

Как очистить ожидающие обновления в Windows 10

Чтобы удалить ожидающие обновления, чтобы предотвратить установку, выполните следующие действия:

Откройте проводник в Windows 10. Введите следующий путь в адресной строке и нажмите Enter: C:\Windows\SoftwareDistribution\Download Выберите все папки и файлы ( Ctrl + A или нажмите «Выбрать все» на вкладке «Главная») внутри папки «Загрузить». Нажмите кнопку « Удалить » на вкладке «Главная».

После выполнения этих шагов установочные файлы обновления Windows 10 будут удалены с компьютера.

Если вы хотите пропустить определенное обновление, вы можете использовать инструмент «Показать или скрыть обновления», чтобы заблокировать повторную установку обновления Windows после удаления файлов.

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