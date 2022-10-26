Имя пользователя учетной записи используется для идентификации учетной записи в Windows 10. Например, на экране входа. В этом руководстве показано, как изменить имя любой локальной учетной записи или учетной записи Microsoft в Windows 10.

Вы должны войти в систему как администратор, чтобы изменить имя локальной учетной записи. Изменение имени учетной записи не изменит имя папки ее профиля (например: «C:\Users\Astera»). Имена пользователей не могут содержать следующие символы: / \ [ ] » : ; | < > + = , ? * % @.

Как изменить имя учетной записи Microsoft

Это повлияет на имя вашей учетной записи Microsoft на любом устройстве, на котором вы входите с той же учетной записью.

Перейдите на страницу «Ваша информация» на сайте Microsoft и войдите в свою учетную запись. Нажмите «Изменить имя». Введите новое имя и фамилию, которые вы хотите использовать в качестве отображаемого имени, введите символы, которые вы видите для проверки, и нажмите «Сохранить».



Как изменить имя локальной учетной записи в Windows 10

В панели управления

Откройте панель управления и нажмите «Учетные записи пользователей». Нажмите «Управление другой учетной записью». Нажмите локальной учетной записи, имя которой вы хотите изменить. Нажмите «Изменить имя учетной записи». Введите новое имя учетной записи, которое вы хотите, и нажмите «Изменить имя». Имя локальной учетной записи теперь будет изменено.

В локальных пользователях и группах

Локальные пользователи и группы доступны только в выпусках Windows 10 Pro, Enterprise и Education.

Нажмите клавиши Win+ R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить», введите lusrmgr.msc и нажмите «ОК», чтобы открыть «Локальные пользователи и группы». Нажмите «Пользователи» на левой панели и дважды щелкните текущего имени локальной учетной записи, имя которой вы хотите изменить. На вкладке «Общие» введите новое полное имя, которое вы хотите, и нажмите «OK». Имя локальной учетной записи теперь будет изменено.

В netplwiz

Нажмите клавиши Win+ R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить», введите netplwiz и нажмите «ОК». Установите флажок «Пользователи должны ввести имя пользователя и пароль для использования этого компьютера», выберите локальную учетную запись, имя которой вы хотите изменить, и нажмите «Свойства». На вкладке «Общие» введите новое имя пользователя, которое вы хотите использовать, и нажмите «OK». Если вы хотите, чтобы Windows автоматически входил в учетную запись при запуске, вам нужно будет снова настроить это сейчас. Когда закончите, нажмите «OK». Если вы в настоящее время вошли в эту локальную учетную запись, нажмите «Да», чтобы выйти и применить изменения.

В командной строке

Откройте командную строку с повышенными привилегиями. Введите приведенную ниже команду и нажмите Enter. Запишите текущее имя локальной учетной записи, имя которой вы хотите изменить.

wmic useraccount get fullname, name Введите приведенную ниже команду ви нажмите Enter.

wmic useraccount where name="Current Name" rename "New Name" Замените Current Name в приведенной выше команде фактическим текущим именем локальной учетной записи, и New Name в команде выше фактическим новым именем, которое вы хотите.

В PowerShell

Откройте PowerShell с повышенными правами. Введите Get-LocalUser команду в PowerShell и нажмите Enter. Запишите текущее имя локальной учетной записи, имя которой вы хотите изменить. Введите приведенную ниже команду в PowerShell и нажмите Enter. Rename-LocalUser -Name "Current Name" -NewName "New Name"

Замените Current Name в приведенной выше команде фактическим текущим именем локальной учетной записи, и New Name в команде выше фактическим новым именем, которое вы хотите.

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