Что такое Кортана и зачем она нужна?

Кортана – это удобный персональный помощник с голосовым управлением, который работает в Windows. Он помогает вам с такими задачами, как установка напоминаний о важных событиях, управление календарем, отправка электронных писем, поиск на вашем компьютере неуловимых файлов и многое другое. Однако Кортана не так хорошо принята, и многие пользователи в конечном итоге спрашивают, как отключить Кортану в Windows 10 навсегда?

Прочитать о Кортане можно на официальном сайте — www.microsoft.com/en-us/cortana

3 метода отключения Кортаны в Windows 10

Давайте обсудим различные методы отключения Кортаны в Windows 10 и прекращения сбора личных данных Microsoft.

Измените Кортану в папке системных приложений

Вы можете изменить имя процесса Cortana в папке SystemApps, чтобы полностью отключить Cortana в Windows 10. Этот метод изменяет некоторые из основных параметров, поэтому убедитесь, что вы хотите выполнить этот шаг.

Поэтому перед выполнением этих действий настоятельно рекомендуется создать точку восстановления системы .

Нажмите Ctrl + Shift + Esc, чтобы открыть диспетчер задач. Найдите Кортану в разделе «Процессы». Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Открыть расположение файла. Откроется папка SystemApps. Найдите здесь папку Cortana и переименуйте ее из

Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy в Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy.old Когда вы попытаетесь переименовать его, вы получите уведомление о том, что доступ к папке запрещен. Щелкните Продолжить. Вы увидите сообщение «Используемая папка». Не закрывайте это диалоговое окно и переключитесь на Диспетчер задач, который открыт в фоновом режиме. Щелкните правой кнопкой мыши Cortana и выберите «Завершить задачу». Немедленно вернитесь в диалоговое окно и щелкните. Попробуйте снова.

Итак, вы смогли успешно отключить Кортану в Windows 10. Вы всегда можете повторить этот процесс, изменив имя файла на исходное. Если этот метод вам не подходит, попробуйте другой.

Как отключить Кортану в Windows 10 с помощью файла реестра

Один из верных способов отключить Кортану в Windows 10 — внести несколько изменений в реестр вашего компьютера. Поскольку погружение в реестр иногда может привести к непредвиденным последствиям, убедитесь, что вы точно следуете этим шагам, чтобы избежать осложнений.

На всякий случай сделайте резервную копию реестра и создайте точку восстановления системы , прежде чем что-либо делать.

Нажмите клавишу Windows + R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить». Введите regedit и нажмите Enter.

Примечание. Если вы хотите сделать резервную копию файлов реестра, просто откройте редактор реестра и нажмите «Файл» в верхнем левом углу. Теперь выберите Импорт и сохраните файл резервной копии в безопасном месте. На случай, если ваш компьютер столкнется с какой-либо проблемой, у вас всегда есть файл резервной копии, который вы можете запустить в любое время и вернуть вашу систему в нормальное положение. Нажмите «Да» в поле разрешения, и откроется реестр. В левой части окна реестра перейдите к HKEY_LOCAL_MACHINE> Программное обеспечение> Политики> Microsoft> Windows> Windows Search Если вы не видите Windows Search, вам придется его создать. Щелкните правой кнопкой мыши папку Windows, выберите «Создать» и нажмите «Ключ». Назовите новый ключ Windows Search. Выберите Windows Search на левой панели, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте правой панели и выберите New, а затем DWORD (32-битное) Value. Назовите его AllowCortana и нажмите Enter. Дважды щелкните AllowCortana. Измените значение на 0 и нажмите ОК. Если вы хотите повторно включить Кортану позже, измените это значение обратно на 1 или удалите только что созданный ключ AllowCortana. Перезагрузите компьютер.

Вы смогли отключить Кортану в Windows 10. Однако, если вы являетесь пользователем Pro или Enterprise, вы также можете выбрать метод 3.

Используйте редактор локальной групповой политики, чтобы отключить Кортану

Если вы являетесь пользователем Windows Pro или Enterprise, вот как навсегда отключить Кортану в Windows 10 с помощью локальной групповой политики.

Нажмите клавиши Windows + R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить».

Введите gpedit.msc и нажмите ОК.

Откроется редактор локальной групповой политики. В этом окне перейдите к:

Конфигурация компьютера> Административные шаблоны> Компоненты Windows> Поиск

Дважды щелкните Разрешить Кортану на правой панели. Выберите Disabled и нажмите OK.

Чтобы снова включить Кортану, вам просто нужно снова переключиться на Включено.

Перезагрузите компьютер

Теперь вы знаете несколько способов отключить Кортану. Что ж, иногда вы не хотите разговаривать с Кортаной, но и не хотите полностью ее отключать. Вы можете войти в настройки Windows и быстро управлять настройками Кортаны, выполнив простые шаги, указанные ниже.

Как настроить Кортану с помощью системных настроек?

Как упоминалось выше, есть удобные методы, с помощью которых вы можете узнать, как отключить Кортану в Windows 10.

Но что, если вы не хотите отключать его и настраивать Кортану. Используя этот метод, вы можете получить некоторые / все разрешения, которые ваша Кортана имеет на устройстве.

Сначала перейдите в панель поиска и введите Cortana, вы увидите опцию Cortana Search and settings вверху, нажмите на нее.

В разделе Talk to Cortana вам нужно отключить несколько вещей, если вы хотите избавиться от Cortana.

Отключите все функции, которые вам не нужны, сначала выключите. Позвольте Кортане ответить на «Привет, Кортана».

С помощью переключателя отключите параметр «Разрешить Кортане прослушивать мои команды, когда я нажимаю клавишу с логотипом Windows + C».

Затем, если вам нужна конфиденциальность, когда ваш экран заблокирован, отключите параметр «Использовать Кортану, даже когда мое устройство заблокировано».

Затем переключитесь на «Настройки разрешений и истории» для Кортаны.

Правильная сторона включения этой функции заключается в том, что вы получаете хорошие рекомендации по приложениям, новостям и т. д., Поскольку Кортана получает представление о ваших симпатиях и антипатиях. Однако, если вам не нужна эта функция, просто отключите ее, и Кортана не сохранит вашу историю без вашего разрешения.

Windows Search — это удобный способ получения любых данных, находящихся на вашем компьютере или в Интернете. Точно так же Кортана помогает вам использовать свой голос для поиска любого контента в любой момент времени. В Windows есть опция, при которой Cortana Search также может отображать ваш облачный контент при поиске чего-либо.

В «Настройки разрешений и истории» самый первый параметр здесь — хотите ли вы видеть облачный контент при выполнении поиска Windows. Вы можете настроить его для своей учетной записи или для других пользователей Windows. Следовательно, отключите «Windows Cloud Search», который не будет отображать ваш облачный контент в Windows Search.

Далее, хотите ли вы, чтобы Кортана просматривала историю ваших действий? Если вы включите «Просмотр истории действий», вы сможете просматривать историю своих действий на главной странице Кортаны.

Еще одна функция, которую нужно отключить, — это «Рекомендации по активности». Эта функция уведомляет вас, где вы в последний раз остановились, чтобы вам было легко возобновить незавершенные задачи при переключении устройств.

Включение «История моего устройства» улучшает ваши впечатления от использования на устройстве. Он отслеживает все ваши действия на устройствах, на которых выполнен вход, и помогает улучшить результаты поиска через Кортану. Отключите его, если вы не хотите, чтобы Кортана сохраняла историю вашего устройства.

И последнее, но не менее важное: просто очистите историю своего устройства, и все ваши данные, собранные в базе данных Cortana, будут стерты. Хотя Кортана хранит ваши данные, историю и действия для улучшения вашего опыта, некоторые люди находят это навязчивым и не хотят, чтобы их действия отслеживались каким-либо приложением. Следовательно, нажмите «Очистить историю вашего устройства», и все готово.

Кортана может предложить много хороших вещей, но в то же время она требует, чтобы вы предоставили доступ к своему устройству и другим данным. Следовательно, это индивидуальный выбор.

Как очистить данные Кортаны

Вы можете очистить данные, которые Кортана сохранила на серверах Microsoft, войдя в свою учетную запись Microsoft в браузере Edge.

Перейдите на официальную страницу Microsoft в своем браузере Microsoft Edge и войдите в систему.

На панели управления конфиденциальностью перейдите в записную книжку Кортаны. Нажмите «Очистить данные Кортаны» и выберите «Очистить». Теперь все ваши данные, связанные с Кортаной, удалены.

Заключение

Хотя Кортана — полезный помощник, вы не хотите рисковать своей личной информацией для использования каким-либо ресурсом. Описанные выше методы не убивают Кортану полностью; он все еще прячется, но уже не такой мощный и требовательный к данным, как раньше. Имея множество различных способов отключения Кортаны в Windows 10, вы можете выбрать тот, который вам удобнее. Эти методы обратимы, и вы можете легко повторно включить Кортану в любой момент.

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