Форматирование диска представляет собой процесс подготовки устройства хранения данных к первоначальному использованию. Помимо подготовки устройства к использованию, форматирование диска также удалит все существующие данные на диске. Это, несомненно, вызовет проблему потери файлов и данных на диске. Поэтому мы рекомендуем заранее сделать резервную копию данных и файлов на жестком диске.

Проверьте и сделайте резервную копию всех основных данных диска перед форматированием.

Как отформатировать диск на компьютерах с Windows 10?

Форматирование диска с помощью проводника

Чтобы отформатировать диск в Проводнике с помощью функции форматирования правой кнопкой мыши, вы должны четко понимать, сколько разделов имеет ваш целевой диск. Вы можете открыть «Управление дисками», чтобы просмотреть и подтвердить количество разделов на вашем диске и запомнить букву каждого раздела.

Затем вы можете повторить следующее пространство для форматирования диска на вашем компьютере с Windows:

Нажмите клавиши Windows + E, чтобы открыть проводник и найти разделы диска. Щелкните правой кнопкой мыши один из разделов диска и выберите «Форматировать…». Установите для раздела жесткого диска новый формат файловой системы — NTFS и отметьте «Выполнить быстрое форматирование». Нажмите «Пуск» и нажмите «ОК», чтобы завершить форматирование.



Повторяйте вышеуказанные шаги, пока не закончите форматирование всех разделов диска.

Форматирование диска с помощью Управления дисками

Управление дисками — это встроенная дисковая утилита для Windows, которая помогает опытным пользователям управлять жесткими дисками и твердотельными накопителями. Это позволяет владельцам гибко создавать, форматировать, удалять и расширять тома бесплатно.

Обратите внимание, что для этого вы должны сначала подтвердить, какой раздел необходимо отформатировать, если вы форматируете неправильный том.

Щелкните правой кнопкой мыши значок Windows, затем выберите «Управление дисками». Найдите и щелкните правой кнопкой мыши разделы диска, которые вы хотите отформатировать, и выберите «Форматировать».

Установите формат файловой системы как NTFS и отметьте «Выполнить быстрое форматирование». Нажмите «ОК» для подтверждения.

Повторяйте описанные выше шаги, пока не завершите форматирование всего диска в Windows 10.

Форматирование диска с помощью команды CMD DiskPart

Командная строка DiskPart, также известная как CMD, представляет собой дисковую утилиту командной строки, которая обрабатывает команды для операционной системы и позволяет пользователям выполнять операции по управлению диском бесплатно. Этот инструмент предназначен для некоторых продвинутых пользователей, чтобы они могли обрабатывать свои компьютерные команды для управления жесткими дисками.

Обратите внимание, что этот процесс немного сложнее, чем использование проводника или управления дисками, поэтому убедитесь, что вы внимательно следуете приведенному ниже руководству.