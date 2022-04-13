MSVCP140.dll является одним из составных файлов распространяемого программного обеспечения Visual C++ для программного обеспечения Visual Studio 2015. Полный пакет файлов — это основное, что отвечает за компоненты среды выполнения, которые имеют решающее значение для запуска приложений C++, созданных с помощью Visual Studio 2015. Итак, msvcp140 dll — что это за ошибка и как исправить.

Что это за ошибка — msvcp140 dll

Сообщение об ошибке msvcp140.dll довольно распространено, поскольку время от времени оно появляется снова. Это происходит, когда пользователи хотят запустить онлайн-игру, WordPress или любые другие утилиты. Это сообщение указывает на то, что определенный файл отсутствует и, следовательно, соответствующая программа не может быть запущена без этого файла.

Ошибка MSVCP140.dll в Windows 10 чаще всего возникает при попытке запустить приложение Skype, особенно версию 7.33.0.104. Это связано с новыми стандартами Skype, которые теперь требуют наличия распространяемого пакета Microsoft Visual С++ 2015 для поиска всех необходимых библиотек DLL.

Поэтому, если в вашей системе не установлен распространяемый пакет Visual C++ для Visual Studio 2015, то Skype или любые другие приложения не смогут взаимодействовать с библиотекой dll MSVCP140. В ряде случаев основным виновником этой ошибки может быть поврежденный системный файл или даже заражение вредоносным ПО.

Как исправить ошибку msvcp140 dll

Согласно отчетам, ошибка MSVCP140 dll является вариантом ошибки «vcruntime140.dll», а также ошибки «api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll отсутствует». Если вы столкнулись с какой-либо из упомянутых выше ошибок при запуске приложений в Windows.

Сообщения об ошибках, отображаемые в вашей системе, могут быть похожи на следующие:

Программа не запускается, потому что на вашем компьютере отсутствует dll MSVCP140. Попробуйте переустановить программу, чтобы решить эту проблему. Выполнение кода не может быть продолжено, поскольку dll MSVCP140 не найдена. Переустановка приложения может решить проблему.

Исправить эти проблемы просто; Вы можете быстро исправить отсутствие msvcp140.dll, следуя приведенным ниже методам. Конечно, нет необходимости пробовать все эти методы; просто попробуйте каждый из них, чтобы решить вашу проблему, а затем вы можете работать по шагам, пока ваша проблема не будет решена.

Способ 1: Переустановка распространяемого пакета Microsoft Visual C++

MSVCP140.dll — это файл, принадлежащий распространяемому пакету Visual C++ для Visual Studio 2015. Весь пакет, который поставляется вместе с конкретным приложением, отвечает за компоненты среды выполнения, которые необходимы для запуска приложений C++. Поскольку этот пакет является неотъемлемой частью запуска приложений и программ, Microsoft автоматически установит этот пакет на ваш компьютер при установке ОС Windows.

Если с этим пакетом что-то не так, то файл msvcp140.dll будет поврежден в вашей системе. А поскольку это пакет, включенный в ОС Windows, самый простой способ исправить это — повторно загрузить конкретный пакет с сайта Microsoft.

Загружайте файл только с официальных веб- сайтов , чтобы избежать рисков вредоносного ПО или даже взлома. Кроме того, мы еще раз напоминаем вам, что вы никогда не должны загружать файл msvcp140 dll с любого из большого количества неофициальных и поддельных веб-сайтов в Интернете, обращение к таким сайтам в попытке заменить поврежденный или отсутствующий файл может быть вредоносным.

Как загрузить распространяемый пакет Microsoft Visual C++

Чтобы загрузить необходимые файлы с официального сайта Microsoft, вы можете выполнить следующие действия:

Перейдите в центр загрузки Microsoft для получения файлов. Затем нажмите «Загрузить». Выберите необходимые файлы в соответствии со структурой процессора вашей системы: x64 для 64-разрядной версии и x86 для 32-разрядной версии. Затем нажмите Далее. И тогда файл будет загружен на ваш компьютер. После завершения загрузки дважды щелкните файл .exe , который необходимо загрузить, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы установить пакет в Windows. После завершения установки перезагрузите Windows. Затем проверьте, работает ли сейчас программа, выдавшая вам ошибку.

Прямая ссылка — https://docs.microsoft.com/en-GB/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170

Это один из лучших способов решить проблему с файлом MSVCP140.dll. Ваша проблема с ошибкой может быть быстро решена путем переустановки этого конкретного пакета в вашей системе.

Способ 2: Выполните чистую установку программы

Другой метод, который вы можете решить, чтобы устранить ошибку, заключается в том, что вы можете попробовать переустановить эту конкретную программу, которая показывает вам ошибку, чтобы исправить отсутствие MSVCP140.dll. Файл мог быть поврежден во время установки программы, но ее установочный пакет может содержать правильную версию этого поврежденного файла. Поэтому следуйте инструкциям ниже, чтобы выполнить чистую установку программы:

Нажмите одновременно клавиши Windows + R , чтобы открыть команду «Выполнить». Введите «appwiz.cpl» в поле «Выполнить», а затем нажмите Enter. Щелкните правой кнопкой мыши программу, которая выдает сообщение об ошибке, затем щелкните Удалить. Нажмите «Да » или «Далее», чтобы подтвердить и удалить программу с вашего компьютера. Перезагрузите систему, затем переустановите исходную программу, а затем откройте программу, чтобы проверить, работает ли она без ошибок.

Способ 3. Запустите средство проверки системных файлов Windows

Средство проверки системных файлов (SFC) — один из самых полезных инструментов в Windows. С помощью SFC вы можете сканировать вашу систему на наличие повреждений в системных файлах, а также восстанавливать поврежденные файлы. Выполните следующие действия, чтобы запустить средство проверки системных файлов:

Введите cmd в поле поиска на панели задач или нажмите кнопку Windows, чтобы открыть поиск. В результатах поиска щелкните правой кнопкой мыши командную строку (если вы используете Windows 7, щелкните правой кнопкой мыши cmd) и выберите «Запуск от имени администратора». Введите «sfc /scannow» в поле командной строки и нажмите Enter. Этот процесс может занять несколько минут, и он также попытается исправить обнаруженные ошибки после автоматического завершения сканирования. После завершения проверки вы можете закрыть окно командной строки и попытаться повторно запустить программу, чтобы проверить, устранена ли ошибка.

Способ 4. Запустите полную проверку системы на наличие вирусов

Вирус в вашей системе также может быть причиной, которая может помешать обнаружению файла .dll программой. Некоторые ошибки, такие как .dll не найден или dll отсутствует, могут быть ложными ошибками, которые могут указывать на зараженную вирусом программу или компьютерную систему.

Во-первых, запустите полную проверку на вирусы с помощью любой хорошей антивирусной программы для всего вашего компьютера с Windows. Это может занять некоторое время. Еще одна важная вещь, о которой мы напоминаем вам, заключается в том, что встроенная программа защиты от вредоносных программ, Защитник Windows сама по себе может быть не в состоянии выполнить поставленную перед вами задачу, поэтому мы предлагаем вам также попробовать из всего множества антивирусов, включая самые популярные, такие как Avira, Kaspersky, AVG и Panda или Norton. После завершения сканирования и устранения ошибок перезагрузите систему. Затем перезапустите программу, чтобы проверить, исправлена ​​ли ошибка.

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