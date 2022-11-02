Программы для очистки диска от мусора и ненужных файлов, а также оптимизации Windows 10 — это надежные утилиты, которые помогают пользователям ускорить работу системы и повысить общую производительность за счет выполнения различных задач по оптимизации. Хороший очиститель системных файлов предлагает функции для очистки ненужных файлов, кешей, файлов cookie, временных файлов, дубликатов, истории просмотров и многого другого. Он также помогает пользователям устранять поврежденные файлы реестра и элементы автозагрузки, ограничивать фоновые процессы для освобождения оперативной памяти и многое другое.

Итак, если ваш ПК с Windows 10 страдает от постоянной медленной загрузки, частых сбоев системы и других распространенных ошибок, возьмите в свои руки лучшее платное и бесплатное программное обеспечение для очистки и оптимизации ПК. Выбрав надежную программу, которая может полностью настроить ваш компьютер и полностью раскрыть его потенциал, чтобы пользователи могли наслаждаться более высокой производительностью и скоростью, мы составили список 11 лучших программ для очистки и оптимизации ПК.

10 лучших программ для очистки и оптимизации Windows 10

Вот список лучших инструментов для очистки ПК, которые помогут настроить ваш ПК с Windows и повысить общую производительность.

Advanced System Optimizer

Advanced System Optimizer от Systweak Software — отличная утилита для настройки, очистки, оптимизации и защиты ПК с Windows 10. Он может похвастаться надежным набором функций, обеспечивающих бесперебойную работу вашей системы без каких-либо задержек. Инструмент работает удивительно хорошо для повышения производительности процессора и накопителя. Кроме того, он оказывает минимальное или нулевое влияние на системные ресурсы. Он работает в фоновом режиме и гарантирует, что ваш рабочий стол/ноутбук работает быстрее, чем когда-либо.

Официальный сайт — https://www.systweak.com/advanced-system-optimizer

Стоимость — 3 395 рублей. Есть бесплатная версия на 24 часа.

Используя этот многоцелевой оптимизатор Windows 10, вы можете без особых усилий поддерживать работоспособность и общую стабильность вашей системы.

Плюсы и минусы Модуль Smart PC Care ускоряет работу ПК с Windows одним щелчком мыши. Удаляет ненужные файлы, освобождая огромное пространство для хранения. Обновляет устаревшие и неисправные драйверы для настройки вашего ПК. Оптимизатор реестра для быстрого исправления неверных элементов. Совместим только с ОС Windows.

System Mechanic

System Mechanic от Iolo — еще один отличный оптимизатор ПК для Windows 10, который помогает очистить мусор и, как утверждается, устраняет более 30 000 проблем, которые могут привести к замедлению работы компьютера. Пока мы использовали этот очиститель кеша, с глубоким сканированием он устранил более 1965 проблем. Мы подумали о том, чтобы оставить параметр Active Care включенным, чтобы компьютер регулярно сканировался, обеспечивая максимальную производительность.

Официальный сайт — https://www.iolo.com/products/system-mechanic/

Стоимость — 2 306 рублей.

Что нам больше всего понравилось в этом программном обеспечении, так это его способность всесторонне перечислять различные типы ненужных файлов, последние вирусы и вредоносные программы, вызывающие снижение производительности и нестабильность системы.

Плюсы и минусы Простой в использовании компьютерный оптимизатор , подходящий для начинающих пользователей. Интеллектуальный очиститель кеша для удаления ненужных системных помех. Версия Pro предлагает менеджер паролей для защиты конфиденциальных данных. Бесплатная версия включает в себя множество функций, связанных с повышением производительности. Устанавливает дополнения во время установки, такие как браузер Ccleaner. Некоторые отображаемые утилиты не требуются, например, App Uninstaller, поскольку в Windows есть встроенный инструмент для этого.

CCleaner (бесплатный)

CCleaner от Piriform — одна из самых популярных программ для очистки ПК для Windows 10 среди всех перечисленных здесь. Очиститель компьютера полностью совместим со всеми последними версиями Windows, macOS и Android. Разработчики постоянно обновляют программное обеспечение для очистки ПК с отличными функциями настройки. Недавно он получил функцию Оптимизатора производительности, которая, как утверждается, предлагает на 34% больше скорости и на 30% больше времени автономной работы. Судя по всему, запатентованная функция замораживает все ненужные фоновые процессы и значительно ускоряет работу вашего компьютера.

Официальный сайт — https://www.ccleaner.com/ru-ru/ccleaner

Стоимость — 990 рублей. Есть бесплатная версия.

Это один из лучших системных оптимизаторов и инструментов настройки, оснащенный отличными инструментами очистки и оптимизации для безопасной очистки жестких дисков и решения различных типов проблем с ПК без особых усилий.

Плюсы и минусы Мощное Глубокое сканирование для устранения беспорядка, который приводит к снижению производительности. Надежный оптимизатор игр для обеспечения мощного игрового процесса. Оптимизатор производительности, обеспечивающий более плавную и быструю работу ПК. Предлагается эффективная пробная версия. Не нашли.

IObit Advanced SystemCare Pro (бесплатно)

Следующим в нашем списке лучших программ для оптимизации ПК для Windows 10 является Advanced SystemCare Pro от технологий IObit. Программное обеспечение поставляется с несколькими инструментами повышения производительности ПК, чтобы освободить место на диске, ускорить ПК с Windows и защитить конфиденциальность в Интернете за пару кликов. В отличие от других очистителей системных файлов, Advanced SystemCare поставляется со сканированием на основе искусственного интеллекта, которое интеллектуально диагностирует ваш компьютер и автоматически очищает оперативную память, чтобы ускорить работу компьютера на 200%.

Официальный сайт — https://ru.iobit.com/advancedsystemcarepro.php

Стоимость — 990 рублей. Есть бесплатная версия.

Используя эту утилиту настройки, вам не нужно беспокоиться об очистке временных файлов, кешей, нежелательных остатков, поврежденных файлов реестра и других помех, которые накапливаются с течением времени. Он даже обеспечивает на 300% более быструю работу в Интернете, оптимизируя настройки браузера в несколько кликов.

Плюсы и минусы Лаконичный дизайн интерфейса Инструменты для очистки конфиденциальности, чтобы остановить онлайн-отслеживание. Поставляется с планировщиком для очистки и ускорения ПК с Windows. Средство защиты в реальном времени и удаления вредоносных программ. Функция исключения диска отсутствует Устанавливает рекламное ПО Реклама в бесплатной версии

CleanMyPC

CleanMyPC включает в себя приличный набор инструментов оптимизации, таких как очистка компьютера, деинсталлятор, оптимизатор реестра, менеджер запуска, файловый шредер, менеджер расширений браузера и многое другое. Во время наших тестов он быстро определил десятки файлов, занимающих место на ПК. Он также обнаружил более 100 проблем с реестром и автоматически исправил их для повышения производительности.

Официальный сайт — http://www.cleanmypc.com/

Стоимость — 2 500 рублей.

С помощью этого оптимизатора пользователи могут быстро освободить большой объем места на жестком диске и сохранить другие ценные файлы на своих компьютерах. Его дополнительные инструменты, такие как Uninstaller и Autorun Manager, очень удобны, они не оставляют следов ненужных приложений и делают процесс ускорения запуска ПК проще, чем когда-либо прежде.

Плюсы и минусы Тщательно очистите файлы cookie, данные для входа в систему, чтобы защитить конфиденциальность в Интернете. Избавьтесь от файлов гибернации, которые занимают гигабайты места. Пробная версия может очистить до 500 МБ мусора. Оптимизация автозапуска для улучшения общего времени загрузки. Навигация немного сложна в интерфейсе приложения Уведомления и реклама могут вызывать проблемы при использовании бесплатной версии.

Glary Utilities (бесплатно)

Glary Utilities предлагает одну из лучших бесплатных программ для очистки ПК, а также платные версии, которые прекрасно работают, ускоряя работу вашего компьютера и повышая общую производительность. Он известен тем, что восстанавливает максимальную производительность вашего компьютера с помощью 20 инструментов для тщательной очистки и оптимизации.

Официальный сайт — https://www.glarysoft.com/

Стоимость — 2 500 рублей. Есть бесплатная версия.

Несомненно, это одна из лучших программ для оптимизации Windows 10, но она также предлагает эффективный набор инструментов безопасности, таких как уничтожение файлов, возможность шифрования и расшифровки файлов. Вы даже можете настроить файл на самоуничтожение, если неправильный пароль будет введен трижды. Все функции предлагаются в хорошо организованном интерфейсе, что делает его подходящим выбором как для новичков, так и для опытных пользователей.

Плюсы и минусы File Splitter для разделения файлов на небольшие файлы Отображает полную информацию о системе Решает проблемы с ПК с помощью сканера, работающего в 8 раз быстрее. 100% гарантия возврата денег в течение 90 дней. Требуется .net framework

Ashampoo WinOptimizer (бесплатно)

Оснащенный всеми стандартными функциями Best PC Cleaner & Optimizer, Ashampoo заслуживает места в нашем списке. Он показывает загрузку ЦП и состояние ПК классифицированным образом, чтобы принять необходимые меры для повышения общей скорости системы. Он также предлагает обширные аналитические возможности для выполнения тестов жесткого диска для определения производительности системы, процессора и жесткого диска.

Официальный сайт — https://www.ashampoo.com/ru-ru/winoptimizer-free

Стоимость — 1500 рублей. Есть бесплатная версия.

Имеет вкладку «Автоматически» для автоматической очистки, мониторинга в реальном времени и оптимизации игры, чтобы вы могли работать более плавно и без задержек, чем когда-либо. В отличие от другого программного обеспечения для очистки ПК, он предлагает модуль AntiSpy, который заботится о телеметрии, совместном использовании папок, удаленном доступе и многом другом.

Плюсы и минусы Получает частые обновления Специальный планировщик для регулярной оптимизации Возможность безвозвратно удалять, шифровать и восстанавливать файлы безопасно. Комплексный набор инструментов для очистки, оптимизации и защиты ПК. Бывают ложные срабатывания Немного медленнее, чем другие протестированные приложения.

Restoro (бесплатно)

Restoro — один из лучших доступных оптимизаторов Windows 10, поскольку он может восстанавливать и перестраивать операционную систему Windows в дополнение к обычным задачам оптимизации. Он также исправляет сообщения об ошибках и с легкостью очищает реестр. Он может автоматически обнаруживать и заменять поврежденные системные файлы Windows безопасными из своей базы данных, содержащей 25 000 000 файлов.

Официальный сайт — https://www.restoro.com/

Стоимость — 1 990 рублей. Есть бесплатная версия.

Если ваш компьютер начал зависать и вызывать внезапные сбои, тогда Restoro — лучшее программное обеспечение для оптимизации ПК, поскольку оно также облегчает устранение повреждений, нанесенных вредоносными программами и другими инфекциями. Это первоклассный выбор для профессиональных пользователей компьютеров, которые выполняют сложные задачи, такие как автоматизированное проектирование, машинное обучение и редактирование видео на своих устройствах.

Плюсы и минусы Восстановить ценное место на диске. Выявляет веб-сайты, представляющие угрозу безопасности. Восстанавливайте DLL-файлы, вызванные сбоями в работе памяти. Использует механизм сканирования Avira для удаления рекламного и шпионского ПО, угонщиков браузера и т. д. Интерфейс нуждается в доработке Не включает защиту от вредоносных программ

Avira Free Security (бесплатно)

Avira Free Security — отличное бесплатное приложение, доступное на всех основных платформах, таких как Windows, Mac, Android и iOS. Этот лучший системный оптимизатор также помогает пользователям защитить свои данные, одновременно повышая скорость работы компьютера. На вкладке «Производительность» представлены такие панели, как «Оптимизатор», «Экономия заряда батареи», «Обновление драйверов», «Поиск дубликатов» и «Дополнительные инструменты», чтобы пользователи могли освободить значительное количество места, повысить общую производительность, получить аккумулятор с длительным сроком службы и обеспечить бесперебойную работу подключенных устройств.

Официальный сайт — https://www.avira.com/ru/free-security

Стоимость — 3 112 рублей в первый год. Есть бесплатная версия.

Кроме того, он защищает вашу историю просмотров от анализаторов данных и искателей. Avira — одно из лучших бесплатных средств для очистки ПК, доступных сегодня на рынке. Он поставляется с невероятным набором функций для удаления устаревших приложений, удаления следов конфиденциальности, стирания истории просмотров и средства обновления программного обеспечения для замены старых версий на самые последние.

Плюсы и минусы Предлагает бесплатный VPN Менеджер паролей Мастер обновления программного обеспечения Надежные инструменты для удаления вредоносных программ и обеспечения безопасности. VPN имеет ограничения на передачу данных Приложение немного медленно реагирует

Что искать в лучшем программном обеспечении для очистки и оптимизации компьютера?

Сегодня большая часть программного обеспечения для оптимизации ПК для Windows 10 и других версий поставляется с широким спектром функций для очистки, ускорения ПК с Windows и защиты от вредоносных программ и других уязвимостей. Идеальные включают такие инструменты, как:

Исправление в один клик: чтобы быстро очистить ПК и оптимизировать общую производительность: Очиститель системы: для сканирования и удаления бесполезного хлама, ненужных файлов, кешей, файлов cookie и многого другого. Оптимизатор памяти: для управления фоновыми процессами, использующими ненужную оперативную память. Деинсталлятор приложений: чтобы найти большие, неиспользуемые, нежелательные приложения и удалить их массово. Очиститель реестра: для поиска и исправления неверных записей реестра. Средство обновления драйверов: для установки последних и совместимых драйверов для каждого устройства. Duplicate Cleaner: для удаления похожих и идентичных фотографий , видео, аудио и других файлов. Game Booster: чтобы насладиться самой быстрой игрой без задержек . Элементы управления конфиденциальностью: для обеспечения всесторонней защиты вашего ПК.

И многое другое! Наличие каждой из этих функций в одном инструменте действительно делает его лучшим программным обеспечением для оптимизации ПК для Windows 10.

Часто задаваемые вопросы Какой очиститель лучше для ПК? Advanced PC Cleanup & Iolo System Mechanic — лучший инструмент оптимизации Windows 10 для очистки ПК и поддержания его в хорошем состоянии в течение длительного времени. Обе утилиты для очистки предлагают отличные модули для тщательной очистки системы, защиты на 360 градусов и увеличения объема памяти. Безопасен ли Очиститель ПК? На рынке доступно множество инструментов для очистки ПК и оптимизации Windows 10, которые позиционируются как подлинные для повышения и ускорения производительности. Однако не все заявления оправдывают ожидания. Изучив более 30 приложений для очистки ПК для Windows, мы выбрали эти восемь. Все они безопасны в использовании и способны удовлетворить потребности и требования оптимизации. Как я могу оптимизировать производительность моего компьютера? Чтобы оптимизировать свой компьютер вручную, вы должны сделать следующее: удалить неиспользуемые/большие/ненужные приложения, ограничить автоматически запускаемые элементы, удалить ненужные файлы, кеши и многое другое, выполнить дефрагментацию диска, удалить дубликаты файлов, использовать облегченный браузер. Есть ли очиститель лучше, чем CCleaner? Advanced System Optimizer, несомненно, является лучшим программным обеспечением для очистки и оптимизации компьютера, чем популярный CCleaner от Piriform. Приложение содержит множество модулей, начиная от очистки одним щелчком мыши, удаления ненужных файлов, оптимизатора реестра, очистки диска, резервного копирования и восстановления, безопасности и конфиденциальности, инструментов для регулярного обслуживания и многого другого.

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