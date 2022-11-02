- 10 лучших программ для очистки и оптимизации Windows 10
- Advanced System Optimizer
- System Mechanic
- CCleaner (бесплатный)
- IObit Advanced SystemCare Pro (бесплатно)
- CleanMyPC
- Glary Utilities (бесплатно)
- Ashampoo WinOptimizer (бесплатно)
- Restoro (бесплатно)
- Avira Free Security (бесплатно)
- Что искать в лучшем программном обеспечении для очистки и оптимизации компьютера?
Программы для очистки диска от мусора и ненужных файлов, а также оптимизации Windows 10 — это надежные утилиты, которые помогают пользователям ускорить работу системы и повысить общую производительность за счет выполнения различных задач по оптимизации. Хороший очиститель системных файлов предлагает функции для очистки ненужных файлов, кешей, файлов cookie, временных файлов, дубликатов, истории просмотров и многого другого. Он также помогает пользователям устранять поврежденные файлы реестра и элементы автозагрузки, ограничивать фоновые процессы для освобождения оперативной памяти и многое другое.
Итак, если ваш ПК с Windows 10 страдает от постоянной медленной загрузки, частых сбоев системы и других распространенных ошибок, возьмите в свои руки лучшее платное и бесплатное программное обеспечение для очистки и оптимизации ПК. Выбрав надежную программу, которая может полностью настроить ваш компьютер и полностью раскрыть его потенциал, чтобы пользователи могли наслаждаться более высокой производительностью и скоростью, мы составили список 11 лучших программ для очистки и оптимизации ПК.
10 лучших программ для очистки и оптимизации Windows 10
Вот список лучших инструментов для очистки ПК, которые помогут настроить ваш ПК с Windows и повысить общую производительность.
Advanced System Optimizer
Advanced System Optimizer от Systweak Software — отличная утилита для настройки, очистки, оптимизации и защиты ПК с Windows 10. Он может похвастаться надежным набором функций, обеспечивающих бесперебойную работу вашей системы без каких-либо задержек. Инструмент работает удивительно хорошо для повышения производительности процессора и накопителя. Кроме того, он оказывает минимальное или нулевое влияние на системные ресурсы. Он работает в фоновом режиме и гарантирует, что ваш рабочий стол/ноутбук работает быстрее, чем когда-либо.
Официальный сайт — https://www.systweak.com/advanced-system-optimizer
Стоимость — 3 395 рублей. Есть бесплатная версия на 24 часа.
Используя этот многоцелевой оптимизатор Windows 10, вы можете без особых усилий поддерживать работоспособность и общую стабильность вашей системы.
System Mechanic
System Mechanic от Iolo — еще один отличный оптимизатор ПК для Windows 10, который помогает очистить мусор и, как утверждается, устраняет более 30 000 проблем, которые могут привести к замедлению работы компьютера. Пока мы использовали этот очиститель кеша, с глубоким сканированием он устранил более 1965 проблем. Мы подумали о том, чтобы оставить параметр Active Care включенным, чтобы компьютер регулярно сканировался, обеспечивая максимальную производительность.
Официальный сайт — https://www.iolo.com/products/system-mechanic/
Стоимость — 2 306 рублей.
Что нам больше всего понравилось в этом программном обеспечении, так это его способность всесторонне перечислять различные типы ненужных файлов, последние вирусы и вредоносные программы, вызывающие снижение производительности и нестабильность системы.
CCleaner (бесплатный)
CCleaner от Piriform — одна из самых популярных программ для очистки ПК для Windows 10 среди всех перечисленных здесь. Очиститель компьютера полностью совместим со всеми последними версиями Windows, macOS и Android. Разработчики постоянно обновляют программное обеспечение для очистки ПК с отличными функциями настройки. Недавно он получил функцию Оптимизатора производительности, которая, как утверждается, предлагает на 34% больше скорости и на 30% больше времени автономной работы. Судя по всему, запатентованная функция замораживает все ненужные фоновые процессы и значительно ускоряет работу вашего компьютера.
Официальный сайт — https://www.ccleaner.com/ru-ru/ccleaner
Стоимость — 990 рублей. Есть бесплатная версия.
Это один из лучших системных оптимизаторов и инструментов настройки, оснащенный отличными инструментами очистки и оптимизации для безопасной очистки жестких дисков и решения различных типов проблем с ПК без особых усилий.
IObit Advanced SystemCare Pro (бесплатно)
Следующим в нашем списке лучших программ для оптимизации ПК для Windows 10 является Advanced SystemCare Pro от технологий IObit. Программное обеспечение поставляется с несколькими инструментами повышения производительности ПК, чтобы освободить место на диске, ускорить ПК с Windows и защитить конфиденциальность в Интернете за пару кликов. В отличие от других очистителей системных файлов, Advanced SystemCare поставляется со сканированием на основе искусственного интеллекта, которое интеллектуально диагностирует ваш компьютер и автоматически очищает оперативную память, чтобы ускорить работу компьютера на 200%.
Официальный сайт — https://ru.iobit.com/advancedsystemcarepro.php
Стоимость — 990 рублей. Есть бесплатная версия.
Используя эту утилиту настройки, вам не нужно беспокоиться об очистке временных файлов, кешей, нежелательных остатков, поврежденных файлов реестра и других помех, которые накапливаются с течением времени. Он даже обеспечивает на 300% более быструю работу в Интернете, оптимизируя настройки браузера в несколько кликов.
CleanMyPC
CleanMyPC включает в себя приличный набор инструментов оптимизации, таких как очистка компьютера, деинсталлятор, оптимизатор реестра, менеджер запуска, файловый шредер, менеджер расширений браузера и многое другое. Во время наших тестов он быстро определил десятки файлов, занимающих место на ПК. Он также обнаружил более 100 проблем с реестром и автоматически исправил их для повышения производительности.
Официальный сайт — http://www.cleanmypc.com/
Стоимость — 2 500 рублей.
С помощью этого оптимизатора пользователи могут быстро освободить большой объем места на жестком диске и сохранить другие ценные файлы на своих компьютерах. Его дополнительные инструменты, такие как Uninstaller и Autorun Manager, очень удобны, они не оставляют следов ненужных приложений и делают процесс ускорения запуска ПК проще, чем когда-либо прежде.
Glary Utilities (бесплатно)
Glary Utilities предлагает одну из лучших бесплатных программ для очистки ПК, а также платные версии, которые прекрасно работают, ускоряя работу вашего компьютера и повышая общую производительность. Он известен тем, что восстанавливает максимальную производительность вашего компьютера с помощью 20 инструментов для тщательной очистки и оптимизации.
Официальный сайт — https://www.glarysoft.com/
Стоимость — 2 500 рублей. Есть бесплатная версия.
Несомненно, это одна из лучших программ для оптимизации Windows 10, но она также предлагает эффективный набор инструментов безопасности, таких как уничтожение файлов, возможность шифрования и расшифровки файлов. Вы даже можете настроить файл на самоуничтожение, если неправильный пароль будет введен трижды. Все функции предлагаются в хорошо организованном интерфейсе, что делает его подходящим выбором как для новичков, так и для опытных пользователей.
Ashampoo WinOptimizer (бесплатно)
Оснащенный всеми стандартными функциями Best PC Cleaner & Optimizer, Ashampoo заслуживает места в нашем списке. Он показывает загрузку ЦП и состояние ПК классифицированным образом, чтобы принять необходимые меры для повышения общей скорости системы. Он также предлагает обширные аналитические возможности для выполнения тестов жесткого диска для определения производительности системы, процессора и жесткого диска.
Официальный сайт — https://www.ashampoo.com/ru-ru/winoptimizer-free
Стоимость — 1500 рублей. Есть бесплатная версия.
Имеет вкладку «Автоматически» для автоматической очистки, мониторинга в реальном времени и оптимизации игры, чтобы вы могли работать более плавно и без задержек, чем когда-либо. В отличие от другого программного обеспечения для очистки ПК, он предлагает модуль AntiSpy, который заботится о телеметрии, совместном использовании папок, удаленном доступе и многом другом.
Restoro (бесплатно)
Restoro — один из лучших доступных оптимизаторов Windows 10, поскольку он может восстанавливать и перестраивать операционную систему Windows в дополнение к обычным задачам оптимизации. Он также исправляет сообщения об ошибках и с легкостью очищает реестр. Он может автоматически обнаруживать и заменять поврежденные системные файлы Windows безопасными из своей базы данных, содержащей 25 000 000 файлов.
Официальный сайт — https://www.restoro.com/
Стоимость — 1 990 рублей. Есть бесплатная версия.
Если ваш компьютер начал зависать и вызывать внезапные сбои, тогда Restoro — лучшее программное обеспечение для оптимизации ПК, поскольку оно также облегчает устранение повреждений, нанесенных вредоносными программами и другими инфекциями. Это первоклассный выбор для профессиональных пользователей компьютеров, которые выполняют сложные задачи, такие как автоматизированное проектирование, машинное обучение и редактирование видео на своих устройствах.
Avira Free Security (бесплатно)
Avira Free Security — отличное бесплатное приложение, доступное на всех основных платформах, таких как Windows, Mac, Android и iOS. Этот лучший системный оптимизатор также помогает пользователям защитить свои данные, одновременно повышая скорость работы компьютера. На вкладке «Производительность» представлены такие панели, как «Оптимизатор», «Экономия заряда батареи», «Обновление драйверов», «Поиск дубликатов» и «Дополнительные инструменты», чтобы пользователи могли освободить значительное количество места, повысить общую производительность, получить аккумулятор с длительным сроком службы и обеспечить бесперебойную работу подключенных устройств.
Официальный сайт — https://www.avira.com/ru/free-security
Стоимость — 3 112 рублей в первый год. Есть бесплатная версия.
Кроме того, он защищает вашу историю просмотров от анализаторов данных и искателей. Avira — одно из лучших бесплатных средств для очистки ПК, доступных сегодня на рынке. Он поставляется с невероятным набором функций для удаления устаревших приложений, удаления следов конфиденциальности, стирания истории просмотров и средства обновления программного обеспечения для замены старых версий на самые последние.
Что искать в лучшем программном обеспечении для очистки и оптимизации компьютера?
Сегодня большая часть программного обеспечения для оптимизации ПК для Windows 10 и других версий поставляется с широким спектром функций для очистки, ускорения ПК с Windows и защиты от вредоносных программ и других уязвимостей. Идеальные включают такие инструменты, как:
- Исправление в один клик: чтобы быстро очистить ПК и оптимизировать общую производительность:
- Очиститель системы: для сканирования и удаления бесполезного хлама, ненужных файлов, кешей, файлов cookie и многого другого.
- Оптимизатор памяти: для управления фоновыми процессами, использующими ненужную оперативную память.
- Деинсталлятор приложений: чтобы найти большие, неиспользуемые, нежелательные приложения и удалить их массово.
- Очиститель реестра: для поиска и исправления неверных записей реестра.
- Средство обновления драйверов: для установки последних и совместимых драйверов для каждого устройства.
- Duplicate Cleaner: для удаления похожих и идентичных фотографий , видео, аудио и других файлов.
- Game Booster: чтобы насладиться самой быстрой игрой без задержек .
- Элементы управления конфиденциальностью: для обеспечения всесторонней защиты вашего ПК.
И многое другое! Наличие каждой из этих функций в одном инструменте действительно делает его лучшим программным обеспечением для оптимизации ПК для Windows 10.
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