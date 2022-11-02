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Лучшие программы для очистки диска от мусора и оптимизации Windows 10

10 лучших программ для очистки и оптимизации Windows 10
Автор На чтение 21 мин Просмотров 11 Опубликовано
Содержание
  1. 10 лучших программ для очистки и оптимизации Windows 10
  2. Advanced System Optimizer
  3. System Mechanic
  4. CCleaner (бесплатный)
  5. IObit Advanced SystemCare Pro (бесплатно)
  6. CleanMyPC
  7. Glary Utilities (бесплатно)
  8. Ashampoo WinOptimizer (бесплатно)
  9. Restoro (бесплатно)
  10. Avira Free Security (бесплатно)
  11. Что искать в лучшем программном обеспечении для очистки и оптимизации компьютера?

Программы для очистки диска от мусора и ненужных файлов, а также оптимизации Windows 10 — это надежные утилиты, которые помогают пользователям ускорить работу системы и повысить общую производительность за счет выполнения различных задач по оптимизации. Хороший очиститель системных файлов предлагает функции для очистки ненужных файлов, кешей, файлов cookie, временных файлов, дубликатов, истории просмотров и многого другого. Он также помогает пользователям устранять поврежденные файлы реестра и элементы автозагрузки, ограничивать фоновые процессы для освобождения оперативной памяти и многое другое.

Итак, если ваш ПК с Windows 10 страдает от постоянной медленной загрузки, частых сбоев системы и других распространенных ошибок, возьмите в свои руки лучшее платное и бесплатное программное обеспечение для очистки и оптимизации ПК. Выбрав надежную программу, которая может полностью настроить ваш компьютер и полностью раскрыть его потенциал, чтобы пользователи могли наслаждаться более высокой производительностью и скоростью, мы составили список 11 лучших программ для очистки и оптимизации ПК.

10 лучших программ для очистки и оптимизации Windows 10

Вот список лучших инструментов для очистки ПК, которые помогут настроить ваш ПК с Windows и повысить общую производительность.

Advanced System Optimizer

Advanced System Optimizer от Systweak Software — отличная утилита для настройки, очистки, оптимизации и защиты ПК с Windows 10. Он может похвастаться надежным набором функций, обеспечивающих бесперебойную работу вашей системы без каких-либо задержек. Инструмент работает удивительно хорошо для повышения производительности процессора и накопителя. Кроме того, он оказывает минимальное или нулевое влияние на системные ресурсы. Он работает в фоновом режиме и гарантирует, что ваш рабочий стол/ноутбук работает быстрее, чем когда-либо.

Официальный сайт — https://www.systweak.com/advanced-system-optimizer

Стоимость — 3 395 рублей. Есть бесплатная версия на 24 часа.

Лучшие программы для очистки диска от мусора и оптимизации Windows 10

Используя этот многоцелевой оптимизатор Windows 10, вы можете без особых усилий поддерживать работоспособность и общую стабильность вашей системы.

Плюсы и минусы
Модуль Smart PC Care ускоряет работу ПК с Windows одним щелчком мыши.
Удаляет ненужные файлы, освобождая огромное пространство для хранения.
Обновляет устаревшие и неисправные драйверы для настройки вашего ПК.
Оптимизатор реестра для быстрого исправления неверных элементов.
Совместим только с ОС Windows.

System Mechanic

System Mechanic от Iolo — еще один отличный оптимизатор ПК для Windows 10, который помогает очистить мусор и, как утверждается, устраняет более 30 000 проблем, которые могут привести к замедлению работы компьютера. Пока мы использовали этот очиститель кеша, с глубоким сканированием он устранил более 1965 проблем. Мы подумали о том, чтобы оставить параметр Active Care включенным, чтобы компьютер регулярно сканировался, обеспечивая максимальную производительность.

Официальный сайт — https://www.iolo.com/products/system-mechanic/

Стоимость — 2 306 рублей.

Лучшие программы для очистки диска от мусора и оптимизации Windows 10

Что нам больше всего понравилось в этом программном обеспечении, так это его способность всесторонне перечислять различные типы ненужных файлов, последние вирусы и вредоносные программы, вызывающие снижение производительности и нестабильность системы.

Плюсы и минусы
Простой в использовании компьютерный оптимизатор , подходящий для начинающих пользователей.
Интеллектуальный очиститель кеша для удаления ненужных системных помех.
Версия Pro предлагает менеджер паролей для защиты конфиденциальных данных.
Бесплатная версия включает в себя множество функций, связанных с повышением производительности.
Устанавливает дополнения во время установки, такие как браузер Ccleaner.
Некоторые отображаемые утилиты не требуются, например, App Uninstaller, поскольку в Windows есть встроенный инструмент для этого.

CCleaner (бесплатный)

CCleaner от Piriform — одна из самых популярных программ для очистки ПК для Windows 10 среди всех перечисленных здесь. Очиститель компьютера полностью совместим со всеми последними версиями Windows, macOS и Android. Разработчики постоянно обновляют программное обеспечение для очистки ПК с отличными функциями настройки. Недавно он получил функцию Оптимизатора производительности, которая, как утверждается, предлагает на 34% больше скорости и на 30% больше времени автономной работы. Судя по всему, запатентованная функция замораживает все ненужные фоновые процессы и значительно ускоряет работу вашего компьютера.

Официальный сайт — https://www.ccleaner.com/ru-ru/ccleaner

Стоимость — 990 рублей. Есть бесплатная версия.

Лучшие программы для очистки диска от мусора и оптимизации Windows 10

Это один из лучших системных оптимизаторов и инструментов настройки, оснащенный отличными инструментами очистки и оптимизации для безопасной очистки жестких дисков и решения различных типов проблем с ПК без особых усилий.

Плюсы и минусы
Мощное Глубокое сканирование для устранения беспорядка, который приводит к снижению производительности.
Надежный оптимизатор игр для обеспечения мощного игрового процесса.
Оптимизатор производительности, обеспечивающий более плавную и быструю работу ПК.
Предлагается эффективная пробная версия.
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IObit Advanced SystemCare Pro (бесплатно)

Следующим в нашем списке лучших программ для оптимизации ПК для Windows 10 является Advanced SystemCare Pro от технологий IObit. Программное обеспечение поставляется с несколькими инструментами повышения производительности ПК, чтобы освободить место на диске, ускорить ПК с Windows и защитить конфиденциальность в Интернете за пару кликов. В отличие от других очистителей системных файлов, Advanced SystemCare поставляется со сканированием на основе искусственного интеллекта, которое интеллектуально диагностирует ваш компьютер и автоматически очищает оперативную память, чтобы ускорить работу компьютера на 200%.

Официальный сайт — https://ru.iobit.com/advancedsystemcarepro.php

Стоимость — 990 рублей. Есть бесплатная версия.

Лучшие программы для очистки диска от мусора и оптимизации Windows 10

Используя эту утилиту настройки, вам не нужно беспокоиться об очистке временных файлов, кешей, нежелательных остатков, поврежденных файлов реестра и других помех, которые накапливаются с течением времени. Он даже обеспечивает на 300% более быструю работу в Интернете, оптимизируя настройки браузера в несколько кликов.

Плюсы и минусы
Лаконичный дизайн интерфейса
Инструменты для очистки конфиденциальности, чтобы остановить онлайн-отслеживание.
Поставляется с планировщиком для очистки и ускорения ПК с Windows.
Средство защиты в реальном времени и удаления вредоносных программ.
Функция исключения диска отсутствует
Устанавливает рекламное ПО
Реклама в бесплатной версии

CleanMyPC

CleanMyPC включает в себя приличный набор инструментов оптимизации, таких как очистка компьютера, деинсталлятор, оптимизатор реестра, менеджер запуска, файловый шредер, менеджер расширений браузера и многое другое. Во время наших тестов он быстро определил десятки файлов, занимающих место на ПК. Он также обнаружил более 100 проблем с реестром и автоматически исправил их для повышения производительности.

Официальный сайт — http://www.cleanmypc.com/

Стоимость — 2 500 рублей.

Лучшие программы для очистки диска от мусора и оптимизации Windows 10

С помощью этого оптимизатора пользователи могут быстро освободить большой объем места на жестком диске и сохранить другие ценные файлы на своих компьютерах. Его дополнительные инструменты, такие как Uninstaller и Autorun Manager, очень удобны, они не оставляют следов ненужных приложений и делают процесс ускорения запуска ПК проще, чем когда-либо прежде.

Плюсы и минусы
Тщательно очистите файлы cookie, данные для входа в систему, чтобы защитить конфиденциальность в Интернете.
Избавьтесь от файлов гибернации, которые занимают гигабайты места.
Пробная версия может очистить до 500 МБ мусора.
Оптимизация автозапуска для улучшения общего времени загрузки.
Навигация немного сложна в интерфейсе приложения
Уведомления и реклама могут вызывать проблемы при использовании бесплатной версии.

Glary Utilities (бесплатно)

Glary Utilities предлагает одну из лучших бесплатных программ для очистки ПК, а также платные версии, которые прекрасно работают, ускоряя работу вашего компьютера и повышая общую производительность. Он известен тем, что восстанавливает максимальную производительность вашего компьютера с помощью 20 инструментов для тщательной очистки и оптимизации.

Официальный сайт — https://www.glarysoft.com/

Стоимость — 2 500 рублей. Есть бесплатная версия.

Лучшие программы для очистки диска от мусора и оптимизации Windows 10

Несомненно, это одна из лучших программ для оптимизации Windows 10, но она также предлагает эффективный набор инструментов безопасности, таких как уничтожение файлов, возможность шифрования и расшифровки файлов. Вы даже можете настроить файл на самоуничтожение, если неправильный пароль будет введен трижды. Все функции предлагаются в хорошо организованном интерфейсе, что делает его подходящим выбором как для новичков, так и для опытных пользователей.

Плюсы и минусы
File Splitter для разделения файлов на небольшие файлы
Отображает полную информацию о системе
Решает проблемы с ПК с помощью сканера, работающего в 8 раз быстрее.
100% гарантия возврата денег в течение 90 дней.
Требуется .net framework

Ashampoo WinOptimizer (бесплатно)

Оснащенный всеми стандартными функциями Best PC Cleaner & Optimizer, Ashampoo заслуживает места в нашем списке. Он показывает загрузку ЦП и состояние ПК классифицированным образом, чтобы принять необходимые меры для повышения общей скорости системы. Он также предлагает обширные аналитические возможности для выполнения тестов жесткого диска для определения производительности системы, процессора и жесткого диска.

Официальный сайт — https://www.ashampoo.com/ru-ru/winoptimizer-free

Стоимость — 1500 рублей. Есть бесплатная версия.

Лучшие программы для очистки диска от мусора и оптимизации Windows 10

Имеет вкладку «Автоматически» для автоматической очистки, мониторинга в реальном времени и оптимизации игры, чтобы вы могли работать более плавно и без задержек, чем когда-либо. В отличие от другого программного обеспечения для очистки ПК, он предлагает модуль AntiSpy, который заботится о телеметрии, совместном использовании папок, удаленном доступе и многом другом.

Плюсы и минусы
Получает частые обновления
Специальный планировщик для регулярной оптимизации
Возможность безвозвратно удалять, шифровать и восстанавливать файлы безопасно.
Комплексный набор инструментов для очистки, оптимизации и защиты ПК.
Бывают ложные срабатывания
Немного медленнее, чем другие протестированные приложения.

Restoro (бесплатно)

Restoro — один из лучших доступных оптимизаторов Windows 10, поскольку он может восстанавливать и перестраивать операционную систему Windows в дополнение к обычным задачам оптимизации. Он также исправляет сообщения об ошибках и с легкостью очищает реестр. Он может автоматически обнаруживать и заменять поврежденные системные файлы Windows безопасными из своей базы данных, содержащей 25 000 000 файлов.

Официальный сайт — https://www.restoro.com/

Стоимость — 1 990 рублей. Есть бесплатная версия.

Лучшие программы для очистки диска от мусора и оптимизации Windows 10

Если ваш компьютер начал зависать и вызывать внезапные сбои, тогда Restoro — лучшее программное обеспечение для оптимизации ПК, поскольку оно также облегчает устранение повреждений, нанесенных вредоносными программами и другими инфекциями. Это первоклассный выбор для профессиональных пользователей компьютеров, которые выполняют сложные задачи, такие как автоматизированное проектирование, машинное обучение и редактирование видео на своих устройствах.

Плюсы и минусы
Восстановить ценное место на диске.
Выявляет веб-сайты, представляющие угрозу безопасности.
Восстанавливайте DLL-файлы, вызванные сбоями в работе памяти.
Использует механизм сканирования Avira для удаления рекламного и шпионского ПО, угонщиков браузера и т. д.
Интерфейс нуждается в доработке
Не включает защиту от вредоносных программ

Avira Free Security (бесплатно)

Avira Free Security — отличное бесплатное приложение, доступное на всех основных платформах, таких как Windows, Mac, Android и iOS. Этот лучший системный оптимизатор также помогает пользователям защитить свои данные, одновременно повышая скорость работы компьютера. На вкладке «Производительность» представлены такие панели, как «Оптимизатор», «Экономия заряда батареи», «Обновление драйверов», «Поиск дубликатов» и «Дополнительные инструменты», чтобы пользователи могли освободить значительное количество места, повысить общую производительность, получить аккумулятор с длительным сроком службы и обеспечить бесперебойную работу подключенных устройств.

Официальный сайт — https://www.avira.com/ru/free-security

Стоимость — 3 112 рублей в первый год. Есть бесплатная версия.

Лучшие программы для очистки диска от мусора и оптимизации Windows 10

Кроме того, он защищает вашу историю просмотров от анализаторов данных и искателей. Avira — одно из лучших бесплатных средств для очистки ПК, доступных сегодня на рынке. Он поставляется с невероятным набором функций для удаления устаревших приложений, удаления следов конфиденциальности, стирания истории просмотров и средства обновления программного обеспечения для замены старых версий на самые последние.

Плюсы и минусы
Предлагает бесплатный VPN
Менеджер паролей
Мастер обновления программного обеспечения
Надежные инструменты для удаления вредоносных программ и обеспечения безопасности.
VPN имеет ограничения на передачу данных
Приложение немного медленно реагирует

Что искать в лучшем программном обеспечении для очистки и оптимизации компьютера?

Сегодня большая часть программного обеспечения для оптимизации ПК для Windows 10 и других версий поставляется с широким спектром функций для очистки, ускорения ПК с Windows и защиты от вредоносных программ и других уязвимостей. Идеальные включают такие инструменты, как:

  1. Исправление в один клик: чтобы быстро очистить ПК и оптимизировать общую производительность:
  2. Очиститель системы: для сканирования и удаления бесполезного хлама, ненужных файлов, кешей, файлов cookie и многого другого.
  3. Оптимизатор памяти: для управления фоновыми процессами, использующими ненужную оперативную память.
  4. Деинсталлятор приложений: чтобы найти большие, неиспользуемые, нежелательные приложения и удалить их массово.
  5. Очиститель реестра: для поиска и исправления неверных записей реестра.
  6. Средство обновления драйверов: для установки последних и совместимых драйверов для каждого устройства.
  7. Duplicate Cleaner: для удаления похожих и идентичных фотографий , видео, аудио и других файлов.
  8. Game Booster: чтобы насладиться самой быстрой игрой без задержек .
  9. Элементы управления конфиденциальностью: для обеспечения всесторонней защиты вашего ПК.

И многое другое! Наличие каждой из этих функций в одном инструменте действительно делает его лучшим программным обеспечением для оптимизации ПК для Windows 10.

Часто задаваемые вопросы
Какой очиститель лучше для ПК?
Безопасен ли Очиститель ПК?
Как я могу оптимизировать производительность моего компьютера?
Есть ли очиститель лучше, чем CCleaner?

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