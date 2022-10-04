Некоторые пользователи сообщали о сбое обновления с сообщением об ошибке — Ошибка обновления. Были проблемы с установкой некоторых обновлений, но мы попробуем позже. Код ошибки вместе с этим сообщением: 0x80073701. В этом посте мы рассмотрим возможные решения проблемы с установкой обновлений Windows — ошибка 0x80073701. Вы также можете увидеть код ошибки 0x800f0988.

Ошибка 0x80073701: ERROR_SXS_ASSEMBLY_MISSING; это означает, что отсутствуют некоторые системные файлы, что привело к сбою установки обновления.

Как исправить ошибку 0x80073701

Хотя ошибка 0x80073701 не вызывает каких-либо серьезных проблем, о ней сообщается в разделе Центра обновления Windows и помечается как Ошибка обновления. Если вы столкнулись с этой проблемой, попробуйте эти способы.

Запустите инструмент DISM

Microsoft выпустила обновление KB4497935, которое решает эту проблему в Windows 10. Но если вы все еще сталкиваетесь с этой проблемой, KB4528159 рекомендует запустить инструмент DISM.

Обслуживание образов развертывания и управление ими (DISM.exe) — это средство командной строки, которое можно использовать для обслуживания образа Windows. С помощью этого инструмента вы можете исправить поврежденные системные файлы. Откройте командную строку с правами администратора и выполните команду:

Dism /Online /Cleanup-image /Startcomponentcleanup

Перезагрузите компьютер.

Запустите средство проверки системных файлов

Запустите SFC, чтобы проверить наличие повреждений в существующих системных файлах. Эти файлы необходимы для правильного функционирования Windows. SFC неплохо справляется с заменой отсутствующих или поврежденных файлов. Вы можете выполнить их из расширенного восстановления, если вы не можете загрузиться в Windows, чтобы выполнить эту команду.

Откройте командную строку и выполните следующую команду.

sfc/scannow

Перезагрузите компьютер.

Очистите папку распространения программного обеспечения

Очистите папку SoftwareDistribution. Запустите командную строку от имени администратора. В поле CMD, которое появляется на экране компьютера, введите следующие текстовые строки по одной за раз и нажмите Enter.

net stop wuauserv

net stop bits

Теперь перейдите в папку C:\Windows\SoftwareDistribution и удалите все файлы и папки внутри.

Если файлы используются, перезагрузите устройство. После перезагрузки снова запустите приведенные выше команды. Между прочим, ваше приложение Магазина Windows должно быть закрыто, поэтому не запускайте его.

Теперь вы сможете удалить файлы из указанной папки Software Distribution. Теперь в окнах командной строки введите следующие команды по одной и нажмите Enter:

net start wuauserv

net start bits

Перезагрузите. Если вы используете Центр обновления Windows, попробуйте использовать Центр обновления Майкрософт или наоборот.

Запустите Центр обновления Windows в состоянии чистой загрузки

Загрузитесь в состоянии чистой загрузки и запустите Центр обновления Windows и посмотрите, поможет ли это. Это работает в большинстве случаев.

Проверьте журналы и удалите исправления

CBS означает обслуживание на основе компонентов. CBS.log — это файл, который включает журналы о компонентах, когда они устанавливаются или удаляются во время обновлений. Если вы видите какие-либо неудачные обновления в журналах CBS, лучше всего удалить исправления, в которых отсутствовали сборки.

Когда вы открываете журналы CBS, найдите слова «ERROR_SXS_ASSEMBLY_MISSING» и проверьте, есть ли какое-либо обновление базы знаний, связанное с ним. Удалите его и переустановите с помощью Центра обновления Windows.

Если ошибки нет, то мы предлагаем вам выполнить команду:

Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

Параметр /ScanHealth проверяет наличие повреждений хранилища компонентов. Он записывает это повреждение в C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log, но с помощью этого переключателя никакое повреждение не устраняется. Это полезно для регистрации того, какие существуют повреждения, если таковые имеются.

Ошибка 0x80073701 не нова. Это всегда было связано с ошибкой обновления и повреждения файла. Ошибка была связана с журналами CBS, которые указывали на отсутствующие сборки во время установки пакета обновления.