Как зайти от имени администратора в Windows 10

Иногда полезно запускать программы от имени администратора, но что, если вы хотите запускать все от имени администратора? Windows 10 и Windows 11 включают учетную запись администратора, но по умолчанию она отключена — по уважительным причинам. Узнайте, как активировать ее здесь.

Что такое учетная запись администратора?

Windows 10 и 11 ограничивают доступ к определенным файлам и командам за правами администратора. Эти файлы важны для операционной системы, а команды, как правило, относятся к типу, который при неправильном использовании может вызвать проблемы.

Обычно Windows выдает вам запрос каждый раз, когда вы пытаетесь сделать что-то, требующее административного доступа, но эти запросы можно обойти, включив учетную запись администратора и войдя в нее.

Предупреждение. Активация и использование учетной записи администратора может сэкономить вам время, если у вас много дел, но это также означает, что между вами и катастрофической ошибкой нет ничего. Вы можете легко удалить то, что не собирались удалять. Никогда не оставляйте учетную запись администратора активной, если вы ее не используете. По умолчанию учетная запись администратора не имеет пароля — это означает, что если кто -либо получит физический доступ к вашему ПК, он получит полный контроль над вашей системой и полный доступ ко всем вашим файлам.

Однако, если вы хотите использовать учетную запись администратора, вы можете включить ее с помощью командной строки или PowerShell и войти в нее с обычного экрана входа в систему Windows.

Как включить учетную запись администратора с помощью командной строки

Чтобы включить учетную запись администратора с помощью командной строки, нажмите «Пуск», введите «командная строка» в строке поиска и нажмите «Запуск от имени администратора».

Введите net user administrator /active:yes в окно. Если это сработало, вы должны увидеть «Команда выполнена успешно».

После того, как учетная запись будет включена, все, что вам нужно сделать, это переключить пользователей , чтобы получить к ней доступ. Он также будет доступен в любое время после перезагрузки компьютера.

Как включить учетную запись администратора с помощью PowerShell

Процесс включения учетной записи администратора в PowerShell идентичен командной строке.

Чтобы включить учетную запись администратора с помощью PowerShell, нажмите «Пуск», введите «powershell» в строке поиска и нажмите «Запуск от имени администратора».

Введите net user administrator /active:yes в PowerShell и нажмите Enter. Если учетная запись была активирована, вы увидите сообщение «Команда выполнена успешно».

В случае успешного завершения вы можете выйти из системы или переключить пользователей для входа в учетную запись администратора.

Как добавить пароль к учетной записи администратора

Если вы собираетесь регулярно использовать учетную запись администратора, вам следует установить пароль, особенно если вы не планируете отключать учетную запись.

Чтобы установить пароль, запустите командную строку или PowerShell от имени администратора, как показано на предыдущих шагах. Затем введите net user administrator ExamplePassword либо командную строку, либо PowerShell, но замените ExamplePassword на любой пароль, который вы хотите.

Как отключить учетную запись администратора

Для отключения учетной записи администратора используется та же команда, что и для ее включения — с одной небольшой поправкой.

Как и раньше, запустите командную строку или PowerShell от имени администратора.

Введите net user administrator /active:no и нажмите Enter.

Вы должны снова увидеть «Команда выполнена успешно». Выйдите из системы или переключите пользователей, чтобы убедиться, что учетная запись отключена.

Учетная запись администратора добавляет удобства, но ее определенно не следует использовать ежедневно. Обязательно дважды проверяйте все команды, которые вы запускаете, и любые файлы, которые вы перемещаете, изменяете или удаляете. Также помните, что оставление включенной учетной записи администратора является серьезной уязвимостью системы безопасности.