- Что такое безопасный режим и каким он бывает
- Безопасный режим
- Безопасный режим с поддержкой сети
- Безопасный режим с командной строкой
- Как зайти в безопасный режим на Windows 10
- Shift и «Перезагрузить»
- Используя дополнительные параметры запуска
- С помощью конфигурации системы (msconfig)
- С помощью командной строки
- Загрузитесь с диска восстановления Windows
- Использование установочного носителя Windows
- Через ярлык на рабочем столе
- Что делать, если не запускается безопасный режим Windows 10
- Запустите восстановление системы
- Запустите средство проверки системных файлов
- Сбросить ОС Windows
- Устранение неполадок в состоянии чистой загрузки
Безопасный режим запускает Windows 10 в базовом состоянии с использованием ограниченного набора файлов и драйверов. Это может помочь вам устранить неполадки на вашем ПК. Например, если проблема не возникает в безопасном режиме, вы будете знать, что настройки по умолчанию и базовые драйверы устройств не вызывают проблемы.
Что такое безопасный режим и каким он бывает
Существует три различных варианта безопасного режима:
- Включить безопасный режим: запуск Windows с минимальным набором драйверов и служб.
- Включить безопасный режим с поддержкой сети: Windows запускается в безопасном режиме и включает сетевые драйверы и службы, необходимые для доступа в Интернет или к другим компьютерам в вашей сети.
- Включить безопасный режим с командной строкой: запуск Windows в безопасном режиме с окном командной строки вместо обычного интерфейса Windows. Эта опция предназначена для ИТ-специалистов и системных администраторов.
Безопасный режим
При загрузке в безопасном режиме загружается самая базовая конфигурация. Вы загружаетесь с черным рабочим столом и можете обнаружить, что ваши шрифты и значки выглядят большими и нечеткими. Это связано с тем, что загружаются только самые основные драйверы. У вас будет доступ к меню «Пуск», а также к мыши и клавиатуре, а также вы сможете получить доступ к своим файлам. Вы также увидите надпись «Безопасный режим» во всех четырех углах и номер вашей версии Windows в центре вверху. Если вы хотите использовать восстановление системы или запустить антивирусное сканирование для удаления вредоносных программ, что часто бывает с большинством домашних пользователей, это лучший режим для загрузки. Помимо этой функции вы также получаете доступ к другим встроенным инструментам Windows, таким как командная строка, PowerShell, диспетчер компьютеров, диспетчер устройств, средство просмотра журнала событий и т. д.
Безопасный режим с поддержкой сети
Когда вы загружаетесь в безопасном режиме с поддержкой сети, вы попадаете на рабочий стол. Один дополнительный набор драйверов — и это загружаемые сетевые драйверы. Это позволяет подключить компьютер к сети или Интернету. Не рекомендуется просматривать веб-страницы в безопасном режиме, так как ваша система находится в уязвимом и незащищенном состоянии.
Безопасный режим с командной строкой
Когда вы загружаетесь в безопасном режиме с помощью командной строки, вы не загружаетесь в графическом интерфейсе Windows. Вам предоставляется прямой доступ к открытому окну командной строки. Поскольку у вас нет доступа к рабочему столу и меню «Пуск», обычно этот режим используют только специалисты, которым необходимо выполнить некоторые дополнительные действия по устранению неполадок.
Как зайти в безопасный режим на Windows 10
При загрузке в безопасном режиме вы сможете войти только с помощью своего PIN-кода или пароля, а не с помощью какого-либо другого способа входа (например, отпечатка пальца или лица).
Начиная с Windows 10 build 18995, Microsoft делает еще один шаг вперед в пути входа без пароля, добавляя поддержку входа с PIN-кодом Windows Hello в безопасный режим, чтобы вам больше не приходилось полагаться на свой пароль при устранении неполадок на вашем устройстве.
Shift и «Перезагрузить»
Самый простой способ загрузить Windows 10 в безопасном режиме — нажать Shift, а затем нажать «Перезагрузить». Это перезагрузит ваш компьютер с Windows 10 в дополнительных параметрах запуска.
Используя дополнительные параметры запуска
Вы можете перезагрузить компьютер, чтобы вернуться в обычный режим, если вы используете этот параметр для загрузки в безопасном режиме.
- Загрузитесь с расширенными параметрами запуска.
- Нажмите «Устранение неполадок».
- Нажмите «Дополнительные параметры».
- Нажмите «Параметры запуска».
- Нажмите «Перезагрузить».
- Когда ваш компьютер перезагрузится, нажмите клавишу ниже, чтобы указать, в каком режиме вы хотите запустить Windows 10.
Клавиша для нажатия Режим Enter Нормальный режим (по умолчанию) 4 или F4 Безопасный режим 5 или F5 Безопасный режим с поддержкой сети 6 или F6 Безопасный режим с командной строкой
С помощью конфигурации системы (msconfig)
Вы должны войти в систему как администратор, чтобы использовать эту опцию.
- Нажмите клавиши Win+ R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить», введите msconfig в поле «Выполнить» и нажмите OK.
- Нажмите на вкладку «Загрузка» в «Конфигурация системы».
- Чтобы запустить Windows 10 в обычном режиме:
- Снимите флажок «Безопасная загрузка» в разделе «Параметры загрузки», установите флажок «Сделать все параметры загрузки постоянными» и нажмите «ОК».
- Нажмите «Да» и перейдите к шагу 7 ниже.
- Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме:
- В разделе «Параметры загрузки» установите флажок «Безопасная загрузка» и выберите «Минимальный», затем «ОК» и перейдите к шагу 7 ниже.
- Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме с поддержкой сети:
- В разделе «Параметры загрузки» установите флажок «Безопасная загрузка» и выберите «Сеть», нажмите «ОК» и перейдите к шагу 7 ниже.
- Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме с помощью командной строки:
- В разделе «Параметры загрузки» установите флажок «Безопасная загрузка» и выберите «Альтернативная оболочка», нажмите «ОК» и перейдите к шагу 7 ниже.
- Нажмите «Перезагрузить», чтобы применить.
С помощью командной строки
- Откройте командную строку с правами администратора или командную строку при загрузке.
- Введите bcdedit в командной строке и нажмите Enter.
- В верхнем разделе диспетчера загрузки Windows посмотрите справа от default и запишите его идентификатор (например, {current}).
- Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме:
- Введите приведенную ниже команду в командную строку, нажмите Enter и перейдите к шагу 9 ниже.
bcdedit /set {identifier} safeboot minimal
- Введите приведенную ниже команду в командную строку, нажмите Enter и перейдите к шагу 9 ниже.
Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме с поддержкой сети:
- Введите приведенную ниже команду в командную строку, нажмите Enter и перейдите к шагу 9 ниже.
bcdedit /set {identifier} safeboot network
- Введите приведенную ниже команду в командную строку, нажмите Enter и перейдите к шагу 9 ниже.
Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме с помощью командной строки:
- Введите приведенную ниже команду в командную строку и нажмите Enter.
bcdedit /set {identifier} safeboot minimal
- Введите приведенную ниже команду в командную строку, нажмите Enter и перейдите к шагу 9 ниже.
bcdedit /set {identifier} safebootalternateshell yes
- Введите приведенную ниже команду в командную строку и нажмите Enter.
- Перезагрузите компьютер.
Загрузитесь с диска восстановления Windows
У вас должен быть уже создан USB-накопитель для восстановления.
- Перезагрузите компьютер и загрузитесь с диска восстановления.
- Выберите раскладку клавиатуры на основе предпочитаемого языка.
- Выберите «Устранение неполадок» > «Дополнительные параметры» > «Параметры запуска» > «Перезагрузить».
- При перезагрузке выберите вариант 4 для загрузки в безопасном режиме.
Использование установочного носителя Windows
- Загрузите компьютер с установочного носителя Windows.
- Нажмите «Восстановить компьютер».
- Выберите «Устранение неполадок» > «Дополнительные параметры» > «Командная строка».
- Выполните следующую команду:
bcdedit /set {default} safeboot minimal
- Выберите «Продолжить», чтобы выйти и загрузиться в безопасном режиме.
Через ярлык на рабочем столе
Создайте ярлык на рабочем столе, чтобы перезагрузить компьютер в безопасном режиме. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, выберите «Создать» > «Ярлык». В поле Location скопируйте и вставьте следующий путь:
C:\Windows\System32\msconfig.exe -2
Нажмите «Далее» и назовите ярлык, например, «Параметры перезапуска».
Если вы в настоящее время находитесь в безопасном режиме с командной строкой , вы можете ввести команду ниже и нажать Enter, чтобы мгновенно перезагрузить компьютер:
shutdown /r /t 00
Что делать, если не запускается безопасный режим Windows 10
Вот несколько шагов по устранению неполадок, которые вы можете попытаться исправить в безопасном режиме. Поскольку вы можете загружаться в обычном режиме, вы можете использовать следующие методы:
- Запустить восстановление системы
- Запустите средство проверки системных файлов
- Сбросить ОС Windows
- Устранение неполадок в состоянии чистой загрузки
- Используйте ярлык на рабочем столе.
Запустите восстановление системы
Попробуйте восстановить систему до предыдущей хорошей точки, когда безопасный режим работал, и посмотрите, поможет ли это.
Запустите средство проверки системных файлов
Введите
sfc /scannow в командной строке под правами администратора и нажмите Enter, чтобы запустить средство проверки системных файлов. Это может занять некоторое время. После завершения перезагрузитесь, попробуйте еще раз и посмотрите, помогло ли это.
Сбросить ОС Windows
Пользователи Windows 10 могут использовать параметр «Сбросить этот компьютер».
Сброс Windows 10 к заводским настройкам: пошаговая инструкция
Устранение неполадок в состоянии чистой загрузки
Введите MSConfig в начале поиска и нажмите Enter, чтобы открыть утилиту настройки системы. Здесь, на вкладке «Загрузка» > «Параметры загрузки», установите флажок «Безопасная загрузка» и «Минимальный». Нажмите ОК. Запустите снова.
Когда вы закончите работу в безопасном режиме, вернитесь в msconfig и снимите галочку с безопасной загрузки.