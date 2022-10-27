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Как запустить и зайти в безопасный режим в Windows 10

безопасный режим windows 10
Автор На чтение 9 мин Просмотров 1.7к. Опубликовано
Содержание
  1. Что такое безопасный режим и каким он бывает
  2. Безопасный режим
  3. Безопасный режим с поддержкой сети
  4. Безопасный режим с командной строкой
  5. Как зайти в безопасный режим на Windows 10
  6. Shift и «Перезагрузить»
  7. Используя дополнительные параметры запуска
  8. С помощью конфигурации системы (msconfig)
  9. С помощью командной строки
  10. Загрузитесь с диска восстановления Windows
  11. Использование установочного носителя Windows
  12. Через ярлык на рабочем столе
  13. Что делать, если не запускается безопасный режим Windows 10
  14. Запустите восстановление системы
  15. Запустите средство проверки системных файлов
  16. Сбросить ОС Windows
  17. Устранение неполадок в состоянии чистой загрузки

Безопасный режим запускает Windows 10 в базовом состоянии с использованием ограниченного набора файлов и драйверов. Это может помочь вам устранить неполадки на вашем ПК. Например, если проблема не возникает в безопасном режиме, вы будете знать, что настройки по умолчанию и базовые драйверы устройств не вызывают проблемы.

Что такое безопасный режим и каким он бывает

Существует три различных варианта безопасного режима:

  • Включить безопасный режим: запуск Windows с минимальным набором драйверов и служб.
  • Включить безопасный режим с поддержкой сети: Windows запускается в безопасном режиме и включает сетевые драйверы и службы, необходимые для доступа в Интернет или к другим компьютерам в вашей сети.
  • Включить безопасный режим с командной строкой: запуск Windows в безопасном режиме с окном командной строки вместо обычного интерфейса Windows. Эта опция предназначена для ИТ-специалистов и системных администраторов.

Безопасный режим

При загрузке в безопасном режиме загружается самая базовая конфигурация. Вы загружаетесь с черным рабочим столом и можете обнаружить, что ваши шрифты и значки выглядят большими и нечеткими. Это связано с тем, что загружаются только самые основные драйверы. У вас будет доступ к меню «Пуск», а также к мыши и клавиатуре, а также вы сможете получить доступ к своим файлам. Вы также увидите надпись «Безопасный режим» во всех четырех углах и номер вашей версии Windows в центре вверху. Если вы хотите использовать восстановление системы или запустить антивирусное сканирование для удаления вредоносных программ, что часто бывает с большинством домашних пользователей, это лучший режим для загрузки. Помимо этой функции вы также получаете доступ к другим встроенным инструментам Windows, таким как командная строка, PowerShell, диспетчер компьютеров, диспетчер устройств, средство просмотра журнала событий и т. д.

Безопасный режим с поддержкой сети

Когда вы загружаетесь в безопасном режиме с поддержкой сети, вы попадаете на рабочий стол. Один дополнительный набор драйверов — и это загружаемые сетевые драйверы. Это позволяет подключить компьютер к сети или Интернету. Не рекомендуется просматривать веб-страницы в безопасном режиме, так как ваша система находится в уязвимом и незащищенном состоянии.

Безопасный режим с командной строкой

Когда вы загружаетесь в безопасном режиме с помощью командной строки, вы не загружаетесь в графическом интерфейсе Windows. Вам предоставляется прямой доступ к открытому окну командной строки. Поскольку у вас нет доступа к рабочему столу и меню «Пуск», обычно этот режим используют только специалисты, которым необходимо выполнить некоторые дополнительные действия по устранению неполадок.

Как зайти в безопасный режим на Windows 10

При загрузке в безопасном режиме вы сможете войти только с помощью своего PIN-кода или пароля, а не с помощью какого-либо другого способа входа (например, отпечатка пальца или лица).

Начиная с Windows 10 build 18995, Microsoft делает еще один шаг вперед в пути входа без пароля, добавляя поддержку входа с PIN-кодом Windows Hello в безопасный режим, чтобы вам больше не приходилось полагаться на свой пароль при устранении неполадок на вашем устройстве.

Shift и «Перезагрузить»

Самый простой способ загрузить Windows 10 в безопасном режиме — нажать Shift, а затем нажать «Перезагрузить». Это перезагрузит ваш компьютер с Windows 10 в дополнительных параметрах запуска.

Используя дополнительные параметры запуска

Вы можете перезагрузить компьютер, чтобы вернуться в обычный режим, если вы используете этот параметр для загрузки в безопасном режиме.

  1. Загрузитесь с расширенными параметрами запуска.
  2. Нажмите «Устранение неполадок».
  3. Нажмите «Дополнительные параметры».
  4. Нажмите «Параметры запуска».
  5. Нажмите «Перезагрузить».
  6. Когда ваш компьютер перезагрузится, нажмите клавишу ниже, чтобы указать, в каком режиме вы хотите запустить Windows 10.
    Клавиша для нажатия Режим
    Enter Нормальный режим (по умолчанию)
    4 или F4 Безопасный режим
    5 или F5 Безопасный режим с поддержкой сети
    6 или F6 Безопасный режим с командной строкой

С помощью конфигурации системы (msconfig)

Вы должны войти в систему как администратор, чтобы использовать эту опцию.

  1. Нажмите клавиши Win+ R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить», введите msconfig в поле «Выполнить» и нажмите OK.
  2. Нажмите на вкладку «Загрузка» в «Конфигурация системы».
  3. Чтобы запустить Windows 10 в обычном режиме:
    1. Снимите флажок «Безопасная загрузка» в разделе «Параметры загрузки», установите флажок «Сделать все параметры загрузки постоянными» и нажмите «ОК».
    2. Нажмите «Да» и перейдите к шагу 7 ниже.
  4. Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме:
    1. В разделе «Параметры загрузки» установите флажок «Безопасная загрузка» и выберите «Минимальный», затем «ОК» и перейдите к шагу 7 ниже.
  5. Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме с поддержкой сети:
    1. В разделе «Параметры загрузки» установите флажок «Безопасная загрузка» и выберите «Сеть», нажмите «ОК» и перейдите к шагу 7 ниже.
  6. Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме с помощью командной строки:
    1. В разделе «Параметры загрузки» установите флажок «Безопасная загрузка» и выберите «Альтернативная оболочка», нажмите «ОК» и перейдите к шагу 7 ниже.
  7. Нажмите «Перезагрузить», чтобы применить.

С помощью командной строки

  1. Откройте командную строку с правами администратора или командную строку при загрузке.
  2. Введите bcdedit в командной строке и нажмите Enter.
  3. В верхнем разделе диспетчера загрузки Windows посмотрите справа от default и запишите его идентификатор (например, {current}).
  4. Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме:
    1. Введите приведенную ниже команду в командную строку, нажмите Enter и перейдите к шагу 9 ниже.
      bcdedit /set {identifier} safeboot minimal
  5. Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме с поддержкой сети:
    1. Введите приведенную ниже команду в командную строку, нажмите Enter и перейдите к шагу 9 ниже.
      bcdedit /set {identifier} safeboot network
  6. Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме с помощью командной строки:
    1. Введите приведенную ниже команду в командную строку и нажмите Enter.
      bcdedit /set {identifier} safeboot minimal
    2. Введите приведенную ниже команду в командную строку, нажмите Enter и перейдите к шагу 9 ниже.
      bcdedit /set {identifier} safebootalternateshell yes
  7. Перезагрузите компьютер.

Загрузитесь с диска восстановления Windows

У вас должен быть уже создан USB-накопитель для восстановления.

  1. Перезагрузите компьютер и загрузитесь с диска восстановления.
  2. Выберите раскладку клавиатуры на основе предпочитаемого языка.
  3. Выберите «Устранение неполадок» > «Дополнительные параметры» > «Параметры запуска» > «Перезагрузить».
  4. При перезагрузке выберите вариант 4 для загрузки в безопасном режиме.

Использование установочного носителя Windows

  1. Загрузите компьютер с установочного носителя Windows.
  2. Нажмите «Восстановить компьютер».
  3. Выберите «Устранение неполадок» > «Дополнительные параметры» > «Командная строка».
  4. Выполните следующую команду:
    bcdedit /set {default} safeboot minimal
  5. Выберите «Продолжить», чтобы выйти и загрузиться в безопасном режиме.

Через ярлык на рабочем столе

Создайте ярлык на рабочем столе, чтобы перезагрузить компьютер в безопасном режиме. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, выберите «Создать» > «Ярлык». В поле Location скопируйте и вставьте следующий путь:

C:\Windows\System32\msconfig.exe -2

Нажмите «Далее» и назовите ярлык, например, «Параметры перезапуска».

Если вы в настоящее время находитесь в безопасном режиме с командной строкой , вы можете ввести команду ниже и нажать Enter, чтобы мгновенно перезагрузить компьютер:
shutdown /r /t 00

Что делать, если не запускается безопасный режим Windows 10

Вот несколько шагов по устранению неполадок, которые вы можете попытаться исправить в безопасном режиме. Поскольку вы можете загружаться в обычном режиме, вы можете использовать следующие методы:

  • Запустить восстановление системы
  • Запустите средство проверки системных файлов
  • Сбросить ОС Windows
  • Устранение неполадок в состоянии чистой загрузки
  • Используйте ярлык на рабочем столе.

Запустите восстановление системы

Попробуйте восстановить систему до предыдущей хорошей точки, когда безопасный режим работал, и посмотрите, поможет ли это.

Запустите средство проверки системных файлов

Введите sfc /scannow в командной строке под правами администратора и нажмите Enter, чтобы запустить средство проверки системных файлов. Это может занять некоторое время. После завершения перезагрузитесь, попробуйте еще раз и посмотрите, помогло ли это.

Сбросить ОС Windows

Пользователи Windows 10 могут использовать параметр «Сбросить этот компьютер».

Сброс Windows 10 к заводским настройкам: пошаговая инструкция

Устранение неполадок в состоянии чистой загрузки

Введите MSConfig в начале поиска и нажмите Enter, чтобы открыть утилиту настройки системы. Здесь, на вкладке «Загрузка» > «Параметры загрузки», установите флажок «Безопасная загрузка» и «Минимальный». Нажмите ОК. Запустите снова.

Когда вы закончите работу в безопасном режиме, вернитесь в msconfig и снимите галочку с безопасной загрузки.

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