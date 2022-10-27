Безопасный режим запускает Windows 10 в базовом состоянии с использованием ограниченного набора файлов и драйверов. Это может помочь вам устранить неполадки на вашем ПК. Например, если проблема не возникает в безопасном режиме, вы будете знать, что настройки по умолчанию и базовые драйверы устройств не вызывают проблемы.

Что такое безопасный режим и каким он бывает

Существует три различных варианта безопасного режима:

Включить безопасный режим: запуск Windows с минимальным набором драйверов и служб.

Включить безопасный режим с поддержкой сети: Windows запускается в безопасном режиме и включает сетевые драйверы и службы, необходимые для доступа в Интернет или к другим компьютерам в вашей сети.

Включить безопасный режим с командной строкой: запуск Windows в безопасном режиме с окном командной строки вместо обычного интерфейса Windows. Эта опция предназначена для ИТ-специалистов и системных администраторов.

Безопасный режим

При загрузке в безопасном режиме загружается самая базовая конфигурация. Вы загружаетесь с черным рабочим столом и можете обнаружить, что ваши шрифты и значки выглядят большими и нечеткими. Это связано с тем, что загружаются только самые основные драйверы. У вас будет доступ к меню «Пуск», а также к мыши и клавиатуре, а также вы сможете получить доступ к своим файлам. Вы также увидите надпись «Безопасный режим» во всех четырех углах и номер вашей версии Windows в центре вверху. Если вы хотите использовать восстановление системы или запустить антивирусное сканирование для удаления вредоносных программ, что часто бывает с большинством домашних пользователей, это лучший режим для загрузки. Помимо этой функции вы также получаете доступ к другим встроенным инструментам Windows, таким как командная строка, PowerShell, диспетчер компьютеров, диспетчер устройств, средство просмотра журнала событий и т. д.

Безопасный режим с поддержкой сети

Когда вы загружаетесь в безопасном режиме с поддержкой сети, вы попадаете на рабочий стол. Один дополнительный набор драйверов — и это загружаемые сетевые драйверы. Это позволяет подключить компьютер к сети или Интернету. Не рекомендуется просматривать веб-страницы в безопасном режиме, так как ваша система находится в уязвимом и незащищенном состоянии.

Безопасный режим с командной строкой

Когда вы загружаетесь в безопасном режиме с помощью командной строки, вы не загружаетесь в графическом интерфейсе Windows. Вам предоставляется прямой доступ к открытому окну командной строки. Поскольку у вас нет доступа к рабочему столу и меню «Пуск», обычно этот режим используют только специалисты, которым необходимо выполнить некоторые дополнительные действия по устранению неполадок.

Как зайти в безопасный режим на Windows 10

При загрузке в безопасном режиме вы сможете войти только с помощью своего PIN-кода или пароля, а не с помощью какого-либо другого способа входа (например, отпечатка пальца или лица).

Начиная с Windows 10 build 18995, Microsoft делает еще один шаг вперед в пути входа без пароля, добавляя поддержку входа с PIN-кодом Windows Hello в безопасный режим, чтобы вам больше не приходилось полагаться на свой пароль при устранении неполадок на вашем устройстве.

Shift и «Перезагрузить»

Самый простой способ загрузить Windows 10 в безопасном режиме — нажать Shift, а затем нажать «Перезагрузить». Это перезагрузит ваш компьютер с Windows 10 в дополнительных параметрах запуска.

Используя дополнительные параметры запуска

Вы можете перезагрузить компьютер, чтобы вернуться в обычный режим, если вы используете этот параметр для загрузки в безопасном режиме.

Загрузитесь с расширенными параметрами запуска. Нажмите «Устранение неполадок». Нажмите «Дополнительные параметры». Нажмите «Параметры запуска». Нажмите «Перезагрузить». Когда ваш компьютер перезагрузится, нажмите клавишу ниже, чтобы указать, в каком режиме вы хотите запустить Windows 10.

Клавиша для нажатия Режим Enter Нормальный режим (по умолчанию) 4 или F4 Безопасный режим 5 или F5 Безопасный режим с поддержкой сети 6 или F6 Безопасный режим с командной строкой

С помощью конфигурации системы (msconfig)

Вы должны войти в систему как администратор, чтобы использовать эту опцию.

Нажмите клавиши Win+ R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить», введите msconfig в поле «Выполнить» и нажмите OK. Нажмите на вкладку «Загрузка» в «Конфигурация системы». Чтобы запустить Windows 10 в обычном режиме: Снимите флажок «Безопасная загрузка» в разделе «Параметры загрузки», установите флажок «Сделать все параметры загрузки постоянными» и нажмите «ОК». Нажмите «Да» и перейдите к шагу 7 ниже. Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме: В разделе «Параметры загрузки» установите флажок «Безопасная загрузка» и выберите «Минимальный», затем «ОК» и перейдите к шагу 7 ниже. Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме с поддержкой сети: В разделе «Параметры загрузки» установите флажок «Безопасная загрузка» и выберите «Сеть», нажмите «ОК» и перейдите к шагу 7 ниже. Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме с помощью командной строки: В разделе «Параметры загрузки» установите флажок «Безопасная загрузка» и выберите «Альтернативная оболочка», нажмите «ОК» и перейдите к шагу 7 ниже. Нажмите «Перезагрузить», чтобы применить.

С помощью командной строки

Откройте командную строку с правами администратора или командную строку при загрузке. Введите bcdedit в командной строке и нажмите Enter. В верхнем разделе диспетчера загрузки Windows посмотрите справа от default и запишите его идентификатор (например, {current}). Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме: Введите приведенную ниже команду в командную строку, нажмите Enter и перейдите к шагу 9 ниже.

bcdedit /set {identifier} safeboot minimal Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме с поддержкой сети: Введите приведенную ниже команду в командную строку, нажмите Enter и перейдите к шагу 9 ниже.

bcdedit /set {identifier} safeboot network Чтобы запустить Windows 10 в безопасном режиме с помощью командной строки: Введите приведенную ниже команду в командную строку и нажмите Enter.

bcdedit /set {identifier} safeboot minimal Введите приведенную ниже команду в командную строку, нажмите Enter и перейдите к шагу 9 ниже.

bcdedit /set {identifier} safebootalternateshell yes Перезагрузите компьютер.

Загрузитесь с диска восстановления Windows

У вас должен быть уже создан USB-накопитель для восстановления.

Перезагрузите компьютер и загрузитесь с диска восстановления. Выберите раскладку клавиатуры на основе предпочитаемого языка. Выберите «Устранение неполадок» > «Дополнительные параметры» > «Параметры запуска» > «Перезагрузить». При перезагрузке выберите вариант 4 для загрузки в безопасном режиме.

Использование установочного носителя Windows

Загрузите компьютер с установочного носителя Windows. Нажмите «Восстановить компьютер». Выберите «Устранение неполадок» > «Дополнительные параметры» > «Командная строка». Выполните следующую команду:

bcdedit /set {default} safeboot minimal Выберите «Продолжить», чтобы выйти и загрузиться в безопасном режиме.

Через ярлык на рабочем столе

Создайте ярлык на рабочем столе, чтобы перезагрузить компьютер в безопасном режиме. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, выберите «Создать» > «Ярлык». В поле Location скопируйте и вставьте следующий путь:

C:\Windows\System32\msconfig.exe -2

Нажмите «Далее» и назовите ярлык, например, «Параметры перезапуска».

Если вы в настоящее время находитесь в безопасном режиме с командной строкой , вы можете ввести команду ниже и нажать Enter, чтобы мгновенно перезагрузить компьютер:

shutdown /r /t 00

Что делать, если не запускается безопасный режим Windows 10

Вот несколько шагов по устранению неполадок, которые вы можете попытаться исправить в безопасном режиме. Поскольку вы можете загружаться в обычном режиме, вы можете использовать следующие методы:

Запустить восстановление системы

Запустите средство проверки системных файлов

Сбросить ОС Windows

Устранение неполадок в состоянии чистой загрузки

Используйте ярлык на рабочем столе.

Запустите восстановление системы

Попробуйте восстановить систему до предыдущей хорошей точки, когда безопасный режим работал, и посмотрите, поможет ли это.

Запустите средство проверки системных файлов

Введите sfc /scannow в командной строке под правами администратора и нажмите Enter, чтобы запустить средство проверки системных файлов. Это может занять некоторое время. После завершения перезагрузитесь, попробуйте еще раз и посмотрите, помогло ли это.

Сбросить ОС Windows

Пользователи Windows 10 могут использовать параметр «Сбросить этот компьютер».

Устранение неполадок в состоянии чистой загрузки

Введите MSConfig в начале поиска и нажмите Enter, чтобы открыть утилиту настройки системы. Здесь, на вкладке «Загрузка» > «Параметры загрузки», установите флажок «Безопасная загрузка» и «Минимальный». Нажмите ОК. Запустите снова.

Когда вы закончите работу в безопасном режиме, вернитесь в msconfig и снимите галочку с безопасной загрузки.