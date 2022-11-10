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Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10

Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
Автор На чтение 7 мин Просмотров 39 Опубликовано
Содержание
  1. Почему появляется ошибка 0x80070570?
  2. Как исправить ошибку 0x80070570
  3. Переместите файл в другой каталог
  4. Выполните восстановление при загрузке
  5. Отключите антивирус
  6. Проверьте жесткий диск на наличие ошибок
  7. Выполните обновление
  8. Удалите каталоги $
  9. Удалите все файлы из каталога SoftwareDistribution
  10. Используйте соединение Ethernet и отключите USB-устройства
  11. Выполните чистую загрузку
  12. Включите и отключите RAID в BIOS

Ошибка 0x80070570 появляется при установке Windows 10 и обычно вызвана плохим установочным носителем или проблемой с жестким диском. Также при установке ОС с внешнего диска вы можете с ней столкнуться. Многие также сообщали о непредвиденной ошибке при копировании файла, и это может произойти из-за вашего антивируса, поэтому вам, возможно, придется временно отключить его. В этом случае сообщение об ошибке гласит:

Ошибка 0x80070570. Файл или папка повреждены и нечитаемы.

Почему появляется ошибка 0x80070570?

  • Отсутствующий или поврежденный файл обычно вызывает появление кода ошибки 0x80070570.
  • Ошибка 0x80070570 также может быть вызвана поврежденным или дефектным диском, который не позволяет вашему компьютеру с Windows правильно считывать важные данные.
  • Когда ошибка возникает во время установки или обновления операционной системы Windows, причиной обычно является неисправный установочный файл.
  • Это вызвано проблемами на стороне сервера загрузки или нестабильным или слабым интернет-соединением на вашей стороне.

Как исправить ошибку 0x80070570

Переместите файл в другой каталог

  1. Найдите файл, к которому вы не можете получить доступ из-за этой ошибки.
  2. Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите «Вырезать» в меню.
    Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  3. Перейдите в другой каталог. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Вставить».Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  4. Теперь повторите шаги, описанные выше, и переместите файл в исходное место.

Выполните восстановление при загрузке

  1. Откройте меню «Пуск» и нажмите кнопку питания.
  2. Нажмите и удерживайте Shift и выберите Перезагрузить.Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  3. Нажмите «Устранение неполадок».Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  4. Теперь выберите Дополнительные параметры.Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  5. Затем нажмите «Восстановление при загрузке». Если вас попросят ввести пароль администратора, убедитесь, что вы его вводите.Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  6. Восстановление при загрузке теперь попытается исправить ваш компьютер, и после того, как это будет сделано, вы должны увидеть отчет о том, был ли процесс восстановления успешным или нет.

Отключите антивирус

  1. Нажмите клавишу Windows + S и введите «Защитник». Выберите Безопасность Windows из списка.Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  2. На левой панели перейдите к разделу Защита от вирусов и угроз. На правой панели нажмите «Управление настройками».Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  3. Теперь отключите Постоянную защиту.Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10

Этот метод работает только для Защитника Windows, но если вы используете сторонний антивирус для Windows 10 , процесс будет другим.

Проверьте жесткий диск на наличие ошибок

  1. Откройте «Этот компьютер», щелкните правой кнопкой мыши раздел, который хотите просканировать, и выберите «Свойства» в меню.Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  2. Перейдите на вкладку «Инструменты» и нажмите кнопку «Проверить».Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  3. Установите флажок Автоматически исправлять системные ошибки и нажмите Пуск.

Если вы столкнулись с ошибкой 0x80070570 в Windows 10, проблема может быть связана с поврежденными файлами на жестком диске. Чтобы исправить это, вам просто нужно проверить жесткий диск на наличие ошибок, выполнив следующие действия:

  1. Нажмите клавишу Windows + X, чтобы открыть меню. Выберите из списка Windows PowerShell (Admin).Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  2. Когда PowerShell откроется, введите строку ниже и нажмите Enter, чтобы запустить команду. Имейте в виду, что вам нужно заменить X на букву, обозначающую ваш диск:
    chkdsk /f X:
    Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  3. Сканирование Chkdsk теперь запустится и просканирует выбранный раздел. Имейте в виду, что chkdsk выполнит детальное сканирование, поэтому это может занять около 10 или более минут.

Выполните обновление

  1. Посетите официальную страницу загрузки Windows 10 и нажмите «Загрузить инструмент сейчас».
  2. После загрузки программного обеспечения запустите его.
  3. Выберите «Обновить этот компьютер сейчас» и нажмите «Далее».Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  4. Выберите «Загрузить и установить обновления» и дождитесь завершения процесса.
  5. Следуйте инструкциям на экране.
  6. Когда вы дойдете до экрана «Готово к установке», выберите «Изменить, что сохранить».
  7. Выберите «Сохранить личные файлы и приложения» и нажмите «Далее».
  8. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.

Удалите каталоги $

  1. Откройте Проводник.
  2. Перейдите на диск С.
  3. Теперь нажмите «Просмотр» и проверьте «Скрытые файлы».Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  4. Появится несколько папок с $ перед их именем.Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  5. Удалите эти папки.

По словам пользователей, эти файлы расположены в корневых каталогах ваших разделов, таких как C, D и т. д., поэтому обязательно удалите их. После удаления этих файлов попробуйте снова установить Windows 10.

Удалите все файлы из каталога SoftwareDistribution

  1. Нажмите клавишу Windows + X выберите Windows PowerShell (Admin).
  2. Когда запустится командная строка, выполните следующие команды:
    net stop wuauserv
    net stop bits
  3. Сверните PowerShell. Теперь перейдите к указанному ниже пути к каталогу и удалите из него все файлы:
    C:\Windows\SoftwareDistributionОшибка 0x80070570 при установке Windows 10
  4. После удаления всех файлов вернитесь в командную строку и выполните следующие команды:
    net start wuauserv
    net start bits

Используйте соединение Ethernet и отключите USB-устройства

  1. Если возможно, используйте соединение Ethernet для выполнения обновления.
  2. Отключите все ненужные USB-устройства.
  3. После этого попробуйте выполнить обновление еще раз.

Выполните чистую загрузку

Как выполнить чистую загрузку Windows 10

Включите и отключите RAID в BIOS

  1. Перезагрузите компьютер.
  2. Во время загрузки ПК продолжайте нажимать F2или Del.
  3. Теперь найдите конфигурацию режима SATA и убедитесь, что для нее не установлено значение RAID.Ошибка 0x80070570 при установке Windows 10
  4. Сохраните изменения.
Часто задаваемые вопросы
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