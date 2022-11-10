- Почему появляется ошибка 0x80070570?
- Как исправить ошибку 0x80070570
- Переместите файл в другой каталог
- Выполните восстановление при загрузке
- Отключите антивирус
- Проверьте жесткий диск на наличие ошибок
- Выполните обновление
- Удалите каталоги $
- Удалите все файлы из каталога SoftwareDistribution
- Используйте соединение Ethernet и отключите USB-устройства
- Выполните чистую загрузку
- Включите и отключите RAID в BIOS
Ошибка 0x80070570 появляется при установке Windows 10 и обычно вызвана плохим установочным носителем или проблемой с жестким диском. Также при установке ОС с внешнего диска вы можете с ней столкнуться. Многие также сообщали о непредвиденной ошибке при копировании файла, и это может произойти из-за вашего антивируса, поэтому вам, возможно, придется временно отключить его. В этом случае сообщение об ошибке гласит:
Ошибка 0x80070570. Файл или папка повреждены и нечитаемы.
Почему появляется ошибка 0x80070570?
- Отсутствующий или поврежденный файл обычно вызывает появление кода ошибки 0x80070570.
- Ошибка 0x80070570 также может быть вызвана поврежденным или дефектным диском, который не позволяет вашему компьютеру с Windows правильно считывать важные данные.
- Когда ошибка возникает во время установки или обновления операционной системы Windows, причиной обычно является неисправный установочный файл.
- Это вызвано проблемами на стороне сервера загрузки или нестабильным или слабым интернет-соединением на вашей стороне.
Как исправить ошибку 0x80070570
Переместите файл в другой каталог
- Найдите файл, к которому вы не можете получить доступ из-за этой ошибки.
- Щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите «Вырезать» в меню.
- Перейдите в другой каталог. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Вставить».
- Теперь повторите шаги, описанные выше, и переместите файл в исходное место.
Выполните восстановление при загрузке
- Откройте меню «Пуск» и нажмите кнопку питания.
- Нажмите и удерживайте Shift и выберите Перезагрузить.
- Нажмите «Устранение неполадок».
- Теперь выберите Дополнительные параметры.
- Затем нажмите «Восстановление при загрузке». Если вас попросят ввести пароль администратора, убедитесь, что вы его вводите.
- Восстановление при загрузке теперь попытается исправить ваш компьютер, и после того, как это будет сделано, вы должны увидеть отчет о том, был ли процесс восстановления успешным или нет.
Отключите антивирус
- Нажмите клавишу Windows + S и введите «Защитник». Выберите Безопасность Windows из списка.
- На левой панели перейдите к разделу Защита от вирусов и угроз. На правой панели нажмите «Управление настройками».
- Теперь отключите Постоянную защиту.
Этот метод работает только для Защитника Windows, но если вы используете сторонний антивирус для Windows 10 , процесс будет другим.
Проверьте жесткий диск на наличие ошибок
- Откройте «Этот компьютер», щелкните правой кнопкой мыши раздел, который хотите просканировать, и выберите «Свойства» в меню.
- Перейдите на вкладку «Инструменты» и нажмите кнопку «Проверить».
- Установите флажок Автоматически исправлять системные ошибки и нажмите Пуск.
Если вы столкнулись с ошибкой 0x80070570 в Windows 10, проблема может быть связана с поврежденными файлами на жестком диске. Чтобы исправить это, вам просто нужно проверить жесткий диск на наличие ошибок, выполнив следующие действия:
- Нажмите клавишу Windows + X, чтобы открыть меню. Выберите из списка Windows PowerShell (Admin).
- Когда PowerShell откроется, введите строку ниже и нажмите Enter, чтобы запустить команду. Имейте в виду, что вам нужно заменить X на букву, обозначающую ваш диск:
chkdsk /f X:
- Сканирование Chkdsk теперь запустится и просканирует выбранный раздел. Имейте в виду, что chkdsk выполнит детальное сканирование, поэтому это может занять около 10 или более минут.
Выполните обновление
- Посетите официальную страницу загрузки Windows 10 и нажмите «Загрузить инструмент сейчас».
- После загрузки программного обеспечения запустите его.
- Выберите «Обновить этот компьютер сейчас» и нажмите «Далее».
- Выберите «Загрузить и установить обновления» и дождитесь завершения процесса.
- Следуйте инструкциям на экране.
- Когда вы дойдете до экрана «Готово к установке», выберите «Изменить, что сохранить».
- Выберите «Сохранить личные файлы и приложения» и нажмите «Далее».
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.
Удалите каталоги $
- Откройте Проводник.
- Перейдите на диск С.
- Теперь нажмите «Просмотр» и проверьте «Скрытые файлы».
- Появится несколько папок с $ перед их именем.
- Удалите эти папки.
По словам пользователей, эти файлы расположены в корневых каталогах ваших разделов, таких как C, D и т. д., поэтому обязательно удалите их. После удаления этих файлов попробуйте снова установить Windows 10.
Удалите все файлы из каталога SoftwareDistribution
- Нажмите клавишу Windows + X выберите Windows PowerShell (Admin).
- Когда запустится командная строка, выполните следующие команды:
net stop wuauserv
net stop bits
- Сверните PowerShell. Теперь перейдите к указанному ниже пути к каталогу и удалите из него все файлы:
C:\Windows\SoftwareDistribution
- После удаления всех файлов вернитесь в командную строку и выполните следующие команды:
net start wuauserv
net start bits
Используйте соединение Ethernet и отключите USB-устройства
- Если возможно, используйте соединение Ethernet для выполнения обновления.
- Отключите все ненужные USB-устройства.
- После этого попробуйте выполнить обновление еще раз.
Выполните чистую загрузку
Включите и отключите RAID в BIOS
- Перезагрузите компьютер.
- Во время загрузки ПК продолжайте нажимать F2или Del.
- Теперь найдите конфигурацию режима SATA и убедитесь, что для нее не установлено значение RAID.
- Сохраните изменения.
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