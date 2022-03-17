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Как установить принтер по умолчанию в Windows 10

На чтение 2 мин Опубликовано

У вас есть предпочтительный принтер, который вы используете для печати большинства ваших документов? Если это так, сделайте этот принтер принтером по умолчанию, чтобы все ваши приложения использовали его для печати по умолчанию. Мы покажем вам, как это сделать в Windows 10.

Как установить принтер по умолчанию в Windows 10

Чтобы сделать принтер принтером по умолчанию в Windows 10, сначала откройте приложение «Настройки » . Сделайте это, одновременно нажав клавиши Windows+i.

В настройках нажмите «Устройства».

Как установить принтер по умолчанию в Windows 10

На странице «Устройства» на левой боковой панели нажмите «Принтеры и сканеры».

Как установить принтер по умолчанию в Windows 10

Прокрутите страницу «Принтеры и сканеры» вниз. Там отключите параметр «Разрешить Windows управлять моим принтером по умолчанию». Если вы оставите эту опцию включенной, Windows не позволит вам установить принтер по умолчанию .

Вам не нужно ничего делать, если эта опция уже отключена.

Как установить принтер по умолчанию в Windows 10

На той же странице в разделе «Принтеры и сканеры» щелкните принтер, который хотите сделать принтером по умолчанию.

Как установить принтер по умолчанию в Windows 10

В открывшемся меню нажмите «Управление».

Как установить принтер по умолчанию в Windows 10

Откроется страница вашего принтера. Здесь нажмите кнопку «Установить по умолчанию».

Как установить принтер по умолчанию в Windows 10

Рядом с «Статус принтера» вы увидите сообщение «По умолчанию», которое указывает, что выбранный вами принтер теперь является принтером по умолчанию на вашем ПК.

Как установить принтер по умолчанию в Windows 10

Готово.

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