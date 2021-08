Как ускорить работу ноутбука на Windows 10

Windows имеет историю программных ошибок и сбоев, которые следовали за операционной системой в течение многих лет.

Windows XP пользовалась бешеной популярностью как среди потребителей, так и среди предприятий, но эта ОС была известна дырами в системе безопасности и ошибками. Windows Vista была серьезным визуальным переосмыслением для Microsoft, но операционная система подверглась критике как со стороны технических журналистов, так и со стороны потребителей за проблемы с конфиденциальностью, дыры в безопасности и проблемы с поддержкой драйверов. Когда Windows 7 была выпущена в 2009 году, она в основном продавалась как средство устранения проблем, созданных Vista, и хотя Windows 7 получила высокую оценку критиков, она тоже подвергается справедливой критике, особенно с возрастом.

Как и Windows 7 с Vista, Windows 10 существует для исправления ошибок и критики в отношении Windows 8, в комплекте с небольшими обновлениями, которые производятся раз в два года, и обязательными исправлениями безопасности для обеспечения безопасности компьютеров при повседневном использовании. Не будет преувеличением сказать, что пока Windows 10 — лучшая операционная система, которую Microsoft когда-либо поставляла, но это не значит, что нет места для улучшений. Как и любая другая операционная система, Windows 10 может со временем замедляться, особенно если вы используете компьютер каждый день.

В этой статье вы познакомитесь с различными улучшениями и настройками для Windows 10, которые помогут вам ускорить работу системы и вернуть ваш компьютер в норму.

Исправление неисправностей

Ни для кого не секрет, что ваш компьютер со временем становится медленнее. Независимо от того, пользуетесь ли вы Windows или macOS, вы заметите, что ваш ноутбук или настольный компьютер замедляется в первые несколько месяцев владения устройством. По мере того как вы устанавливаете программное обеспечение, загружаете файлы, храните медиафайлы и фотографии на своем устройстве, а также просматриваете веб-страницы, ваш компьютер постоянно использует все больше ресурсов, чтобы делать то, что вам нужно. Все, от сохранения слишком большого количества вкладок открытыми в Chrome или Microsoft Edge до установки ненужного программного обеспечения на ваше устройство, может способствовать его замедлению или даже зависанию.

Хотя это довольно стандартные проблемы при повседневном использовании, мы также видели, что множество неисправностей вызывают головную боль у пользователей Windows 10. Если ваш компьютер работает все медленнее, возможно, стоит взглянуть на некоторые из этих решений, чтобы убедиться, что ваше устройство в хорошей форме, прежде чем переходить к более тонкой настройке.

Проблемы с жестким диском

Если у вас серьезные проблемы со скоростью вашего компьютера, одна из вещей, которые вы захотите сначала проверить, — это состояние вашего жесткого диска . Жесткий диск (или HDD) — это место для хранения всего на вашем компьютере, от файлов, фотографий и документов до самой операционной системы. Традиционно жесткие диски представляют собой аппаратные части на основе дисков, которые используют магнитное хранилище для хранения цифровой информации, к которой ваш компьютер может получить доступ, хотя твердотельные накопители, которые не имеют механических частей и используют флэш-накопители, подобные вашему смартфону, являются все более популярным из-за снижения цен и увеличения скорости по сравнению с традиционными жесткими дисками.

Жесткий диск — один из важнейших компонентов вашего компьютера. Без исправного, хорошо работающего жесткого диска ваш компьютер может медленно сканировать. Важно обращаться с жестким диском так же, как если бы вы убирали в доме или квартире. Выделив пару часов на просмотр старых файлов, папок и программного обеспечения, удаление, деинсталляцию и архивирование, где это необходимо, вы можете снова заставить компьютер чувствовать себя новым.

Самый простой способ начать это делать — открыть проводник в Windows 10, переходя по папкам, чтобы удалить и заархивировать программное обеспечение.

Мы рекомендуем начать с ваших системных файлов, таких как документы, изображения, видео и загрузки, чтобы удалить и удалить любые данные, которые были накоплены с течением времени. Это не только освободит гигабайты места на жестком диске, но и повысит вашу скорость.

Еще одна отличная идея — заархивировать файлы и папки, которые не нужны ежедневно, на внешний жесткий диск USB.

Как проверить жесткий диск на ошибки и повреждения?

WinDirStat

Вы также можете использовать монитор диска, чтобы легко проверить состояние стандартных дисков. Наш рекомендуемый монитор диска — WinDirStat , инструмент для анализа места на жестком диске и принятия разумных решений о состоянии вашего жесткого диска. Бесплатное программное обеспечение обеспечивает визуальный способ просмотра содержимого вашего диска, при этом каждый файл и папка отсортированы по цветным полям.

После установки WinDirStat вас спросят, какой диск вы хотите просмотреть в приложении (если у вас несколько дисков). Вы можете просмотреть все диски сразу или просто выбрать определенные диски для просмотра. Каждому типу файла соответствует свой цвет, который можно использовать для сопоставления блоков на экране. Ключ карты отображается в правом верхнем углу экрана, что позволяет легко определить, что находится в вашей файловой системе.

При наведении курсора на каждый блок в нижней части приложения отображается имя файла, а при выборе блока вы можете получить доступ к файлу в файловом браузере. Вы можете удалить файл или папку прямо из WinDirStat либо в корзину, либо навсегда. По мере того как вы очищаете свой диск, вы сможете восстановить некоторую скорость по сравнению со старыми дисками, хотя помните, что диски не могут работать быстрее, чем их типичная установленная скорость. Например, старый накопитель на 5400 об/мин не будет соответствовать скорости накопителя на 7200 об/мин и никогда не приблизится к конкуренции с SSD.

PassMark DiskCheckout

Если вы ищете что-то, чтобы контролировать состояние вашего жесткого диска, чтобы убедиться, что вы знаете, когда ваш компьютер выходит из строя, вы можете воспользоваться PassMark DiskCheckout — бесплатной служебной программой. Само приложение довольно простое, но его использование может быть разницей между сохранением ваших файлов, фотографий и музыкальной коллекции и потерей всего, потому что вы не смогли распознать умирающий жесткий диск. Просто загрузите приложение, выберите свой диск в главном меню и ознакомьтесь с основной информацией о нем.

PassMark использует ту же систему SMART, которая позволяет жестким дискам распознавать, когда они выходят из строя, поэтому вы получите предупреждение, если состояние вашего диска неожиданно изменится. Используя DiskCheckout, вы можете просматривать текущие скорости чтения и записи вашего накопителя, среднюю задержку на диске и информацию SMART, предоставленную самим накопителем. Наконец, используя параметры конфигурации внутри приложения, вы можете настроить как уведомления на рабочем столе, так и уведомления по электронной почте о состоянии вашего жесткого диска.

CHKDSK

Конечно, в Windows также есть встроенная команда, которая позволяет вам проверять состояние ваших дисков. CHKDSK существует со времен MS-DOS, и вы все еще можете использовать его сегодня, если вы работаете под учетной записью с правами администратора. Для большинства пользователей мы по-прежнему предлагаем использовать что-то вроде DiskCheckout для проверки вашего диска, но хорошо знать о CHKDSK.

Вредоносное ПО

Хотя большинство людей думают обо всех компьютерных вирусах как об одном и том же, этот термин на самом деле является универсальным для описания опасного программного обеспечения, заражающего ваш компьютер. Существует несколько различных разновидностей вирусов, каждый со своим индивидуальным способом атаки на вашу систему, но наиболее распространенной разновидностью, безусловно, является вредоносное ПО. Когда вы думаете о традиционном компьютерном вирусе, вы, вероятно, думаете о вредоносном ПО или вредоносном ПО., программа, предназначенная для повреждения или отключения компьютеров и других вычислительных систем.

Само по себе вредоносное ПО является своего рода общим термином, но все, что вам нужно знать, это то, что ваша система может быть заражена вредоносным ПО без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны, обычно распространяясь через опасный исполняемый файл. Хотя исполняемые файлы (с расширением .exe) необходимы в мире Windows (используются для установки почти всех программ и приложений на вашем компьютере), опасный .exe-файл может вызвать проблемы для вашего компьютера.

Хотя основной тип вредоносных программ просто отключает или повреждает общие процессы на вашем компьютере, существует множество определенных «разновидностей» вредоносных программ, которые по-разному наносят вред вашему компьютеру, в том числе:

Троянские кони . Подобно деревянному коню, который привел к падению Трои, троянские программы — это части программного обеспечения, замаскированные для того, чтобы ввести вас в заблуждение относительно их истинных намерений, вместо того, чтобы убедить пользователя, что это настоящая программа. После заражения вашего компьютера трояны могут делать самые разные плохие вещи, в том числе отключать ваш антивирус, красть вашу банковскую информацию, отправлять ваши пароли хакерам, заражать пользователей с общих IP-адресов и многое другое. Это один из самых опасных типов вирусов, но, к счастью, их легко избежать, проверяя файлы .exe перед их открытием, а также избегая вложений файлов .exe в подозрительных электронных письмах.

. Подобно деревянному коню, который привел к падению Трои, троянские программы — это части программного обеспечения, замаскированные для того, чтобы ввести вас в заблуждение относительно их истинных намерений, вместо того, чтобы убедить пользователя, что это настоящая программа. После заражения вашего компьютера трояны могут делать самые разные плохие вещи, в том числе отключать ваш антивирус, красть вашу банковскую информацию, отправлять ваши пароли хакерам, заражать пользователей с общих IP-адресов и многое другое. Это один из самых опасных типов вирусов, но, к счастью, их легко избежать, проверяя файлы .exe перед их открытием, а также избегая вложений файлов .exe в подозрительных электронных письмах. Программы-вымогатели . Еще одна популярная разновидность вредоносного ПО, программы-вымогатели, становятся все более популярными в наши дни, и за последние несколько лет несколько громких атак были нанесены на более старые операционные системы. В отличие от других вредоносных программ, которые существуют для распространения и создания сбоев и проблем, программы-вымогатели делают именно то, что следует из названия: они запрашивают выкуп, чтобы разблокировать ваш компьютер. В современных программах-вымогателях этот выкуп обычно запрашивается в виде биткойнов, цифровой криптовалюты, которая на момент написания в настоящее время приравнивает один биткойн к более чем 4000 долларов.

. Еще одна популярная разновидность вредоносного ПО, программы-вымогатели, становятся все более популярными в наши дни, и за последние несколько лет несколько громких атак были нанесены на более старые операционные системы. В отличие от других вредоносных программ, которые существуют для распространения и создания сбоев и проблем, программы-вымогатели делают именно то, что следует из названия: они запрашивают выкуп, чтобы разблокировать ваш компьютер. В современных программах-вымогателях этот выкуп обычно запрашивается в виде биткойнов, цифровой криптовалюты, которая на момент написания в настоящее время приравнивает один биткойн к более чем 4000 долларов. Шпионское ПО . Это вредоносное ПО существует в первую очередь для слежки за зараженным пользователем, сбора личной и частной информации, включая вашу историю просмотров, пароли, банковскую информацию и многое другое. Шпионское ПО часто включает в себя кейлоггер, часть программного обеспечения, которое непосредственно отслеживает то, что вводится на вашем компьютере, и отправляет это в другой внешний источник.

. Это вредоносное ПО существует в первую очередь для слежки за зараженным пользователем, сбора личной и частной информации, включая вашу историю просмотров, пароли, банковскую информацию и многое другое. Шпионское ПО часто включает в себя кейлоггер, часть программного обеспечения, которое непосредственно отслеживает то, что вводится на вашем компьютере, и отправляет это в другой внешний источник. Рекламное ПО . Рекламное ПО не обязательно вредоносное; Существует множество дружелюбных и безопасных рекламных программ, включая такие приложения, как Skype или любой другой программный пакет, который показывает встроенную рекламу как способ для владельца программного обеспечения зарабатывать деньги. Рекламное ПО становится вредоносным после того, как оно установлено без согласия владельца компьютера, создавая таким образом ситуацию, когда владельцу компьютера показывают рекламу и используют его для зарабатывания денег для компании без явного разрешения. Рекламное ПО часто может трансформироваться в другие виды вредоносных программ, включая программы-вымогатели и шпионские программы.

. Рекламное ПО не обязательно вредоносное; Существует множество дружелюбных и безопасных рекламных программ, включая такие приложения, как Skype или любой другой программный пакет, который показывает встроенную рекламу как способ для владельца программного обеспечения зарабатывать деньги. Рекламное ПО становится вредоносным после того, как оно установлено без согласия владельца компьютера, создавая таким образом ситуацию, когда владельцу компьютера показывают рекламу и используют его для зарабатывания денег для компании без явного разрешения. Рекламное ПО часто может трансформироваться в другие виды вредоносных программ, включая программы-вымогатели и шпионские программы. Черви . В отличие от других вредоносных программ, черви существуют в первую очередь для распространения на другие компьютеры и компьютерные системы, часто через общую сеть устройств. Черви обычно наносят определенный вред компьютеру, который они заражают, в том числе за счет использования полосы пропускания из сетей пользователей. Обычно их можно победить с помощью надежного пароля и системы безопасности.

. В отличие от других вредоносных программ, черви существуют в первую очередь для распространения на другие компьютеры и компьютерные системы, часто через общую сеть устройств. Черви обычно наносят определенный вред компьютеру, который они заражают, в том числе за счет использования полосы пропускания из сетей пользователей. Обычно их можно победить с помощью надежного пароля и системы безопасности. Scareware : как следует из названия, scareware существует в первую очередь для того, чтобы вызвать у пользователя ужас или шок для манипуляций, часто подталкивая пользователя покупать нежелательное и дорогое программное обеспечение. Это часто происходит путем сообщения пользователю посредством всплывающих сообщений о том, что он был заражен программным обеспечением или что ФБР отслеживало их использование в Интернете и сочло пользователя опасным. Программное обеспечение, приобретенное пользователем с помощью тактики запугивания, часто заражает компьютер пользователя вредоносным ПО другого типа.

Хотя это может сделать ваш компьютер и Интернет опасными, также важно помнить, что операционные системы более безопасны, чем когда-либо. Хотя многие из этих типов вредоносных программ все еще существуют в Интернете сегодня, Windows 10 намного безопаснее, чем любая предыдущая версия Windows, поскольку популярность большинства этих вирусов умерла со времен господства Windows XP. Даже самая крупная в этом году атака вредоносного ПО, программа-вымогатель WannaCry, которая просила пользователей и предприятия, такие как больницы, платить за разблокировку их компьютеров, в основном атаковала компьютеры под управлением Windows 7, причем на компьютеры с Windows 10 приходилось 0,03% атакованных систем.

Тем не менее, вам необходимо защитить себя от злоумышленников, запустив на своем компьютере набор антивирусных программ и программ для защиты от вредоносных программ. Однако самая большая проблема с этими программами — их дурная репутация из-за того, что они содержат ошибки, непоследовательны и дороги. Многие компьютеры, купленные в таких местах, как Amazon или Best Buy, поставляются с пробными версиями программного обеспечения, такими как Norton и антивирус McAfee, срок действия которых часто истекает через определенное время, работающее на вашем компьютере. Вам не нужно платить за это программное обеспечение, чтобы защитить ваш настольный компьютер или ноутбук от опасного программного обеспечения — на рынке существует множество бесплатных программ, которые защищают вас от вредоносных программ, подобных тому, что описано выше. Вот некоторые из наших лучших выборов:

Защитник Windows (или антивирус Защитника Windows в Windows 10 Creators Update): начиная с Windows 8, этот программный пакет был включен в Windows по умолчанию, что обеспечивает относительную безопасность всех пользователей Windows от опасных программ. Хотя это компетентный антивирус, он не так силен, как то, что мы видели у сторонних компаний. Опытные пользователи, вероятно, могут придерживаться этого в качестве основной защиты от внешнего программного обеспечения, но большинство пользователей захотят перейти на сторонний пакет.

(или антивирус Защитника Windows в Windows 10 Creators Update): начиная с Windows 8, этот программный пакет был включен в Windows по умолчанию, что обеспечивает относительную безопасность всех пользователей Windows от опасных программ. Хотя это компетентный антивирус, он не так силен, как то, что мы видели у сторонних компаний. Опытные пользователи, вероятно, могут придерживаться этого в качестве основной защиты от внешнего программного обеспечения, но большинство пользователей захотят перейти на сторонний пакет. Avast! Бесплатный антивирус : это наш лучший выбор для антивирусного программного обеспечения, поскольку его статус бесплатного пакета безопасности, при этом оставаясь быстрым и быстрым, делает его одним из немногих бесплатных антивирусных приложений, которые все еще стоит загрузить. Есть платные версии Avast, до которых вы можете перейти, но они вам не нужны — скачайте Avast! Бесплатно, настройте его, откажитесь от их панели инструментов для Chrome и позвольте ему работать в фоновом режиме вашего компьютера. Если вы пробовали Avast! и вам это не нравится, Avira и AVG также предлагают отличные антивирусные пакеты бесплатно.

Бесплатный антивирус : это наш лучший выбор для антивирусного программного обеспечения, поскольку его статус бесплатного пакета безопасности, при этом оставаясь быстрым и быстрым, делает его одним из немногих бесплатных антивирусных приложений, которые все еще стоит загрузить. Есть платные версии Avast, до которых вы можете перейти, но они вам не нужны — скачайте Avast! Бесплатно, настройте его, откажитесь от их панели инструментов для Chrome и позвольте ему работать в фоновом режиме вашего компьютера. Если вы пробовали Avast! и вам это не нравится, Avira и AVG также предлагают отличные антивирусные пакеты бесплатно. MalwareBytes. Пока Avast! охватывает большинство вирусов и других опасных компонентов на протяжении всего использования вашего компьютера, все же стоит изучить специальную программу защиты от вредоносных программ, и нет ничего лучше, чем MalwareBytes Free, которая помогает вам обнаруживать и удалять вредоносные программы на вашем компьютере.

Мы рекомендуем использовать на вашем компьютере как антивирус, так и программу защиты от вредоносных программ, поскольку оба инструмента помогают восполнить недостатки друг друга. Однако будьте осторожны, не устанавливайте слишком много программ безопасности; они часто воспринимают действия друг друга как вредоносные, что может привести к замедлению сканирования вашего компьютера. Обязательно определите, совместимы ли ваши программы друг с другом, прежде чем сразу устанавливать их на один и тот же компьютер.

Большинство этих программ, включая те, которые мы рекомендовали выше, работают в фоновом режиме вашего компьютера без каких-либо серьезных подсказок или действий с вашей стороны, обычно предупреждая вас уведомлением о завершении сканирования на вашем компьютере вместе с отчетом о любые обнаруженные угрозы. Если ваше программное обеспечение что-то обнаружит, вам будет предложено удалить его с помощью встроенных средств удаления вашего антивируса или вредоносных программ, что упростит удаление плохого или нежелательного программного обеспечения с вашего компьютера и восстановление его работоспособности один раз. более.

Неисправная RAM

Хотя ваш жесткий диск может отвечать за замедление открытия приложений на вашем компьютере, проблемы с вашей оперативной памятью (или оперативной памятью) могут вызвать проблемы с хранением последних и временных данных, а также проблемы со скоростью. Если ваш компьютер становится медленнее с течением времени, это может быть причиной неисправной RAM-карты, что также может привести к сбою, перезагрузке компьютера или появлению сообщений об ошибках на синем экране. К счастью, инструмент диагностики памяти Windows 10 можно использовать для проверки состояния вашей оперативной памяти . Чтобы использовать его, нажмите Win + R, чтобы открыть «Выполнить», введите (или скопируйте и вставьте) «mdsched.exe» и нажмите Enter. Программа диагностики памяти вашего компьютера загрузится, и вы сможете использовать приложение сразу (что приведет к перезагрузке компьютера) или при следующем запуске компьютера.

Если диагностика показывает проблемы с вашей оперативной памятью при перезагрузке, немного сложнее найти решение для всех машин. Для настольных компьютеров проблема не является полностью неразрешимой. Открыть рабочий стол несложно (обычно вы откручиваете боковую панель, чтобы увидеть материнскую плату вашего компьютера, где находятся слоты для оперативной памяти), и в Интернете есть множество руководств, показывающих, как заменить оперативную память на вашем компьютере. Замена ОЗУ не слишком дорога, а вставить ОЗУ в компьютер так же просто, как вставить карту памяти на место, аналогично вставке картриджа для видеоигр в SNES (хотя для срабатывания материнской платы требуется немного большее давление. запорный механизм). Оперативная память обычно продается упаковками по две флешки, поэтому замену или обновление оперативной памяти следует производить одновременно.

Однако, если ваш основной компьютер — ноутбук, все становится немного сложнее. Хотя некоторые современные ноутбуки, в частности игровые машины и другие ноутбуки, которые не хотят быть тонкими и легкими, могут предоставлять пользователям доступ к оперативной памяти компьютера, вам нужно убедиться, что ваш ноутбук имеет заменяемую пользователем или расширяемую оперативную память, прежде чем разорвать нижнюю часть вашего компьютера. ноутбук. Во многих случаях вы захотите убедиться, что ваша гарантия не будет аннулирована, открыв свой ноутбук. Кроме того, если вы являетесь владельцем машины в стиле ультрабука, вы, вероятно, обнаружите, что оперативная память была припаяна к материнской плате внутри устройства. В этом случае вам нужно будет связаться с производителем вашего устройства, чтобы организовать обслуживание вашего ноутбука.

Перегрев

Это может показаться простым, но компьютеры, как правило, работают при очень высоких температурах. ЦП вашего ПК обычно работает при температуре от 45 до 50 градусов по Цельсию (от 113 до 122 градусов по Фаренгейту), иногда достигая максимальной температуры 60 градусов по Цельсию. Если на вашем компьютере есть выделенный графический процессор, вы, вероятно, увидите еще более высокие температуры, обычно от 60 до 85 градусов по Цельсию под нагрузкой и достигающие максимума выше 95 градусов по Цельсию, прежде чем ваш компьютер выключится, чтобы избежать повреждений. Вот почему охлаждение так важно для высокопроизводительных машин. На настольных ПК обычно рекомендуются специальные кулеры для ЦП от таких компаний, как Cooler Master, а некоторые опытные пользователи перешли на жидкостное охлаждение для управления своими собственными системами. На ноутбуках вы часто будете видеть жалобы на уровень шума вентиляторов в современных и старых игровых ноутбуках,

Тем не менее, если ваш компьютер постоянно перегревается из-за ограниченного воздушного потока или плохих условий охлаждения, вы должны убедиться, что ваш компьютер по-прежнему работает при разумной температуре. К сожалению, это еще один пример того, чем легче управлять на настольном компьютере, чем на ноутбуке, но, тем не менее, это возможно на обоих типах компьютеров.

Для настольных компьютеров выключите и отсоедините устройство от сети и начните с того, что снимите боковую панель с машины, чтобы открыть внутреннюю часть машины. Используя комбинацию щеток и сжатого воздуха, тщательно очищайте машину. Вентиляторы и кулеры можно очистить с помощью сжатого воздуха, чтобы выдуть пыль из машины, но убедитесь, что вы не распыляете сжатый воздух на материнскую плату или другие компоненты. Простейший способ сделать это — надуть вентиляторы; в качестве альтернативы, если у вас есть опыт сборки ПК, вы можете удалять компоненты с вашего ПК один за другим, чтобы очистить их. В тех местах, где нельзя удалить пыль сжатым воздухом, кисть подойдет.

Настольные компьютеры также могут заменить вентиляторы, если ваш компьютер больше не охлаждается должным образом. Вентиляторы подключаются непосредственно к материнской плате для питания, и вы можете купить пару надежных вентиляторов за 30 или 40 долларов в Интернете. Вы должны убедиться, что вы изучили размер вентилятора, который вам нужен, прежде чем покупать продукт, но в противном случае замена ваших вентиляторов на настольном компьютере — отличный и дешевый способ обеспечить охлаждение вашего устройства. Наконец, убедитесь, что вентиляторы на вашем графическом процессоре активны и работают; перегрев графического процессора может вызвать графические ошибки, что приведет к принудительному перезапуску вашего компьютера. И NVIDIA, и AMD имеют встроенное программное обеспечение для управления вентиляторами вашего графического процессора вручную, а GPU-Z — это бесплатная программа для Windows, которая также может управлять вашей видеокартой с установленной вручную скоростью.

Для ноутбуков действительно немного сложнее очистить машину. Если ваше устройство позволяет это, вы можете снять нижнюю часть корпуса устройства, чтобы проверить вентиляционные отверстия и удалить пыль, тщательно очистив их сжатым воздухом. В большинстве современных машин ЦП должен быть закрыт, что означает меньший риск случайного воздействия на важные компоненты опасных элементов. С ноутбуками также важно убедиться, что вы не закрываете вентиляционные отверстия; особенно это касается игровых ноутбуков. Если вы используете машину на ковре или ткани, приобретите подставку для устройства, которая предотвратит закрытие дыхательных путей.

Модернизация компьютера

Убедившись, что ваш компьютер хорошо охлаждается, защищен от вредоносных программ и другого опасного программного обеспечения и не повреждено оборудование, пора подумать о возможных обновлениях для вашего ПК. Настольные компьютеры обычно легко обновить; это вопрос удаления боковой части башни и манипулирования деталями и проводами, подключенными к материнской плате вашего компьютера. Ноутбуки в определенной степени можно модернизировать. Некоторые ноутбуки, особенно те, которые предназначены для игр или создания контента, позволяют пользователю обновлять конкретное оборудование, удалив нижнюю панель ноутбука (часто это означает, что ваша гарантия, к сожалению, будет аннулирована). Ниже мы сосредоточимся в основном на настольных ПК, но если вы используете ноутбук, обязательно проверьте Google, чтобы узнать, поддерживает ли ваш компьютер какие-либо обновления. Хотя вы не сможете добавить новую видеокарту или процессор к своему ноутбуку, есть большая вероятность, что вы можете отключить жесткий диск или обновить оперативную память в зависимости от марки и модели вашего компьютера. Давайте начнем.

Оперативная память

Одна из первых вещей, которые следует рассмотреть при обновлении вашего ПК при попытке ускорить работу компьютера, — это добавить дополнительную оперативную память или оперативную память. Как мы уже говорили выше, отсутствие доступной оперативной памяти вынуждает ваш компьютер постоянно загружать часто используемую информацию, файлы и программное обеспечение с жесткого диска вместо того, чтобы хранить их в памяти вашего компьютера. Это означает, что все на вашем компьютере, особенно то, что вы используете чаще всего, будет работать медленно и не отвечать на запросы. Windows 10 требует минимум 2 ГБ оперативной памяти для большинства компьютеров, но на самом деле вам понадобится минимум 4 ГБ, а более предпочтительно полные 8 ГБ для питания вашего ПК. В 2020 году приложения и операционные системы потребляют больше памяти, чем когда-либо. Даже ваш телефон, вероятно, имеет 3 или 4 ГБ оперативной памяти на данный момент. Большинству пользователей не потребуется более 8 ГБ ОЗУ для повседневного использования, но если вы действительно заботитесь о том, чтобы ваша машина соответствовала требованиям завтрашнего дня, 16 ГБ — это достаточно для 90 процентов пользователей. Создатели контента захотят использовать как минимум 16 ГБ ОЗУ и, возможно, захотят рассмотреть возможность увеличения до 32 ГБ.

Если вы не уверены, сколько оперативной памяти в настоящее время встроено в ваш компьютер, не переживайте. Начните с нажатия значка меню «Пуск» в нижнем левом углу дисплея и введите «RAM», затем нажмите «View RAM info», чтобы загрузить системные настройки. На этой странице настроек будет отображаться объем оперативной памяти вашего компьютера, а также другая основная информация о вашем компьютере. Кроме того, вы также можете открыть диспетчер задач на своем компьютере. Нажмите и удерживайте Ctrl + Alt + Delete и нажмите на вкладку «Производительность», затем выберите «Память» слева. Это отобразит график использования вашей памяти в реальном времени. Если ваше использование часто отображается в верхней части графика последовательно, вы можете рассмотреть возможность увеличения объема оперативной памяти на вашем компьютере. Если вы никогда раньше не обновляли компьютер,

4 ГБ: это количество базовых данных, которое вы должны использовать для питания любого современного компьютера. 4 ГБ полезны для всех, кто хочет просматривать веб-страницы, писать документы и смотреть фильмы. 4 ГБ также позволят некоторые основные манипуляции с фотографиями, хотя не ожидайте здесь ничего сумасшедшего. Наконец, если вы планируете выполнять какую-либо серьезную многозадачность, вам нужно перейти на более высокий уровень ОЗУ. Даже одновременное открытие нескольких вкладок в браузере (особенно Chrome, который, как известно, использует много памяти) приведет к замедлению сканирования вашего компьютера.

8 ГБ: идеальное место для большинства современных пользователей, 8 ГБ представляют собой хорошее сочетание цены и полезности. Вы можете делать все, что позволяет 4 ГБ, но немного быстрее и плавнее. Смотрите Netflix и просматривайте веб-страницы одновременно, сохраняя при этом открытыми десятки вкладок. Общайтесь в видеочате и смотрите фильм вместе. Отредактируйте больше фотографий, чем раньше. 8 ГБ оперативной памяти даже позволят вам играть в некоторые игры, хотя имейте в виду, что ваша способность играть в игры также зависит как от вашего графического процессора, так и от процессора внутри вашего компьютера.

16 ГБ: это рекомендованное нами распределение ОЗУ для обновляющихся пользователей. 16 ГБ в основном гарантирует, что все, что вы хотите делать со своим компьютером, будет возможно. Многозадачность? Без проблем. Современные игры? Обращается с ними как с чемпионом. Производство видео в таких приложениях, как Adobe Premiere Pro или After Effects? Вам будет хорошо идти. Обычные потребители могут также захотеть рассмотреть этот уровень, просто ради защиты вашего компьютера в будущем. Если вы хотите продержаться на компьютере как можно дольше, это лучшая сумма за такую ​​цену.

32 ГБ: если вы полный опытный пользователь, будь то мастер редактирования 4K, микширования звука, постоянного редактирования фотографий и манипуляций, или постоянно играющий, вы захотите увеличить ОЗУ до 32 ГБ, если только ради удобства и мощности. 32 ГБ могут обрабатывать те же виды процессов, что и 16 ГБ ОЗУ, но с немного большей мощностью для каждого действия. Однако большинству пользователей не нужно увеличивать объем оперативной памяти до 32 ГБ, и если вы относитесь к тому типу пользователей, которым это нужно, скорее всего, она у вас уже есть.

Одна вещь, которую вы захотите рассмотреть перед обновлением вашей оперативной памяти, — это ограничения, налагаемые вашим существующим оборудованием, включая материнскую плату вашего ПК. Вы должны убедиться, что материнская плата вашего компьютера может поддерживать дополнительную оперативную память на вашем ПК. К счастью, Crucial (один из ведущих производителей компьютерной оперативной памяти) разработал инструмент, который позволяет вам быстро сканировать вашу машину и обеспечивать необходимый объем оперативной памяти, поддерживаемый вашим устройством. Чтобы выполнить это, перейдите сюда, чтобы загрузить инструмент Crucial System Scanner на свой компьютер. Это автоматически проверит BIOS вашей системы на предмет информации о количестве слотов ОЗУ на вашем компьютере, а также о максимальной емкости ОЗУ, которую может поддерживать ваша материнская плата.

После того, как вы определили правильный объем оперативной памяти для своего компьютера, вы можете купить оперативную память на любом количестве веб-сайтов и магазинов, включая Amazon, Best Buy, Newegg и NCIX. Ищите отзывы пользователей и другую информацию о вашей оперативной памяти и следуйте инструкциям производителя для машин вашего типа. Настольные компьютеры и ноутбуки обычно имеют RAM-накопители разного размера, поэтому убедитесь, что вы покупаете оперативную память, подходящую для вашего типа машины. Заменить или добавить ОЗУ так же просто, как вставить ОЗУ в слоты памяти на материнской плате вашего компьютера. На ноутбуках с расширяемой или заменяемой оперативной памятью все, что вам нужно сделать, это вставить новые карты памяти в соответствующий отсек. Некоторые ноутбуки вообще не могут быть обновлены пользователем, поэтому обязательно проконсультируйтесь с руководствами производителя для получения более подробной информации.

Жесткий диск

Обновление оперативной памяти важно для увеличения скорости и плавности работы вашего компьютера, особенно когда речь идет о работе с несколькими приложениями, вкладками браузера и быстрой загрузкой приложений. Тем не менее, добавление или замена памяти на вашем компьютере пока только повысит вашу производительность, особенно если ваш компьютер замедляется при загрузке приложений или файлов с жесткого диска. Покупка нового жесткого диска может иметь смысл для большинства пользователей, особенно если:

Вашему компьютеру несколько лет.

Вы заинтересованы в приобретении флеш-памяти для своего ПК.

Ваш жесткий диск постоянно заполнен более чем на 80 процентов.

Обсудим каждый из этих вариантов более подробно. Во-первых, если вашему компьютеру уже несколько лет, вполне вероятно, что он все еще использует дисковый накопитель. Эти дисковые накопители дешевле, чем их аналоги на основе флэш-памяти, но они также намного медленнее, из-за чего ваш компьютер имеет более медленное время запуска и более длительное время загрузки. Жесткие диски на основе дисков обычно оцениваются по скорости диска, при этом большинство современных дисков имеют скорость 5400 или 7200 об / мин. Хотя лучше иметь диск 7200 об / мин, чем более медленный и распространенный 5400, ни один из этих дисков не может противостоять полноценному SSD, который использует флеш-память, такую ​​как ваш смартфон, для получения информации быстрее, чем когда-либо прежде, а также сокращение времени запуска и перезапуска до секунд.

Другая причина для обновления или покупки нового жесткого диска зависит от емкости вашего хранилища. Если вы постоянно используете полную емкость жесткого диска, у вас будет больше шансов столкнуться с фрагментированными файлами, что замедлит ваш компьютер, поскольку он выполняет поиск по всей вашей библиотеке хранилища в поисках определенного контента. Использование диска большей емкости поможет устранить необходимость в фрагментированных файлах и в целом ускорит работу вашего устройства.

Если вы хотите обновить жесткий диск своего компьютера, вам следует учитывать, какой у вас тип компьютера (настольный компьютер, ноутбук и т. Д.), И какой класс жесткого диска вам нужен. Существует несколько различных вариантов хранилища для компьютеров, поэтому вам нужно учесть следующее:

Жесткий диск (HDD): это традиционный дисковый накопитель, который большинство компьютеров использовали в течение долгого времени. Они бывают разных размеров для разных устройств и, безусловно, являются самым дешевым вариантом добавления нового хранилища на ваше устройство. Как уже упоминалось, проблема использования дискового хранилища, конечно, сводится к скорости. Если вы хотите модернизировать свой компьютер и действительно заставить устройство работать быстрее, вам стоит отказаться от использования жесткого диска. Тем не менее, если вы просто хотите добавить обычное хранилище или хотите хорошее соединение с новым SSD, использование стандартного жесткого диска — отличное место для хранения дополнительных файлов или игр.

Твердотельный накопитель (SSD). В наши дни твердотельные накопители в моде, и легко понять, почему. В отличие от традиционных жестких дисков на основе дисков, твердотельные накопители используют интегральные схемы без движущихся частей, обычно с использованием флэш-памяти на основе NAND, аналогичной вашему смартфону или планшету. Без движущихся частей твердотельные накопители обычно считаются более надежными, и увеличение скорости заметно, как только вы начинаете использовать диск. Эти диски медленно падают в цене, но, как правило, они дороже своих дисковых аналогов. Они также не предлагают такое же хранилище; терабайтный жесткий диск обойдется вам менее чем в 100 долларов, но терабайтный твердотельный накопитель поднимет этот предел примерно до 300 долларов в зависимости от используемой технологии.

Гибридный диск (SSHD). Гибридные диски — это именно то, на что они похожи: традиционные жесткие диски на основе дисков со встроенным твердотельным кешем для загрузки загрузочного диска ОС и случайных файлов. Гибридные диски — хороший выбор для тех, кто ищет приличный прирост скорости, сохраняя при этом типичный объем хранилища, ожидаемый от жесткого диска. Это не так хорошо, как SSD (и действительно, вы могли бы достичь лучшей комбинации, объединив HDD и SSD внутри вашего рабочего стола), но для любого с ограниченным бюджетом это лучший вариант, чем стандартный жесткий диск.

M.2 SSD : это часть стандартного SSD, но на него стоит обратить внимание по одной очень простой причине. Поскольку твердотельные накопители M.2 обходят традиционный вход SATA, они используют стандарт M.2, аналогичный слотам PCI, но с улучшенными скоростями и меньшим размером. Это, безусловно, самое дорогое обновление в этом списке. Вам нужно будет изучить свой ноутбук или материнскую плату, чтобы узнать, поддерживает ли ваш компьютер диски M.2, но если вы можете себе это позволить, вы увидите преимущества, как только установите новое оборудование.

После того, как вы выбрали новое оборудование, вам необходимо установить его на свое устройство. Пользователи настольных компьютеров выходят легко. Большинство современных материнских плат имеют более одного доступного порта SATA — интерфейса, используемого для подключения жестких дисков к материнской плате. Заменить диск или, что более вероятно, добавить второй диск к настольному компьютеру невероятно просто. У большинства настольных вышек есть монтажные кронштейны, с помощью которых можно привинтить жесткий диск на место. Если вы решите купить твердотельный накопитель или жесткий диск меньшего размера, чем стандартный 3,5-дюймовый внутренний жесткий диск, вы можете купить дешевый кронштейн адаптера за несколько долларов, что позволит вам безопасно установить диск в свой компьютер.

Когда привод установлен в вашу машину, это так же просто, как и решение plug-and-play. Убедитесь, что кабель SATA соединяет ваш новый жесткий диск с открытым портом SATA на материнской плате, и используйте разъем питания для подключения жесткого диска к источнику питания вашего ПК. Вам нужно убедиться, что ваш блок питания достаточно мощный, чтобы справиться с дополнительным приводом, но по большей части все будет в порядке. Как только вы это сделаете, загрузите резервную копию настольного ПК и используйте управление дисками, чтобы убедиться, что диск распознается компьютером. Если вы добавляете традиционный дисковый жесткий диск, обычно вам просто нужно перемещать файлы между ними в проводнике Windows. Любой, кто переходит на SSD, должен подумать о переносе раздела Windows 10 со старого жесткого диска на новый SSD.

К сожалению, пользователям ноутбуков придется проконсультироваться с производителем перед добавлением или заменой накопителя. Большинство старых ноутбуков с Windows имеют некоторые возможности для замены диска, как правило, на новый твердотельный накопитель или жесткий диск ноутбука 2,5 дюйма. Ультрабуки поставляются с твердотельными накопителями, включенными в качестве основного (и, как правило, единственного) накопителя, и, к сожалению, вам, скорее всего, не повезло, если вы добавите на ультрабук без каких-либо осложнений. Опять же, уточните у производителя, можно ли заменить диск вашего ноутбука.

Наконец, большинство игровых ноутбуков обычно поставляются с заменяемыми пользователем жесткими дисками, а также с дополнительными слотами для дополнительного хранилища. Новые игровые ноутбуки могут также включать в себя места для твердотельных накопителей M.2, которые, как упоминалось выше, обходят интерфейс SATA для увеличения скорости, производительности и размера. А вот планшетам и другим ультрапортативным устройствам, скорее всего, не повезет, когда дело доходит до обновления хранилища. Такие устройства, как Surface Pro 4, изначально имели возможность замены SSD (хотя и с умеренным уровнем сложности и ноу-хау), но новейший Surface Pro 5-го поколения от Microsoft отказался от этой возможности.

Выделенная видеокарта (GPU)

Процессор вашего компьютера — это то, что обеспечивает выполнение большинства задач, которые вы выполняете на компьютере, но нельзя упускать из виду вашу видеокарту (или графический процессор). Большинство пользователей будут удовлетворены либо встроенным графическим процессором (обычно называемым графикой Intel HD или Intel Iris), но любой, кто планирует играть или редактировать фотографии или видео на своем компьютере, может захотеть обновить графический процессор своего устройства. Видеокарта внутри вашего компьютера может помочь при выполнении тяжелых задач, с которыми центральный процессор может быть слишком слаб, чтобы справиться с этим. По этой причине важно не игнорировать мощь вашего графического процессора при создании или покупке компьютера, будь то ноутбук или настольный компьютер.

Обновить видеокарту на существующем рабочем столе довольно просто. Как и в случае с вашей оперативной памятью, ваша видеокарта просто вставляется в материнскую плату вашего компьютера, что делает этот процесс относительно безболезненным. Тем не менее, есть еще довольно серьезный процесс, которому вам нужно следовать при обновлении графического процессора вашего компьютера, и если вы не будете осторожны, вы можете в конечном итоге перегрузить существующие компоненты. Первое, что нужно понять, это следующее: покупка новейшего топового графического процессора для вашего компьютера с процессором пятидесятилетней давности приведет к снижению производительности в играх. Важно соблюдать баланс между процессором и графическим процессором, и вам следует обратиться к нашему руководству по обновлению процессоров ниже, чтобы получить несколько советов по повышению производительности.

Если вы определили, что ваш графический процессор не будет узким местом из-за использования вашего процессора, вам также необходимо подумать, поддерживается ли ваша новая видеокарта вашей материнской платой и источником питания вашего компьютера. Мы рекомендуем использовать PC Part Picker.сделать это. Введите существующие компоненты в список, затем добавьте новую видеокарту и проверьте их проверку совместимости с ПК, которая позволит оценить, будут ли ваши компоненты теперь поддерживаться друг другом. Это не идеальная система, но это хороший способ убедиться, что ваши устройства хорошо работают вместе, прежде чем вы обновите свои устройства. Наконец, когда у вас будет новый графический процессор, обязательно удалите графические драйверы со старого графического процессора в диспетчере устройств, прежде чем продолжить установку нового графического процессора (с выключенной системой). После того, как вы вставили новую видеокарту в свой компьютер, вам придется установить новые драйверы от производителя вашего графического процессора (почти всегда либо NVidia, либо AMD).

Если вы используете ноутбук, у вас нет множества вариантов обновления графического процессора. Либо ваше устройство использует встроенную графику, либо имеет припаянную выделенную видеокарту внутри корпуса, которую конечные пользователи не могут заменить. Тем не менее, если вы используете новый ноутбук, поддерживающий Thunderbolt 3, вы можете изучить возможность использования внешнего графического процессора, чтобы повысить производительность в играх или редактировании, находясь дома. Эти корпуса eGPU обычно стоят несколько сотен долларов, и это без учета фактического графического процессора для использования в вашем устройстве.

В зависимости от вашего бюджета, эти модули могут значительно повысить вашу игровую производительность на любом количестве ультрабуков и других тонких и легких ноутбуков, и даже macOS начинает поддерживать eGPU с процессорами AMD (официальной поддержки NVidia для MacBook нет). Тем не менее, рынок этих устройств молод, и если у вашего ноутбука нет порта, совместимого с Thunderbolt 3, вам, вероятно, лучше вложить эти деньги в более мощный компьютер.

Процессор (ЦП)

Если вы используете ноутбук, этот раздел не для вас. В отличие от оперативной памяти и жестких дисков, в ноутбуке нет легко заменяемого процессора. И хотя рынок видеокарт, по крайней мере, предлагает возможность использовать внешние видеокарты в корпусе с использованием современного ввода-вывода для соединений, нет возможности подключить внешний процессор. Даже пользователям предварительно собранных настольных компьютеров может быть сложно заменить ЦП на своем компьютере без некоторых промежуточных и продвинутых знаний, поэтому замена вашего процессора может быть вариантом только для тех, у кого есть технические ноу-хау, чтобы создать свой собственный компьютер в первую очередь.

Тем не менее, важно знать, что нужно искать в современных процессорах. Большинство продаваемых сегодня компьютеров оснащены процессорами Intel, и хотя в младших ПК и Chromebook обычно используются процессоры Intel Celeron, большинство компьютеров на рынке используют процессоры Intel Core i-серии, обычно обозначаемые как Core i3, i5 или i7. (от самого слабого до самого сильного). Настольные и портативные ПК имеют разные модели процессоров, несмотря на то, что они имеют одинаковую маркировку Core от Intel, что означает, что i7 настольного класса обычно быстрее и мощнее, чем i7 настольного класса (то же самое верно и с графическими процессорами, хотя этот пробел начинает уменьшаться). близко, поскольку мобильные графические процессоры, наконец, становятся все более популярными).

Ноутбук с процессором Core i7 должен по-прежнему выполнять самые мощные задачи, включая создание видео и игры на ходу (при условии, что выделенный графический процессор используется вместе с процессором). Бренд Core также существует уже несколько лет, в настоящее время он находится в седьмом поколении. В каждом поколении были внесены изменения и повышения производительности, некоторые важные и некоторые незначительные, а также улучшенный расход заряда батареи.

Все это говорит о том, что если вы хотите заменить свой процессор, вы, вероятно, захотите перестроить весь свой рабочий стол. Как правило, покупка нового процессора также означает покупку новой материнской платы для установки этого процессора, поскольку разные материнские платы имеют разные размеры контактов для разных процессоров. Трудно рекомендовать обычный процессор для всех, кто хочет окунуться в мир создания ПК, но вот общее правило: Intel Core i5 — невероятно высокая производительность по цене, хотя опытные пользователи захотят перейти на линейку i7, предлагаемую Intel.

Линия AMD Ryzen — это первый раз за многие годы, когда компания выпустила процессоры с новой архитектурой, и они также хороши за свои деньги, часто работая на том же уровне, что и линейка Intel, не требуя таких больших денег. Покупка ЦП может быть сложной задачей, но если вы предпочитаете сэкономить как можно больше денег, используя существующие части вашего компьютера (башня, ОЗУ и т. Д.) И покупая новые части, такие как совершенно новый ЦП или графический процессор действительно может помочь вам сэкономить немного денег.

Настройки Windows 10

Как и в случае с любым компьютером или телефоном, есть ряд настроек и изменений, которые вы можете внести в свои настройки, чтобы ускорить работу вашего ПК. Вы захотите попробовать их один за другим, используя свой компьютер, как каждый день в процессе, чтобы убедиться, что настройки, которые вы выполняете на своем компьютере, работают правильно для вас. Это может занять некоторое время, так как вы будете тестировать свой компьютер шаг за шагом, но если вы внесете сразу несколько изменений и внезапно обнаружите критическую ошибку на своем ПК, будет намного сложнее выяснить, что вызывает ваши проблемы, если вы недавно внесли в свой компьютер ряд кардинальных изменений. Первые четыре категории в этом списке являются обязательными для всех, кто пытается ускорить работу своего компьютера, поскольку они имеют большое значение в устранении ошибок и замедлений, вызванных мошенническими приложениями и проблемными изменениями настроек. Все последующее можно считать необязательным, в зависимости от того, какие приложения и сервисы вы используете. Давайте погрузимся.

Удалить вредоносное ПО от поставщика

Когда вы покупаете компьютер у крупного производителя, который не продается или не продается напрямую Microsoft, Windows 10 — не единственное программное обеспечение, установленное на вашем устройстве. Каждая компьютерная компания заключает сделки с различными производителями программного обеспечения, чтобы их продукты были предустановлены на вашем устройстве. Это может быть все, от антивирусного программного обеспечения, включающего «бесплатную пробную версию», такого как программное обеспечение Norton или McAfee, до программного обеспечения для воспроизведения DVD, такого как RealPlayer или PowerDVD. Некоторые из этих программ могут быть полезны, и если вы обнаружите, что используете их на своем компьютере, удалять их не нужно. Тем не менее, у некоторых производителей есть неприятная привычка устанавливать на ваш компьютер всевозможные приложения и плагины, которые могут вызвать у вас серьезные головные боли в будущем. Что еще хуже, не всегда сразу понятно, какое программное обеспечение следует и не следует удалять с вашего устройства. Некоторые из приложений, особенно разработанные вашим производителем, обычно могут добавлять на ваш компьютер определенные элементы, включая регуляторы громкости и яркости. Вот почему важно убедиться, что вы удаляете правильное программное обеспечение.

Для этого мы будем использовать Should I Remove It, сайт, который помогает пользователям Windows определить важность и полезность программного обеспечения, установленного на их ПК. В Should I Remove It есть всевозможные рейтинги и списки, призванные упростить удаление вредоносного ПО. Домашняя страница их сайта имеет рейтинг от худших до лучших производителей с точки зрения среднего количества приложений, установленных на их устройствах. Toshiba занимает последнее место, а у Acer и Asus меньше всего вредоносного ПО на своих ПК. Каждый из этих брендов позволяет просматривать списки программного обеспечения, включенного в их устройства, что помогает легко решить, какие из них останутся, а какие уйти.

У Should I Remove It также есть собственное приложение, и, хотя установка программного обеспечения, когда вы пытаетесь удалить приложения с вашего компьютера, может показаться глупым, на самом деле, Should I Remove It делает процесс намного более упорядоченным, чем мы видели иначе. Приложение бесплатное и отображает рейтинг каждого программного обеспечения на вашем компьютере. Если вы не хотите использовать приложение, вы также можете продолжить использование веб-сайта; он делает то же самое, но без встроенной ссылки для удаления.

Чтобы начать удаление приложений, вам нужно открыть опцию «Установка и удаление программ», либо на панели управления, либо нажав кнопку «Пуск» и набрав «Добавить или удалить», пока предлагаемое приложение не появится в вашем меню «Пуск». меню. Это откроет ваше меню настроек и позволит вам начать удаление приложений с вашего устройства. Вы можете искать определенные приложения по имени или пролистывать алфавитный список. Будьте осторожны, не удаляйте ничего, с чем вы не знакомы, так как некоторые приложения необходимы для правильного управления вашим компьютером без сообщений об ошибках.

Например, все, что разработано Microsoft, обычно является хорошим приложением, которое можно сохранить на вашем устройстве, не удаляя его, но приложения от неизвестных издателей обычно можно безопасно удалить. Самый простой способ убедиться, что вы не удаляете важные приложения, — использовать Should I Remove It для поиска имени вашей программы; Точно так же вы также можете Google назвать приложение, чтобы его безопасно удалить с вашего устройства.

Удаление программ с вашего компьютера обычно может занять много времени, поэтому обязательно выделите пару часов, чтобы просмотреть полный список приложений. Удалите все, что вы не используете или не узнаете, но не забудьте перепроверить свои ответы, используя ресурсы в Интернете. Некоторые приложения также могут потребовать перезагрузки компьютера, хотя в некоторых случаях вы можете отложить это до тех пор, пока не удалите несколько приложений. После того, как вы удалили свои программы, потратьте день или два, чтобы нормально поработать на компьютере и пощупать его. Убедитесь, что все по-прежнему работает, как задумано, и что вы не удалили необходимое программное обеспечение. Как правило, приложения, необходимые для общего использования, можно повторно загрузить с сайта производителя.

Вы также можете подумать о том, чтобы начать с новой копии Windows 10, что вы можете сделать, создав диск восстановления Windows 10 . Это здорово, когда нужно не просто протереть компьютер для начала нового, но и иметь его под рукой на случай чрезвычайной ситуации.

Файлы и службы автозагрузки

Когда вы устанавливаете программу на свой компьютер, руководство по установке может попросить вас добавить приложение в качестве программы запуска на ваш компьютер, что означает, что оно будет запускаться автоматически после загрузки вашего компьютера. Для некоторых приложений, таких как определенные утилиты или приложения, это может быть полезно, помогая вам добраться до нужной программы или приложения намного быстрее, чем в противном случае. Однако для других программ это может замедлить работу компьютера и значительно затянуть процесс загрузки . Некоторые приложения, такие как Spotify или Steam, могут показаться хорошими приложениями, позволяющими загружаться сразу после перезапуска, но если вы не используете эти приложения каждый день, рекомендуется удалить их из диспетчера запуска.

Самый простой способ отключить эти приложения — через диспетчер задач, доступ к которому можно получить, нажав Ctrl + Alt + Delete и выбрав опцию диспетчера задач из списка настроек. Кроме того, нажатие Ctrl + Shift + Escape автоматически откроет панель задач. Выберите вкладку «Автозагрузка», которая загрузит список приложений, запускаемых при загрузке компьютера. Этот список покажет вам информацию о каждом из этих вариантов, включая их имя, издателя, статус и даже их влияние на запуск. Статус — важная часть: каждое из этих приложений будет либо отключено, либо включено.

Если вы видите приложение, которое замедляет ваш компьютер (или программу, с которой вы не знакомы), у которой также включен запуск, это приложение, которое лучше всего отключить. Чтобы отключить каждое приложение, щелкните выбор правой кнопкой мыши и нажмите «Отключить». Это не остановит работу программы на вашем компьютере, но приведет к тому, что приложение больше не будет работать после вашей следующей перезагрузки. Если вы считаете, что приложение важно для повседневного использования компьютера, вы также всегда можете использовать ту же вкладку, чтобы снова включить запуск этих приложений при запуске.

Фоновые приложения

Приложения, работающие в фоновом режиме в Windows 10, могут делать намного больше, чем вы думаете. Они могут периодически обновляться, отправлять уведомления на ваше устройство, искать и искать контент и многое другое. Не все фоновые приложения вредны для вашего компьютера, но некоторые пользователи могут обнаружить, что их устройство работает более плавно, когда меньше приложений используют ресурсы вашего устройства, особенно на старых и менее мощных компьютерах. К счастью, в Windows 10 теперь есть способ автоматически отключать работу приложений в фоновом режиме на вашем устройстве, и это так же просто, как погрузиться в раздел «Конфиденциальность» в меню настроек. Для этого нажмите значок «Пуск» в нижнем левом углу и введите «Конфиденциальность», затем нажмите «Ввод». Прокрутите список слева до конца и отмените выбор приложений, которые не нужно запускать в фоновом режиме на компьютере. Их можно включать и выключать по своему усмотрению, и в зависимости от вашего выбора установленных приложений вы должны увидеть незначительное или значительное увеличение производительности за счет отключения некоторых приложений.

Расширения и кеш браузеров

Если вы не проводите большую часть своего дня, работая в креативном приложении, таком как Adobe Photoshop или Premiere Pro, или в офисном приложении, таком как Microsoft Excel, вы, скорее всего, проводите большую часть своего времени за компьютером, используя браузер для доступа к любимым сайтам. Поскольку ваш интернет-браузер используется для всего, от проверки жизни ваших друзей с помощью Facebook или Instagram до просмотра ваших любимых фильмов и телешоу с помощью Netflix и Hulu, вполне логично, что браузер становится самым важным инструментом в арсенале программного обеспечения. на вашем ПК. Интернет — это невероятно мощное место, полное самовыражения, искусства, новостей, аналитики и средств массовой информации, что делает его незаменимой утилитой при использовании компьютера.

Каждый основной браузер, используемый в Windows 10, — Chrome, Firefox и Microsoft Edge — также включает возможность использования расширений или небольших программ, которые подключаются к вашему браузеру и изменяют способ его работы. Расширения обычно являются полезными инструментами, дающими вам возможность изменять работу вашего компьютера, не беспокоясь об установке основных частей программного обеспечения. Если вы заглянете в меню расширений своего браузера, вы увидите полный список программного обеспечения, которое вы добавили для работы в Интернете. Это может быть все, от менеджера паролей, такого как LastPass или 1Password, до плагина VPN, такого как ExpressVPN., чтобы добавить в любимое всеми расширение, блокировщик рекламы. В Интернете миллионы различных расширений, и разработчик вашего браузера часто делает все возможное, чтобы собрать эти расширения в одном месте, например, в Интернет-магазине Chrome или на рынке дополнений Firefox.

Однако не каждое расширение — ваш друг, и если вы не будете осторожны, вы можете случайно добавить на свой ноутбук или настольный компьютер программное обеспечение, которое может легко вызвать проблемы с просмотром. Важно убедиться, что любое программное обеспечение, которое вы не помните, добавлялось на ваше устройство, было удалено, а любые расширения, которые пытаются добавить себя на ваше устройство, находятся подальше от вас. Хотя в Интернете есть множество ненужных расширений браузера, заполненных спамом, наиболее важными, от которых следует держаться подальше — не говоря уже о тех, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь, — являются панели инструментов поиска, которые принимают на себя поисковую систему вашего браузера по умолчанию и показывать вам рекламу каждый раз, когда вы открываете браузер. Подробные инструкции по удалению расширений из каждого браузера будут приведены ниже.

Однако не менее важно, чем отслеживание ваших расширений, обеспечить регулярную очистку кеша вашего браузера, чтобы ваш Интернет работал бесперебойно и быстро . Кеш браузера, как и любой кеш в целом, представляет собой автоматическое хранилище онлайн-данных, которые вы посещаете достаточно часто, чтобы ваш браузер мог быстрее сохранить некоторые из этих данных локально, чтобы получить доступ быстрее, чем что-либо, чего вы когда-либо могли бы достичь только через свое интернет-соединение. По большей части кеш — это хорошо. Он занимает мало места на вашем устройстве и обычно позволяет вам получить доступ к своим данным, не дожидаясь дополнительных нескольких секунд, пока ваш браузер многократно перезагружает один и тот же значок Facebook снова и снова.

К сожалению, кеш иногда становится немного странным, неуверенным в том, где находятся файлы, и значительно увеличивает общее время загрузки вашего контента, поскольку вы ждете, пока ваш браузер откажется от поиска кеша и просто перезагрузит файлы с нуля. Если ваши любимые веб-страницы загружаются некоторое время, и вы заметили ошибку «ожидание кеширования» в нижнем углу браузера, вам, вероятно, потребуется очистить и перезапустить кеш, чтобы продолжить использование браузера.

Итак, поскольку и расширения браузера, и кеш браузера занимают одно и то же пространство, давайте погрузимся в меню настроек и посмотрим, как удалить нежелательные расширения браузера и как очистить кеш внутри браузера.

Chrome

Чтобы удалить расширения внутри Chrome, выберите значок меню с тремя точками в правом верхнем углу экрана. Наведите указатель мыши на «Дополнительные инструменты», затем выберите «Расширения», чтобы открыть меню настроек для ваших расширений. Здесь вы найдете полный список расширений, добавленных к вашему экземпляру Chrome, в алфавитном порядке. Прокрутите этот список расширений и убедитесь, что вы лично добавили каждое расширение в меню. Вы можете проверить разрешения, предоставленные каждому расширению, щелкнув значок «Подробности», а также включить или отключить расширения, щелкнув значок галочки сбоку от каждого списка. Если вы найдете расширение, которое стоит удалить, щелкните значок мусорного ведра, чтобы удалить его со своего компьютера, браузера и учетной записи Google.

Чтобы очистить кеш, нажмите на тот же трехточечный значок меню и выберите «Настройки» в меню. Открыв «Настройки», прокрутите страницу вниз и откройте дополнительные параметры, затем выберите «Очистить данные просмотра» в нижней части раздела «Конфиденциальность и настройки». Кроме того, вы также можете использовать раздел поиска в верхней части страницы для поиска «кеша», который загрузит эту опцию внизу вашего списка. Выберите этот вариант, затем выберите «Кэшированные файлы и изображения», который отобразит размер кеша вашего браузера в мегабайтах или гигабайтах.

Вы также можете очистить список загрузок или историю браузера в этом меню; выберите параметры, которые вы хотите удалить, или оставьте только свои кэшированные данные и нажмите синий значок в нижней части меню. Как только он будет очищен, вам может быть предложено перезапустить браузер; вы можете вручную перезапустить браузер, чтобы убедиться, что он правильно очистился. Обязательно щелкните правой кнопкой мыши значок Chrome на панели задач Windows 10, чтобы полностью закрыть Chrome от работы в фоновом режиме.

Firefox

Чтобы просмотреть и удалить любые расширения на вашем устройстве, начните с открытия Firefox и выбора трехстрочного меню в правом верхнем углу экрана. Как и Chrome, Firefox предоставит вам полный список меню, настроек и предпочтений, которые можно изменить здесь. Нам нужно выбрать «Надстройки» из этого меню, которое откроет как магазин надстроек внутри Firefox, так и возможность просмотра расширений, установленных внутри вашего браузера. Выберите «Расширения» в меню в левой части экрана, чтобы загрузить полный список расширений, подключенных к Firefox. Выбор «Еще» предоставит вам такую ​​информацию, как издатель и общее представление о том, что должно делать расширение; Между тем, выбор «Отключить» остановит запуск расширения в вашем браузере. Не каждое расширение можно полностью удалить из браузера, но если это так, вы также увидите значок «Удалить». Вы также захотите погрузиться в свой список плагинов, также доступный из левой части меню, чтобы убедиться, что вы удалили любое другое программное обеспечение, работающее в фоновом режиме вашего браузера.

Чтобы очистить кеш в Firefox, вернитесь к трехстрочному значку меню в правом верхнем углу экрана и выберите «Параметры». Введите «Кэш» в поле поиска в верхней части дисплея и дождитесь загрузки полного списка, затем выберите «Очистить сейчас», указанный справа от меню. Это автоматически сбросит кеш, созданный Firefox внутри вашего браузера, и вы снова сможете свободно просматривать веб-страницы, при этом восстанавливая распределение кеша.

Microsoft Edge

Edge стал гораздо более мощным браузером за последние несколько итераций и обновлений, добавив поддержку расширений и других плагинов и в целом сделав приложение немного более дружелюбным и простым в использовании. Чтобы проверить установленные расширения, откройте Edge на своем компьютере и нажмите значок меню с горизонтальными точками в правом верхнем углу дисплея. После того, как вы открыли меню расширений, вы можете очистить Edge от того, что вам нужно, а что нет, отключая и удаляя расширения по своему усмотрению. Чтобы управлять кешем, вам нужно снова нажать на этот значок настроек, выбрать «Настройки» в нижней части меню и нажать на значок «Выберите, что очистить» в разделе «Очистить данные просмотра». Отсюда вы можете удалить историю просмотров, файлы cookie, сохраненные пароли и все, что вы хотите удалить из Edge; самое главное конечно, это кэшированные данные и файлы. Удалите их из браузера и перезапустите Edge, чтобы проверить улучшения.

Отключить анимацию и другие визуальные эффекты

На ПК более низкого уровня вы можете рассмотреть возможность отключения некоторых ярких визуальных эффектов, предоставляемых Windows. С момента выпуска Windows Vista более десяти лет назад Microsoft хорошо использовала анимацию, прозрачные значки и ранее использовавшуюся технику дизайна под названием Windows Aero. Хотя Aero был заменен на «Metro design» (неофициальное название после того, как с Microsoft связались по поводу названия товарного знака, хотя некоторые из этих отчетов остаются неподтвержденными Microsoft), прозрачность и анимация остались основными элементами дизайна в Windows и столь же яркими. как и Windows 10, важно помнить, что эти эффекты могут действительно снизить производительность вашей системы, если вы работаете на слабом оборудовании. Эти эффекты действительно могут подтолкнуть ваш процессор к краю, запретить ему выполнять некоторые другие важные задачи на вашем компьютере и заставить все работать намного медленнее, чем есть на самом деле. Даже на более быстрых компьютерах время, необходимое вашему ноутбуку или настольному компьютеру для выполнения анимации, может отнимать драгоценное время в течение дня, если вы все время работаете на своем компьютере.

Есть несколько вещей, которые вы должны настроить, чтобы исправить опыт использования Windows 10. Первое, что нужно сделать, — это погрузиться в меню персонализации внутри ваших настроек в Windows 10. Откройте меню настроек на своем устройстве или введите Персонализация в меню Windows для загрузки списка тем и связанных настроек. Сбоку от меню вы найдете список изменяемых настроек и опций меню. Выберите «Цвета», второй сверху, и прокрутите страницу вниз. Изменение цвета вашего устройства с Windows 10 не замедлит работу вашего процессора, но эффекты прозрачности, которые могут быть включены, а могут и не быть включены, будут. Если ваша прозрачность включена, отключите ее, чтобы отключить все параметры прозрачности на вашем устройстве. Верхние части ваших меню и окон больше не будут прозрачными, но за исключением визуального изменения.

Нажмите домой в меню настроек и перейдите в Легкость доступа. Эти параметры доступности позволяют вам изменить способ работы вашего устройства, делая его более или менее удобным для вашего уровня доступности в зависимости от ваших личных потребностей. Этот параметр можно быстро и легко изменить: в левом меню нажмите «Другие параметры», а в верхней части этого меню отключите и снимите флажок «Воспроизвести анимацию в Windows». Это полностью остановит всю анимацию в Windows 10, чтобы жесты выполнялись в одном кадре, а не отображали движение ваших окон по дисплею. Это намного менее кричащее, но в то же время немного более приятное, если вы хотите получить хорошее представление об общей скорости. Но что еще более важно, это нагрузка на ваш процессор. Шутки в сторону, не только все будет загружаться и ощущаться быстрее, когда вы будете перемещаться по компьютеру, но и в целом ваш процессор будет вам благодарен. Если хотите, вы также можете отключить здесь фоновое изображение вместо того, чтобы просто показывать черный экран.

Последний параметр, который необходимо изменить, на этот раз в меню расширенных настроек системы на вашем устройстве. Чтобы открыть это, выйдите из обычного меню настроек и нажмите клавишу Windows на клавиатуре. Введите «con» в свое меню и нажмите Enter, чтобы быстро открыть панель управления. Выберите «Система и безопасность» в этом меню, затем выберите «Система», чтобы просмотреть информацию о системе. В левом меню вы увидите опцию Advanced System Settings. Нажмите на это, чтобы загрузить всплывающее меню, отображающее ваши системные настройки. Убедитесь, что выбрана вкладка «Дополнительно», и в верхней части этого меню вы увидите параметр «Производительность». Наконец, щелкните меню «Настройки», чтобы загрузить параметры производительности.

По умолчанию это меню настроено на то, чтобы Windows могла выбрать лучшие параметры для вашего компьютера, но его легко настроить для обеспечения максимальной производительности и лучшего внешнего вида. То, чем вы хотите здесь заниматься, действительно зависит от ваших предпочтений. Если вы хотите просто позволить Windows настроить лучшую производительность, выберите этот вариант. Все, что отмечено в меню параметров ниже, будет автоматически снято. Вы можете оставить все как есть, если хотите, но в качестве альтернативы мы предлагаем просмотреть список настроек и опций, чтобы убедиться, что ничего не нужно выбирать. Установка флажка переключит ваш режим на пользовательский, но это нормально для наших целей. Если вы работаете на мощном компьютере, вы можете выбрать «Настроить для наилучшего внешнего вида», чтобы автоматически проверять каждый вариант. После того, как вы выбрали параметры, которые хотите сохранить,

Настройки виртуальной памяти

Виртуальная память — один из наиболее важных аспектов вашего компьютера, даже если вы относительно не знакомы с этим термином. Также важно обеспечить быструю загрузку ваших данных с небольшими затратами для пользователей. В то время как ваша оперативная память обрабатывает память вашего компьютера, чтобы приложения оставались открытыми и активными в фоновом режиме (и были готовы к быстрому запуску), виртуальная память позволяет использовать ваш жесткий диск или твердотельный накопитель в качестве памяти, если вашей системе не хватает оперативной памяти . Если обновление вашей оперативной памяти невозможно из-за возможности обновления вашего компьютера или из-за чистой стоимости приобретения дополнительной памяти, вы можете проверить настройки виртуальной памяти, чтобы убедиться, что вы предоставляете своему устройству как можно больше места для маневра.

Чтобы проверить настройки виртуальной памяти, коснитесь значка «Пуск» в нижнем левом углу дисплея и введите «Управление» на своем устройстве, чтобы открыть панель управления. В главном меню панели управления выберите «Система и безопасность», затем выберите «Система» из этого списка. На левой панели дисплея вы увидите варианты выбора «Расширенные настройки системы». Щелкните здесь и примите запрос безопасности, если он появится. Это меню содержит массу информации, но вы захотите выбрать «Дополнительно», затем «Настройки производительности» и «Дополнительно» еще раз. В этом меню есть параметры для настроек виртуальной памяти, и вы можете нажать «Изменить…», чтобы изменить количество, предоставленное вашему устройству.

Когда откроется окно «Изменить», вам нужно будет снять флажок «Автоматически управлять размером файла подкачки для всех дисков», чтобы вручную изменить объем виртуальной памяти, разрешенный вашим устройством. Внизу этого окна находится раздел, который предупреждает вас о выделенном в настоящее время объеме памяти, а также о рекомендуемом объеме для вашего компьютера. В большинстве случаев вы можете выделить эту рекомендуемую сумму, которая должна повысить производительность вашего устройства.

Для этого, сняв флажок «Автоматически управлять размером файла подкачки для всех дисков», вы можете изменить выбранный параметр с «Размер, управляемый системой», на «Пользовательский размер». Установите начальный размер и максимальный размер, рекомендуемый вашим устройством, при этом ваш компьютер всегда будет оставлять это количество (в мегабайтах) открытым на вашем компьютере. Наконец, также убедитесь, что файл подкачки находится на самом быстром диске вашего компьютера (если у вас несколько дисков; в противном случае этот шаг не для вас). Если ваш диск C: SSD, а ваш диск D: традиционный жесткий диск, убедитесь, что диск C: является местом расположения вашей виртуальной памяти, чтобы ваш компьютер был настроен на высокую скорость.

Настройки мощности

Если вы используете ноутбук, возможно, вы захотите проверить настройки питания, чтобы убедиться, что они настроены наилучшим образом для вас. Хотя снижение настроек мощности на вашем ноутбуке может продлить срок службы вашего компьютера в дороге, это также снижает производительность вашего устройства. Если ваш ноутбук подключен к сети, Windows обычно автоматически увеличивает производительность вашего устройства. Аналогичным образом, если в вашем ноутбуке есть выделенная видеокарта (например, GTX 1060 или GTX 1070 в ноутбуках NVidia Max-Q), она автоматически включится при подключении устройства, что увеличит мощность вашего компьютера. Последние обновления Windows 10 сделали обновление настроек питания невероятно простым, поэтому не стоит слишком беспокоиться о необходимости погружаться в настройки каждый раз, когда вы хотите контролировать свою мощность.

Чтобы управлять параметрами питания с помощью ярлыка на панели задач Windows, найдите значок батареи в нижнем левом углу дисплея. При нажатии на значок батареи загружается меню быстрых настроек для параметров питания. Когда вы подключены к сети, у вас будет ползунок с тремя вариантами производительности: Лучшая батарея, Лучшая производительность и Лучшая производительность. Вы также сможете увидеть, сколько времени осталось до полной зарядки вашего устройства.

Когда вы отсоединяете свое устройство, вам предоставляется дополнительная опция на включенном слайдере, позволяющая выбрать из первых трех опций, перечисленных выше, или, если хотите, выбрать опцию слева: Экономия заряда батареи. Перевод вашего устройства в режим экономии заряда батареи автоматически затемняет дисплей и снижает производительность даже дальше, чем опция Better Battery, но если вы находитесь в самолете или вдали от источника питания, это может быть хорошим вариантом, чтобы сохранить ваш компьютер. работает быстрее.

Чтобы получить полный список параметров батареи на вашем компьютере, откройте ярлык на портативном компьютере с помощью значка батареи на панели задач и выберите «Настройки батареи», после чего на вашем компьютере откроется меню «Настройки». Здесь вы можете увидеть полный обзор вашей статистики батареи, от времени, оставшегося на вашем устройстве, до использования батареи приложением и возможности автоматического включения режима экономии заряда батареи, когда процент заряда батареи достигает определенного порогового значения. Windows позволяет вам просмотреть некоторые советы по экономии заряда батареи в меню настроек, и вы даже можете изменить настройки батареи для воспроизведения видео на вашем устройстве.

Последний шаг, прежде чем мы перейдем к настройкам питания: нажмите значок «Пуск» в нижнем левом углу дисплея и введите «Control», чтобы открыть панель управления. Выберите «Оборудование и звук», затем выберите «Параметры электропитания». Версия меню Power для панели управления имеет гораздо больше опций, чем меню основных настроек, поэтому важно знать, что это меню существует. Вы можете вручную изменить настройки схемы электропитания здесь (включая параметры, определяющие, когда ваш дисплей выключится и когда ваш компьютер окончательно перейдет в спящий режим), а если вы выберете «Дополнительные параметры электропитания», вы сможете точно настроить каждый аспект вашего компьютера и его потребляемая мощность, максимизация или минимизация по вашему усмотрению.

Большинству людей будет удобно, просто настроив основные параметры питания в ярлыке на панели задач, но если вы ищете способ изменить параметры питания PCI Express или когда ваши USB-разъемы отключают питание, вариант Advanced Power — это отличный способ получить полный контроль над своим устройством. Тем не менее, если вы измените параметры здесь и заметите, что ваш компьютер работает странно, обязательно измените настройки питания на значения по умолчанию.

Индексирование поиска

Индексирование поиска может стать мощным инструментом в умелых руках, используемым для увеличения скорости вашего поиска и для того, чтобы сделать все немного быстрее на вашем ПК. Если у вас есть большая библиотека файлов на более старом жестком диске, на поиск файлов может потребоваться много времени, используя поиск, встроенный в проводник, и меню «Пуск» на вашем ПК. Индексирование поиска помогает сделать все это немного быстрее, индексируя файлы в фоновом режиме. Однако, если у вас старый компьютер с медленным процессором, вы можете захотеть его выключить, особенно если вы не проводите много полномасштабных поисков контента на своем ПК. Люди, которые часто ищут файлы, могут захотеть оставить эту опцию включенной, но что бы вы ни выбрали, вы будете рады узнать, что тем или иным образом помогаете ускорить свой компьютер.

Чтобы открыть поисковую индексацию, щелкните значок «Пуск» в нижней части экрана и введите «Индекс», чтобы загрузить параметры индексирования, затем нажмите «Ввод», чтобы открыть. Ваши местоположения индексации будут перечислены в белой части меню, и вы сможете редактировать или добавлять параметры по своему усмотрению. Значок «Изменить» открывает окно, в котором вы можете выбирать и отменять выбор местоположений, которые были проиндексированы, хотя, если меню кажется вам сложным, вам лучше либо полностью отключить индексирование, либо оставить его включенным навсегда.

OneDrive

Одной из основных функций Windows 10 является интеграция Microsoft с OneDrive, облачным хранилищем компании и службой хостинга файлов, которая активно конкурирует с Dropbox и Google Drive. Хотя обе эти конкурирующие службы действительно допускают некоторую прямую интеграцию с рабочим столом, ничто так не синхронизируется с Windows, как OneDrive, благодаря синергии между службой облачного хранилища Microsoft и ее операционной системой. Служба активно работает в фоновом режиме, чтобы синхронизировать ваши файлы с хранилищем, выделенным вашей учетной записи, но если вы ее не используете, OneDrive может просто потреблять вычислительную мощность, которую вы могли бы использовать для чего-то другого. Отключить OneDrive не так уж сложно, хотя совсем другое дело.

Если вы просто хотите отключить OneDrive, это довольно просто. Щелкните значок ^ на панели задач рядом с часами в правом нижнем углу дисплея и найдите значок облака. Щелкните этот значок правой кнопкой мыши и выберите «Выход» или «Выйти из OneDrive», в зависимости от версии приложения, чтобы закрыть службу. OneDrive предупредит вас, что ваши файлы больше не будут синхронизироваться со службой вашего компьютера, и вы можете щелкнуть приглашение, чтобы завершить выход из системы. Вы также можете и должны выбрать здесь параметр настроек, который позволит вам отключить автоматический запуск OneDrive на вашем компьютере при входе в Windows.

Для большинства людей этого должно быть достаточно, чтобы вообще отказаться от использования OneDrive; он не будет работать в фоновом режиме вашего компьютера, и вы можете перестать беспокоиться об использовании вычислительной мощности вашего компьютера бесполезными задачами, которые вам не нужны или которыми вы не пользуетесь. Однако есть и другой вариант. Если вы чувствуете себя достаточно комфортно, редактируя реестр вашего компьютера, вы можете полностью отключить OneDrive в настройках вашего компьютера вручную. Откройте Regedit, введя его в меню «Пуск», затем перейдите к следующему ключу: «HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows». Создайте здесь новый ключ с именем One Drive и присвойте ключу DWORD с именем DisableFileSyncNGSC со значением 1. Это полностью отключит возможность синхронизации содержимого на вашем компьютере через OneDrive, хотя вы всегда можете вернуться к этому ключу для редактирования и удаления. Это.

Run

На вашем компьютере должен быть пароль для безопасности и защиты, особенно если вы живете с другими людьми, храните важные документы, например налоговую информацию, на жестком диске или носите компьютер с собой на работу каждый день. Однако, если вы действительно не заинтересованы в защите своего ноутбука, вы можете отключить требование Windows 10 хранить пароль на своем устройстве с помощью диалогового окна «Выполнить», которое мы использовали в этом руководстве. Для этого нажмите Win + R на вашем устройстве, чтобы открыть «Выполнить», и введите «netplwiz» в диалоговом окне. На вашем компьютере откроется экран «Учетные записи пользователей», на котором будут показаны все учетные записи пользователей на вашем компьютере. По крайней мере, для одной из ваших учетных записей потребуется доступ администратора, хотя рекомендуется отключить его для учетных записей, где в этом нет необходимости.

Выберите имя своей учетной записи и выделите его с помощью мыши, затем снимите флажок «Пользователи должны ввести имя и пароль для использования этого компьютера», чтобы избавиться от необходимости вводить пароль для вашего устройства. Это ускорит процесс входа в систему и позволит вам получить доступ к своим документам намного быстрее в течение обычного дня использования. Тем не менее, если у вас есть общее устройство с несколькими учетными записями, мы настоятельно рекомендуем не использовать этот метод для снятия защиты ваших данных.

Однако, даже если вы не хотите удалять свой пароль и параметры безопасности со своего устройства, вам все равно удастся серьезно сэкономить время на процессе запуска, включив Windows Fast Startup. Это одна из самых важных опций, которые вы можете выбрать в Windows для улучшения времени загрузки, но Microsoft по умолчанию не использует ее для большинства пользователей. По сути, эта опция позволяет Windows создавать что-то, называемое hiberfil, документ, содержащий информацию о самом последнем образе ваших сохраненных ядер и драйверов из вашей оперативной памяти, вместо того, чтобы выгружать все в конце сеанса. Когда вы запустите свой компьютер на следующий день, Windows будет использовать информацию из этого файла hiberfil для более быстрой загрузки вашей информации.

Следует отметить, что включение быстрого запуска означает, что ваш компьютер не выключается полностью. Использование быстрого запуска переводит ваше устройство в режим гибернации. Для большинства пользователей это фактически то же самое, что выключить устройство; вы никогда не сможете сказать, что ваш компьютер не находится в режиме нулевого энергопотребления, и он отличается от стандартного режима гибернации, который вы можете активировать из меню «Пуск» в Windows. У некоторых есть некоторые незначительные проблемы с питанием, но большинство людей не найдут разницы между двумя вариантами.

Чтобы активировать быстрый запуск или убедиться, что он включен, нажмите значок «Пуск» и введите «команда» для поиска командной строки. Щелкните правой кнопкой мыши параметр и выберите «Запуск от имени администратора», чтобы открыть командную строку. Затем введите эту команду: powercfg / hibernate on

Закройте командную строку, откройте меню «Пуск» и введите «мощность», затем нажмите «Ввод». Вы увидите, что на вашем устройстве открыты параметры питания. Выберите «Выберите, что делает кнопка питания», а затем выберите «изменить параметры, которые в настоящее время недоступны». Убедитесь, что установлен флажок «Включить быстрый запуск», затем сохраните изменения на устройстве. Мы должны отметить, что у всех, кто использует текущие версии Windows 10 (все, что было после обновления Fall Creators 2017 года), это уже должно быть включено, но те, кто на старых устройствах, захотят убедиться, что это было выбрано вручную.

Shutdown

Как и в случае с стартапом, стоит взглянуть на свои привычки выключения, чтобы убедиться, что процесс выключения устройства происходит максимально быстро. Есть два способа сделать это, и наш первый совет — убедиться, что кнопка питания на вашем устройстве настроена на то, что вы хотите. Этим можно управлять в Панели управления, и стоит убедиться, что на вашем устройстве есть кнопка питания, настроенная так, чтобы делать все, что максимально ускоряет ваш процесс.

Для этого найдите «Power» в меню Windows и нажмите Enter, чтобы открыть настройки. В правой части меню найдите «Дополнительные параметры питания», чтобы открыть панель управления, затем используйте левую часть этого меню, чтобы выбрать «Выберите, что делают кнопки питания». Это откроет новое меню, которое позволяет вам контролировать, что кнопка питания делает на вашем устройстве. Некоторые компьютеры, в том числе большинство ноутбуков, имеют встроенные кнопки питания и сна, что позволяет управлять питанием и спящим режимом. Другие компьютеры, особенно ноутбуки, обычно имеют только одну физическую кнопку питания, но могут иметь функциональную клавишу, которая выполняет функцию кнопки сна.

Вы можете контролировать действия обеих этих кнопок в зависимости от ваших потребностей, что отлично подходит для тех, кто хочет управлять своим ноутбуком с трудом. Обе кнопки имеют следующие параметры:

Ничего не делать

Спать

Спящий режим

Неисправность

Выключите дисплей (это может зависеть от вашего оборудования)

На настольных компьютерах, как видно на скриншоте выше, большинство компьютеров работают довольно просто. Ноутбуки обладают гораздо большей гибкостью в этом отношении. С ноутбуком у вас есть три варианта, включая возможность использовать кнопку питания, кнопку сна и закрывать крышку. У каждого из них также есть опции для управления тем, что происходит при работе от батареи и при подключении к сети; например, если вы работаете на своем ноутбуке и хотите оставить его работающим в обычном режиме с закрытым дисплеем, пока он включен, вы можете указать своему ноутбуку, чтобы он ничего не делал, когда крышка закрыта. Точно так же, если вы предпочитаете выключать компьютер в любое время, когда ноутбук закрыт, Windows может автоматически выключить ваш ноутбук, просто закрыв дисплей.

Если вы все еще хотите сэкономить время при выключении устройства, вы можете создать ярлык на рабочем столе, который автоматически выключит ваш ноутбук или рабочий стол. Чтобы создать его, щелкните правой кнопкой мыши пустой раздел рабочего стола и выберите «Создать» в контекстном меню. Выберите ярлык и введите следующее в диалоговом окне, которое появляется на вашем дисплее, как показано на скриншоте выше:

% windir% System32shutdown.exe / s / t 0

Нажмите «Далее», чтобы назвать ярлык, и нажмите «Готово». Как только вы нажмете ярлык на своем устройстве, оно автоматически выключится, поэтому будьте осторожны при его использовании. После того, как вы активируете его, вам в основном не повезло, чтобы ярлык не отключил ваше устройство, в результате чего вы не можете остановить процесс.

Опции папки

В проводнике Windows есть возможность изменять определенные настройки в папках, что может помочь повысить производительность вашего компьютера при использовании папок. Чтобы получить доступ к этим настройкам, откройте проводник и нажмите «Просмотр» в верхней части интерфейса. В дальнем правом углу интерфейса вы найдете раскрывающееся меню «Параметры», которое позволяет вам либо изменить определенные параметры, либо открыть диалоговое окно. Нажмите кнопку параметров, чтобы открыть окно, затем выберите вкладку «Просмотр» из этого списка.

В этом меню параметров вы увидите массу информации, касающейся отображения файлов, папок, драйверов и многого другого. Отключив некоторые из этих параметров, вы можете ускорить визуальный аспект проводника, чтобы все загружалось в проводнике как можно быстрее. Вам не нужно (или вы хотите) снимать все флажки, но вот несколько параметров, которые следует отключить как можно скорее:

Отображение информации о размере файла в советах по папкам

Скрыть пустые диски

Скрыть расширения для известных типов файлов (это также хорошая мера безопасности, чтобы отключить это)

Показывать зашифрованные или сжатые файлы NTFS в цвете

Показывать всплывающее описание для папок и элементов рабочего стола

Звуковые уведомления

Отключение звука уведомлений на самом деле не сэкономит вам столько времени в долгосрочной перспективе, но может помочь, если на вашем компьютере нет или не нужны динамики, и вы хотите отключить вычислительную мощность, которая включается каждый раз, когда отправляется уведомление. выключенный. Чтобы отключить звуковые уведомления, щелкните меню «Пуск» в нижнем левом углу и введите «Панель управления» в поле «Пуск» перед тем, как нажать клавишу ВВОД. Открыв панель управления, выберите «Звук» и перейдите на вкладку «Звуки». Отсюда вы можете отключить все звуки, которые не требуют воспроизведения на вашем устройстве, даже отключив значок динамика слева от каждой программы. Если вы хотите, вы также можете включить «Нет звуков» в нижней части звуковой схемы, что отключает все звуки сразу.

Настройки конфиденциальности

Нет, мы не собираемся говорить вам об отключении определенных настроек конфиденциальности. Вместо этого мы считаем хорошей идеей отключить для Windows возможность сбора и отправки данных с вашего компьютера в свои пользовательские журналы, которые помогают выявлять ошибки, сбои и способы использования Windows. Эти данные анонимны, поэтому их включение не обязательно нарушает вашу конфиденциальность. Вместо этого вам следует отключить его, если вы хотите, чтобы ваш компьютер использовал меньше ресурсов для отправки данных в центры Microsoft.

Для этого щелкните меню «Пуск» в нижнем левом углу и введите «Конфиденциальность», чтобы открыть настройки конфиденциальности. Отсюда вы можете выбрать, какие параметры оставить включенными, а какие — отключенными, в зависимости от ваших потребностей и того, что вы хотите, чтобы Microsoft получила от вас с точки зрения данных. Например, вы можете отключить выбор рекламного идентификатора, но оставить «предлагаемые параметры» включенными в меню настроек. Что вы здесь измените, в конечном итоге зависит от вас, как от пользователя.

Советы и уведомления

Windows 10 содержит ряд советов, которые помогут вам узнать, как лучше всего использовать операционную систему. Они отлично подходят для новичков, но если вы используете Windows 10 в течение многих лет, вы, вероятно, обнаружите, что вам не нужны эти уведомления, чтобы узнать, как использовать ОС. Эти советы и другие уведомления, которые пытаются выделить приложения или помочь вам узнать, как выполнять определенные действия в Windows, могут действительно вывести из строя ваш компьютер или просто превратить ваше устройство в разочаровывающий опыт. Если вам больше не нужно иметь дело с этими уведомлениями, вы можете отключить их прямо в меню настроек.

Для этого зайдите в «Настройки» в меню «Пуск» и выберите «Система» из списка параметров. Вы увидите, что панель настроек загружает длинный список опций и вариантов, из которых вы можете выбрать, чтобы изменить параметры в меню Windows. Выберите «Уведомления и действия» слева, три или четыре варианта сверху. С помощью этого параметра вы можете включить или отключить несколько параметров уведомлений, в том числе возможность получать уведомления от приложений и других отправителей (отключите его), а также получать советы, рекомендации и предложения при использовании Windows (отключите это также). Если все три из них отключены и отключены, вам будет намного удобнее пользоваться Windows, особенно если вы уже являетесь пользователем Windows профессионального уровня.

Обрезать меню «Пуск»

Меню «Пуск» в Windows 10 резко вернулось после того, как ушло из Windows 8, и благодаря улучшениям, внесенным в меню, оно стало еще более мощным, чем когда-либо. Тем не менее, если вы ищете способ уменьшить размер Windows и упростить его использование, сохранение меню «Пуск» в его текущем состоянии — не лучший вариант. Когда вы впервые загружаете Windows 10, меню «Пуск» заполняется вещами, которые вам просто не нужны для правильной работы на вашем компьютере. Новости, погода и другие вращающиеся ярлыки занимают большую часть места в вашем меню «Пуск» и загружают контент в фоновом режиме вашего устройства, замедляя работу и усложняя работу на вашем компьютере, если вы используете бюджетный продукт. спецификации.

Вы можете потратить время на настройку меню «Пуск», но если вы просто хотите, чтобы все было чисто и просто, без каких-либо сложностей, вы можете открыть меню настроек, чтобы лично изменить параметры для меню «Пуск». Откройте «Пуск» и выберите «Настройки» из опций в меню, затем выберите «Персонализация» в реальном меню. Персонализация позволяет вам изменять всевозможные параметры на вашем компьютере, от фона вашего компьютера до обоев экрана блокировки. В этом меню выберите Пуск, второй снизу на левой панели меню.

Здесь вы можете быстро настроить меню настроек, изменив его на то, что лучше всего подходит как для вашего персонального компьютера, так и для вашего собственного рабочего процесса. Если вы ищете самую простую версию меню «Пуск», которую вы могли бы иметь, начните с отключения «Показывать больше плиток», «Иногда показывать предложения в меню« Пуск »» и «Использовать запуск в полноэкранном режиме». Первый вариант расширяет ваше меню «Пуск» дальше, чем это необходимо, второй вариант размещает предложения и рекламу приложений из Microsoft Store в меню «Пуск», а третий вариант создает полноэкранное меню «Пуск», подобное Windows 8 и Windows. 8.1.

Если вы хотите пойти дальше, вы можете отключить «Показывать наиболее часто используемые приложения», который отображает список из шести или семи предлагаемых приложений в верхней части меню «Пуск», когда вы его открываете, и «Показывать недавно добавленные приложения», который выделяет приложения. и программы, которые вы недавно установили на свое устройство. Однако мы не рекомендуем отключать возможность отображения списка приложений в меню «Пуск», поскольку это основная цель утилиты.

После того, как вы закончили в меню настроек, обязательно зайдите в главное меню, чтобы убедиться, что все выложено так, как вы хотите. Вы также можете дополнительно отключить живые плитки и другой контент здесь, включая удаление такого контента, как погода и новости, из меню «Пуск», чтобы ваш компьютер загружался как можно быстрее, не выполняя фоновые процессы.

Установить активные часы

Это важно. Благодаря новой системе обновления Windows вы захотите убедиться, что вы правильно установили свои активные часы, иначе вы можете потерять часы работы или продвинуться в обновлении своего контента. Доверьтесь нам — мы говорим исходя из своего опыта. Продолжительность активного времени может составлять до восемнадцати часов, поэтому убедитесь, что вы правильно установили его, чтобы ваша работа была покрыта. Чтобы изменить часы активности, откройте меню «Настройки» в меню «Пуск» и выберите «Обновление и безопасность» или выполните поиск «Часы активности» в поле поиска. В Центре обновления Windows найдите возможность изменить часы активности.

Раньше Windows ограничивала вас двенадцатью часами для этой опции, но новые функции в Active Hours теперь позволяют продлить время до восемнадцати часов. Вы должны обязательно воспользоваться этим, особенно если вы тот, кому трудно поддерживать определенные часы работы или кто, кажется, всегда использует свой компьютер для работы, учебы и игр. Чтобы установить часы активности, вы должны начать с того, что вы будете работать в первый раз в течение дня (6 утра, 8 утра, 10 утра и т. Д.), И продолжайте работать ночью так долго, как вы обычно работаете. С 18-часовым ограничением вы можете продлить свои часы до полуночи для рабочего дня, который начинается в 6 часов утра, и до 4 часов утра для дня, который начинается в 10 часов утра. Выберите часы, которые подходят именно вам.

Отзывчивость мыши

Если вы с нетерпением ждете, пока мышь отобразит меню при наведении курсора на элемент, вы можете изменить время задержки в реестре. В редакторе реестра найдите следующие ключи. По умолчанию они установлены на 400 миллисекунд или 4 десятых секунды. Вы можете сделать их практически мгновенными, изменив значения на 10.

HKEY_CURRENT_USER> Панель управления> Мышь

HKEY_CURRENT_USER> Панель управления> Рабочий стол

Это может не повлиять на общую скорость вашего ПК, но поможет повысить общую эффективность и скорость отклика при перемещении мыши .

Пункты обслуживания

В то время как в более старых версиях Windows пользователи часто обращали внимание на определенные элементы обслуживания, Windows 10 позволяет пользователю сосредоточиться в первую очередь на использовании своего ПК вместо того, чтобы постоянно обращать внимание на проблемы обслуживания, которые, в основном, не дело в общей схеме вещей. Тем не менее, если вы в последнее время не занимались общим обслуживанием своего ПК, возможно, стоит взглянуть, чтобы убедиться, что ваш компьютер чистый и чистый. Хотя вы можете месяцами или даже годом не заботиться об этих проблемах, мы рекомендуем проверять их не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что ваш компьютер работает с максимальной производительностью.

Временные файлы

Ваш компьютер заполнен временными файлами , которые создаются для загрузки данных или отслеживания содержимого на вашем устройстве. Хотя в данный момент они важны, они могут привести к серьезным проблемам, если вы позволите им расти, не заботясь о них. Ваши временные файлы хранятся в одной папке, что упрощает их быструю очистку, но вы не захотите просто удалять содержимое со своего устройства в проводнике. Вместо этого рекомендуется убедиться, что вы используете папку свойств на основном диске (обычно это диск C:), чтобы использовать опцию очистки диска на вашем ПК.

Для этого откройте проводник на своем компьютере и выберите «Этот компьютер» на левой панели дисплея. Щелкните правой кнопкой мыши свой диск C: (или любой другой основной диск). Кнопка «Очистка диска» будет в следующем окне. Щелкните здесь и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить очистку устройства.

Если вы ищете альтернативный вариант для использования на своем устройстве, Cleaner — это бесплатная сторонняя программа, которая объединяет эту и другие задачи обслуживания в одном удобном для управления месте.

Реестр

В вашем реестре Windows все регистрируется и регистрируется, так что все, что вы делаете в операционной системе, можно отслеживать и отмечать. Это включает в себя все, от открытия документа на вашем компьютере до просмотра веб-страниц. Как правило, реестр не замедляет работу компьютера, если что-то не пойдет не так, но на него все равно стоит взглянуть, особенно если вы недавно удаляли много программ со своего компьютера. Вы захотите обратиться к такому приложению, как Revo Uninstaller, Ccleaner и JV Powertools, чтобы очистить реестр, и все они способны очистить реестр.

Дефрагментация

Обычные файловые операции на диске приводят к тому, что биты файлов записываются по всему жесткому диску, где бы ни было свободное место. Чем более разбросанными или фрагментированными становятся файлы, тем больше времени требуется для их чтения. Windows 10 хорошо справляется с задачей сдерживания фрагментации. Вы можете проверить состояние дисков и запустить оптимизацию вручную на вкладке «Инструменты» в окне «Свойства» диска C :. Нажмите кнопку «Оптимизировать» на этой вкладке, чтобы открыть окно «Оптимизировать диски». Выберите диск и нажмите «Анализировать», чтобы узнать последний статус. Нажмите «Оптимизировать», если вы хотите дефрагментировать диск.

Обратите внимание, что твердотельные накопители работают иначе, и их не следует дефрагментировать. Дефрагментация SSD отключена в Windows 10.

Образы дисков и чистая установка

Если вы обновили свой компьютер с предыдущей версии Windows, возможно, пришло время выполнить чистую установку. Описание всего процесса выходит за рамки данной статьи, но этот процесс устранит любые проблемы, перенесенные из старой системы. Помните: переустановка всех необходимых приложений займет много времени, поэтому убедитесь, что вы не выполняете это в середине рабочего дня. Все это говорит о том, что может быть полезно знать, что вы начинаете с максимально чистой конфигурации.

Если вы выполните всю работу по оптимизации своей системы или чистой установке, окончательный инструмент очистки / восстановления — это полный образ диска полностью очищенной системы со всеми установленными и готовыми к запуску вашими программами, а также с текущей резервной копией всех ваши данные. После этого, когда в следующий раз ваша система станет работать медленнее или потребует серьезной очистки, все, что вам нужно сделать, это восстановить образ, а затем восстановить данные из текущей резервной копии.

Заключение

Из-за этого руководства Windows 10 может показаться сложной операционной системой, но правда в том, что уловки и настройки, которые вы можете использовать для ускорения стареющей машины, просто делают ее намного более гибкой по сравнению с операционной системой. Не каждая компьютерная ОС позволяет вам глубоко копаться в платформе, чтобы изменить крохотные настройки, чтобы ваше устройство продолжало работать эффективно, но с Windows 10 вы можете рассчитывать на то, что ваш ноутбук или настольный компьютер останется жизнеспособной машиной на долгие годы.