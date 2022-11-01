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Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать

Ошибка 0xc0000001 Windows 10 при загрузке
Автор На чтение 5 мин Просмотров 7 Опубликовано
Содержание
  1. Выполните восстановление при запуске
  2. Удалите проблемное программное обеспечение в безопасном режиме
  3. Используйте командную строку
  4. Запустите восстановление системы
  5. Перезагрузите компьютер
  6. Переустановите Windows 10

Многие пользователи Windows сообщают про код ошибки 0xc0000001 при загрузке Windows 10. Синий экран с этим кодом ошибки означает, что вы не можете нормально загрузить систему. Это может произойти из-за поврежденных или отсутствующих системных файлов, неисправных приложений/программ, проблем с оборудованием или поврежденных загрузочных секторов.

Ваш компьютер не может запуститься правильно.
Требуемое устройство не подключено или недоступно.
Код ошибки: 0xc0000001 / 0xc000021a.

Из-за этой ошибки ваша система может зависнуть в цикле загрузки, перестать загружаться; и что еще хуже, это может привести к полному сбою системы. В таких условиях ваша система и данные находятся под угрозой. Однако, чтобы исправить ошибку 0xc0000001, попробуйте следующие методы устранения неполадок:

  • Выполните восстановление при запуске
  • Удаление проблемного программного обеспечения в безопасном режиме
  • Используйте командную строку
  • Запустить восстановление системы
  • Перезагрузите компьютер
  • Переустановите Windows 10

Предостережение. Выполнение некоторых из вышеперечисленных методов для исправления этого кода ошибки может привести к полной потере данных.

Выполните восстановление при запуске

Если ваша система не загружается из-за кода ошибки 0xc0000001, вы можете запустить Startup Repair, чтобы решить эту проблему. Включите ПК с Windows и, как только на ПК появится логотип Windows, нажмите кнопку питания (повторите этот шаг три раза). После третьего прерывания Windows 10 откроет среду автоматического восстановления.

  1. В среде автоматического восстановления нажмите «Дополнительно» на экране и выполните указанные шаги, чтобы выполнить восстановление при загрузке.
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  2. Выберите «Дополнительные параметры» на экране автоматического восстановления.
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  3. Выберите Устранение неполадок.
  4. Выберите Дополнительные параметры на экране.
  5. Нажмите «Восстановление при загрузке» и продолжите.
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  6. Выберите тип учетной записи и введите пароль.Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  7. Нажмите Продолжить. Как только это будет сделано, начнется восстановление при загрузке.
  8. Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса восстановления.

Теперь проверьте, устранена ли проблема, перезапустив систему.

Удалите проблемное программное обеспечение в безопасном режиме

Как запустить и зайти в безопасный режим в Windows 10

Иногда эта ошибка может возникать из-за вредоносного или поврежденного стороннего приложения/программного обеспечения или программы. Вы можете решить эту проблему, удалив проблемную программу или программное обеспечение в безопасном режиме, выполнив следующие действия по устранению неполадок:

  1. Возьмите свежее или отформатированное USB-устройство и преобразуйте его в установочный USB-носитель с помощью инструмента создания носителя Windows.
  2. Загрузите свою систему с этого установочного USB-носителя.
  3. Нажмите «Восстановить компьютер» и продолжайте.
  4. Перейдите «Устранение неполадок» > «Дополнительные параметры» > «Параметры запуска».
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  5. Щелкните Перезагрузить. Затем нажмите F4, чтобы включить безопасный режим.
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  6. Откройте «Настройки», нажав клавишу Windows + I, и откройте «Приложения».Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  7. Найдите проблемные приложения/программное обеспечение и нажмите «Удалить».Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  8. Теперь снова перезагрузите систему и посмотрите, исправлена ​​ли ошибка.

Используйте командную строку

10 способов, как открыть командную строку в Windows 10

Если ваша система не загружается, вы можете использовать установочный USB-носитель, созданный с помощью Windows Media Creation Tool, чтобы изменить настройки BIOS и убедиться, что он загружается с USB.

  1. Войдите в настройку автоматического восстановления и продолжите, нажав «Устранение неполадок».
  2. Щелкните Дополнительные параметры.
  3. Выберите «Командная строка».
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  4. Войдите в командную строку, выполните следующие команды, чтобы исправить ошибку загрузки:
    bootrec /fixmbr
    bootrec /fixboot
    bootrec /rebuildbcd
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать

Запустите восстановление системы

Как восстановить Windows 10?

Вы можете выполнить восстановление системы, чтобы исправить код ошибки 0xc0000001 в Windows 10. Однако в этом процессе вы можете потерять все свои системные данные. Следовательно, сначала сделайте резервную копию своих данных. Чтобы выполнить восстановление системы, выполните указанные шаги:

  1. Загрузите систему с установочного USB-носителя и нажмите «Восстановить компьютер».
  2. Вы попадете в среду автоматического восстановления, нажмите «Дополнительные параметры».
  3. Перейдите «Устранение неполадок» > «Дополнительные параметры» > «Восстановление системы».
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  4. Нажмите «Далее» и выберите точку восстановления, которую вы хотите использовать в системе.Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  5. Выполните сканирование на наличие уязвимых программ. Приложения больше не будут доступны при создании точек восстановления.
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  6. Перейдите Далее > Готово.
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  7. Как только это будет сделано, найдите, свободна ли система от этой ошибки.

Перезагрузите компьютер

В Windows 10 есть утилита для перезагрузки ПК, позволяющая удалять приложения, программное обеспечение, программы, настройки и драйверы, вызывающие проблемы в системе. Используя этот метод, вы можете сохранить файлы при перезагрузке ПК или удалить все, что на нем хранится. Чтобы сбросить систему, выполните указанные шаги:

  1. Загрузитесь в свою систему с установочного носителя USB.
  2. Откройте «Настройки», нажав Windows + I, и перейдите в раздел «Обновление и безопасность».
  3. Нажмите «Восстановление» в открытом окне.
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  4. В разделе «Сбросить этот компьютер» нажмите «Начать».
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  5.  Нажмите «Сохранить мои файлы» (если вы хотите сохранить свои данные) или «Удалить все» (если данные для вас не важны).
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  6. Рекомендуется выбрать «Удалить все», чтобы избавиться от поврежденных или ошибочных настроек, драйверов, приложений и т. д. и очистить систему.
  7. Нажмите «Просто удалить файлы» > «Далее».
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  8. На экране появится предупреждающее сообщение, нажмите «Далее».Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  9. Нажмите «Сброс», когда будет предложено продолжить./
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  10. Нажмите Продолжить.
    Ошибка 0xc0000001 при загрузке Windows 10: что делать
  11. Дождитесь завершения процесса и проверьте, устранена ли проблема.

Переустановите Windows 10

Как переустановить Windows 10?

Если все вышеперечисленные методы не работают для исправления кода ошибки 0xc00000001, у вас останется только один вариант, то есть переустановить Windows 10. Вы можете использовать тот же установщик USB-носителя, который вы использовали для восстановления при загрузке, восстановления системы, командной строки и перезагрузки ПК. Переустановка Windows 10 очистит ваши системные данные, так как установка новой Windows требует форматирования дисков и создания новых разделов в системе.

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