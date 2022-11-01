Многие пользователи Windows сообщают про код ошибки 0xc0000001 при загрузке Windows 10. Синий экран с этим кодом ошибки означает, что вы не можете нормально загрузить систему. Это может произойти из-за поврежденных или отсутствующих системных файлов, неисправных приложений/программ, проблем с оборудованием или поврежденных загрузочных секторов.

Ваш компьютер не может запуститься правильно.

Требуемое устройство не подключено или недоступно.

Код ошибки: 0xc0000001 / 0xc000021a.

Из-за этой ошибки ваша система может зависнуть в цикле загрузки, перестать загружаться; и что еще хуже, это может привести к полному сбою системы. В таких условиях ваша система и данные находятся под угрозой. Однако, чтобы исправить ошибку 0xc0000001, попробуйте следующие методы устранения неполадок:

Выполните восстановление при запуске

Удаление проблемного программного обеспечения в безопасном режиме

Используйте командную строку

Запустить восстановление системы

Перезагрузите компьютер

Переустановите Windows 10

Предостережение. Выполнение некоторых из вышеперечисленных методов для исправления этого кода ошибки может привести к полной потере данных.

Выполните восстановление при запуске

Если ваша система не загружается из-за кода ошибки 0xc0000001, вы можете запустить Startup Repair, чтобы решить эту проблему. Включите ПК с Windows и, как только на ПК появится логотип Windows, нажмите кнопку питания (повторите этот шаг три раза). После третьего прерывания Windows 10 откроет среду автоматического восстановления.

В среде автоматического восстановления нажмите «Дополнительно» на экране и выполните указанные шаги, чтобы выполнить восстановление при загрузке.

Выберите «Дополнительные параметры» на экране автоматического восстановления.

Выберите Устранение неполадок. Выберите Дополнительные параметры на экране. Нажмите «Восстановление при загрузке» и продолжите.

Выберите тип учетной записи и введите пароль. Нажмите Продолжить. Как только это будет сделано, начнется восстановление при загрузке. Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса восстановления.

Теперь проверьте, устранена ли проблема, перезапустив систему.

Удалите проблемное программное обеспечение в безопасном режиме

Иногда эта ошибка может возникать из-за вредоносного или поврежденного стороннего приложения/программного обеспечения или программы. Вы можете решить эту проблему, удалив проблемную программу или программное обеспечение в безопасном режиме, выполнив следующие действия по устранению неполадок:

Возьмите свежее или отформатированное USB-устройство и преобразуйте его в установочный USB-носитель с помощью инструмента создания носителя Windows. Загрузите свою систему с этого установочного USB-носителя. Нажмите «Восстановить компьютер» и продолжайте. Перейдите «Устранение неполадок» > «Дополнительные параметры» > «Параметры запуска».

Щелкните Перезагрузить. Затем нажмите F4, чтобы включить безопасный режим.

Откройте «Настройки», нажав клавишу Windows + I, и откройте «Приложения». Найдите проблемные приложения/программное обеспечение и нажмите «Удалить». Теперь снова перезагрузите систему и посмотрите, исправлена ​​ли ошибка.

Используйте командную строку

Если ваша система не загружается, вы можете использовать установочный USB-носитель, созданный с помощью Windows Media Creation Tool, чтобы изменить настройки BIOS и убедиться, что он загружается с USB.

Войдите в настройку автоматического восстановления и продолжите, нажав «Устранение неполадок». Щелкните Дополнительные параметры. Выберите «Командная строка».

Войдите в командную строку, выполните следующие команды, чтобы исправить ошибку загрузки:

bootrec /fixmbr

bootrec /fixboot

bootrec /rebuildbcd



Запустите восстановление системы

Вы можете выполнить восстановление системы, чтобы исправить код ошибки 0xc0000001 в Windows 10. Однако в этом процессе вы можете потерять все свои системные данные. Следовательно, сначала сделайте резервную копию своих данных. Чтобы выполнить восстановление системы, выполните указанные шаги:

Загрузите систему с установочного USB-носителя и нажмите «Восстановить компьютер». Вы попадете в среду автоматического восстановления, нажмите «Дополнительные параметры». Перейдите «Устранение неполадок» > «Дополнительные параметры» > «Восстановление системы».

Нажмите «Далее» и выберите точку восстановления, которую вы хотите использовать в системе. Выполните сканирование на наличие уязвимых программ. Приложения больше не будут доступны при создании точек восстановления.

Перейдите Далее > Готово.

Как только это будет сделано, найдите, свободна ли система от этой ошибки.

Перезагрузите компьютер

В Windows 10 есть утилита для перезагрузки ПК, позволяющая удалять приложения, программное обеспечение, программы, настройки и драйверы, вызывающие проблемы в системе. Используя этот метод, вы можете сохранить файлы при перезагрузке ПК или удалить все, что на нем хранится. Чтобы сбросить систему, выполните указанные шаги:

Загрузитесь в свою систему с установочного носителя USB. Откройте «Настройки», нажав Windows + I, и перейдите в раздел «Обновление и безопасность». Нажмите «Восстановление» в открытом окне.

В разделе «Сбросить этот компьютер» нажмите «Начать».

Нажмите «Сохранить мои файлы» (если вы хотите сохранить свои данные) или «Удалить все» (если данные для вас не важны).

Рекомендуется выбрать «Удалить все», чтобы избавиться от поврежденных или ошибочных настроек, драйверов, приложений и т. д. и очистить систему. Нажмите «Просто удалить файлы» > «Далее».

На экране появится предупреждающее сообщение, нажмите «Далее». Нажмите «Сброс», когда будет предложено продолжить./

Нажмите Продолжить.

Дождитесь завершения процесса и проверьте, устранена ли проблема.

Переустановите Windows 10

Если все вышеперечисленные методы не работают для исправления кода ошибки 0xc00000001, у вас останется только один вариант, то есть переустановить Windows 10. Вы можете использовать тот же установщик USB-носителя, который вы использовали для восстановления при загрузке, восстановления системы, командной строки и перезагрузки ПК. Переустановка Windows 10 очистит ваши системные данные, так как установка новой Windows требует форматирования дисков и создания новых разделов в системе.