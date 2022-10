Часто задаваемые вопросы

Диспетчер устройств пуст и ничего не показывает

Если вы столкнулись с этой проблемой, вот как ее решить.



1 способ. Включить службу Plug and Play Windows



Для правильной работы важно, чтобы служба Plug and Play работала. Итак, чтобы проверить это, введите services.msc в меню «Начать поиск» и нажмите Enter, чтобы открыть диспетчер служб Windows.



Прокрутите вниз и найдите службу «Plug and Play».

Дважды щелкните по нему и убедитесь, что для параметра «Тип запуска» установлено значение «Автоматически», и нажмите «Пуск», если служба не запущена.



2 способ. Изменить разрешение реестра



Откройте диалоговое окно «Выполнить», введите regedit в пустое поле и нажмите Enter, чтобы открыть редактор реестра Windows. Затем перейдите к следующему ключу:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum

Щелкните правой кнопкой мыши Enum и выберите Permissions. Если список имен групп или пользователей пуст, значит, проблема в этом! Там должно быть два имени: System и Everyone.

Нажмите кнопку «Добавить», введите «Все» и нажмите «ОК». Кроме того, установите флажок «Разрешить» рядом с параметром «Чтение».

Когда закончите, снова нажмите «Добавить» и введите «Система» . Установите флажок «Разрешить» рядом с «Чтение» и «Полный доступ» для «Система».



Оба флажка в разделе «Разрешить» должны быть установлены, когда вы выделяете «Система».



Нажмите «ОК», и если появится предупреждающее сообщение, просто нажмите «ОК».



Закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер.