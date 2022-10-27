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Как открыть диспетчер устройств в Windows 10

Как открыть диспетчер устройств в Windows 10
Автор На чтение 4 мин Просмотров 4 Опубликовано
Содержание
  1. Как зайти в диспетчер устройств на Windows 10
  2. C помощью сочетания клавиш
  3. Из меню Win + X
  4. Из поиска
  5. Из поиска
  6. Из панели управления
  7. Из RUN
  8. Из проводника
  9. Из командной строки
  10. Из PowerShell
  11. Как включить или отключить отображение скрытых устройств в диспетчере устройств в Windows 10

Диспетчер устройств отображает информацию о каждом устройстве. Сюда входят тип устройства, состояние устройства, производитель, свойства устройства и информация о драйвере. Диспетчер устройств может показывать скрытые устройства. Это полезно при тестировании установки нового устройства PnP.

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Диспетчер устройств предоставляет подробную информацию в диалоговом окне «Свойства» для каждого устройства. Щелкните правой кнопкой мыши имя устройства, а затем щелкните «Свойства». Вкладки General, Driver, Details и Events содержат информацию, которая может быть полезна при отладке ошибок.

Как зайти в диспетчер устройств на Windows 10

C помощью сочетания клавиш

Нажмите клавиши Win + X, чтобы открыть меню Win+X Quick Link, и нажмите клавишу M, чтобы открыть Диспетчер устройств.

 

Из меню Win + X

  1. Откройте меню быстрой ссылки Win + X.
  2. Нажмите «Диспетчер устройств» или клавишу М.

Из поиска

  1. Откройте Поиск (Win+S) или меню «Пуск .
  2. Начните вводить Диспетчер устройств в поле поиска и щелкните «Диспетчер устройств», когда он появится в результатах.

Как зайти в диспетчер устройств на Windows 10

Из поиска

  1. Откройте Поиск (Win+S) или меню «Пуск».
  2. Начните вводить «Диспетчер устройств» в поле поиска и щелкните по нему, когда он появится в результатах поиска.

Как зайти в диспетчер устройств на Windows 10

Из панели управления

  1. Откройте панель управления.
  2. Нажмите «Диспетчер устройств».

Как зайти в диспетчер устройств на Windows 10

Из RUN

  1. Нажмите клавиши Win + R, чтобы открыть RUN.
  2. Введите devmgmt.msc или hdwwiz.cpl в «Выполнить» и нажмите OK или Enter.

Как зайти в диспетчер устройств на Windows 10

Из проводника

  1. Откройте проводник (Win+E).
  2. Перейдите к папке C:\Windows\System32 и откройте ее, а затем щелкните на файл devmgmt.msc или hdwwiz.cpl, чтобы запустить его.

Как зайти в диспетчер устройств на Windows 10

Из командной строки

  1. Откройте командную строку.
  2. Введите devmgmt.msc или hdwwiz.cpl в командную строку и нажмите Enter.

Как зайти в диспетчер устройств на Windows 10

Из PowerShell

  1. Откройте PowerShell.
  2. Введите devmgmt.msc или hdwwiz.cpl в PowerShell и нажмите Enter.

Как зайти в диспетчер устройств на Windows 10

Как включить или отключить отображение скрытых устройств в диспетчере устройств в Windows 10

Диспетчер устройств перечисляет устройства, которые установлены на компьютере. По умолчанию некоторые устройства не отображаются в списке. К таким скрытым устройствам относятся:

  • Устройства, для которых установлен бит состояния узла устройства (devnode) DN_NO_SHOW_IN_DM.
    • Для каждого устройства на машине существует devnode, и devnode организованы в иерархическое дерево устройств. Диспетчер PnP создает devnode для устройства, когда устройство настроено.
    • Узел разработки содержит стек устройства (объекты устройства для драйверов устройства) и информацию об устройстве, например, было ли оно запущено и какие драйверы зарегистрированы для уведомления на устройстве.
  • Устройства, входящие в класс установки, отмеченный в реестре как NoDisplayClass (например, принтеры и драйверы, отличные от PnP).
  • Устройства, которые были физически удалены с компьютера, но записи реестра которых не были удалены (также называемые отсутствующими устройствами).

Отображение скрытых устройств в диспетчере устройств не сохраняется. Когда вы закроете Диспетчер устройств, отображение скрытых устройств будет отключено при следующем открытии.

  1. Откройте диспетчер устройств (devmgmt.msc).
  2. Нажмите «Вид» в строке меню.
  3. Нажмите «Показать скрытые устройства», чтобы переключить флажок (показать) или снять флажок (скрыть — по умолчанию) для того, что вы хотите.

Как зайти в диспетчер устройств на Windows 10

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