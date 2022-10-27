Диспетчер устройств отображает информацию о каждом устройстве. Сюда входят тип устройства, состояние устройства, производитель, свойства устройства и информация о драйвере. Диспетчер устройств может показывать скрытые устройства. Это полезно при тестировании установки нового устройства PnP.

Диспетчер устройств предоставляет подробную информацию в диалоговом окне «Свойства» для каждого устройства. Щелкните правой кнопкой мыши имя устройства, а затем щелкните «Свойства». Вкладки General, Driver, Details и Events содержат информацию, которая может быть полезна при отладке ошибок.

Как зайти в диспетчер устройств на Windows 10

C помощью сочетания клавиш

Нажмите клавиши Win + X, чтобы открыть меню Win+X Quick Link, и нажмите клавишу M, чтобы открыть Диспетчер устройств.

Из меню Win + X

Откройте меню быстрой ссылки Win + X. Нажмите «Диспетчер устройств» или клавишу М.

Из поиска

Откройте Поиск (Win+S) или меню «Пуск . Начните вводить Диспетчер устройств в поле поиска и щелкните «Диспетчер устройств», когда он появится в результатах.

Из поиска

Откройте Поиск (Win+S) или меню «Пуск». Начните вводить «Диспетчер устройств» в поле поиска и щелкните по нему, когда он появится в результатах поиска.

Из панели управления

Откройте панель управления. Нажмите «Диспетчер устройств».

Из RUN

Нажмите клавиши Win + R, чтобы открыть RUN. Введите devmgmt.msc или hdwwiz.cpl в «Выполнить» и нажмите OK или Enter.

Из проводника

Откройте проводник (Win+E). Перейдите к папке C:\Windows\System32 и откройте ее, а затем щелкните на файл devmgmt.msc или hdwwiz.cpl, чтобы запустить его.

Из командной строки

Откройте командную строку. Введите devmgmt.msc или hdwwiz.cpl в командную строку и нажмите Enter.

Из PowerShell

Откройте PowerShell. Введите devmgmt.msc или hdwwiz.cpl в PowerShell и нажмите Enter.

Как включить или отключить отображение скрытых устройств в диспетчере устройств в Windows 10

Диспетчер устройств перечисляет устройства, которые установлены на компьютере. По умолчанию некоторые устройства не отображаются в списке. К таким скрытым устройствам относятся:

Устройства, для которых установлен бит состояния узла устройства (devnode) DN_NO_SHOW_IN_DM. Для каждого устройства на машине существует devnode, и devnode организованы в иерархическое дерево устройств. Диспетчер PnP создает devnode для устройства, когда устройство настроено. Узел разработки содержит стек устройства (объекты устройства для драйверов устройства) и информацию об устройстве, например, было ли оно запущено и какие драйверы зарегистрированы для уведомления на устройстве.

Устройства, входящие в класс установки, отмеченный в реестре как NoDisplayClass (например, принтеры и драйверы, отличные от PnP).

Устройства, которые были физически удалены с компьютера, но записи реестра которых не были удалены (также называемые отсутствующими устройствами).

Отображение скрытых устройств в диспетчере устройств не сохраняется. Когда вы закроете Диспетчер устройств, отображение скрытых устройств будет отключено при следующем открытии.

Откройте диспетчер устройств (devmgmt.msc). Нажмите «Вид» в строке меню. Нажмите «Показать скрытые устройства», чтобы переключить флажок (показать) или снять флажок (скрыть — по умолчанию) для того, что вы хотите.