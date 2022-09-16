Независимо от того, купили ли вы новую систему или переустановили Windows, самая первая задача — установить необходимые приложения и компьютерное программное обеспечение Windows для вашего удобства. А какие они, самые нужные программы для компьютера Windows 10 и 11?

Потому что наличие лучшего программного обеспечения для ПК может полностью изменить то, как вы работаете. Опираясь на эти идеальные программы для Windows 10, вы не только максимально повышаете свою эффективность, но и помогаете получить максимальную отдачу от вашего ПК. Некоторые из них бесплатны, некоторые стоят несколько долларов, но все они того стоят.

Однако выбрать подходящие приложения не всегда просто, но не расстраивайтесь, ребята, мы вам в этом поможем! Это одни из лучших отобранных программ и приложений для Windows 10, которые вы можете использовать для повышения своей производительности, от лучшей защиты от вирусов до забавного редактирования фотографий — это лучшее из множества!

Самые нужные программы для компьютера Windows 10 и 11

Advanced PC Cleanup: лучшее программное обеспечение для оптимизации ПК

Advanced PC Cleanup — это специальный инструмент для очистки ПК, который легко обнаружит и удалит ненужные файлы на вашем компьютере. Он эффективен при сканировании всей системы на наличие любого типа ненужных, устаревших и избыточных файлов и программ. Он также может удалять старые загрузки, временные файлы и мусор из корзины. Это приложение поможет вам быстро избавиться от всего хлама, и вы сможете заметить улучшение скорости вашего ПК. Это также поставляется с менеджером автозагрузки, чтобы добавлять или удалять программы из списка программ автозагрузки.

Этот инструмент оптимизирует ваш компьютер и мгновенно освободит место на диске. Бесплатная версия поможет вам удалить программы с вашего компьютера. Версия Pro поставляется с более продвинутыми функциями, такими как очиститель недействительного реестра для очистки поврежденных записей реестра. Защита личности удалит онлайн-треки, чтобы защитить вас от онлайн-трекеров. Защита от вредоносных программ включает сканирование на наличие троянов, вирусов, шпионских программ, рекламного ПО и других вредоносных программ.

Загрузите Advanced PC Cleanup с официального сайта, чтобы удалить ненужный мусор из вашей системы . Освободите место для хранения и ваш компьютер будет работать без сбоев.

Официальный сайт — https://www.advancedpccleanup.com/.

VideoProc Vlogger

Если вы ищете простое в использовании приложение для редактирования видео, которое поможет вам превратить ваши простые кадры в профессиональные видеоролики за пару кликов, тогда возьмите в руки VideoProc Vlogger. Это интуитивно понятная программа для обработки видео, предназначенная для всех типов создателей, от новичков, любителей и фрилансеров до видеооператоров, онлайн-преподавателей и влогеров. Говоря о безупречном наборе функций, с VideoProc Vlogger вы можете найти варианты для создания кинематографических движений камеры, таких как Roll, Tilt, Truck, Dolly и другие.

Вы можете стилизовать свои видео с помощью быстрого масштабирования, поворота и встряхивания, а также добавлять к фотографиям следы движения. Помимо этого, программное обеспечение для редактирования видео предлагает множество инструментов цветокоррекции и коррекции для настройки экспозиции, контрастности, насыщенности, значений цвета HSL и многого другого, чтобы ваши видео и фотографии выглядели лучше и профессиональнее. Кроме того, вы можете использовать это приложение для Windows для создания видеороликов с интервальной съемкой, записи голоса за кадром, удаления эффекта «рыбий глаз», разделения экрана, извлечения звука и многого другого.

Что самое лучшее в этом приложении для Windows? Он постоянно обновляется для удовлетворения потребностей и требований пользователей.

Официальный сайт — https://www.videoproc.com/video-editing-software/.

EaseUS Todo Backup Home: лучшее программное обеспечение для клонирования дисков

Disk Image Software копирует операционную систему, диски, программное обеспечение и исправления системы, поэтому вы можете восстановить свой компьютер в любое время, если возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства. Именно программное обеспечение для клонирования дисков делает клон каждого бита информации с одного жесткого диска на другой диск. А EaseUS Todo Backup Home — это специальное программное обеспечение для клонирования жестких дисков, которое позволяет безопасно дублировать конфигурации нескольких систем, чтобы каждая машина была настроена идентично.

Используя это программное обеспечение для зеркалирования дисков, вы можете эффективно создавать резервные копии своего компьютера и защищать свои данные от вредоносного содержимого. Вы можете спутать его с инструментом резервного копирования, но это совсем другая история!

Официальный сайт — https://www.easeus.com/backup-software/tb-home.html.

T9 Antivirus: лучший антивирус для Windows 10

T9 Antivirus — это надежный выбор для обеспечения безопасности, если вы хотите защитить свой компьютер от новых и существующих вредоносных программ, рекламного и шпионского ПО, вирусов, троянов и другого вредоносного содержимого. Надежное программное обеспечение для обеспечения безопасности в Интернете предлагает защиту в режиме реального времени с высоким удобством использования как для начинающих, так и для опытных пользователей. Он имеет комплексные режимы сканирования: Quick , Deep и Custom тщательно сканируют важные области системы и определенные папки быстрее. Вы также можете запланировать автоматическое сканирование угроз по своему усмотрению.

Говоря о пользовательском интерфейсе, T9 Antivirus имеет четкую и интуитивно понятную панель инструментов с удобными кнопками навигации, которые делают весь процесс быстрым и беспроблемным. Он даже предлагает плагин, известный как StopAllAds, который помогает вам безопасно просматривать Интернет.

T9 Antivirus, несомненно, является одним из лучших программ для ПК с Windows 10, который защищает компьютер от нежелательных захватчиков!

Официальный сайт — https://www.t9apps.com/.

Как следует из названия, Eazy Driver Updater довольно прост в использовании и поможет вам обновить устаревшие драйверы на вашем компьютере. Пользователи могут быстро исправить стандартные системные ошибки, в том числе проблемы со звуком и отображением. Он может обновлять драйверы устройств и повышать общую производительность компьютера.

Он включает в себя основные функции средства обновления драйверов, такие как резервное копирование и восстановление, список исключений и большая база данных. Вы также можете запланировать сканирование, чтобы регулярно отслеживать обновление устаревших драйверов на вашем ПК. Можно установить ежедневно, еженедельно или ежемесячно с указанным днем ​​и временем.

Официальный сайт — https://www.drivereasy.com/.

Adobe Photoshop CC: лучшее приложение для редактирования фотографий

Перечислить лучшее программное обеспечение для Windows 10 и отсутствующий Photoshop невозможно. Когда дело доходит до редактирования фотографий , Adobe Photoshop CC оказывается универсальным приложением. Этот фоторедактор — колыбель, на которой держится вся фотоиндустрия. Оснащенный множеством инструментов для редактирования и десятками фотоэффектов и фильтров, он стал одним из самых надежных рук для многих художников и дизайнеров по всему миру на протяжении десятилетий.

Это программное обеспечение для редактирования фотографий (доступна бесплатная пробная версия) способно создавать веб-сайты, логотипы, баннеры, значки, редактировать фотографии и т. д. Этот редактор изображений включает в себя как самые элементарные, так и не по годам развитые инструменты, независимо от того, хотите ли вы выполнять повседневное редактирование или создавать что-то исключительное. предоставляет полный набор инструментов для фотографии, которые превратят ваши простые фотографии в искусство!

Официальный сайт — https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html.

Duplicate Photos Fixer Pro: лучший поиск дубликатов фотографий

Наш список «лучших программ для Windows 10 и 11» был бы неполным без упоминания инструмента управления фотографиями, который поможет вам поддерживать вашу библиотеку фотографий и сделать ее более организованной и свободной от беспорядка. Duplicate Photos Fixer Pro — это специальное средство для удаления дубликатов фотографий, которое плавно сканирует и удаляет дубликаты фотографий одним щелчком мыши. Независимо от того, насколько тщательно вы систематизируете свои фотоальбомы, дубликаты фотографий каким-то образом всегда находят способ засорить вашу библиотеку. Однако с Duplicate Photos Fixer Pro вы можете легко дедуплицировать свою галерею за пару кликов.

Программное обеспечение Windows для ПК довольно простое в использовании и поставляется с различными режимами сортировки для поиска дубликатов. Работает со всеми популярными форматами файлов и доступен на 14 различных языках. И самое главное, приложение не только сканирует внутреннюю память, но также позволяет пользователям удалять дубликаты изображений с внешних устройств, таких как флешки, карты памяти и т. д.

Официальный сайт — https://www.duplicatephotosfixer.com/.

TweakPass: лучший менеджер паролей

Идеальный хранитель паролей — потребность часа. Запоминание паролей для нескольких учетных записей — это определенно то, чего мы все хотим избежать в нашей беспокойной жизни.

Таким образом, TweakPass — это одно из таких компьютерных программ для Windows, которое избавляет вас от больших усилий и хлопот при запоминании паролей для всех ваших учетных записей в Интернете. Это одно из лучших приложений для управления паролями с многоуровневой защитой для защиты вашей личной информации.

Он надежно объединяет многочисленные пароли в одном месте. Все, что вам нужно сделать, это отсканировать ваш компьютер, и он автоматически соберет ваши сохраненные учетные данные для входа и перенесет всю такую ​​​​конфиденциальную информацию в безопасное хранилище.

Официальный сайт — https://www.tweakpass.com/.

Вот еще одно обязательное программное обеспечение для Windows 10, Advanced Driver Updater, которое позволяет сканировать устаревшие драйверы устройств на вашем ПК и быстро обновлять их одним щелчком мыши. С этим первоклассным программным обеспечением для обновления Windows 10 вам не нужно искать законные драйверы в Интернете, поскольку оно изначально устанавливает их на ваш компьютер. Как только вы загрузите это программное обеспечение для ПК с Windows, оно автоматически начнет эффективное сканирование отсутствующих, поврежденных или устаревших драйверов и перечислит их в соответствии с приоритетом быстрых действий. Вам просто нужно нажать кнопку «Обновить», и через несколько минут все исправится.

Как идеальное программное обеспечение для обновления драйверов , Advanced Driver Updater выполняет точное сканирование, позволяет пользователям создавать резервные копии и восстанавливать старые драйверы, а также содержит огромную базу данных драйверов, поэтому вы никогда не пропустите обновленную версию драйверов устройств. Чтобы завершить свой список лучших приложений для Windows 10, не забудьте включить Advanced Driver Updater — замечательное решение, которое значительно ускоряет работу вашей системы за счет обновления драйверов устройств!

Официальный сайт — https://www.advanceddriverupdater.com/download/.

VLC Media Player: лучший видеоплеер

Говорить о лучшем видеоплеере для ПК и не упомянуть монарха невозможно. VLC Media player, самый популярный HD-видеоплеер, обладает массой умопомрачительных функций и функций. Он не нуждается в представлении, так как это, вероятно, один из самых распространенных проигрывателей Windows Media, который должен быть установлен на большинстве компьютеров. Являясь одним из лучших видеоплееров на рынке, он предлагает воспроизведение файлов, дисков, устройств, веб-камер, потоков и всех популярных кодеков.

VLC Media Player — еще одно лучшее программное обеспечение для ПК, совершенно бесплатное и работающее на всех популярных платформах: Windows, Mac, Linux, Unix, Android и iOS.

Наслаждайтесь фильмами и музыкой с VLC Media Player, еще одним важным программным обеспечением для Windows 10.

Официальный сайт — https://www.videolan.org/vlc/.

Audacity: лучшее программное обеспечение для записи звука

Появившись несколько десятилетий назад, Audacity является одним из старейших, но самых мощных программ для записи на ПК. У него простой и удобный интерфейс, и это, несомненно, идеальное приложение для Windows 10 как для новичков, так и для профессионалов. В Audacity есть десятки инструментов, которые позволяют выполнять многоуровневое отслеживание, микширование и навигацию с помощью нескольких простых перетаскиваний. Он поставляется с возможностью обслуживать все типы музыкальных файлов, независимо от любого формата. Он поставляется с функцией преобразования файлов в формат MP3, что является довольно редкой функцией среди всех программ для записи музыки.

Кроме того, Audacity — очень универсальный инструмент, который способен не только записывать голос, но также предлагает широкий спектр инструментов для редактирования, что делает его лучшим программным обеспечением для записи звука.

Официальный сайт — https://www.audacityteam.org/download/.

Hotspot Shield: лучший VPN для ПК с Windows 10

Использование идеального VPN-сервиса для вашей системы гарантирует, что ваша личность будет защищена во время работы в Интернете и что никакие вредоносные угрозы или киберпреступники не смогут причинить вам вред в виртуальном мире. Они просто усиливают безопасность и конфиденциальность, и Hotspot Shield — воплощение этого! Платформа предлагает бесплатные VPN-серверы , чтобы вы могли выходить в Интернет без границ, сохраняя при этом конфиденциальность и анонимность в Интернете.

Используя Hotspot Shield, вы можете просматривать контент из 15 стран с безопасностью и шифрованием военного уровня. Он имеет виртуальный туннель, который позволяет пользователям скрывать свои IP-адреса, чтобы никакие шпионы не могли отследить их в онлайн-мире. Это быстрый, простой в настройке и лучший VPN для потоковой передачи, покупок и общения.

Это программное обеспечение для ПК с Windows предлагает бесплатные VPN-серверы, чтобы вы могли выходить в Интернет без границ, сохраняя при этом конфиденциальность и анонимность в Интернете.

Официальный сайт — https://origin-www.hotspotshield.com/ru/.

Skype: лучшее приложение для видеозвонков на ПК

Конечно, Skype, самое популярное имя в списке лучших приложений для Windows 10, был признан лучшим бесплатным приложением для видеочата, доступным для каждой известной платформы прямо сейчас. Представленный давно, он прошел долгий путь, чтобы предложить лучшие видеозвонки за эти годы. Вы можете использовать его не только для видеозвонков, но и для осуществления голосовых вызовов, комментирования PowerPoint для совместной работы в режиме реального времени с участием до 250 человек, демонстрации экрана или записи встреч , отправки мгновенных сообщений, проведения видеоконференций и многого другого.

Skype предлагает как бесплатные, так и платные возможности для звонков. Вы можете использовать платную версию для осуществления международных звонков по номинальным ценам. Кроме того, он предлагает несколько планов подписки, которые позволяют пользователям совершать неограниченные звонки на стационарные и мобильные телефоны. Вы можете проверить их планы здесь ! Вы должны включить Skype в свой список лучших программ для Windows 10.

Официальный сайт — https://www.skype.com/ru/.

Launchy: лучшая программа для запуска программ на ПК с Windows 10 и 11

На первый взгляд, Launchy — это эффективная программа запуска Windows, которая помогает вашему компьютеру очень быстро запускать программы, программное обеспечение, веб-сайты и приложения. Но в отличие от других приложений для запуска , у него гораздо больше возможностей, что делает его лучшим средством запуска Windows в своей категории.

Помимо выполнения основных задач, таких как запуск программного обеспечения, веб-сайтов, папок и файлов, поиск в Интернете и организация ваших программ. Он выполняет расширенные функции, такие как запуск портативных приложений, открытие скрытых каталогов, предоставление вашим любимым приложениям коротких ключевых слов для быстрого доступа, завершение процессов, выполнение вычислений и т. д. всего несколькими нажатиями клавиш. Это еще одно лучшее программное обеспечение для ПК, которое вы должны немедленно загрузить на свой рабочий стол.

Официальный сайт — https://www.launchy.net/.

WinX HD Video Converter Deluxe: лучший видео конвертер

Список лучших программ для Windows 10 нельзя завершить без упоминания WinX Video Converter. Это универсальное программное обеспечение для конвертации видео, которое позволяет пользователям не только конвертировать все типы видеофайлов, но также может использоваться для загрузки видео с YouTube , создания слайд-шоу, редактирования видео и многого другого. Программное обеспечение поставляется с простым и интуитивно понятным интерфейсом и дает вам возможность конвертировать любое видео в любой формат.

По сравнению со всеми конкурентами в этой категории, WinX предлагает наиболее полную библиотеку профилей преобразования и оптимизации. Этот бесплатный конвертер видео, созданный с использованием движка HQ и механизма деинтерлейсинга для оптимизации качества изображения, поддерживает кадрирование, обрезку, слияние и настройку параметров для управления размером и качеством видео.

Официальный сайт — https://www.winxdvd.com/hd-video-converter-deluxe/.

Right-Click Extender: лучший редактор контекстного меню

Как мы можем забыть помочь вам в изменении ваших контекстных меню ? Признайте это или нет, но все мы имеем дело с забитыми контекстными меню, набитыми многочисленными нежелательными записями. В то время как добавление или удаление пунктов контекстного меню вручную является довольно сложным процессом. Итак, представляя вам приложение для Windows 10, Right-Click Extender позволяет быстро редактировать/удалять элементы контекстного меню. Компьютерное программное обеспечение имеет простой, понятный и удобный интерфейс. Вы можете легко включить или отключить дополнительные записи в контекстных меню Windows, на диске и в других файлах и папках.

Чтобы начать работу с редактором, вам необходимо установить и снять флажки, чтобы добавить или удалить элементы контекстного меню в списке программ. Кроме того, вы также можете создать «точку восстановления системы» со всеми настройками по умолчанию, чтобы вы могли легко откатиться, если что-то не работает.

Веб-камера Logitech: лучшее программное обеспечение для веб-камеры для ПК с Windows

Подходим к концу нашего списка лучших приложений для Windows 10 с одной из самых важных утилит, которая поможет вам подключаться и видеть своих близких самым простым способом, Logitech Webcam. Программное обеспечение Logitech Webcam, признанное одним из крупнейших производителей веб-камер, устраняет разрыв между двумя аппаратными средствами и обеспечивает простую, но удобную запись. Он поддерживает многие модели веб-камер Logitech, поэтому вы можете эффективно общаться с другими пользователями, используя HD-видео и изображения.

Программное обеспечение Logitech Webcam позволяет легко настроить чувствительность камеры и обнаружить движение. Кроме того, это программное обеспечение для веб-камеры имеет режим наблюдения, который поможет вам, если вы хотите просмотреть каналы домашних камер. Он совместим с Windows 10/8/8.1/7.

Установите программное обеспечение Logitech Webcam Software, которое должно быть программным обеспечением для ПК с ОС Windows, чтобы быть на связи со своими близкими.

Часто задаваемые вопросы Какие приложения нежелательны в Windows 10? Существуют определенные приложения для Windows 10, которые, вероятно, вам бесполезны и замедляют работу вашей системы. Список состоит из:

uTorrent

Shockwave Player

QuickTime

Crappy PC Cleaners

Java

Microsoft Silverlight Какие приложения Windows 10 являются вирусами? Windows 10 поставляется в комплекте с набором программ и программного обеспечения, которые считаются вирусами и их трудно удалить из вашей системы.

Groove Music

MSN Weather

Outlook

Microsoft Tips

3D Viewer

Age of Empires: Castle Siege

Mixed Reality Portal Как сделать Windows 10 привлекательной? Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваш рабочий стол Windows 10 выглядел привлекательно.



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