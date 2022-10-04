Если вы пытались распечатать с общего сетевого принтера или добавить новый принтер и в итоге увидели следующее сообщение об ошибке, этот пост сможет вам помочь:

Windows не может подключиться к принтеру, ошибка Операция завершилась с ошибкой 0x0000011b

Как исправить ошибку сетевого принтера 0x0000011b

Если вы видите ошибку сетевого принтера 0x0000011B, первое, что вам нужно сделать, это обновить компьютер. Эта проблема сохраняется в некоторых обновлениях Windows, поэтому, если Microsoft выпустила обновление для исправления ошибки, его установка — это то, что вам нужно. Чтобы обновить Windows, откройте «Выполнить» (Win + R), введите « ms-settings:windowsupdate» и нажмите «ОК». Теперь нажмите «Проверить наличие обновлений » или « Загрузить», в зависимости от кнопки, которую вы видите.

Удалить Центр обновления Windows

Некоторым из вас это может показаться немного противоречивым, но эту проблему можно решить, удалив Центр обновления Windows. Если вы используете обновление KB5005565, KB5005573 и т. д., вы можете столкнуться с этой проблемой, так как это проблемное обновление, и если вы хотите, вы можете прийти к этому решению, попробовав все другие исправления, упомянутые в этой статье, но если вы хотите решить ошибка сразу, тогда удаление — это то, что вам нужно.

Чтобы удалить Центр обновления Windows, выполните указанные шаги.

Откройте панель управления из меню «Пуск». Убедитесь, что для параметра «Просмотр» установлено значение « Крупные значки». Нажмите « Программы и компоненты» > «Просмотреть установленные обновления». Теперь найдите последнее обновление Windows, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите « Удалить». Теперь перезагрузите компьютер и проверьте, сохраняется ли проблема. Если это так, то скройте это обновление на некоторое время и посмотрите.

Настройте реестр

Устранение CVE-2021-1678 является одной из причин, по которой вы можете видеть код ошибки 0x0000011B, это не постоянное решение, но пока вы ждете, пока Windows выпустит исправление для этой проблемы, вы можете попробовать это.

Откройте редактор реестра из меню «Пуск». Перейдите в следующее место.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print

Щелкните правой кнопкой мыши « Печать » и выберите « Создать» > «Значение DWORD (32-разрядное)». Назовите вновь созданное значение «RpcAuthnLevelPrivacyEnabled», установите для параметра « Значение » значение 0 и нажмите «ОК».

Теперь вы перезагружаете компьютер и проверяете, сохраняется ли проблема.

Запустите средство устранения неполадок принтера

Средство устранения неполадок принтера — это встроенная функция в Windows 11 и 10, и ее запуск может решить проблему.

Чтобы запустить средство устранения неполадок принтера в Windows 11, выполните указанные шаги.

Откройте « Настройки » в меню «Пуск». Выберите « Система» > «Устранение неполадок» > «Другие средства устранения неполадок». Найдите средство устранения неполадок принтера и нажмите кнопку «Выполнить».

Чтобы запустить средство устранения неполадок принтера в Windows 10, выполните указанные шаги.

Откройте Настройки Win+I. Нажмите «Обновление и устранение неполадок» > «Устранение неполадок» > «Дополнительное средство устранения неполадок». Щелкните Принтер, а затем Запустите средство устранения неполадок. Дайте средству устранения неполадок выполнить свою работу и проверьте, сохраняется ли проблема.

Как сбросить принтер?

Иногда простая перезагрузка принтера может решить некоторые из ваших проблем. Просто выключите принтер, отсоедините кабели питания, подождите 15-30 секунд, снова подключите его и посмотрите, не исчезнет ли ваша проблема.