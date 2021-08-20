Как переустановить Windows 10?

Windows 10, последняя операционная система Microsoft, может похвастаться множеством улучшений и функций для пользователей. С упором на подключение, приложения и синхронизацию данных, он стал полезным не только для обычных технических специалистов, но и для деловых людей.

Но даже такая оптимизированная ОС не застрахована от ошибок, сбоев программного обеспечения или вредоносных программ. Если вы читаете это, значит, по какой-то причине произошло нежелательное обстоятельство. Windows 10 находится в состоянии, которое вы считаете непригодным для использования, и теперь вам необходимо переустановить ее. Это либо вы заменили какое-то оборудование, либо переносите хранилище в новую систему.

Это также отличный способ удалить «вредоносное ПО» из вашей системы. Windows 10 обычно поставляется с ноутбуками или совместимыми устройствами, которые содержат множество программного обеспечения, которое вы не устанавливали. Обычно они не являются необходимыми, необоснованными и мало что делают, кроме как занимают место на жестком диске и вычислительную мощность.

Независимо от причин, вам необходимо переустановить ОС.

Что вам нужно

Чтобы убедиться, что переустановка прошла как можно более гладко, важно подготовить следующее:

ОС Windows 10 на USB / диске

Внешний жесткий диск (необязательно, но полезно)

Система переустановки ОС

Любые диски с программным обеспечением (например, программное обеспечение для приводов графического процессора)

Резервные копии файлов

Подключение к Интернету (рекомендуется широкополосное соединение или беспроводное соединение со скоростью 3 Мбит / с)

Так же, как вы устанавливаете программное обеспечение в совершенно новую систему, переустановка не сильно отличается. Поместите перечисленные выше вещи в организованную область, чтобы вам не пришлось возиться, когда вы начнете процесс переустановки.

Требования Windows 10

Хотя мы предполагаем, что ваша переустановка выполняется на ноутбуке или ПК без установленной ОС, некоторые могут решить выполнить обновление с Windows 7 / 8.1. Или в какой-то момент у вас произошла смена оборудования. Какой бы ни была причина, это требования для Windows 10. Убедитесь, что система соответствует минимальным стандартам. В противном случае ваша система может вообще не работать.

ЦП (процессор) с тактовой частотой 1 ГГц или быстрее

1 ГБ ОЗУ для 32-битных систем, 2 ГБ ОЗУ для 64-битных систем

Минимум 16 ГБ свободного места на жестком диске

Широкополосный или беспроводной Интернет (рекомендуется 3 Мбит / с)

Графическая карта с графическим процессором, поддерживающая DirectX 9 или выше

Учетная запись Microsoft

Вопросы по переустановке

У вас может возникнуть несколько вопросов о процессе предварительной переустановки. Это полезно знать, чтобы сэкономить время.

Я сделал бесплатное обновление с Windows 7/8, можно ли переустановить?

Мне все еще нужен ключ продукта?

Могу ли я активировать свою ОС?

Если вам довелось обновить установку Windows 7 или 8 бесплатно, то да, вы все равно можете переустановить Windows 10. Ваша система все равно будет распознаваться Microsoft как «обновленная» при регистрации.

Говоря о регистрации, вам понадобится ключ продукта, только если вы активируете Windows 10 в автономном режиме. При подключении к сети Windows 10 автоматически регистрируется в фоновом режиме. Единственная причина, по которой это не сработает, заключается в том, что ключ или регистрация не являются законными.

Чтобы ответить на последний вопрос, повторная активация также является автоматическим процессом. Однако, если вы внесли изменения в свое оборудование, например поменяли материнскую плату, ваша версия может стать недействительной. К счастью, это не обычная проблема, и для наших целей это не то, о чем мы будем беспокоиться.

Разобравшись с этими краткими часто задаваемыми вопросами, пора приступить к переустановке операционной системы. Прежде всего, убедитесь, что вы создали резервные копии всех файлов и данных (если можете).

Переустановка Windows 10 с помощью Flash Media

Раньше установка операционных систем обычно производилась с диска. Хотя это все еще вариант, люди используют еще один способ — установить флэш-накопитель через USB. Для этого вам понадобится совместимый USB-накопитель с оптимизированной для него Windows 10.

Важно отметить, что просто установить Windows 10 на USB-накопитель недостаточно. Они должны быть подготовлены и распознаны загрузкой флеш-памяти BIOS, прежде чем можно будет приступить к какой-либо фактической установке.

Подготовка USB-накопителя

Вы также можете создать установочный носитель на диске, но пока мы сосредоточимся на USB-накопителе. Для начала вам понадобится установочный ISO-образ от Microsoft. Эти ISO можно найти на веб-сайте Microsoft.

Но опять же, иметь ISO недостаточно. Вам нужно будет подготовить ISO на USB, чтобы его можно было прочитать на загружающемся ПК.

Для этого:

Загрузите ISO-файл Windows 10 по ссылке. Загрузите средство создания Windows 10 Media. На доступном ПК подключите USB-накопитель, который хотите использовать для переустановки. Убедитесь, что на USB-накопителе достаточно места (рекомендуется около 4 ГБ). Запустите средство создания мультимедиа. Вам будет предложено несколько вариантов: один для обновления, а другой — для подготовки USB. Выберите Создать установочный носитель для другого ПК. Вам будет предложено выбрать версию (64-разрядную или 32-разрядную) и язык. Выберите эти параметры по мере необходимости. Вам будет предложено выбрать носитель для подготовки. Выберите USB-накопитель, который вы подключили. ПРИМЕЧАНИЕ. Все данные на USB-накопителе будут удалены, поэтому лучше использовать новый или пустой USB-накопитель. После завершения ваш установочный носитель должен быть готов к работе.

Важно отметить, что вам также может потребоваться загрузка файлов, чтобы полностью «собрать» ISO. Время будет зависеть от скорости вашего интернета.

Вход в BIOS / UEFI для загрузки с USB

Теперь пришло время переустановить операционную систему с помощью USB. Для переустановки требуется загрузка с USB-носителя.

Для этого убедитесь, что ваш флеш-накопитель подключен, и перезапустите (или включите) систему, на которой вы хотите переустановить ОС. Затем вам нужно будет перейти на экран BIOS, чтобы сделать это, при загрузке вам нужно будет быстро нажать клавишу F8 , F10 , F12 или Del . Обычно вы можете найти, какой из них вам нужно нажать, посмотрев на углы экрана, он будет зависеть от модели вашей материнской платы. После этого вы попадете на экран BIOS. Опять же, он будет немного отличаться в зависимости от характеристик материнской платы и оборудования. Однако все BIOS имеют одни и те же основные параметры. Найдите раздел, в котором подробно описаны параметры загрузки , которые позволят вам выбрать загрузку с устройства. Здесь вы выберете и загрузитесь со своей флешки. Однако, если вы переустанавливаете новую ОС, такую ​​как Windows 8.1, вместо этого у вас будет набор параметров UEFI.

Вы можете получить доступ к UEFI, используя простой метод.

Удерживая Shift при перезагрузке ПК, вы попадете в меню настроек загрузки при запуске. Скорее всего, вам потребуется найти настройки прошивки для загрузки с USB. На доступном синем экране щелкните квадрат Устранение неполадок, а затем — Дополнительные параметры . Найдите настройки прошивки UEFI . Для выбора должен быть доступен вариант перезапуска. При выборе перезагрузки вы попадете в отдельное меню загрузки. Однако, как и в случае с BIOS, оборудование и марка вашего ПК будут определять, где находятся некоторые настройки. Вы должны найти параметр « Загрузка с устройства» где-нибудь в области настроек загрузки, но где именно он находится, не всегда то же самое.

Для загрузки из UEFI / BIOS:

Найдите и выберите Загрузочное устройство . Прокрутите, чтобы найти подключенный флеш-накопитель. Нажмите Enter или Select, и ваш компьютер должен загрузиться с USB. Должен начаться процесс переустановки. Отсюда вы увидите ряд вариантов в зависимости от настройки. Например, при установке Windows 10 на новое оборудование вам будет предложено ввести регистрационный номер. Однако, поскольку мы производим переустановку, вы просто выберете «У меня нет номера продукта». Активация произойдет после установки ОС.

Следующий процесс примет определенный тип в зависимости от нескольких факторов. Однако во время установки будет появляться несколько экранов, на которых вам нужно выбрать правильные параметры.

Когда появится сообщение «Какой тип установки вы хотите?» В появившемся окне выберите Custom. Это потому, что вы не обновляетесь, а делаете полную переустановку.

Также будет вариант для разделения пространства. Мы предполагаем, что вы хотите перезаписать и удалить все предыдущие данные при переустановке в той же системе. Поэтому выберите вариант перезаписи текущего раздела. В противном случае вы можете разделить переустановку на оставшееся место на жестком диске.

При переустановке новой системы ОС будет установлена ​​на доступное место на жестком диске. Отсюда процесс установки должен завершиться до тех пор, пока вы не попадете на экран входа в систему. Если вы создали пароль, введите его сейчас. В противном случае вы попадете на главный рабочий стол.

На этом этапе, если вы подключены к Интернету, ваша ОС Windows 10 должна автоматически зарегистрироваться. В противном случае вам нужно будет ввести ключ продукта при появлении запроса. Если вы уже сделали это или зарегистрировались ранее, но не можете проверить, возможно, вы установили с неправильными настройками или изменили назначенное оборудование, например материнскую плату.

Если версия Windows правильная (Pro или Home) и вы считаете, что проблем нет, но все еще не активировали, возможно, серверы Microsoft заняты. Вы также можете перезапустить систему, чтобы попытаться решить проблему (также полезно проверить, нет ли зависаний при загрузке).

Если вам по-прежнему не удается активировать копию Windows 10 из-за ошибки или использования другого оборудования, возможно, вам потребуется обратиться в службу поддержки Microsoft. Вы также можете попытаться принудительно активировать активацию с помощью следующей команды в командной строке (не учитывайте цитаты):

«Slmgr.vbs / ato»

Это перезапускает запрос активации, запрашивая ключи активации или что-то еще, что требуется.

После активации Windows 10 вы успешно переустановили ОС, используя флешку в качестве загрузочного носителя.

Переустановка Windows 10 с диска

У одних флеш-накопители работают, у других их может не быть. Или лучше использовать традиционные дисковые носители. Это также может быть полезно для хранения физических копий носителя для переустановки для Windows 10. Какова бы ни была цель, в этом разделе мы рассмотрим, как переустановить ОС с помощью DVD-диска. Он выполняет те же шаги, что и при переустановке через USB, но с диском.

Как и в случае с флеш-накопителем, вам необходимо создать загрузочный ISO-образ, который система будет распознавать при настройке BIOS. Этот носитель — диск — будет содержать ISO-образ Windows 10 и файлы для установки. Однако сначала вы должны подготовить диск к процессу установки.

Подготовка диска

Опять же, загрузите Windows Media Creation Tool с веб-сайта Microsoft. В соответствии с вашими требованиями, это создаст ISO, необходимый для записи на диск. Перейдите по ссылке и загрузите соответствующую версию: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10ISO

Убедитесь, что вы загрузили правильную версию, которая соответствует характеристикам вашего оборудования. Home и Pro будут иметь 32-битную и 64-битную версии. Если вы загрузите и переустановите неправильную версию, активация не сработает, и вы столкнетесь с несовместимостью оборудования.

Инструмент загрузит и соберет ваш файл. Это займет время, в зависимости от вашего интернет-соединения. После этого вы сможете записать ISO на диск.

Прежде чем продолжить, вам понадобится следующее:

ПК с записывающим / записывающим устройством DVD

DVD-диск с достаточным пространством (минимум 4 ГБ)

Программа, которая запишет образ на диск как загрузочный носитель.

Обратите внимание, что запись файлов займет больше времени, чем при использовании USB, поэтому будьте терпеливы во время процесса.

Когда у вас есть готовые элементы в списке, вы можете двигаться дальше. Первый шаг — убедиться, что ваш диск готов к работе в качестве загрузочного носителя.

Вставьте чистый диск в DVD-привод. Если вы используете Windows 10, есть встроенная программа для записи мультимедиа на DVD. Опция также доступна для Windows 7 / 8.1. Чтобы использовать его, найдите расположение файла, в котором был сохранен файл ISO. Когда вы найдете его, щелкните правой кнопкой мыши ISO, и должно появиться диалоговое окно. В поле вы должны увидеть опцию Запись образа диска . Нажмите на эту опцию, и появятся другие диалоговые окна. Вам нужно будет выбрать путь к файлу для вашего устройства записи дисков (он должен быть заполнен автоматически, но если нет, то это ваш привод DVD / Burn). После выбора нажмите « Записать» . После выбора этой опции ваша система начнет запись ISO-файла на вставленный диск. Этот процесс может занять некоторое время и будет зависеть от технических характеристик оборудования каждого пользователя. Если у вас нет параметров для записи диска, вам необходимо загрузить бесплатную программу для записи дисков. Большинство рекомендуют ImgBurn , который является бесплатным и достаточно простым, чтобы удовлетворить наши потребности.

Создание дискового носителя с помощью ImgBurn

Загрузите программу с этого сайта: http://www.imgburn.com/index.php?act=download После загрузки найдите и запустите программу для установки ImgBurn. При установке выберите Выборочная установка . ImgBurn попытается установить веб-плагин, если вы используете экспресс-установку. Если выбрана выборочная установка, не устанавливайте флажок и нажмите « Далее» . После полной установки запустите программу. Когда программа откроется, вы увидите множество вариантов. Выберите верхний левый вариант Подключить файл образа к диску . Вам будет представлен новый экран с надписью « Источник» , щелкните небольшое изображение файла, чтобы найти свой ISO-образ Windows 10. Перейдите в папку, в которой находится ваш ISO-образ Windows 10, и выберите его. После выбора вы сможете записать файл на диск. Щелкните значок в самом низу, чтобы начать.

Этот процесс займет некоторое время. Однако после завершения ваш дисковый носитель должен быть готов к загрузке.

Теперь, когда вы создали загрузочный носитель, вам нужно будет переустановить Windows 10 с диска. Для этого требуется доступ к BIOS или UEFI (если применимо). Подобно инструкциям по загрузке с флэш-носителя, здесь вы пойдете по аналогичному пути.

Сначала вам нужно будет получить доступ к экрану BIOS, если UEFI не подходит. При запуске ПК вам нужно будет быстро нажать одну из клавиш «F». Обычно это F8 или F12, хотя на всех материнских платах есть свои настройки.

При правильном вводе вы попадете на экран BIOS системы. Отсюда вам нужно будет искать вариант загрузки. Опять же, все материнские платы имеют немного разные интерфейсы, поэтому для их поиска может потребоваться поиск.

Если вы найдете его, вы должны увидеть вариант «Загрузка с устройства» или «Загрузка с носителя». Вам нужно будет выбрать привод с дисковым носителем. Это должно быть в драйвере, например, «D» или «E».

Как только вы выберете это, система загрузится с диска. При правильном прожиге начнется процесс переустановки. Вам нужно будет правильно следовать инструкциям на экране. Выберите правильный язык и настройки времени или любые другие требуемые настройки.

Во время этого процесса, если вы подключены к Интернету, активация вашей ОС должна быть автоматической. Или вам будет предложено ввести регистрационный ключ. Если это не применимо или у вас его нет, вы можете пропустить этот параметр и активировать ОС после завершения переустановки.

Предполагая, что вы правильно выполнили шаги и настройки верны, Windows 10 должна быть успешно переустановлена.

Этот метод занимает больше времени и немного сложнее, чем создание загрузочной флешки. Однако, если у вас нет под рукой флеш-накопителя или вы просто хотите создать физическую резервную копию ОС.

Сброс Windows 10

Еще один удобный вариант для новой переустановки Windows 10 — перезагрузка операционной системы. Это полезно, если вы обновили Windows 7 / 8.1 и хотите выполнить чистую установку. Или, если вы просто хотите обойти некоторые из более длительных процессов для более быстрого подхода.

Важно отметить, что сброс не всегда дает идеальные результаты. Сброс ОС вернет ее к определенным значениям по умолчанию. В некоторых случаях это означает, что в него будут входить установленные программы, такие как вредоносное ПО. Он также не может решить такие проблемы, как повреждение данных, потому что вы возвращаете систему в «состояние» вместо полного удаления данных.

Как и прежде, обязательно сделайте резервную копию всех данных, файлов и программ, которые вы хотите сохранить после сброса. Вы потеряете все, что не было частью исходного состояния установки. Когда вы будете удовлетворены, выполните следующие действия:

Щелкните значок Windows в левом нижнем углу экрана. Найдите и выберите Настройки . Вы можете ввести настройки в функцию поиска, если не можете ее найти. Найдите и выберите Обновление и безопасность . Должен быть вариант для Recovery . Щелкните Восстановление и выберите Сбросить этот компьютер . В разделе « Сброс» вы должны увидеть « Приступить к работе» и еще один вариант « Удалить все» . Выберите последнее. После этого ваша система начнет очистку. Еще раз убедитесь, что у вас есть все, для чего вы хотите создать резервную копию.

Сброс Windows 10 для приобретенных устройств

Мы упомянули минуту назад; Windows 10 иногда поставляется с вредоносным ПО. Эти нежелательные программы обычно являются частью купленной системы продажи. Вы идете в магазин, покупаете ноутбук, запускаете новую систему и обнаруживаете, что в ней есть дюжина программ, которые вам не нужны. К вашему разочарованию, вы обнаруживаете, что не можете даже удалить их все обычным способом.

Здесь опция сброса пригодится для приобретенных устройств. Мы надеемся, что он вернет систему в базовое состояние. Обратите внимание, однако, что вы потеряете все другие важные программы, и вам придется загрузить их снова. Вам также потребуется загрузить драйверы и обновления программного обеспечения для всего установленного оборудования. Однако, если вы готовы потратить на это немного больше времени, этот шаг должен сработать для вас.

Прежде чем что-либо делать, сделайте резервную копию всех файлов (если есть) на внешних дисках. Если они у вас есть, также возьмите и запишите ключи продукта, так как вам может потребоваться повторно активировать программное обеспечение в зависимости от того, что было в комплекте с приобретенным оборудованием. Дважды проверьте, чтобы убедиться, что вам не нужно «неавторизовать» свое программное обеспечение, чтобы не столкнуться с какими-либо проблемами в будущем.

Отсюда вы можете выбрать сброс Windows 10. Вы можете выполнить шаги, перечисленные ранее. Однако, если вы не можете найти вариант для сброса Windows 10, необходимо загрузить инструмент обновления.

Чтобы использовать инструмент обновления:

Загрузите инструмент чистой установки Microsoft здесь https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10startfresh После того, как вы загрузите программу, вы сможете ее запустить. Вам будет предложено принять лицензионное соглашение. Оттуда инструмент загрузит все необходимые файлы размером до 3 ГБ. Этот процесс может занять некоторое время в зависимости от скорости вашего интернета. Вы можете оставить « Ничего» или « Личные файлы» . Первый удалит все текущие данные, а второй сохранит то, что вы выбрали. После завершения настройки и загрузки Windows 10 вернется к заводским настройкам по умолчанию. Это должно удалить все ненужные файлы, программы и настройки.

Это хороший метод для создания новых установок на приобретенные ноутбуки или другие устройства, содержащие нежелательное оборудование.

Резервное копирование файлов Windows 10

Любая серьезная переустановка вернет все к значениям по умолчанию. Это удобно, когда вы хотите удалить нежелательные программы, исправить поврежденные данные, спасти систему, зараженную вредоносным ПО, или просто начать с нуля. Но в процессе обычно все важные файлы, программы и данные теряются.

Поэтому не менее важно знать, как правильно создать резервную копию вашей информации, прежде чем использовать наши шаги для переустановки. Для этого требуется как внешний носитель, так и, если возможно, использование некоторых инструментов Windows 10.

Перед этим соберите внешние носители для хранения. Это может включать что-нибудь вроде:

Флэш-накопители USB

DVD диски для записи образов

Внешние жесткие диски

Внешние устройства, такие как ноутбуки или планшеты

Также хорошо иметь доступ в Интернет. В некоторых случаях вы можете создавать резервные копии и хранить информацию через онлайн-хранилище.

Когда вы соберете все подходящие устройства, начните перечислять файлы и программы, которые вы хотите скопировать. Файлы, такие как видео, музыка, текстовые документы и изображения, проще, поскольку они представляют собой один тип мультимедиа. Однако программы нельзя просто скопировать или передать, поскольку их файлы находятся в установленном формате. Если вы хотите создавать резервные копии программ, вы можете скопировать только их установочный файл.

Для резервного копирования файлов выберите все применимые области, которые вы хотите скопировать на внешний диск. Чтобы упростить задачу, мы рекомендуем помещать файлы в одну папку для каждой категории. Документы для файлов Word, картинки для изображений и т. Д.

Вы можете сделать резервную копию этого носителя, перенеся его или просто скопировав. Передача файлов означает, что вы перемещаете выбранные данные на другое подходящее устройство или в другое место. Копирование означает, что вы реплицируете данные. Либо подойдет для вашей ситуации.

Для передачи данных:

Выберите все файлы и папки, которые вы хотите перенести. Когда выделено, щелкните правой кнопкой мыши. Когда появится диалоговое окно, найдите параметр « Отправить» . Выделите « Отправить» , и вы увидите еще одну серию опций. Если вы подключили внешний носитель, например внешний жесткий диск или USB-накопитель, это должно отображаться как один из вариантов. Выберите внешний носитель, и начнется передача всех выделенных файлов. Это займет разное количество времени в зависимости от размера файла и скорости записи вашего жесткого диска и внешнего устройства.

Вы также можете просто скопировать / вставить все выбранные файлы на внешний носитель. При выборе файлов щелкните правой кнопкой мыши и выберите Копировать . Затем на желаемом внешнем диске снова щелкните правой кнопкой мыши и выберите « Вставить» . Это создаст копии всех файлов, но также оставит исходные файлы.

Исправление проблем

При переустановке возникают некоторые распространенные ошибки. Некоторые из них более сложные, чем другие, но если у вас возникли проблемы, вот несколько возможных проблем, с которыми вы столкнулись, и советы по их решению.

Переустановка перезагружается постоянно или остается неизменной в течение нескольких часов

Убедитесь, что вы отключили все внешние носители и устройства, которые не подходят для процесса переустановки. Также дважды проверьте, что вы переустанавливаете правильную версию и архитектуру (Pro или Home, 32-разрядная или 64-разрядная версия). Обычно это происходит, когда человек неправильно обновляет свою старую ОС до 10. Когда вы дважды проверите, что все в порядке, попробуйте снова выполнить процесс переустановки.

Я не могу получить доступ к меню «Пуск»!

Распространенное явление, которое беспокоит многих людей, — это их неспособность даже нажать кнопку запуска. Или для 10 значок Windows внизу. К сожалению, Microsoft официально не нашла исправления. Однако текущий обходной путь — удерживать клавишу Shift и перезапустить систему, которая загрузит ее в безопасный режим. Загрузка в «безопасном режиме с подключением к сети» и последующий перезапуск после загрузки системы в безопасном режиме, похоже, временно решают проблему.

Windows 10 не зарегистрирована ИЛИ у меня нет ключа продукта!

Если вы уже регистрировались ранее в той же системе, в которой переустанавливаете Windows 10, дайте этому процессу некоторое время. Обычно это происходит автоматически. В этом случае вам не понадобится ключ продукта. Некоторые люди сообщают, что им необходимо перезапустить систему несколько раз, прежде чем их ОС будет распознана. Если у вас все еще возникают проблемы (и это не другая машина), вам, возможно, придется обратиться в службу поддержки Microsoft, чтобы убедиться, что это не ошибка с их стороны.

По-прежнему существует множество других проблем, связанных с переустановкой Windows 10, но они заслуживают отдельной статьи. Однако эти проблемы являются одними из самых распространенных.

Заключение

Понимание того, как переустановить операционную систему, особенно Windows 10, важно, когда проблемы с повреждением данных и вредоносным ПО являются обычными. Точно так же, иногда сброс ОС до состояния по умолчанию дает пользователям чистую основу для работы, особенно когда в приобретенные устройства загружено вредоносное ПО или нежелательные программы.

Прочитав это руководство, вы должны иметь общее представление о том, как переустановить Windows 10 на любой совместимый компьютер с помощью загрузочного носителя или сброса Windows 10. Если вы будете внимательно следовать инструкциям, у вас не должно возникнуть проблем.

Помните, помните следующее:

Иметь подключение к Интернету

Иметь внешние носители, такие как DVD, внешние жесткие диски и флэш-накопители для резервного копирования и создания загрузочных носителей.

При переустановке убедитесь, что вы выбрали правильную архитектуру (32-разрядную или 64-разрядную) и правильную версию (Home или Pro).

Убедитесь, что при переустановке на новом оборудовании оно соответствует минимальным требованиям для Windows 10.

Сделайте резервную копию всех применимых файлов и поймите, что вы потеряете любую установленную программу при запуске заново.

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