Вам не нужно открывать свой компьютер, чтобы найти информацию об оборудовании. Если вы хотите получить информацию о вашей видеокарте, вот несколько способов получить эту информацию на компьютере с Windows 10.

Как посмотреть видеокарту в Windows 10

Существует несколько способов определить, какая видеокарта установлена ​​на вашем компьютере.

В приложении «Настройки»

Перейдите к:

«Настройки» >> Система >> Дисплей >> Расширенный дисплей В раскрывающемся меню перед «Выберите дисплей для просмотра или изменения его настроек» выберите дисплей, подключенный к графическому процессору, для которого вы хотите найти информацию.

Примечание. Этот шаг обычно требуется, если у вас более одного устройства отображения, и они подключены к разным портам или графическим процессорам на вашем компьютере. Теперь разверните раздел информации об отображении, чтобы просмотреть сведения о графическом процессоре.

В диспетчере устройств

Выполните следующие действия, чтобы найти сведения о графическом процессоре в диспетчере устройств. Обратите внимание, что с помощью этого метода вы можете узнать только название вашей видеокарты и никакой другой информации:

Откройте диспетчер устройств, введя devmgmt.msc в поле «Выполнить команду». Разверните Адаптеры дисплея, и там вы увидите название видеокарты под ним.

Из информации о системе

Вы также можете получить информацию о видеокарте из апплета System Information. Вот как:

Откройте апплет «Информация о системе», введя msinfo32 в поле «Выполнить команду». Теперь перейдите к следующему на левой панели:

Обзор системы >> Компоненты >> Дисплей Теперь вы должны увидеть информацию о графическом процессоре на правой панели.

Из диспетчера задач

Как и многие другие системные компоненты, вы также можете получить информацию о своем графическом процессоре из диспетчера задач. Вот как:

Откройте диспетчер задач, одновременно нажав клавиши быстрого доступа CTRL + Shift + Esc. Перейдите на вкладку «Производительность» и щелкните раздел «Графический процессор» на левой панели.

Примечание. Если у вас более 1 видеокарты (выделенной + встроенной), вы можете увидеть одинаковое количество вкладок графического процессора слева. Прокрутите их и выберите тот, для которого вам нужны подробности. Теперь вы сможете увидеть сведения о видеокарте на правой панели диспетчера задач.

С помощью средства диагностики DirectX

Другой способ получить информацию о вашем графическом процессоре — использовать средство диагностики DirectX, встроенное в Windows. Выполните следующие действия, чтобы просмотреть информацию о видеокарте:

Откройте средство диагностики DirectX, введя dxdiag в поле «Выполнить команду». Теперь переключитесь на вкладку «Экран». Здесь, в разделе «Устройство», вы найдете необходимую информацию о вашей видеокарте.

Из панели управления графическим процессором

Если на вашем компьютере есть выделенный графический процессор, который поставляется с программным обеспечением (известным как панель управления), вы, вероятно, также сможете увидеть информацию о графическом процессоре. Все, что вам нужно сделать, это открыть приложение панели управления и найти информацию.

Доступ к этим выделенным панелям управления графическим процессором обычно можно получить через контекстное меню рабочего стола.

С помощью сторонних приложений: CPU-Z и GPU-Z

Если вы не хотите использовать описанные выше методы, вы также можете получить сведения о своей видеокарте с помощью сторонних приложений, таких как CPU-Z или GPU-Z.

CPU-Z — это бесплатное программное обеспечение, предназначенное для сбора информации о наиболее важном оборудовании вашего компьютера. Этот инструмент позволяет вам получить доступ к сведениям о вашем GPU и CPU. Вот как использовать CPU-Z для проверки видеокарты на компьютере с Windows:

Перейдите на страницу загрузки CPU-Z и загрузите программу на свой компьютер. После загрузки установочного файла установите программу и запустите ее. Перейдите на вкладку «Графика» в верхней части окна CPU-Z, где вы найдете имя видеокарты на вашем компьютере.

GPU-Z — еще одна системная утилита, предназначенная для предоставления важной информации о вашей видеокарте и графическом процессоре. Он дает длинный список сведений о вашей видеокарте, поскольку он создан специально для этой цели. Кроме того, GPU поддерживается для различных версий Windows, а также графических устройств, таких как NVIDIA, AMD, ATI и Intel.

Ниже приведены шаги по использованию GPU-Z для проверки сведений о видеокарте на вашем компьютере.

Загрузите программу GPU-Z и установите ее на свой компьютер. После установки запустите программу, и вы увидите подробную информацию о вашей видеокарте на вкладке «Видеокарта».

С помощью GPU-Z вы также можете щелкнуть параметр «Поиск» перед именем вашей видеокарты, чтобы узнать больше информации о графическом процессоре.

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