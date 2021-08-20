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Как убрать погоду с панели задач Windows 10?

Как убрать погоду с панели задач Windows 10? Руководства
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Содержание
  1. Как удалить погоду с панели задач на панели задач Windows 10?
  2. Как снова включить погоду на панели задач?
  3. Как отключить текст погоды на панели задач?
  4. Как обновить Windows 10?

Обновление Windows 10: Windows недавно выпустила обновление для пользователей, которое включает в себя ряд интересных функций.

Особенно сложно не заметить виджет погоды на панели задач. Особенно, если кто-то по ошибке наведет на него курсор, и на его экране появится массивная коробка с новостями, погодой, временем, акциями и множеством другой информации.

Среди всех других функций в области новостей и интересов Windows по какой-то причине решила сохранять погоду на панели задач. Не беспокойтесь, если вам это не нравится, это можно убрать. Если вам интересно, как удалить погоду с панели задач, вам нужно выполнить всего несколько простых шагов.

Как удалить погоду с панели задач на панели задач Windows 10?

  • Щелкните правой кнопкой мыши значок погоды на панели задач.
  • Выбирайте из множества новостей и тем, которые вас интересуют.
  • Выключите, нажав на нее — выберите «Выключить».

Это полностью удалит новости и интересы с панели задач. Однако, если вы просто хотите изменить несколько элементов, а не удалять все, Windows предлагает множество возможностей настройки.

Как снова включить погоду на панели задач?

  • Щелкните правой кнопкой мыши на панели задач, чтобы открыть контекстное меню.
  • В раскрывающихся меню выберите Новости и интересы.
  • В раскрывающемся меню выберите Показать значок и текст.

Как отключить текст погоды на панели задач?

Пользователь также может отключить функцию новостей и интересов на панели задач, если вам не нужен весь текст с обновлениями погоды. Вот как отключить погоду на панели задач и удалить текст:

  • Щелкните правой кнопкой мыши символ погоды, чтобы открыть контекстное меню.
  • В раскрывающихся меню выберите Новости и интересы.
  • В раскрывающемся меню выберите Показать только значок.

Как обновить Windows 10?

  • Чтобы получить новый виджет панели задач Windows 10, установите приложение «Виджеты».
  • Затем запустите средство запуска виджетов.
  • На следующем шаге пользователю нужно щелкнуть виджет, который вы хотите использовать.
  • Наконец, пользователь может разместить виджет в любом месте рабочего стола Windows 10.
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