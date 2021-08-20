Как убрать погоду с панели задач Windows 10?

Обновление Windows 10: Windows недавно выпустила обновление для пользователей, которое включает в себя ряд интересных функций.

Особенно сложно не заметить виджет погоды на панели задач. Особенно, если кто-то по ошибке наведет на него курсор, и на его экране появится массивная коробка с новостями, погодой, временем, акциями и множеством другой информации.

Среди всех других функций в области новостей и интересов Windows по какой-то причине решила сохранять погоду на панели задач. Не беспокойтесь, если вам это не нравится, это можно убрать. Если вам интересно, как удалить погоду с панели задач, вам нужно выполнить всего несколько простых шагов.

Как удалить погоду с панели задач на панели задач Windows 10?

Щелкните правой кнопкой мыши значок погоды на панели задач.

Выбирайте из множества новостей и тем, которые вас интересуют.

Выключите, нажав на нее — выберите «Выключить».

Это полностью удалит новости и интересы с панели задач. Однако, если вы просто хотите изменить несколько элементов, а не удалять все, Windows предлагает множество возможностей настройки.

Как снова включить погоду на панели задач?

Щелкните правой кнопкой мыши на панели задач, чтобы открыть контекстное меню.

В раскрывающихся меню выберите Новости и интересы.

В раскрывающемся меню выберите Показать значок и текст.

Как отключить текст погоды на панели задач?

Пользователь также может отключить функцию новостей и интересов на панели задач, если вам не нужен весь текст с обновлениями погоды. Вот как отключить погоду на панели задач и удалить текст:

Щелкните правой кнопкой мыши символ погоды, чтобы открыть контекстное меню.

В раскрывающихся меню выберите Новости и интересы.

В раскрывающемся меню выберите Показать только значок.

Как обновить Windows 10?