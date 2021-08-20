Как убрать погоду с панели задач Windows 10?

Обновление Windows 10: Windows недавно выпустила обновление для пользователей, которое включает в себя ряд интересных функций.
Особенно сложно не заметить виджет погоды на панели задач. Особенно, если кто-то по ошибке наведет на него курсор, и на его экране появится массивная коробка с новостями, погодой, временем, акциями и множеством другой информации.
Среди всех других функций в области новостей и интересов Windows по какой-то причине решила сохранять погоду на панели задач. Не беспокойтесь, если вам это не нравится, это можно убрать. Если вам интересно, как удалить погоду с панели задач, вам нужно выполнить всего несколько простых шагов.
Как удалить погоду с панели задач на панели задач Windows 10?
- Щелкните правой кнопкой мыши значок погоды на панели задач.
- Выбирайте из множества новостей и тем, которые вас интересуют.
- Выключите, нажав на нее — выберите «Выключить».
Это полностью удалит новости и интересы с панели задач. Однако, если вы просто хотите изменить несколько элементов, а не удалять все, Windows предлагает множество возможностей настройки.
Как снова включить погоду на панели задач?
- Щелкните правой кнопкой мыши на панели задач, чтобы открыть контекстное меню.
- В раскрывающихся меню выберите Новости и интересы.
- В раскрывающемся меню выберите Показать значок и текст.
Как отключить текст погоды на панели задач?
Пользователь также может отключить функцию новостей и интересов на панели задач, если вам не нужен весь текст с обновлениями погоды. Вот как отключить погоду на панели задач и удалить текст:
- Щелкните правой кнопкой мыши символ погоды, чтобы открыть контекстное меню.
- В раскрывающихся меню выберите Новости и интересы.
- В раскрывающемся меню выберите Показать только значок.
Как обновить Windows 10?
- Чтобы получить новый виджет панели задач Windows 10, установите приложение «Виджеты».
- Затем запустите средство запуска виджетов.
- На следующем шаге пользователю нужно щелкнуть виджет, который вы хотите использовать.
- Наконец, пользователь может разместить виджет в любом месте рабочего стола Windows 10.