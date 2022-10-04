Код ошибки 0x80072f8f — как исправить

Многие пользователи Windows не могут обновить свою операционную систему Windows с помощью Media Creation Tool. При запуске приложения выскакивает следующая ошибка.

При запуске этого инструмента возникла проблема. Мы не знаем, что произошло, но не можем запустить этот инструмент на вашем ПК. Если у вас по-прежнему возникают проблемы, укажите код ошибки при обращении в службу поддержки. Код ошибки: 0x80072F8F — 0x20000

В этом посте мы поговорим об ошибке обновления Windows 0x80072F8F — 0x20000 и посмотрим, что вы можете сделать для ее устранения.

Что означает код ошибки 0x80072f8f 0x20000?

Код ошибки 0x80072f8f 0x20000 — это ошибка Media Creation Tool, которая появляется, когда пользователь пытается запустить инструмент для обновления своей ОС. Это происходит по разным причинам, это может быть сбой, который можно устранить путем перезагрузки системы, или инструмент требует прав администратора или его необходимо разблокировать.

Вы также можете столкнуться с рассматриваемым кодом ошибки, если протокол TLS или Transport Layer Security отключен. Это протокол безопасности, который используется для обозначения зашифрованных соединений для отправки данных в приложения по сети.

Существуют и другие причины, такие как неправильно настроенный реестр, поврежденные временные файлы и т. д. Чтобы решить эту проблему, давайте перейдем к руководству по устранению неполадок.

Как исправить ошибку 0x80072F8F

Если вы столкнулись с ошибкой Fix 0x80072F8F — 0x20000 Windows Upgrade, попробуйте следующие решения.

Запустите Media Creation Tool от имени администратора

Начнем с запуска Media Creation Tool от имени администратора. Просто щелкните инструмент правой кнопкой мыши и выберите « Запуск от имени администратора» . Вы увидите окно UAC с просьбой подтвердить ваши действия, поэтому нажмите «ОК». Теперь вы можете просто использовать инструмент в обычном режиме и обновить его.

Разблокируйте Media Creation Tool

Некоторым пользователям удалось решить проблему, просто разблокировав Media Creation Tool. Итак, вы должны попробовать сделать то же самое и посмотреть, сработает ли это для вас. Выполните предписанные шаги, чтобы разблокировать Media Creation Tool.

Щелкните правой кнопкой мыши инструмент создания носителя и выберите « Свойства». Убедитесь, что вы находитесь на вкладке «Общие» и установите флажок «Разблокировать». Нажмите «Применить» > «ОК». Теперь попробуйте запустить инструмент и посмотрите, поможет ли это.

Переместите Media Creation Tool на рабочий стол

Для некоторых пользователей решение было таким же простым, как перемещение загруженного Media Creation Tool на рабочий стол. Вы также можете попробовать это, так как это не займет у вас много времени. Просто щелкните правой кнопкой мыши инструмент создания мультимедиа и выберите «Копировать», перейдите на рабочий стол и нажмите Ctrl + V, чтобы вставить файл. Или перетащите инструмент из проводника на рабочий стол на правой панели. Это сделает работу за вас.

Удалите Software Distribution Folder

Папка распространения программного обеспечения содержит временные файлы, которые могут мешать процессу и вызывать рассматриваемый код ошибки. Мы собираемся очистить содержимое этой папки и посмотреть, работает ли это.

Прежде всего, откройте командную строку от имени администратора и выполните следующую команду.

net stop wuauserv

net stop bits

Теперь перейдите в папку C:\Windows\SoftwareDistribution\Download и удалите все файлы и папки внутри. Вы можете нажать Ctrl + A, чтобы выбрать все содержимое, а затем Ctrl + D, чтобы удалить его.

Теперь в окнах командной строки введите следующие команды по одной и нажмите Enter:

net start wuauserv

net start bits

Наконец, выполните следующую команду.

wuauclt.exe /updatenow

Теперь вы можете перезагрузить компьютер и запустить Media Creation Tool.

Редактируйте реестр

Если очистка папки Software Distribution не сработала, давайте отредактируем реестры и посмотрим, поможет ли это. Для некоторых пользователей проблема была вызвана неправильно настроенным редактором реестра и была легко решена с помощью следующих шагов.

Откройте редактор реестра, выполнив поиск в меню «Пуск».

Перейдите к следующему местоположению.

Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Автообновление

Щелкните правой кнопкой мыши пустое место и выберите « Создать» > «Значение DWORD (32-разрядное)».

Назовите его AllowOSUpgrade и установите значение 1.

Сохраните изменения, нажав Ok.

Наконец, перезагрузите компьютер и попробуйте запустить Media Creation Tool.

Включите TLS

TLS или Transport Layer Security — это протокол, и он необходим для запуска инструмента. Если протокол отключен, вы можете увидеть соответствующий код ошибки при попытке обновить ОС с помощью Media Creation Tool. Итак, давайте включим его и посмотрим, поможет ли это.

Прежде чем двигаться дальше, вы должны сделать резервную копию вашего реестра , если что-то пойдет не так. После резервного копирования реестров откройте Блокнот и вставьте следующее содержимое.

Редактор реестра Windows версии 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp]

«DefaultSecureProtocols»=dword:00000a00

[ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp] dword: 00000a00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client]

«DisabledByDefault» = dword: 00000000

«Enabled» = dword: 00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Security Протоколы\TLS 1.2\Клиент]

«DisabledByDefault»=dword:00000000

«Enabled»=dword:00000001

Теперь сохраните файл под любым именем, но обязательно добавьте .reg в качестве расширения. Лучше сохранить файл на рабочем столе и с легко запоминающимся именем для быстрого доступа.

Наконец, дважды щелкните файл на рабочем столе, и реестр будет добавлен.

Осталось только перезагрузить компьютер и воспользоваться инструментом Media Creation.

Устранение неполадок в чистой загрузке

Если ничего не работает, то мы собираемся выполнить чистую загрузку. Это позволит вам остановить все другие процессы и просто запустить этот. Итак, выполните чистую загрузку и вручную включите процессы. Как только вы узнаете, какое приложение является причиной, вы можете легко удалить его и решить проблему.