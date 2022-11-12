Драйверы позволяют компьютеру взаимодействовать с соответствующим устройством. Если он так или иначе неисправен, устройство не сможет работать правильно. Поскольку операционная система не может распознать устройство, она может отображать различные сообщения об ошибках. Таким образом, в интересах пользователей поддерживать актуальность всех своих драйверов устройств до последней версии с помощью программного обеспечения для обновления драйверов для ПК.

Как выбрать лучшее программное обеспечение для обновления драйверов на ПК? При поиске программного обеспечения вы должны обращать внимание на следующие функции:



автоматические обновления, сканирование по расписанию, резервное копирование и откат, создание точки восстановления, список исключений, база сертифицированных и доверенных драйверов, а также регулярные обновления.

Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP (как 32-, так и 64-разрядные).

База данных – 27 000,00+

Цена — 39,95 долларов США в год.

Бесплатная пробная версия — доступна.

Advanced Driver Updater помогает сканировать компьютер на наличие устаревших драйверов и проверяет наличие отсутствующих или поврежденных драйверов. Это программное обеспечение также собирает информацию об оборудовании, такую ​​как номер модели и версия, и выполняет поиск наиболее подходящего доступного драйвера. Это экономит много времени и усилий, которые используются при попытке обновить драйверы вручную через диспетчер устройств. Вы можете обновить любой тип драйвера, такой как видеодрайверы, графические драйверы и т. д. ADU также создает резервную копию ваших предыдущих драйверов, чтобы восстановить их в случае какой-либо несовместимости.

Плюсы и минусы Быстрое резервное копирование Поддерживает множество устройств Синхронизирует драйверы Удобный интерфейс Дорогой. Ограниченные возможности в бесплатной версии. Пользователи могут загружать только два драйвера в день, используя бесплатную версию.

Smart Driver Care

Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (как 32-битная, так и 64-битная).

База данных – 27 000,00+

Бесплатная пробная версия — доступна

Цена — $39,95 в год.

Smart Driver Care — это автоматизированный инструмент, который сканирует, идентифицирует, загружает и устанавливает самые последние и наиболее совместимые драйверы на ваш компьютер. Кроме того, он делает резервную копию старых драйверов, позволяет пользователям восстанавливать их и обновляет программное обеспечение, установленное в вашей системе.

Плюсы и минусы Резервное копирование установленных драйверов Восстановление драйверов в один клик Обновление программного обеспечения Простой в использовании и быстрый. Бесплатная версия предлагает ограниченный функционал/

Driver Booster

Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP (как 32-, так и 64-разрядные).

Бесплатная пробная версия — доступна

База данных – 8000000+ в версии PRO/6000000+ в бесплатной версии

Цена — $ 24,95 в год.

Driver Booster может легко использоваться кем угодно, поскольку он имеет очень интуитивно понятный интерфейс. Бесплатная и платная версии этого программного обеспечения могут выполнять сканирование на наличие устаревших драйверов . Он предоставляет функцию обновления игровых компонентов, чтобы ПК были оптимизированы для геймеров.

Плюсы и минусы Устраняет проблемы с Windows. Большая база данных. Обновляет игровые компоненты. Не может работать автоматически.

Совместимость — Windows 11, 10, 8, 7, Vista (как 32-битная, так и 64-битная).

База данных – не указано

Бесплатная пробная версия — доступна

Цена — 29,95 долларов в год.

Обеспечивает быстрое решение для обновления драйверов устройств на вашем компьютере. Легко сможет обнаружить старые драйверы и установить обновленные драйверы. Также сохраняет возможность отката драйверов с резервной копией выбранных драйверов. Может сохранять резервную копию драйверов.

Плюсы и минусы Менеджер резервного копирования драйверов. Обновления с сайта производителя. Резервное копирование организовано по дате. Удобный интерфейс. Показывает раздражающие всплывающие окна и навязчивую рекламу.

Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8 и 7 (32- и 64-разрядная версии).

База данных – не указано

Бесплатная пробная версия — доступна

Цена — 39,95 долларов в год.

Этот простой для понимания инструмент поможет вам обновить драйверы в Windows 11. Он включает в себя обширную базу данных, которая охватывает наиболее часто используемые драйверы устройств на ПК, и позволяет вам устанавливать последние версии из надежных источников. Используйте его для резервного копирования и восстановления драйверов и планирования обновлений.

Плюсы и минусы Повышает игровую производительность. Улучшает производительность ПК. Поддерживается только английский язык.

Driver Easy

Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (как 32-битная, так и 64-битная).

База данных – 800 000

Бесплатная пробная версия — доступна

Цена — 29,95 долларов США в год до 3 ПК.

Driver Easy поставляется в двух версиях: бесплатной и платной. Последняя версия обновит все драйверы на вашем компьютере одним щелчком мыши. Запустим автоматически проверку на наличие драйверов с помощью планировщика. Это программное обеспечение также может работать для обновления драйверов в автономном режиме. Используя это безопасное программное обеспечение, можно эффективно восстановить предыдущие резервные копии драйверов и выполнить функцию отката.

Плюсы и минусы Огромная база данных. Регулярные обновления. Работает в автономном режиме. Легкая программа для обновления драйверов. Создает точку восстановления ситемы. Показывает рекламу в бесплатной версии.

Driver Reviver

Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP (как 32-, так и 64-разрядные).

База данных – 10 000,00+

Бесплатная пробная версия — доступна

Цена — 29,99 долларов в год.

Driver Reviver глубоко сканирует ваш компьютер и ищет все отсутствующие и устаревшие драйверы. Это программное обеспечение поможет вам оптимизировать ваш ПК, установив последнюю версию драйверов. Кроме того, интуитивно понятный интерфейс позволяет легко ориентироваться при поиске решений для драйверов устройств.

Плюсы и минусы Быстрая скорость. Делает резервную копию. Простой интерфейс. Нет планировщика.

Driver Genius

Совместимость — Windows 11, 10, 8, 7 (как 32-битная, так и 64-битная).

База данных – 6 000 00+

Бесплатная пробная версия — доступна

Цена — 29,95 долларов за 3 ПК в год.

Driver Genius 21 Platinum — еще одно средство обновления драйверов для ПК с Windows 10. Он поставляется с дополнительными функциями, такими как очистка системы, поскольку он удаляет ненужные и неиспользуемые приложения с вашего компьютера. Он удаляет все ненужные файлы, связанные со старыми драйверами, для повышения производительности.

Плюсы и минусы Обновления в один клик. Автоматические обновления. Очищает системные ненужные файлы. Ограниченные возможности в бесплатной версии.

Если вам нужен бесплатный инструмент для обновления драйверов с простыми функциями, лучшее программное обеспечение включает DriverPack Solution, Snappy Driver Installer, Device Doctor и TweakBit Driver Updater. Профессиональные пользователи, в том числе сетевые администраторы и ремонтные мастерские, должны выбирать платные версии, такие как Driver Easy Pro, AVG Driver Updater и Driver Max.

Часто задаваемые вопросы Безопасно ли использовать приложение для обновления драйверов устройств? Поскольку программному обеспечению для обновления драйверов необходим доступ к важным компьютерным программам, безопасность конкретного средства обновления драйверов можно измерить репутацией поставщика.



Поэтому всегда полезно проверить, предоставляет ли программа обновления драйверов обновления из подлинных источников. В большинстве случаев надежное средство обновления драйверов гарантирует, что драйверы получены из источников OEM-производителей. Как проверить, обновлены ли драйверы? Шаг 1) Перейдите в Панель управления — Оборудование и звук — Диспетчер устройств.



Шаг 2) Выберите устройство, которое хотите проверить, затем щелкните правой кнопкой мыши драйвер и выберите «Обновить программное обеспечение драйвера».



После этого он будет отсканирован и покажет, доступна ли новая версия драйвера, или покажет, что последние версии драйверов уже установлены. Какие драйверы мне нужно обновить?

Вам необходимо обновить все аппаратные драйверы, такие как клавиатура, веб-камера, модем, материнская плата, видео, аудио, графика, сетевые драйверы, драйверы USB, драйверы мыши, принтер, драйвер сканера и т. д., чтобы ваша система работала бесперебойно. Как найти отсутствующие драйверы? Чтобы найти отсутствующий драйвер, вам нужно зайти в Панель управления и открыть Диспетчер устройств. Это поможет вам найти все аппаратные средства с ошибками, которые будут отображаться и помечаться желтым треугольником. Вы также можете проверить текущую версию для каждого драйвера.

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