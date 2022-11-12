Драйверы позволяют компьютеру взаимодействовать с соответствующим устройством. Если он так или иначе неисправен, устройство не сможет работать правильно. Поскольку операционная система не может распознать устройство, она может отображать различные сообщения об ошибках. Таким образом, в интересах пользователей поддерживать актуальность всех своих драйверов устройств до последней версии с помощью программного обеспечения для обновления драйверов для ПК.
автоматические обновления, сканирование по расписанию, резервное копирование и откат, создание точки восстановления, список исключений, база сертифицированных и доверенных драйверов, а также регулярные обновления.
Advanced Driver Updater
- Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP (как 32-, так и 64-разрядные).
- База данных – 27 000,00+
- Цена — 39,95 долларов США в год.
- Бесплатная пробная версия — доступна.
Advanced Driver Updater помогает сканировать компьютер на наличие устаревших драйверов и проверяет наличие отсутствующих или поврежденных драйверов. Это программное обеспечение также собирает информацию об оборудовании, такую как номер модели и версия, и выполняет поиск наиболее подходящего доступного драйвера. Это экономит много времени и усилий, которые используются при попытке обновить драйверы вручную через диспетчер устройств. Вы можете обновить любой тип драйвера, такой как видеодрайверы, графические драйверы и т. д. ADU также создает резервную копию ваших предыдущих драйверов, чтобы восстановить их в случае какой-либо несовместимости.
Smart Driver Care
- Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (как 32-битная, так и 64-битная).
- База данных – 27 000,00+
- Бесплатная пробная версия — доступна
- Цена — $39,95 в год.
Smart Driver Care — это автоматизированный инструмент, который сканирует, идентифицирует, загружает и устанавливает самые последние и наиболее совместимые драйверы на ваш компьютер. Кроме того, он делает резервную копию старых драйверов, позволяет пользователям восстанавливать их и обновляет программное обеспечение, установленное в вашей системе.
Driver Booster
- Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP (как 32-, так и 64-разрядные).
- Бесплатная пробная версия — доступна
- База данных – 8000000+ в версии PRO/6000000+ в бесплатной версии
- Цена — $ 24,95 в год.
Driver Booster может легко использоваться кем угодно, поскольку он имеет очень интуитивно понятный интерфейс. Бесплатная и платная версии этого программного обеспечения могут выполнять сканирование на наличие устаревших драйверов . Он предоставляет функцию обновления игровых компонентов, чтобы ПК были оптимизированы для геймеров.
WinZip Driver Updater
- Совместимость — Windows 11, 10, 8, 7, Vista (как 32-битная, так и 64-битная).
- База данных – не указано
- Бесплатная пробная версия — доступна
- Цена — 29,95 долларов в год.
Обеспечивает быстрое решение для обновления драйверов устройств на вашем компьютере. Легко сможет обнаружить старые драйверы и установить обновленные драйверы. Также сохраняет возможность отката драйверов с резервной копией выбранных драйверов. Может сохранять резервную копию драйверов.
Easy Driver Updater
- Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8 и 7 (32- и 64-разрядная версии).
- База данных – не указано
- Бесплатная пробная версия — доступна
- Цена — 39,95 долларов в год.
Этот простой для понимания инструмент поможет вам обновить драйверы в Windows 11. Он включает в себя обширную базу данных, которая охватывает наиболее часто используемые драйверы устройств на ПК, и позволяет вам устанавливать последние версии из надежных источников. Используйте его для резервного копирования и восстановления драйверов и планирования обновлений.
Driver Easy
- Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (как 32-битная, так и 64-битная).
- База данных – 800 000
- Бесплатная пробная версия — доступна
- Цена — 29,95 долларов США в год до 3 ПК.
Driver Easy поставляется в двух версиях: бесплатной и платной. Последняя версия обновит все драйверы на вашем компьютере одним щелчком мыши. Запустим автоматически проверку на наличие драйверов с помощью планировщика. Это программное обеспечение также может работать для обновления драйверов в автономном режиме. Используя это безопасное программное обеспечение, можно эффективно восстановить предыдущие резервные копии драйверов и выполнить функцию отката.
Driver Reviver
- Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP (как 32-, так и 64-разрядные).
- База данных – 10 000,00+
- Бесплатная пробная версия — доступна
- Цена — 29,99 долларов в год.
Driver Reviver глубоко сканирует ваш компьютер и ищет все отсутствующие и устаревшие драйверы. Это программное обеспечение поможет вам оптимизировать ваш ПК, установив последнюю версию драйверов. Кроме того, интуитивно понятный интерфейс позволяет легко ориентироваться при поиске решений для драйверов устройств.
Driver Genius
- Совместимость — Windows 11, 10, 8, 7 (как 32-битная, так и 64-битная).
- База данных – 6 000 00+
- Бесплатная пробная версия — доступна
- Цена — 29,95 долларов за 3 ПК в год.
Driver Genius 21 Platinum — еще одно средство обновления драйверов для ПК с Windows 10. Он поставляется с дополнительными функциями, такими как очистка системы, поскольку он удаляет ненужные и неиспользуемые приложения с вашего компьютера. Он удаляет все ненужные файлы, связанные со старыми драйверами, для повышения производительности.
Если вам нужен бесплатный инструмент для обновления драйверов с простыми функциями, лучшее программное обеспечение включает DriverPack Solution, Snappy Driver Installer, Device Doctor и TweakBit Driver Updater. Профессиональные пользователи, в том числе сетевые администраторы и ремонтные мастерские, должны выбирать платные версии, такие как Driver Easy Pro, AVG Driver Updater и Driver Max.
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