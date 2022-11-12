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Программы для обновления драйверов Windows 10

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Полное руководство по Windows 10

Драйверы позволяют компьютеру взаимодействовать с соответствующим устройством. Если он так или иначе неисправен, устройство не сможет работать правильно. Поскольку операционная система не может распознать устройство, она может отображать различные сообщения об ошибках. Таким образом, в интересах пользователей поддерживать актуальность всех своих драйверов устройств до последней версии с помощью программного обеспечения для обновления драйверов для ПК.

Как выбрать лучшее программное обеспечение для обновления драйверов на ПК?
При поиске программного обеспечения вы должны обращать внимание на следующие функции:

автоматические обновления, сканирование по расписанию, резервное копирование и откат, создание точки восстановления, список исключений, база сертифицированных и доверенных драйверов, а также регулярные обновления.

Advanced Driver Updater

  • Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP (как 32-, так и 64-разрядные).
  • База данных – 27 000,00+
  • Цена — 39,95 долларов США в год.
  • Бесплатная пробная версия — доступна.

Программы для обновления драйверов Windows 10

Advanced Driver Updater помогает сканировать компьютер на наличие устаревших драйверов и проверяет наличие отсутствующих или поврежденных драйверов. Это программное обеспечение также собирает информацию об оборудовании, такую ​​как номер модели и версия, и выполняет поиск наиболее подходящего доступного драйвера. Это экономит много времени и усилий, которые используются при попытке обновить драйверы вручную через диспетчер устройств. Вы можете обновить любой тип драйвера, такой как видеодрайверы, графические драйверы и т. д. ADU также создает резервную копию ваших предыдущих драйверов, чтобы восстановить их в случае какой-либо несовместимости.

Плюсы и минусы
Быстрое резервное копирование
Поддерживает множество устройств
Синхронизирует драйверы
Удобный интерфейс
Дорогой.
Ограниченные возможности в бесплатной версии. Пользователи могут загружать только два драйвера в день, используя бесплатную версию.

Smart Driver Care

  • Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (как 32-битная, так и 64-битная).
  • База данных – 27 000,00+
  • Бесплатная пробная версия — доступна
  • Цена — $39,95 в год.

Программы для обновления драйверов Windows 10

Smart Driver Care — это автоматизированный инструмент, который сканирует, идентифицирует, загружает и устанавливает самые последние и наиболее совместимые драйверы на ваш компьютер. Кроме того, он делает резервную копию старых драйверов, позволяет пользователям восстанавливать их и обновляет программное обеспечение, установленное в вашей системе.

Плюсы и минусы
Резервное копирование установленных драйверов
Восстановление драйверов в один клик
Обновление программного обеспечения
Простой в использовании и быстрый.
Бесплатная версия предлагает ограниченный функционал/

Driver Booster

  • Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP (как 32-, так и 64-разрядные).
  • Бесплатная пробная версия — доступна
  • База данных – 8000000+ в версии PRO/6000000+ в бесплатной версии
  • Цена — $ 24,95 в год.

Программы для обновления драйверов Windows 10

Driver Booster может легко использоваться кем угодно, поскольку он имеет очень интуитивно понятный интерфейс. Бесплатная и платная версии этого программного обеспечения могут выполнять сканирование на наличие устаревших драйверов . Он предоставляет функцию обновления игровых компонентов, чтобы ПК были оптимизированы для геймеров.

Плюсы и минусы
Устраняет проблемы с Windows.
Большая база данных.
Обновляет игровые компоненты.
Не может работать автоматически.

WinZip Driver Updater

  • Совместимость — Windows 11, 10, 8, 7, Vista (как 32-битная, так и 64-битная).
  • База данных – не указано
  • Бесплатная пробная версия — доступна
  • Цена — 29,95 долларов в год.

Программы для обновления драйверов Windows 10

Обеспечивает быстрое решение для обновления драйверов устройств на вашем компьютере. Легко сможет обнаружить старые драйверы и установить обновленные драйверы. Также сохраняет возможность отката драйверов с резервной копией выбранных драйверов. Может сохранять резервную копию драйверов.

Плюсы и минусы
Менеджер резервного копирования драйверов.
Обновления с сайта производителя.
Резервное копирование организовано по дате.
Удобный интерфейс.
Показывает раздражающие всплывающие окна и навязчивую рекламу.

Easy Driver Updater

  • Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8 и 7 (32- и 64-разрядная версии).
  • База данных – не указано
  • Бесплатная пробная версия — доступна
  • Цена — 39,95 долларов в год.

Программы для обновления драйверов Windows 10

Этот простой для понимания инструмент поможет вам обновить драйверы в Windows 11. Он включает в себя обширную базу данных, которая охватывает наиболее часто используемые драйверы устройств на ПК, и позволяет вам устанавливать последние версии из надежных источников. Используйте его для резервного копирования и восстановления драйверов и планирования обновлений.

Плюсы и минусы
Повышает игровую производительность.
Улучшает производительность ПК.
Поддерживается только английский язык.

Driver Easy

  • Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (как 32-битная, так и 64-битная).
  • База данных – 800 000
  • Бесплатная пробная версия — доступна
  • Цена — 29,95 долларов США в год до 3 ПК.

Программы для обновления драйверов Windows 10

Driver Easy поставляется в двух версиях: бесплатной и платной. Последняя версия обновит все драйверы на вашем компьютере одним щелчком мыши. Запустим автоматически проверку на наличие драйверов с помощью планировщика. Это программное обеспечение также может работать для обновления драйверов в автономном режиме. Используя это безопасное программное обеспечение, можно эффективно восстановить предыдущие резервные копии драйверов и выполнить функцию отката.

Плюсы и минусы
Огромная база данных.
Регулярные обновления.
Работает в автономном режиме.
Легкая программа для обновления драйверов.
Создает точку восстановления ситемы.
Показывает рекламу в бесплатной версии.

Driver Reviver

  • Совместимость — Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP (как 32-, так и 64-разрядные).
  • База данных – 10 000,00+
  • Бесплатная пробная версия — доступна
  • Цена — 29,99 долларов в год.

Программы для обновления драйверов Windows 10

Driver Reviver глубоко сканирует ваш компьютер и ищет все отсутствующие и устаревшие драйверы. Это программное обеспечение поможет вам оптимизировать ваш ПК, установив последнюю версию драйверов. Кроме того, интуитивно понятный интерфейс позволяет легко ориентироваться при поиске решений для драйверов устройств.

Плюсы и минусы
Быстрая скорость.
Делает резервную копию.
Простой интерфейс.
Нет планировщика.

Driver Genius

  • Совместимость — Windows 11, 10, 8, 7 (как 32-битная, так и 64-битная).
  • База данных – 6 000 00+
  • Бесплатная пробная версия — доступна
  • Цена — 29,95 долларов за 3 ПК в год.

Программы для обновления драйверов Windows 10

Driver Genius 21 Platinum — еще одно средство обновления драйверов для ПК с Windows 10. Он поставляется с дополнительными функциями, такими как очистка системы, поскольку он удаляет ненужные и неиспользуемые приложения с вашего компьютера. Он удаляет все ненужные файлы, связанные со старыми драйверами, для повышения производительности.

Плюсы и минусы
Обновления в один клик.
Автоматические обновления.
Очищает системные ненужные файлы.
Ограниченные возможности в бесплатной версии.

Если вам нужен бесплатный инструмент для обновления драйверов с простыми функциями, лучшее программное обеспечение включает DriverPack Solution, Snappy Driver Installer, Device Doctor и TweakBit Driver Updater. Профессиональные пользователи, в том числе сетевые администраторы и ремонтные мастерские, должны выбирать платные версии, такие как Driver Easy Pro, AVG Driver Updater и Driver Max.

Часто задаваемые вопросы
Безопасно ли использовать приложение для обновления драйверов устройств?
Как проверить, обновлены ли драйверы?
Какие драйверы мне нужно обновить?
Как найти отсутствующие драйверы?

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