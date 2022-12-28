Ошибка 0xC000021A обычно приводит к «синему экрану смерти» (BSoD) и возникает из-за неисправных файлов процесса Winlogon.exe или CSRSS.exe. Однако существует множество возможных решений, которые можно использовать для решения проблемы, описанной в этой статье.

Что такое код ошибки 0xc000021a?

Код ошибки 0xc000021a указывает на WINLOGON_FATAL_ERROR. Эта ошибка возникает, когда процедура уровня пользователя прерывается. Когда это происходит, безопасность системы скомпрометирована, из-за чего ОС включает режим ядра, показывая синий экран смерти. Сообщение об ошибке, которое вы видите, может выглядеть следующим образом:

Ошибка 0xC000021 возникает по нескольким причинам. Чаще всего это связано с файлом Winlogon.exe, который отвечает за обработку и загрузку профиля пользователя при входе в систему (помимо других обязанностей), или с файлом CSRSS.exe, который отвечает за управление наборы графических инструкций в ОС Windows.

Помимо других причин проблемы, можно выделить следующие:

Поврежденные или неправильно настроенные драйверы устройств.

Поврежденный реестр Windows.

Вредоносное программное обеспечение или несовместимые инструменты.

Мешающее оборудование.

Неполная установка программы.

Неудачное обновление аппаратного/программного обеспечения.

Как исправить ошибку 0xC000021A в Windows 10

Прежде чем переходить к списку решений для исправления кода ошибки 0xc000021a, обязательно отключите все внешние устройства, такие как принтеры, сканеры, USB-накопители и т. д., и убедитесь, что эта проблема не связана с каким-либо внешним устройством.

Отключите обязательное использование подписи драйверов

По умолчанию Windows настроена только на запуск подписанных драйверов, чтобы убедиться, что драйвер является подлинным, а не вредоносным ПО, замаскированным под драйвер. Если вы устанавливаете неподписанные драйверы, это может вызвать фатальную системную ошибку, вызывающую ошибку с кодом остановки 0xC000021A.

Однако вы можете отключить принудительное применение подписанного драйвера непосредственно из среды восстановления Windows (WinRE). Вот как:

Удерживайте кнопку питания около 10 секунд, чтобы принудительно выключить машину. После выключения включите его снова, а затем повторите процесс 3 раза. При четвертой загрузке Windows загрузится в WindowsRE. Оттуда перейдите к следующему: Устранение неполадок >> Дополнительные параметры >> Параметры запуска >> Перезагрузить Теперь устройство снова перезагрузится. На этот раз вам будет представлен список опций, которые вы можете выбрать, используя функциональные клавиши на клавиатуре (F1-F9). Нажмите тот, который говорит «Отключить обязательное использование подписи диска».

Теперь Windows автоматически перезапустится и попытается загрузиться в обычном режиме.

Загрузитесь в безопасном режиме

Чтобы ничего не вызывало проблем, вам может потребоваться запустить компьютер в безопасном режиме. И поскольку эти решения требуют, чтобы вы вошли в систему на компьютере, в то время как вы не можете получить доступ к компьютеру при возникновении этой ошибки.

Перезагрузите компьютер. Продолжайте перезагружать его, когда увидите логотип Windows не менее трех раз. Сделав это, вы войдете в WinRE. Щелкните Дополнительные параметры. Выберите «Устранение неполадок» -> «Дополнительные параметры» -> «Параметры запуска» -> «Перезагрузить». Нажмите F4, чтобы войти в безопасный режим.

Восстановите поврежденные системные файлы

Средство проверки системных файлов — это встроенный инструмент, созданный для решения проблем с запуском. Как указывалось ранее, если есть какой-либо поврежденный или поврежденный системный файл, ваш компьютер может столкнуться с различными проблемами. Итак, чтобы исправить ошибку 0xc000021a Windows 10, вы можете запустить команду SFC следующим образом:

Откройте командную строку от имени администратора. Введите sfc/scannow . Нажмите клавишу ввода.

Запустите команду CHKDSK

Вы можете выполнить проверку диска с помощью команды CHKDSK, чтобы определить любые проблемы с файлами, хранящимися на жестком диске. Однако при использовании этого решения вы можете потерять данные, поэтому рекомендуется создать резервную копию ваших данных перед продолжением или восстановлением данных.

Откройте командную строку от имени администратора. Введите CHKDSK /f /r C: (замените C: буквой вашего диска). Нажмите Ввод. Перезагрузите компьютер после завершения процесса.

Восстановите BCD

Данные конфигурации загрузки (BDC) содержат инструкции по запуску компьютера. Если он по какой-либо причине поврежден или испорчен, ваш компьютер начинает показывать BSoD с кодом остановки 0xc000021a. Вот как вы можете восстановить BCD с помощью командной строки.

Откройте командную строку от имени администратора. Введите bootrec /repairbcd. Нажмите Ввод. Введите bootrec/osscan. Нажмите Ввод. Введите bootrec /repairmbr. Нажмите Ввод.

Выполните восстановление системы

Вы можете попробовать восстановить систему, если вышеуказанные решения не работают. Выполнение восстановления системы изменит вашу систему на настройки по умолчанию или на выбранную точку восстановления.

Мы рекомендуем вам сделать резервную копию всех ваших данных, прежде чем продолжить. Вот как выполнить восстановление системы в безопасном режиме:

Найдите «Создать точку восстановления» в поле поиска рядом с кнопкой «Пуск». Нажмите Ввод. Перейдите на вкладку «Защита системы». Нажмите «Восстановление системы». Дважды нажмите «Далее» и выберите точку восстановления. Нажмите «Далее. Перезагрузите компьютер/ноутбук.

Сбросьте настройки BIOS

Неправильно сконфигурированный файл BIOS вызывает ошибку с кодом ошибки 0xc000021a в Windows. Вы должны попытаться перенастроить его следующим образом:

Войдите в среду автоматического восстановления, трижды перезагрузив систему, когда увидите логотип Windows. Когда Windows перейдет в режим восстановления, выберите «Устранение неполадок» -> «Дополнительные параметры» -> «Параметры прошивки UEFI». Выберите «Перезагрузить», чтобы запустить среду BIOS. Ищите вариант сброса BIOS, сохранения настроек и перезагрузки.

Перезагрузите компьютер

Если ничего из вышеперечисленного не сработало для вас, последний вариант, который у вас есть, — это перезагрузить компьютер. Обратите внимание, что все ваши настройки будут сброшены на значения по умолчанию, а все установленные программы будут удалены, кроме тех, которые поставлялись с Windows. Если вы готовы потерять все обновления и хотите попробовать исправление, выполните следующие действия:

Войдите в среду восстановления Windows и перейдите в раздел «Устранение неполадок» -> «Дополнительные параметры». Выберите «Сбросить этот компьютер» и выберите «Сохранить мои файлы».

Таким образом, вы не потеряете никаких данных.

Пусть система перезагрузится. Он автоматически перезапустится после завершения.

Обновите/переустановите драйверы

Как мы упоминали ранее, код ошибки 0xC000021A также может возникать из-за устаревших или неисправных драйверов. В этом случае необходимо либо обновить драйвер, либо переустановить текущий драйвер.

Выполните следующие действия, чтобы обновить драйвер:

Откройте диспетчер устройств, введя devmgmt.msc в поле «Выполнить команду». Щелкните категорию, чтобы развернуть ее, а затем щелкните правой кнопкой мыши устройство, для которого вы хотите обновить драйвер. В мастере обновления драйверов щелкните Автоматический поиск драйверов. Теперь мастер будет искать новые драйверы с помощью Центра обновления Windows. После завершения сканирования закройте мастер.

Также возможно, что в нем указано «Лучшие драйверы для вашего устройства уже установлены». В этом случае вы можете попробовать установить драйвер вручную .

Если драйвер не может быть обновлен, рекомендуется удалить устройство, а затем переустановить драйвер. Для этого снова откройте Диспетчер устройств, щелкните правой кнопкой мыши устройство с неисправным драйвером и выберите Удалить устройство в контекстном меню. Затем вас спросят, хотите ли вы также удалить драйвер. Установите флажок и нажмите «Удалить».

После удаления переустановите драйвер с веб-сайта производителя, и у вас будет свежая версия файла, вызывающего проблему.

Сбросить Windows

Сброс компьютера возвращает все конфигурации к заводским настройкам и значениям по умолчанию.

Скопируйте файл hidparse.sys из папки system32\drivers в папку system32

Код ошибки BSOD 0xC000021A связан с накопительным обновлением Windows 10 версии 22H2 KB5021233. Microsoft также признала эту проблему в статье на своем официальном сайте. Однако вы также можете увидеть этот код ошибки с синим экраном при установке другого исправления Центра обновления Windows.

По данным Microsoft, причиной ошибки может быть несоответствие между версиями файла hidparse.sys в c:/windows/system32 и c:/windows/system32/drivers (при условии, что Windows установлена ​​на ваш диск C:), что может привести к сбою проверки подписи при очистке.

В настоящее время команда Microsoft исследует код ошибки BSOD 0xC000021A, и вскоре пользователи Windows 10 версии 22H2 получат обновление в следующем выпуске. До тех пор вы можете использовать это временное решение, предоставленное Microsoft.

На экране среды восстановления Windows нажмите кнопку «Дополнительные параметры». Теперь выберите Устранение неполадок. Выберите Дополнительные параметры еще раз. Выберите Командная строка. Ваш компьютер может перезагрузиться, чтобы запустить командную строку. После перезагрузки вы увидите окно командной строки. Если вас попросят ввести пароль вашего устройства, введите его. Теперь скопируйте следующую команду и вставьте ее в командную строку. После этого нажмите Enter. xcopy C:\windows\system32\drivers\hidparse.sys C:\windows\\system32\hidparse.sys В приведенной выше команде буква C указывает на то, что операционная система Windows установлена ​​на диск C. Если по какой-то причине вы установили Windows на другой раздел жесткого диска, введите букву этого раздела жесткого диска. После выполнения вышеуказанной команды введите exit и нажмите Enter. Вы снова увидите экран среды восстановления Windows. Нажмите «Продолжить», чтобы перезагрузить компьютер. Windows должна запуститься, как и ожидалось.

Сканировать на наличие вредоносных программ

Некоторые вредоносные сценарии также могут влиять на системный процесс и вызывать эту проблему. В таких случаях вы можете устранить BSOD, выполнив описанные выше методы. Тем не менее, вы не сможете остановить его повторение.

Для этого вам необходимо использовать антивирусную программу для сканирования таких вредоносных программ. Вот как вы можете сделать это, используя встроенный Защитник Windows или Безопасность: