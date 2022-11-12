Чистая установка — лучший способ установить операционную систему на новый ноутбук или ПК, а также переустановить существующую. Обычно мы делаем это для того, чтобы правильно настроить нашу новую ОС, или чтобы избавиться от вирусов и исправить системные проблемы.

Основное преимущество чистой установки Windows 10 также является ее основным недостатком: вы удаляете свою предыдущую операционную систему из ее раздела и заменяете ее новой.

Если в вашей текущей установке Windows много вирусов, вредоносных программ или системных повреждений, то этот процесс выполнит полную переустановку. Это удалит все, что было на разделе, и вместо этого установит Windows 10. Неважно, какая операционная система была установлена ​​ранее — она не будет мешать процессу и, в конце концов, будет стерта.

Подготовьтесь к чистой установке Windows 10

Выполните резервное копирование важных данных!

Поскольку во время этого процесса мы полностью очистим раздел, важно тщательно осмотреть диск и сделать резервную копию важных данных перед установкой. Вы можете создавать резервные копии ваших документов, музыки, фотографий и видео, а также других важных программных файлов.

Существует множество доступных решений для резервного копирования, два из которых наиболее популярны для хранения данных на физическом устройстве, например на USB-накопителе или (в идеале) и на внешнем жестком диске. Облачное хранилище сегодня также очень популярно, особенно для хранения фотографий и документов.

Последним шагом перед продолжением является отключение ненужного внешнего оборудования, поскольку оно может помешать установке из-за отсутствия некоторых драйверов. Как правило, на этом этапе у вас должны быть подключены только основные устройства ввода и вывода. После успешного завершения чистой установки Windows 10 вы можете переустановить драйверы и снова подключить эти устройства.

Какие драйвера нужно устанавливать после установки Windows 10

Загрузитесь с установочного носителя

Прежде чем приступить к установке Windows 10, убедитесь, что вы временно отключили безопасную загрузку и быструю загрузку в настройках прошивки BIOS до завершения процесса установки. Некоторые материнские платы могут не поддерживать загрузку с флешки, пока эти настройки включены.

Подключите установочный носитель Windows 10. Если вы создали флешку, подключите ее к ПК, на который хотите установить Windows 10. Если вы сделали DVD, вставьте его сейчас в дисковод. Загрузитесь в BIOS. Если ваш компьютер еще не настроен на загрузку с флэш-памяти или оптического привода, перезагрузка с установочного носителя не сработает. Вам нужно будет внести быстрые изменения в BIOS, чтобы изменить порядок загрузки. Есть несколько способов туда попасть: Перезагрузите компьютер и сразу же начинайте нажимать (многократно) клавишу клавиатуры, необходимую вашему ПК для входа в «Setup» или BIOS. Клавиша зависит от компьютера, но вот некоторые из наиболее распространенных ключей:

Acer и Asus: F2 или Del

Делл: F2 или F12

HP: ESC или F10

Lenovo: F1, F2 или Fn + F2

Lenovo ThinkPads: Enter + F1.

MSI: DEL

Планшеты Microsoft Surface: нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости.

Самсунг и Тошиба: F2

Sony: F1, F2 или F3 Перейдите на вкладку Загрузка. Вы будете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать ее.

Вместо этого на вкладке «Загрузка» может быть написано «Параметры загрузки» или «Порядок загрузки», в зависимости от производителя вашего компьютера. Выберите устройство, с которого следует загрузиться. Здесь у вас есть несколько вариантов: Для флэш-накопителя USB выберите параметр «Съемные устройства». Для установки с диска выберите дисковод компакт-дисков или оптический дисковод.

Нажимайте клавишу + до тех пор, пока ваш вариант загрузки не станет первым. Как только съемные устройства или дисковод компакт-дисков окажутся в верхней части списка, ваш компьютер выберет ваш выбор в качестве варианта загрузки по умолчанию.

На некоторых компьютерах вы вместо этого нажмете одну из функциональных клавиш (например, F5 или клавиши со стрелками, чтобы перейти к параметру вверх в меню. Клавиша будет указана в правой части экрана. Сохраните ваши настройки. Вы должны увидеть ключевую подсказку (например, F10 внизу экрана, которая соответствует «Сохранить и выйти». Нажатие на нее сохранит ваши настройки и перезагрузит компьютер.

Подождите, пока ваш компьютер перезагрузится. Как только ваш компьютер завершит перезагрузку, вы увидите здесь окно с вашими географическими данными. Теперь вы готовы приступить к настройке установки Windows 10.

Установка Windows 10

Нажмите «Далее», когда будет предложено. Вы также можете изменить параметры на этой странице (например, язык установки), прежде чем продолжить, если это необходимо. Щелкните «Установить сейчас» посреди окна. Введите ключ Windows 10 и нажмите «Далее» . Если у вас нет ключа Windows 10, вместо этого нажмите «Пропустить» в правом нижнем углу экрана.

Если вы уже установили Windows 10 на этот компьютер и вошли в свою учетную запись Microsoft, ваш ключ должен быть связан с вашей учетной записью. При появлении запроса просто войдите в свою учетную запись Microsoft, и Windows найдет ваш ключ. Если вы изменили аппаратное обеспечение на ПК, например заменили материнскую плату, вы можете активировать Windows после установки, выбрав «Настройки» > «Обновление и безопасность» > «Активация» > «Устранение неполадок» > «Я недавно сменил аппаратное обеспечение на этом устройстве». При появлении запроса войдите в свою учетную запись Microsoft, выберите «Это устройство, которое я сейчас использую» и нажмите «Активировать». При появлении запроса выберите правильную версию Windows для установки. Прочтите и примите условия лицензии, чтобы продолжить. Вас спросят тип установки. Когда вы устанавливаете Windows 10 с нуля, нажмите или коснитесь «Выборочная: установить только Windows (дополнительно)». Теперь вас попросят выбрать, куда вы хотите установить Windows, поэтому нам нужно определить ваш основной диск Windows. Тут есть 2 варианта. У вас есть совершенно новый, неиспользованный твердотельный накопитель или жесткий диск, на который вы также пытаетесь установить Windows. В этом случае диск уже будет отображаться как «Нераспределенное пространство», поэтому найдите единственный диск, который отображается как полностью нераспределенное пространство, а общий размер должен быть примерно равен размеру добавленного вами диска. Игнорируйте любые другие диски, так как их разбиение должно быть решено позже. Нажмите «Далее» на этом диске, чтобы установить Windows. ИЛИ В настоящее время у вас установлена ​​поврежденная Windows, и вы пытаетесь удалить ее и начать заново. На этом этапе нам нужно определить текущий диск Windows из списка. Самый простой способ сделать это — найти раздел «Система» под заголовком «Тип». После того, как вы нашли системный раздел, обратите внимание на значение «Диск №». Теперь удалите все разделы, соответствующие этому номеру диска.

Вы получите предупреждения об удалении разделов. На данном этапе вы закрываете доступ к данным. Когда вы закончите, нажмите «Далее» с выделенным «Нераспределенное пространство на диске 1», чтобы начать процесс чистой установки. Теперь начнется установка. Установка занимает несколько минут, чтобы скопировать все необходимые файлы и установить операционную систему Windows 10. Как только это будет сделано, ваш компьютер перезагрузится.

Как только компьютер снова загрузится, вас встретит экран, который позволит вам настроить работу с Windows 10 или использовать экспресс-настройки. Следуйте настройкам и настройте их по своему усмотрению или просто оставьте все значения по умолчанию и вернитесь к ним позже. В любом случае вы закончили — вы успешно выполнили чистую установку Windows 10.

Возможные ошибки при установке Windows 10