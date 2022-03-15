В этом посте мы рассмотрим различные обходные пути, которые вы можете попробовать, если не можете запустить Google Диск для рабочего стола Windows 11/10. Google Drive — один из самых популярных облачных сервисов, доступных на рынке. Он не только предлагает дешевые планы хранения, но и упрощает синхронизацию между различными устройствами и платформами. Лучше всего то, что он доступен как в Интернете, так и в виде приложения для рабочего стола. Однако многие пользователи сообщают о проблемах с запуском приложения Google Диск на ПК с Windows. Итак, если вы также страдаете от той же проблемы, продолжите руководство по устранению неполадок, чтобы избавиться от проблемы.

Не удается запустить Google Диск для ПК

Вот различные исправления, которые вы можете попробовать, если не можете запустить Google Диск для рабочего стола на ПК с Windows 11/10.

Перезагрузите компьютер

Первое, что вы должны сделать, это перезагрузить компьютер с Windows. Как оказалось, перезапуск — лучший способ избавиться от проблем, связанных с запуском любого приложения. Итак, перезагрузите компьютер с Windows, откройте клиент Google Диска для рабочего стола и проверьте, устранена ли проблема. Если да, вы можете идти. Однако, если вы все еще сталкиваетесь с проблемой запуска, попробуйте указанные ниже технические решения.

Очистите данные кеша Google Диска

Все приложения, включая Google Диск, хранят данные кеша, что помогает этому приложению работать быстрее и удобнее. Однако, с другой стороны, основной причиной проблем с запуском может стать огромный объем данных кеша. В качестве решения вам придется очистить данные кеша приложения из вашей системы, чтобы решить проблему. Вот как очистить данные кеша приложений Google Диска из Windows 11/10.

Откройте диалоговое окно «Выполнить», нажав горячие клавиши Windows + R. В строке поиска введите %userprofile%\Appdata\Local\Google\ и нажмите клавишу ввода. В следующем окне откройте папку DriverFS. Выберите все внутри и выберите вариант постоянного удаления. Вот и все. Теперь перезагрузите систему, запустите Google Диск. Проверьте, устранена ли проблема с запуском.

Измените настройки прокси-сервера Google Диска

Вы можете изменить настройки прокси-сервера Google Диска, чтобы решить эту проблему. Как оказалось, неправильно настроенные параметры прокси-сервера могут быть еще одной причиной, по которой вы сталкиваетесь с проблемой запуска Google Диска на ПК с Windows. Итак, вот изменения, которые вы должны внести в настройки прокси на Google Диске.

В области панели задач щелкните значок Google Диска. Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу окна. В контекстном меню выберите параметр « Настройки ». Нажмите на значок шестеренки, который находится перед изображением вашего профиля. В следующем окне выберите параметр « Прямое подключение », представленный в разделе « Настройки прокси ». Нажмите на опцию Сохранить, чтобы сохранить настройки. Нажмите «Перезагрузить сейчас» в появившемся окне, чтобы применить изменения. Теперь Google Диск перезапустится в вашей системе. Проверьте, устранена ли проблема или нет.

Запустите Google Диск в режиме администратора

Иногда отсутствие прав администратора может быть основной причиной проблемы с запуском. Для большей части текста приложений, включая Google Диск, требуются права администратора, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Вы можете включить режим, выполнив следующие шаги.

Коснитесь клавиши Windows, чтобы открыть меню «Пуск». В строке поиска введите Google Диск. Щелкните правой кнопкой мыши Google Диск и выберите параметр « Запуск от имени администратора ». Нажмите «Да» в появившемся окне «Контроль учетных записей». Теперь проверьте, решена ли проблема или нет.

Белый список Google Диска через настройки брандмауэра Windows

Брандмауэр Windows имеет функцию блокировки вредоносных приложений в вашей системе. Так что, если по какой-то причине Брандмауэр посчитал приложение Google Диска в такой категории, вы столкнетесь с проблемой запуска. Чтобы избавиться от проблемы, вы должны разрешить Google Drive через настройки брандмауэра Windows. Вот шаги, которые вам нужно выполнить.

Откройте меню «Пуск» и найдите «Безопасность Windows». Нажмите Брандмауэр и защита сети на левой панели экрана. Выберите параметр Разрешить приложение через брандмауэр . Нажмите на опцию « Изменить настройки ». В списке найдите параметр Google Диск и установите флажки для личных и общедоступных полей. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки. Теперь перезагрузите систему и запустите Google Диск. Проверьте, устранена ли проблема или нет.

Запустите сканирование SFC

Поврежденные системные файлы Windows являются еще одной основной причиной, вызывающей упомянутую проблему. К счастью, вы можете избавиться от таких файлов с помощью средства проверки системных файлов или утилиты sfc.exe ОС Windows. Вы можете восстановить все поврежденные системные файлы Windows, запустив эту утилиту. Вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы запустить сканирование sfc.

Для начала введите CMD в поле поиска. В результатах поиска щелкните правой кнопкой мыши CMD и выберите параметр «Запуск от имени администратора». Введите указанный ниже код в появившемся окне командной строки и нажмите клавишу ввода: sfc/scannow Сканирование sfc будет выполняться некоторое время, автоматически заменяя все поврежденные системные файлы при перезагрузке. После завершения процесса запустите Google Диск и проверьте, сохраняется ли проблема.

Переустановите Google Диск

Изменения невелики, но если вам все еще трудно запустить Google Диск на ПК с Windows, последнее, что вы можете попробовать, — это переустановить приложение в своей системе, чтобы решить проблему.

Почему мой Google Диск не открывается на рабочем столе?

Может быть несколько причин, по которым Google Диск не открывается на рабочем столе. Но среди всего прочего, главным виновником может быть слабое интернет-соединение или поврежденный кеш. Наряду с этим, неправильно настроенные параметры прокси-сервера и брандмауэр Windows также могут быть причиной проблемы.