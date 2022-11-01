Когда вы включаете компьютер, BIOS начинает с тестирования оборудования, чтобы убедиться, что все работает правильно. Затем он инициализирует и идентифицирует все оборудование системы. Затем он загружает операционную систему в память и управляет ею вручную. Наконец, BIOS предоставляет различные службы, доступные операционной системе и приложениям во время работы компьютера.

BIOS выполняет четыре основные задачи: проверка компьютера перед загрузкой, инициализация и идентификация системного оборудования, загрузка операционной системы и предоставление служб во время выполнения.

BIOS и UEFI

BIOS — это базовая система ввода/вывода, которая управляет обменом данными между аппаратным обеспечением компьютера и операционными системами. BIOS хранится на микросхеме ПЗУ, расположенной на материнской плате, и содержит набор инструкций, которые компьютер использует для выполнения основных операций, таких как загрузка.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — это новый тип BIOS, предлагающий несколько преимуществ по сравнению с устаревшим BIOS. Одним из ключевых преимуществ UEFI является более удобный интерфейс. Экраны BIOS часто основаны на тексте и на них сложно ориентироваться, тогда как экраны UEFI обычно графические и более простые в использовании. Кроме того, UEFI предлагает лучшую поддержку больших жестких дисков и длинных имен файлов. Он также может загружаться быстрее, чем BIOS, благодаря более разумной обработке загрузки драйверов. Наконец, UEFI предоставляет лучшие функции безопасности, такие как шифрование процесса загрузки и запрос пароля для изменения настроек BIOS. С таким количеством преимуществ неудивительно, что пользователи хотят изменить режим BIOS с Legacy на UEFI.

UEFI против BIOS: в чем разница и что лучше

UEFI имеет больше преимуществ, чем BIOS:

UEFI поддерживает жесткие диски или твердотельные накопители емкостью более 2,2 ТБ. Традиционный BIOS поддерживает небольшие разделы и диски.

UEFI имеет подробное меню настроек, более полезное, чем традиционный BIOS.

UEFI поддерживает безопасную загрузку, предотвращая повреждение ПК вредоносными программами.

UEFI работает в 32-битном или 64-битном режиме, а адресуемое адресное пространство увеличивается в зависимости от BIOS, процесс загрузки происходит намного быстрее.

UEFI имеет большое преимущество таблицы разделов GUID (GPT), которую он использует для запуска исполняемых файлов EFI, у него нет проблем с обнаружением и чтением жестких дисков больших размеров.

Как проверить, используете ли вы BIOS или UEFI

Есть несколько способов проверить, используете ли вы режим BIOS или UEFI на своем компьютере.

Проверить системную информацию

Найдите «Информация о системе» в строке поиска и откройте ее.

Проверьте свой режим BIOS.



Через окно Run

Нажмите одновременно клавиши Windows + R, чтобы открыть окно «Выполнить». Введите MSInfo32 и нажмите Enter. Вы откроете окно информации о системе.

На правой панели найдите «Режим BIOS». Если ваш компьютер использует BIOS, он будет отображать Legacy. Если он использует UEFI, он будет отображать UEFI.



Как изменить режим BIOS с Legacy на UEFI в Windows 10

Пользователям может потребоваться изменить режим BIOS с Legacy на UEFI по разным причинам. Например, они могут перейти на новую операционную систему, для которой требуется UEFI, или могут захотеть воспользоваться функциями, доступными только в режиме UEFI. В любом случае изменить режим BIOS не так сложно, как думают пользователи.

Чтобы изменить режим BIOS с прежнего на UEFI, необходимо выполнить несколько предварительных условий.

Версия Windows должна быть не ниже Windows 10 v1703.

Диск MBR не должен содержать более трех разделов. Если разделов больше трех, их можно объединить или удалить.

Отключите BitLocker перед преобразованием режима BIOS, поскольку он не позволяет Windows преобразовать диск из Legacy BIOS в UEFI.

Операционная система должна быть 64-битной.

Нет двойной загрузки.

Несмотря на то, что вы не потеряете свои данные во время конвертации, мы все же рекомендуем вам сначала сделать резервную копию ваших данных.

Преобразование устаревшего BIOS в UEFI

Откройте настройки BIOS, чтобы выбрать UEFI в качестве режима загрузки. Общая процедура выглядит следующим образом, хотя некоторые детали могут различаться в зависимости от производителя компьютера.

Включите или перезагрузите компьютер. Когда появится интерфейс с логотипом производителя компьютера, нажмите и удерживайте клавишу F2, чтобы открыть программу настройки BIOS. Вообще говоря, большинство компьютеров могут войти в программу настройки BIOS, нажав и удерживая F2, а некоторые компьютеры могут войти с помощью других клавиш, таких как ESC, DEL, F12 и т. д.

Если в это время вы вовремя не откроете программу настройки BIOS, Windows загрузится успешно, и вам потребуется перезагрузить компьютер, чтобы перейти в режим BIOS. С помощью клавиш со стрелками выберите вкладку «Загрузка». Выберите «UEFI» в «Режиме загрузки UEFI/BIOS». Нажмите Ввод.

Перейдите на вкладку «Сохранить и выйти» и нажмите Enter.

Как войти в БИОС в Windows 10?

В обычных условиях вам не нужно входить в BIOS для модификации, потому что настройки по умолчанию уже оптимизированы, когда компьютер покидает завод, и изменение BIOS сопряжено с определенными рисками. Тем не менее, вы можете войти в BIOS, столкнувшись со следующими ситуациями:

Чтобы изменить порядок загрузки для переустановки операционной системы. Например, загрузитесь с USB-накопителя или компакт-диска.

Измените системную дату и время.

Установить определенные параметры в настройках BIOS.

Проверить информацию о конфигурации оборудования, такую ​​как серийный номер, тип машины и т. д.

С помощью функциональной клавиши

После перезагрузки компьютера войти в БИОС можно с помощью определенной горячей клавиши. Интервал нажатия клавиши для входа в БИОС короткий, поэтому нужно заранее подготовиться и нажать нужную клавишу в нужное время.

Нажмите кнопку питания и перезагрузите компьютер.

Как только появится экран запуска, нажмите горячую клавишу BIOS, например F2, F10, Esc или DEL. Продолжайте удерживать горячую клавишу, пока не появится экран BIOS.

Точная клавиша или комбинация клавиш для доступа к BIOS различается для разных компьютеров. Вот ключи для входа в БИОС на популярных марках компьютеров.

HP: F10 or Esc

Dell: F2 or F12

Acer: F2 or Del

Lenovo: F2 or Fn + F2

Asus: F2 or Esc

Samsung: F2

Sony: F1, F2, or F3

Microsoft Surface Pro: Volume Up.

Через настройки