Лучшие программы для работы с дисками в Windows 10 / 11

Разделение диска — это процесс создания одного или нескольких блоков во вторичном хранилище вашего компьютера. Эти блоки обычно предназначены для разделения физического жесткого диска на несколько независимых областей хранения. Эти блоки называются разделами.

Их создание, безусловно, пригодится, если вы хотите выделить определенную часть вашего жесткого диска для конфиденциальных файлов, хранения резервных копий данных или, возможно, вы хотите использовать двойную загрузку Mac вместе с Windows.

Вы, наверное, знаете, что значительную часть вашего диска занимает раздел C:; если вы не используете все пространство на диске C:, вам следует подумать о разделении его на несколько разделов для других целей. С помощью безопасного и простого в использовании программного обеспечения для управления дисками и разделами вы можете выполнить свою работу.

Управление дисками Windows (встроенное)

Совместимость: Windows Server 2012 и выше

Цена: Бесплатный менеджер разделов

Простота использования: 8,5/10

Прежде чем искать сторонний менеджер разделов Windows, мы рекомендуем попробовать встроенную системную утилиту «Управление дисками» для разбиения жесткого диска. С помощью этого инструмента вы можете выполнять множество задач по управлению разделами и дисками/

Особенности управления дисками Windows:

Создайте или удалите раздел.

Расширение или сжатие раздела или простого тома.

Отформатируйте раздел или динамический том в NTFS, FAT32/FAT, exFAT.

Отметьте раздел — Активный или Неактивный.

Добавить, изменить или удалить букву диска.

Преобразование базового диска в динамический

Конвертируйте пустой диск в MBR/GPT.

Плюсы и минусы Инициализируйте новый диск. Показывает графическое представление физических дисков. Создайте и прикрепите файлы виртуального жесткого диска. Проверьте свободное место на жестком диске. Совместимость с большинством версий Microsoft Windows. Не поддерживает очистку всего диска. Отсутствует поддержка очистки раздела.

Вердикт: лучше всего подходит для пользователей, которые не хотят устанавливать на свои компьютеры какие-либо сторонние программы управления дисками.

AOMEI Partition Assistant SE

Совместимость: Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP

Цена: Бесплатный инструмент управления разделами (SE), профессиональная версия начинается с 39,95 долларов США в год.

Простота использования: 9,5/10

Сайт — https://www.diskpart.com/free-partition-manager.html.

AOMEI Partition Assistant SE (Standard Edition) — это простое в использовании бесплатное программное обеспечение для создания разделов диска, предназначенное для безопасного разделения жесткого диска без потери данных. Приложение содержит широкий набор функций управления разделами жесткого диска, преобразования, очистки и других возможностей. Чтобы упомянуть несколько, ознакомьтесь со списком ниже.

Особенности AOMEI Partition Assistant SE:

Инициализируйте новый диск.

Создание и удаление раздела.

Изменить размер/переместить раздел.

Объединить разделы.

Скрыть/показать и отформатировать раздел.

Запустите проверку SMART Health .

Преобразование диска данных между MBR и GPT .

Частично очистить системный диск, раздел и жесткий диск.

Плюсы и минусы Пошаговый мастер, который проведет вас через пользовательский интерфейс. Внедряет технологию защиты данных на уровне сектора. Имеет все основные инструменты управления разделами. Имеет встроенный очиститель ПК. Стандартная бесплатная техническая поддержка. Версия SE не поддерживает разделение разделов. Не поддерживает восстановление разделов. Отсутствует возможность миграции ОС.

Вердикт: идеальное сочетание базовых и расширенных функций для создания разделов и управления дисками.

MiniTool Partition Wizard Free

Совместимость: Windows XP и выше

Цена: бесплатный менеджер разделов для Windows 11, версия Pro от 159 долларов.

Простота использования: 9/10

Сайт — https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html.

MiniTool Partition Wizard Free — отличная программа для создания разделов для Windows, которая может выполнять широкий спектр задач, таких как копирование, форматирование, удаление, изменение размера, расширение разделов и многое другое. Он имеет методы очистки данных для проверки файловых систем на наличие потенциальных ошибок и выравнивания разделов соответствующим образом. Подробнее об инструменте здесь.

Особенности MiniTool Partition Wizard Free:

Создавайте первичные и логические диски с разными файловыми системами.

Измените букву диска любого раздела.

Запустите SurfaceTest, чтобы проверить наличие битых секторов.

Поддерживает восстановление MBR и копирование его на GPT-диск.

Преобразование системного диска из MBR в GPT.

Скопируйте несистемные разделы.

Протрите разделы легко.

Отметьте раздел — Активный или Неактивный.

Плюсы и минусы Установит разделы как первичные или логические. Проанализируйте дисковое пространство и посмотрите, что занимает место на диске. Простота настройки, установки и использования. Множество инструментов управления разделами в бесплатной версии. Не удается преобразовать диск ОС в диск GPT. Не поддерживает перенос ОС на SSD/HD. Невозможно восстановить потерянные или удаленные разделы.

Вердикт: по сравнению с другими бесплатными версиями бесплатно поддерживает множество распространенных задач по разбиению диска и управлению.

EaseUS Partition Master

Совместимость: Windows 7 и выше

Цена: бесплатная программа для создания разделов, версия Pro от 19,95 долларов США.

Простота использования: 9/10

Сайт — https://www.easeus.com/partition-manager/epm-free.html.

Создание разделов жесткого диска и управление ими в EaseUS Partition Master не вызывает затруднений. И вся заслуга в его простом в навигации пользовательском интерфейсе слайдера, который требует всего лишь левого или правого слайда, чтобы уменьшить или расширить раздел. Лучшая часть этого программного обеспечения для управления дисками заключается в том, что все изменения выполняются виртуально.

Особенности EaseUS Partition Master:

Легко изменяйте размер разделов Windows.

Разделы на одном диске можно объединять.

Клонируйте разделы или всю систему в несколько кликов.

Удалить отдельные или все разделы на диске сразу.

Отформатируйте разделы в файловых системах FAT/FAT32, NTFS, EXT2, EXT3 и EXT4.

Скрыть раздел и запретить Windows отображать его с другими подключенными дисками.

Преобразование основных разделов в логические разделы и наоборот.

Плюсы и минусы Работает как мощный оптимизатор производительности диска. Предварительный просмотр изменений до их реализации. Легко заменить системный диск на жесткий диск большего размера. Легкая программа управления дисками. Очистите ненужные файлы и оптимизируйте ПК. Не поддерживает миграцию ОС на HDD/SSD. Не хватает пожизненных бесплатных обновлений. Не восстанавливает потерянные разделы.

Вердикт: универсальный инструмент для просмотра и управления разделами диска с помощью удобного интерфейса.

Active@ Partition Manager

Совместимость: Windows 11, 10, 8, 7, Vista, XP, Server 2012, 2008, 2003 .

Цена: Бесплатная утилита для разметки диска

Простота использования: 8,5/10

Сайт — http://www.lsoft.net/partition-manager/.

Active@ Partition Manager, разработанный и разработанный LSoft Technologies, выделяется как одно из лучших программ для создания разделов диска для Windows 11 и более ранних версий. Приложение помогает пользователям управлять своими устройствами хранения и всеми логическими дисками и разделами, которые они содержат. Он предлагает достойный набор функций и подходящий выбор для начинающих пользователей.

Возможности Active@ Partition Manager:

Инициализировать новые диски.

Создайте новые разделы из нераспределенного пространства.

Создавайте разделы FAT32 размером до 1 ТБ.

Изменение размера разделов в мегабайтах или секторах.

Отформатируйте существующие разделы в несколько кликов.

Поддерживает создание образа всего диска для резервного копирования.

Позволяет конвертировать между MBR и GPT.

Откат недавно внесенных изменений, связанных с разделами.

Поддерживает создание разделов на устройствах флэш-памяти USB.

Плюсы и минусы Интуитивно понятный и удобный интерфейс. Поддерживает редактирование загрузочного сектора и таблицы разделов. Некоторые внесенные вами изменения можно восстановить из резервной копии. Легко управляйте и организуйте внешние устройства хранения. Не ест много ресурсов процессора. Последнее обновление было в 2021 году. Могут возникнуть сбои при копировании разделов.

Вердикт: как бесплатная программа для создания разделов для Windows, она предлагает все, что связано с основами создания разделов и логических дисков и управления ими.

Paragon Partition Manager

Совместимость: Windows 10, 8, 7

Цена: бесплатный инструмент для управления разделами диска .

Простота использования: 8/10

Сайт — https://www.paragon-software.com/free/pm-express/#features.

Если вы новичок в компьютерах и концепция разбиения жесткого диска совершенно новая, выберите простой инструмент, такой как Paragon Partition Manager. Он поставляется с пошаговым мастером, который помогает пользователям вносить все необходимые изменения в разделы простым способом. Он поддерживает распространенные файловые системы, такие как NTFS, FAT32, HFS и т. д. Редактор сообщества бесплатен для личного и домашнего использования.

Особенности Paragon Partition Manager:

Создавайте или удаляйте разделы в соответствии с вашими потребностями.

Отрегулируйте размер раздела с помощью ползунка или введите точный размер раздела, который вам нужен.

Легко восстановить ваши драгоценные файлы из удаленного раздела.

Поддерживает форматирование HDD, SSD, USB, карты памяти .

Разверните разделы на нераспределенной области или смежных томах.

Позволяет преобразовывать тома HFS в NTFS и MBR-диски в GPT и наоборот.

Измените букву диска для лучшей организации данных.

Запустите тестовую поверхность, чтобы проверить наличие ошибок и поврежденных секторов.

Плюсы и минусы Легко управляйте динамическими дисками. Пошаговый, простой пользовательский интерфейс. Предварительный просмотр изменений перед применением. Поддерживает распространенные файловые системы. Не поддерживает миграцию ОС. Расширенные функции отключены в бесплатной пробной версии.

Вердикт: Безусловно, быстрая программа для разметки дисков под Windows, оснащенная базовыми функциями.

Acronis Disk Director

Совместимость: Windows 11, 10, 8, Vista и XP .

Цена: бесплатная пробная версия с ограниченными функциями, домашняя версия от 49,99 долларов США.

Простота использования: 8/10

Сайт — https://www.acronis.com/en-us/products/disk-director-home/.

Среди лучших бесплатных менеджеров разделов для Windows 10 и других версий Acronis Disk Director — один из самых продвинутых инструментов с простым и удобным интерфейсом. Он предлагает все основные утилиты, которые вы ожидаете от программного обеспечения для управления дисками, такие как создание, объединение, разделение, изменение размера, форматирование разделов жесткого диска и многое другое.

Возможности Acronis Disk Director:

Перенесите свои файлы, ОС и приложения со старого диска на новый.

Поддерживает беспроблемное восстановление тома из потерянных или удаленных разделов.

Позволяет организовывать и настраивать разделы и структуру жесткого диска.

Разделяйте, изменяйте размер, конвертируйте и объединяйте тома в соответствии с вашими предпочтениями.

Легко создавать загрузочные носители .

Предварительный просмотр изменений, внесенных в раздел, перед применением.

Оптимизируйте пространство на жестком диске, чтобы максимально использовать возможности вашей системы.

Плюсы и минусы Тонны инструментов для изменения разделов. Мощный инструмент управления дисками. Функции клонирования твердых дисков и восстановления данных. Максимизируйте производительность системы за несколько кликов. Настройте жесткий диск и эффективно управляйте данными. Бесплатная пробная версия доступна с ограниченными функциями.

Вердикт: рассмотрите это лучшее программное обеспечение для создания разделов, если вы хотите оптимизировать использование диска и быстро защитить файлы.

Free Partition Manager by Tenorshare

Совместимость: Windows 11, 10/8.1/8/7/Vista/XP

Цена: Бесплатный менеджер дисков

Простота использования: 9/10

Сайт — https://www.tenorshare.com/products/partition-manager.html.

Следующей в нашем списке лучших бесплатных программ для создания разделов диска для Windows 11 и более ранних версий является Tenorshare Partition Manager. Это, безусловно, обеспечивает легкий способ получить полный контроль над вашим жестким диском и связанными разделами. Он, вероятно, имеет почти все основные функции, которые вы бы искали в идеальном менеджере разделов для ПК. Некоторые из наиболее важных из них перечислены ниже:

Особенности Free Partition Manager от Tenorshare:

Создание и удаление разделов.

Клонирование и разделение разделов.

Легко изменяйте размер разделов Windows.

Отформатируйте разделы в файловой системе NTFS/FAT32/FAT16/FAT12/EXT/HFS.

Поддерживает преобразование между FAT, NTFS, EXT, HFS и так далее.

Позволяет конвертировать MBR в GPT-диск и наоборот.

Измените свойства раздела, такие как буква драйвера, метка тома путей и т. д.

Безупречная поддержка внешних жестких дисков , USB-накопителей и многого другого.

Плюсы и минусы Быстрая и простая установка и настройка. Поддержка почти всех файловых систем. Возможность отменить и отменить изменения. Раздел справки, чтобы узнать все об инструменте. Пользовательский интерфейс выглядит немного устаревшим. Нечастые обновления.

Вердикт: Широкая совместимость, охватывающая потребности пользователя, с различными вариантами ОС, съемных носителей и файловой системы.

NIUBI Partition Editor Free Edition

Совместимость: Windows 11, 10, 8, 7, Vista и XP .

Цена: бесплатный инструмент для создания разделов, версия Pro от 39 долларов.

Простота использования: 8/10

Сайт — https://www.hdd-tool.com/index.html.

NIUIBI Partition Editor — бесплатная утилита для управления разделами без встроенной рекламы или плагинов. Используя программу порционирования, вы можете сжимать, расширять, перемещать и объединять разделы, чтобы оптимизировать дисковое пространство и наслаждаться повышенной скоростью ПК и общей производительностью. Помимо этого, он имеет десятки функций, которые делают его одним из лучших программ для управления дисками.

Особенности бесплатной версии NIUBI Partition Editor:

Возможность исправления ошибок файловой системы.

Создайте или удалите раздел.

Скрыть/показать и отформатировать раздел.

Проверьте наличие битых секторов.

Отметьте раздел — Активный или Неактивный.

Поддерживает дефрагментацию разделов для повышения производительности компьютера.

Позволяет копировать разделы диска и переносить ваши драгоценные файлы и ОС.

Преобразуйте MBR в GPT, логический раздел в основной, NTFS в FAT32 без потери данных.

Плюсы и минусы Универсальный набор инструментов для оптимизации и управления ПК и серверами. Позволяет работать в виртуальном режиме. Перемещает разделы на 30-200% быстрее, чем другие инструменты. Портативная версия доступна. Поддерживаются все типы аппаратных RAID-массивов и USB-накопителей. Плохая поддержка клиентов.

Вердикт: благодаря регулярным обновлениям, распространяемым для всех выпусков Partition Management Edition, разработчики постоянно работают над улучшением взаимодействия с пользователем.

Какое программное обеспечение для управления разделами диска является лучшим?

Как вы можете видеть из вышеупомянутого списка лучших приложений для работы с разделами для Windows, существует широкий спектр инструментов для создания, управления и управления разделами жесткого диска. Большинство программ предлагают аналогичные функции в бесплатных версиях, а в платных есть дополнительные навороты. В первую очередь мы сосредоточились на бесплатном программном обеспечении для создания разделов диска, поскольку оно удовлетворит потребности и требования большинства пользователей. Если вам нужны более продвинутые функции, вы, безусловно, можете переключиться на соответствующие версии Pro Edition.

Эти менеджеры разделов гарантируют, что вы не потеряете файлы при работе с ними. Тем не менее, всегда рекомендуется иметь резервную копию , прежде чем что-либо делать. Мы используем AOMEI Partition Assistant SE уже довольно давно, и он отлично справляется со своей задачей.