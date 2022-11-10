Защита системы (если она включена) — это функция, которая позволяет вам выполнять восстановление системы, которое возвращает ваш компьютер к более раннему моменту времени, называемому точкой восстановления системы. Это может быть удобно, если ваш компьютер не работает должным образом и вы недавно установили приложение, драйвер или обновление.

Как создать точку восстановления системы в Windows 10

Каждая точка восстановления содержит необходимую информацию, необходимую для восстановления системы до выбранного состояния. Точки восстановления создаются автоматически при установке нового приложения, драйвера или обновления Windows, а также вручную. Восстановление не повлияет на ваши личные файлы в папке %UserProfile%, но удалит приложения, драйверы и обновления, установленные после создания точки восстановления.

Вы должны войти в систему как администратор, чтобы иметь возможность создать точку восстановления. Когда вы создаете точку восстановления, она актуальна для всех дисков, для которых включена защита системы. Если у вас Windows загрузилась в безопасном режиме, то вы не сможете создать точку восстановления. Точки восстановления не предназначены для замены резервных копий и образов системы. Вместо этого это всего лишь дополнительный метод восстановления, который можно использовать по мере необходимости. Обязательно всегда сохраняйте обновленные резервные копии и образы системы, чтобы быть в безопасности. Точки восстановления сохраняются до тех пор, пока не будут заполнены резервы дискового пространства для восстановления системы. При последующем создании новых точек восстановления старые автоматически удаляются. Если вы отключите защиту системы на диске, все точки восстановления будут удалены с этого диска. Когда вы получаете новое большое или функциональное обновление для Windows 10, все точки восстановления будут автоматически удалены в процессе обновления, поскольку старые точки восстановления будут несовместимы с новым Центром обновления Windows.

По умолчанию вы сможете создавать точку восстановления системы только один раз каждые 1440 минут (24 часа), используя этот параметр, если только вы не измените параметр DWORD SystemRestorePointCreationFrequency на желаемую частоту. 0 минут позволит вам всегда иметь возможность создать точку восстановления системы без каких-либо ограничений по времени.

Вручную в панели управления

Откройте панель управления, нажмите «Система» и перейдите к шагу 3 ниже. ИЛИ Откройте панель управления, щелкните «Восстановление», щелкните «Настроить восстановление системы» и перейдите к шагу 4 ниже. (см. скриншот ниже) Нажмите «Защита системы» с левой стороны.

Начиная с Windows 10 build 20161, вам нужно будет нажать нажать на «Защита системы». Убедитесь, что защита системы включена для всех дисков, которые вы хотите включить в точку восстановления. Когда будете готовы создать точку восстановления, нажмите «Создать». Введите описание, которое поможет вам идентифицировать точку восстановления. Текущая дата и время добавляются автоматически. Нажмите «Создать», когда закончите. Защита системы Windows теперь создаст точку восстановления. После успешного создания нажмите Закрыть.

Вручную в PowerShell

Откройте PowerShell с правами администратора. Введите приведенную ниже команду в PowerShell и нажмите Enter.

Checkpoint-Computer -Description " Your Description " -RestorePointType " Type "

Замените свое описание в приведенной выше команде любым описанием (например, «MyRestorePoint»), которое вы хотите для точки восстановления системы. Замените введенную выше команду параметром из приведенной ниже таблицы, который лучше всего определяет тип точки восстановления.

Параметр для использования в команде Тип APPLICATION_INSTALL Установить APPLICATION_UNINSTALL Удалить DEVICE_DRIVER_INSTALL Установить MODIFY_SETTINGS Система

Вручную в командной строке

Откройте командную строку с правами администратора. Введите приведенную ниже команду в командной строке и нажмите Enter.

wmic /Namespace:\\root\default Path SystemRestore Call CreateRestorePoint " Your Description ", 100, 12

Замените свое описание в приведенной выше команде любым описанием (например, «MyRestorePoint»), которое вы хотите для точки восстановления системы.

Автоматически при запуске Windows 10

Если вы еще этого не сделали, вам нужно будет изменить значение DWORD SystemRestorePointCreationFrequency на 0 в редакторе реестра, чтобы эта задача работала правильно.

Нажмите клавиши Win + R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить», введите taskschd.msc и нажмите «ОК», чтобы открыть планировщик заданий. Щелкните Библиотеку планировщика заданий на левой панели Планировщика заданий и Создать задачу на правой панели Действия. В мастере создания задачи: Нажмите на вкладке Общие. Введите имя (например, «Создавать точку восстановления при запуске»), которое вы хотите использовать для этой задачи. Выберите (точка) Run независимо от того, вошел ли пользователь в систему или нет. Установите флажок Запускать с правами администратора. Выберите Windows 10 в раскрывающемся меню «Настроить для». Нажмите на вкладку «Триггеры» и нажмите на кнопку «Создать». Выберите «При запуске» в раскрывающемся меню «Начать задачу» и нажмите «ОК». Нажмите на вкладку «Действия» и нажмите кнопку «Создать». В мастере создания нового действия: Выберите «Запустить программу» в раскрывающемся меню «Действие». Введите powershell.exe в поле Программа/скрипт. Скопируйте и вставьте приведенную ниже команду в поле Добавить аргументы.

-ExecutionPolicy Bypass -Command "Checkpoint-Computer -Description \"Automatic Restore Point\" -RestorePointType \"MODIFY_SETTINGS\"" Нажмите OK. Нажмите на вкладку «Условия», снимите флажок «Запускать задачу, только если компьютер подключен к сети переменного тока» и нажмите «ОК». Введите пароль своей учетной записи и нажмите OK. Теперь вы увидите эту новую задачу (например, «Создать точку восстановления при запуске») в списке в библиотеке планировщика заданий. Новая точка восстановления с именем Automatic Restore Point теперь будет автоматически создаваться при каждом запуске.

Если вы захотите удалить эту задачу в будущем, щелкните ее правой кнопкой мыши (например, «Создать точку восстановления при запуске»), нажмите «Удалить» и потом «Да» для подтверждения.

Автоматически по расписанию

Если вы еще этого не сделали, вам нужно будет изменить значение DWORD SystemRestorePointCreationFrequency на 0 в редакторе реестра, чтобы эта задача работала правильно.

Нажмите клавиши Win + R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить», введите taskschd.msc в «Выполнить» и нажмите «ОК», чтобы открыть планировщик заданий. Щелкните Библиотеки планировщика заданий на левой панели Планировщика заданий и затем Создать задачу на правой панели Действия. В мастере создания задачи: Нажмите на вкладку Общие. Введите имя (например, «Создать точку восстановления по расписанию»), которое вы хотите использовать для этой задачи. Выберите (точка) Run независимо от того, вошел ли пользователь в систему или нет. Установите флажок Запускать с правами администратора. Выберите Windows 10 в раскрывающемся меню «Настроить для». Нажмите на вкладку «Триггеры» и на кнопку «Создать». Выберите «По расписанию» в раскрывающемся меню «Начать задачу», выберите нужное расписание «Ежедневно», «Еженедельно» или «Ежемесячно», заполните нужные параметры для расписания и нажмите «ОК». Нажмите на вкладку «Действия» и кнопку «Создать». В мастере создания нового действия: Выберите «Запустить программу» в раскрывающемся меню «Действие». Введите powershell.exe в поле Программа/скрипт. Скопируйте и вставьте приведенную ниже команду в поле Добавить аргументы.

-ExecutionPolicy Bypass -Command "Checkpoint-Computer -Description \"Automatic Restore Point\" -RestorePointType \"MODIFY_SETTINGS\"" Нажмите OK. Нажмите на вкладку «Условия» и снимите флажок «Запускать задачу, только если компьютер подключен к сети переменного тока». Нажмите на вкладку «Настройки» и установите флажок «Выполнить задачу как можно скорее после пропуска запланированного запуска» и нажмите «ОК». Введите пароль своей учетной записи и нажмите OK. Теперь вы увидите эту новую задачу (например, «Создать точку восстановления по расписанию») в списке в библиотеке планировщика заданий. Новая точка восстановления с именем Automatic Restore Point теперь будет автоматически создана по заданному вами расписанию.

Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по этой задаче (например, «Создать точку восстановления по расписанию»), нажать «Удалить» и затем «Да», чтобы утвердить удаление этой задачи и больше не создавать точку восстановления по расписанию автоматически.

Где хранятся точки восстановления Windows 10

Точки восстановления хранятся в скрытой защищенной папке OS System Volume Information в корневом каталоге каждого диска, на котором включена защита системы.

Как просмотреть список всех доступных точек восстановления системы в Windows 10

Вам нужно будет войти в систему как администратор, чтобы увидеть доступные точки восстановления.

В защите системы

Нажмите клавиши Win + R, чтобы открыть «Выполнить», введите rstrui и нажмите «ОК», чтобы открыть «Восстановление системы». Если вы еще никогда не выполняли восстановление системы, нажмите «Далее». Если вы ранее выполняли восстановление системы, выберите (точка) «Выбрать другую точку восстановления» и нажмите «Далее». Все текущие точки восстановления теперь будут перечислены с датой и временем создания, описанием и типом точки восстановления для каждой.

Вы можете установить флажок Показать больше точек восстановления (если доступно) в левом нижнем углу, чтобы увидеть любые старые точки восстановления, которые в настоящее время не перечислены. Вы можете нажать на кнопку «Сканировать на наличие уязвимых программ», чтобы увидеть, какие установленные программы будут затронуты текущей выбранной точкой восстановления. Закончив просмотр точек восстановления, вы можете нажать кнопку «Отмена» или закрыть окно «Восстановление системы».

В командной строке

Откройте командную строку с правами администратора. Введите приведенную ниже команду, которую вы хотите использовать, в командной строке и нажмите Enter.

В нем будут перечислены все точки восстановления на всех или определенных дисках. Вы увидите букву тома и идентификационный номер для каждого из них.Список всех доступных точек восстановления для всех дисков — vssadmin list shadows ИЛИСписок всех доступных точек восстановления для определенного диска — vssadmin list shadows /For=<drive letter>: Замените <букву диска> в приведенной выше команде фактической буквой диска (например, «C») диска, на котором сохранены точки восстановления, список которых вы хотите просмотреть. Например: vssadmin list shadows /For=C:

В PowerShell

Откройте PowerShell с правами администратора. Скопируйте и вставьте приведенную ниже команду, которую вы хотите использовать, в PowerShell и нажмите Enter.Вывести список всех доступных точек восстановления для всех дисков — Get-ComputerRestorePoint | Format-Table -AutoSize ИЛИВывести список всех доступных точек восстановления для всех дисков с более подробной информацией — Get-ComputerRestorePoint | Format-List

Как удалить точки восстановления на Windows 10

Вы должны войти в систему как администратор, чтобы иметь возможность удалить точку восстановления системы.

Как удалить все точки восстановления системы в настройках защиты системы

Откройте меню Win + X, нажмите Система и перейдите к шагу 4 ИЛИ Откройте панель управления, нажмите «Система» и перейдите к шагу 4 ИЛИ Откройте панель управления, щелкните «Восстановление», щелкните ссылку «Настроить восстановление системы» и перейдите к шагу 5 ниже. Нажмите «Защита системы» с левой стороны.

Начиная с Windows 10 build 20161, вам нужно будет нажать на ссылку «Защита системы». В разделе «Параметры защиты» выберите диск (например, C:), с которого вы хотите удалить все точки восстановления, и нажмите кнопку «Настроить». Нажмите Удалить. Нажмите «Продолжить» для подтверждения. Нажмите «Закрыть», когда закончите. Вы заметите, что текущее использование выбранного диска теперь равно 0 байт.

Как удалить все точки восстановления системы, кроме самой последней, в очистке диска

Откройте очистку диска в Windows 10. Нажмите «Очистить системные файлы», чтобы повысить права (Запуск от имени администратора) «Очистка диска». Повторите шаг 2 и вернитесь. Нажмите на вкладку «Дополнительные параметры» и затем на кнопку «Очистить» в разделе «Восстановление системы и теневые копии». Нажмите Удалить для подтверждения. Нажмите «Удалить файлы» для подтверждения. Очистка диска теперь удалит выбранные элементы и закроется по завершении.

Как удалить все или определенные точки восстановления системы в командной строке

Откройте командную строку с правами администратора. Скопируйте и вставьте команду vssadmin list shadows в командную строку и нажмите Enter.

В списке будут перечислены все точки восстановления на всех дисках. Вы увидите букву тома и идентификационный номер точки восстановления для каждого из них. Эта информация понадобится вам для следующих шагов. Выполните шаг 4 (все), шаг 5 (все на диске), шаг 6 (самый старый на диске) или шаг 7 (выбранную) ниже. Чтобы удалить все точки восстановления на всех дисках: Скопируйте и вставьте приведенную ниже команду, которую вы хотите использовать, в командную строку с правами администратора, нажмите Enter и перейдите к шагу 8 ниже.

vssadmin delete shadows /all Чтобы удалить все точки восстановления на определенном диске: Скопируйте и вставьте приведенную ниже команду, которую вы хотите использовать, в командную строку с правами администратора, нажмите Enter и перейдите к шагу 8 ниже.

vssadmin delete shadows /For=(drive letter): /all /quiet

Замените (букву диска) в приведенных выше командах на нужную букву диска. Он будет указан как Исходный том: ( x : ) из шага 2 выше.

Например: vssadmin delete shadows /For=C: /all /quiet Чтобы удалить самую старую точку восстановления на определенном диске: Скопируйте и вставьте приведенную ниже команду, которую вы хотите использовать, в командную строку с правами администратора, нажмите Enter и перейдите к шагу 8 ниже.

vssadmin delete shadows /For=(drive letter): /oldest /quiet

Замените (букву диска) в приведенных выше командах на нужную букву диска. Он будет указан как Исходный том: ( x : ) из шага 2 выше.

Например: vssadmin delete shadows /For=C: /oldest /quiet Чтобы удалить конкретную точку восстановления с помощью идентификатора: Скопируйте и вставьте приведенную ниже команду, которую вы хотите использовать, в командную строку с правами администратора, нажмите Enter и перейдите к шагу 8 ниже.

vssadmin delete shadows /Shadow={Shadow Copy ID}

Замените идентификатор в приведенных выше командах фактическим номером идентификатора точки восстановления, которую вы хотите удалить на шаге 2 выше.

Например: vssadmin delete shadows /Shadow={3e351030-9ebd-428c-9ff3-86dca40a7f96}

Удаление отдельных точек восстановления системы в CCleaner

Скачайте и установите бесплатную программу CCleaner. Откройте CCleaner. Нажмите «Инструменты» с левой стороны и «Восстановление системы» в меню. Выберите одну или несколько перечисленных точек восстановления, которые вы хотите удалить, и нажмите Удалить.

Вы можете нажать и удерживать клавишу CTRL и щелкнуть на точки восстановления, чтобы иметь возможность выбрать более одной случайным образом. Нажмите OK для подтверждения.