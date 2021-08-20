Не работают наушники на компьютере Windows 10

Как раз когда вы собирались сыграть свою любимую музыку, вы поняли, что ваши наушники не работают. Если у вас возникли проблемы с их работой, продолжайте читать эту статью, и вы узнаете возможные решения, почему наушники не работают в Windows 10.

Существуют различные возможные причины, по которым ваши наушники не работают в Windows 10. Вы всегда можете попробовать устранить неполадки, чтобы определить причину вашей проблемы.

HD-звук через AC97

HD Audio и AC97 представляют собой два звуковых стандарта Intel на многих компьютерах. HD Audio был фактически произведен, чтобы заменить AC97, и он имеет улучшенные характеристики. Несмотря на то, что они могут выглядеть одинаково, они не являются взаимозаменяемыми.

Например, если вы подключите разъем AC97 к материнской плате HDA, звук не будет выводиться, поэтому ваши наушники не будут работать. Поскольку они не взаимозаменяемы, некоторые производители материнских плат позволяют выбирать между ними.

Как узнать, какой из них использовать? Это зависит от вашего случая. Прежде всего, следует промаркировать правильный разъем. Если это не так, попробуйте сначала подключить аудиоразъем HD, так как это, вероятно, причина того, что ваши наушники не работают.

Предполагая, что с вашим оборудованием все в порядке, вот шаги, которые вы должны выполнить, чтобы выбрать HD-звук вместо AC97 в вашей Windows 10:

Откройте меню «Пуск». Найдите «Realtek HD Audio Manager» (он должен быть установлен по умолчанию в Windows 10. Если вы этого не сделаете, обязательно установите его)

Открыть настройки» Убедитесь, что в разделе «Настройки разъема» выбрано «HD Audio». Изменить звуковой формат по умолчанию

Один из способов заставить наушники работать — это изменить звуковой формат по умолчанию в Windows 10. Вот как это можно сделать:

Откройте меню «Пуск». Начните вводить «Панель управления» и откройте ее. Коснитесь «Оборудование и звук». Коснитесь «Звук». Коснитесь «Наушники». Перейдите на вкладку «Дополнительно». Здесь вы увидите формат по умолчанию и ряд других вариантов на выбор.

Совет: каждый раз, когда вы меняете формат, нажимайте кнопку «Проверить». Сделав это, вы проверите, работают ли ваши наушники с другим форматом.

Обновите аудиодрайверы

Если ваши аудиодрайверы не обновлены, они, скорее всего, будут причиной того, что ваши наушники не работают. Вы можете обновить их, выполнив следующие действия:

Откройте меню «Пуск». Начните вводить «Диспетчер устройств» и откройте его. Дважды щелкните «Звуковые, видео и игровые контроллеры». Щелкните правой кнопкой мыши аудиодрайвер, который вы хотите обновить (скорее всего, это будет Realtek). Нажмите «Обновить драйвер». Нажмите «Автоматический поиск драйверов».

Выполнено! Вы успешно обновили свои аудиодрайверы. Если это было причиной того, что ваши наушники не работают, они должны работать сейчас.

Отключение обнаружения разъема на передней панели

Есть несколько способов отключить аудиоразъем на передней панели. В этом руководстве вы узнаете, как отключить его с помощью настроек звука и с помощью Realtek HD Audio Manager.

Если вы хотите отключить обнаружение разъема на передней панели с помощью настроек звука, выполните следующие действия:

Откройте меню «Пуск». Начните вводить «Настройки» и откройте его. Коснитесь «Система». Коснитесь «Звук». Нажмите «Свойства устройства». Нажмите «Отключить».

Если вы хотите отключить обнаружение разъема на передней панели с помощью Realtek HD Audio Manager, выполните следующие действия:

Во-первых, убедитесь, что приложение установлено на вашем Windows 10. Открыть приложение. Коснитесь значка гаечного ключа в правом нижнем углу («Настройки коннектора»). Вы увидите ползунок «Отключить определение разъема на передней панели». Нажмите здесь

Если вы хотите воспроизводить музыку на динамиках при подключенных наушниках или ваш компьютер завис в режиме наушников, вы можете просто отключить обнаружение, выполнив шаги, описанные выше.

Подключите наушники и перезагрузите

Иногда в Windows 10 подключенные наушники работают только после перезагрузки компьютера. У этой проблемы есть несколько потенциальных причин, но наиболее частая из них заключается в том, что в качестве устройства по умолчанию используются динамики, а не наушники.

Вот как это исправить:

Подключите наушники Откройте меню «Пуск». Начните вводить «Панель управления». Коснитесь «Оборудование и звук». Коснитесь «Звук». Коснитесь своего наушника и нажмите «Установить по умолчанию». Отключите наушники. Коснитесь колонок и нажмите «Установить по умолчанию».

Теперь вы можете подключить наушники и использовать их, не перезагружая компьютер каждый раз.

Включить наушники и установить их как устройство по умолчанию

Одна из потенциальных причин того, что ваши наушники не работают, заключается в том, что они не включены и / или не установлены в качестве устройства по умолчанию на вашем компьютере.

Чтобы включить наушники, выполните следующие действия:

Откройте меню «Пуск». Начните вводить «Управление звуковыми устройствами». Здесь вы найдете список отключенных устройств. Если ваши наушники отключены, нажмите «Включить».

Если вы хотите установить наушники в качестве устройства по умолчанию, выполните следующие действия:

Откройте меню «Пуск». Начните вводить «Настройки звука». В разделе «Выберите устройство вывода» выберите наушники.

Проверьте, связана ли проблема с программным или аппаратным обеспечением

Чтобы определить причину неисправных наушников, лучше всего начать с подтверждения того, связаны ли проблемы с программным или аппаратным обеспечением. Есть несколько способов это проверить. Прежде всего, убедитесь, что ваши наушники работают нормально. Попробуйте, подключив их к другому компьютеру или телефону. Если они все еще не работают, это означает, что проблема не в компьютере.

Также не забудьте проверить порт. Вы можете сделать это, подключив наушники к другому порту на том же компьютере. Если они работают, это означает, что один из ваших портов не работает должным образом.

Убедившись, что проблема не связана с оборудованием, вы можете быть уверены, что что-то на вашем компьютере вызывает проблему.

Дополнительные ответы на часто задаваемые вопросы

Почему Bluetooth не отображается на моем компьютере с Windows 10?

Когда Bluetooth активирован в вашей Windows 10, на панели задач появится небольшой значок. Несмотря на то, что случайно удалить этот значок очень легко, вернуть его не так-то просто.

Если вы хотите добавить значок Bluetooth обратно на панель задач, выполните следующие действия:

Откройте меню «Пуск». Начните вводить «Настройки». Нажмите «Bluetooth и другие устройства». Нажмите «Дополнительные параметры Bluetooth». Убедитесь, что рядом с надписью «Показывать значок Bluetooth в области уведомлений» стоит галочка.

Почему Bluetooth не работает в Windows 10?

На вашем компьютере может быть несколько возможных причин, по которым Bluetooth не работает. Прежде всего, убедитесь, что ваш Bluetooth включен. Вы можете сделать это, выполнив следующие действия:

Откройте меню «Пуск». Начните вводить «Настройки» и откройте его. Нажмите «Настройки Bluetooth и других устройств». Включите Bluetooth.

Также необходимо проверить несколько вещей, чтобы убедиться, что Bluetooth работает правильно.

Отключите режим полета на своем компьютере:

Откройте меню «Пуск». Начните вводить «Настройки». Нажмите «Сеть и Интернет». Отключите режим полета.

Вы также можете попробовать удалить добавленное устройство Bluetooth и добавить его снова:

Откройте меню «Пуск». Начните вводить «Настройки». Нажмите «Настройки Bluetooth и других устройств». Выберите устройство, которое хотите удалить.

Почему мои динамики не работают в Windows 10?

Некоторые вещи могут привести к тому, что ваши динамики не будут работать.

Прежде всего, убедитесь, что ваши динамики включены и правильно подключены. Если динамики не работают, это может быть аппаратная проблема, поэтому обязательно проверьте все кабели.

Затем обязательно проверьте уровни громкости. Вот как это можно сделать:

Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика на панели задач (нижний правый угол). Нажмите «Открыть микшер громкости». Убедитесь, что громкость увеличена.

Если ваши динамики не работают, убедитесь, что вы проверили, не были ли они отключены. Вот как это можно сделать:

Откройте меню «Пуск». Начните вводить «Панель управления» и откройте ее. Нажмите «Оборудование и звук». Нажмите «Звук». Щелкните правой кнопкой мыши пустую область, чтобы убедиться, что у вас есть галочки рядом с «Показать отключенные устройства» и «Показать отключенные устройства» — ваши динамики появятся в списке, если они были отключены. Нажмите «Включить».

Если вы недавно обновили свою систему, вам может потребоваться обновить аудиодрайвер:

Откройте меню «Пуск». Начните вводить «Диспетчер устройств» и откройте его. Дважды щелкните «Звуковые, видео и игровые устройства». Щелкните правой кнопкой мыши аудиодрайвер, который вы хотите обновить (скорее всего, это будет Realtek). Нажмите «Обновить драйвер». Нажмите «Автоматический поиск драйверов».

Если к компьютеру подключены и наушники, и динамики, в качестве устройства вывода могут быть выбраны наушники, что приведет к неработоспособности динамиков.

Убедитесь, что ваши динамики настроены в качестве устройства вывода, вот как вы можете это сделать:

Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика на панели задач (нижний правый угол). Нажмите «Открыть настройки звука». Убедитесь, что в разделе «Выберите устройство вывода» вы выбрали «Динамики».

Теперь вы узнали больше о различных причинах, по которым наушники не работают в Windows 10, и возможных решениях. Мы знаем, как это может быть неприятно. Итак, если вы хотите узнать, как решить эту проблему, обязательно следуйте нашему пошаговому руководству, и вы вернетесь к прослушиванию любимой музыки в кратчайшие сроки.