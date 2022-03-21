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Ошибка Windows 0x80040154 при открытии приложений: как исправить

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Содержание
  1. Средство устранения неполадок магазина Microsoft
  2. Сброс Microsoft Store
  3. Удалить файлы в хранилище данных
  4. Обновление Windows
  5. Переименовать папку сообщений
  6. Использовать DISM

В результате не существует единого решения, которое было бы применимо ко всем, кого это коснулось. Ошибка обычно вызвана , среди прочего , ошибками, поврежденными файлами cookie и кэшами или поврежденными файлами. Мы рассмотрели проблему и предложили несколько идей, которые могут быть вам полезны.

Средство устранения неполадок магазина Microsoft

Мы настоятельно рекомендуем использовать встроенное средство устранения неполадок при решении проблем с приложениями Магазина Windows — они просты в использовании и иногда могут помочь вам исправить ошибку 0x80040154 при попытке запуска приложений.

  1. В поиске Windows введите устранение неполадок и нажмите Enter.
  2. Выберите Дополнительные средства устранения неполадок на правой панели окна. Ошибка Windows 0x80040154 при открытии приложений: как исправить
  3. Выберите Приложения Магазина Windows после прокрутки немного вниз.
  4. Нажмите кнопку «Запустить средство устранения неполадок», чтобы проверить наличие проблем. Ошибка Windows 0x80040154 при открытии приложений: как исправить
  5. Дождитесь завершения сканирования и применения исправлений.

Сброс Microsoft Store

Если метод устранения неполадок не помог, попробуйте перезагрузить Магазин, выполнив следующие действия:

  1. Используя сочетание клавиш Win + R, откройте «Выполнить».
  2. Введите команду wsreset.exe , а затем нажмите клавишу Enter. Ошибка Windows 0x80040154 при открытии приложений: как исправить
  3. После того, как вы закончите, подождите несколько минут, а затем перезагрузите компьютер.
  4. Теперь нажмите Win + S, чтобы открыть окно поиска, и введите Microsoft Store.

Удалить файлы в хранилище данных

В Windows 10 папка DataStore содержит временные файлы и файлы журнала, связанные с обновлениями Windows и историей обновлений. Удалите содержимое папки, выполнив следующие действия:

  1. Используя Win + E, откройте проводник и вставьте следующий путь: %windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  2. Нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Ошибка Windows 0x80040154 при открытии приложений: как исправить
  3. Выберите и удалите все файлы и папки в папке DataStore.

Обновление Windows

Сообщается, что некоторые люди, столкнувшиеся с этой проблемой, используют устаревшие версии ОС. В результате дважды проверьте, установлены ли все обновления Windows.

  1. В поле поиска Windows введите «Обновления» и нажмите «Ввод». Ошибка Windows 0x80040154 при открытии приложений: как исправить
  2. Нажмите «Проверить наличие обновлений» в новом окне. Ошибка Windows 0x80040154 при открытии приложений: как исправить
  3. Дождитесь установки обновлений
  4. Убедитесь, что вы также установили все необязательные обновления.
  5. Перезагрузите компьютер.

     

Переименовать папку сообщений

По словам нескольких клиентов, переименование папки Comms через проводник в папке AppData помогло решить проблему.

  1. Чтобы открыть проводник, нажмите Win + E.
  2. В верхней части страницы щелкните вкладку «Вид».
  3. Установите флажок «Скрытые элементы».
  4. Далее перейдите по следующему адресу:C:\\Users\\Username\\AppData\\Local\

    Ошибка Windows 0x80040154 при открытии приложений: как исправить

  5. Переименуйте папку Comms, щелкнув ее правой кнопкой мыши.
  6. После этого переименуйте его в Comms.old и перезагрузите компьютер.

     

Использовать DISM

  1. В поле поиска Windows введите cmd.
  2. Выберите «Запуск от имени администратора » в контекстном меню, когда вы щелкните правой кнопкой мыши командную строку. Ошибка Windows 0x80040154 при открытии приложений: как исправить
  3. Нажмите «Да», когда появится всплывающее окно «Контроль учетных записей».
  4. Нажмите Enter после ввода следующей команды:

    sfc /scannow

  5. После завершения сканирования SFC используйте приведенные ниже команды, нажимая Enter после каждой:

    DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

    DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth

    DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

    Ошибка Windows 0x80040154 при открытии приложений: как исправить

Вышеуказанные методы помогут вам легко и быстро исправить ошибку Windows 0x80040154. Вы можете сначала попробовать использовать Advanced System Optimizer и запустить сканирование, чтобы обнаружить и очистить все нежелательные файлы, которые могут устранить засорение вашего ПК. Этот метод автоматически решил многие проблемы.

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