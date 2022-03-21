Ошибка Windows 0x80040154 при открытии приложений: как исправить

В результате не существует единого решения, которое было бы применимо ко всем, кого это коснулось. Ошибка обычно вызвана , среди прочего , ошибками, поврежденными файлами cookie и кэшами или поврежденными файлами. Мы рассмотрели проблему и предложили несколько идей, которые могут быть вам полезны.
Средство устранения неполадок магазина Microsoft
Мы настоятельно рекомендуем использовать встроенное средство устранения неполадок при решении проблем с приложениями Магазина Windows — они просты в использовании и иногда могут помочь вам исправить ошибку 0x80040154 при попытке запуска приложений.
- В поиске Windows введите устранение неполадок и нажмите Enter.
- Выберите Дополнительные средства устранения неполадок на правой панели окна.
- Выберите Приложения Магазина Windows после прокрутки немного вниз.
- Нажмите кнопку «Запустить средство устранения неполадок», чтобы проверить наличие проблем.
- Дождитесь завершения сканирования и применения исправлений.
Сброс Microsoft Store
Если метод устранения неполадок не помог, попробуйте перезагрузить Магазин, выполнив следующие действия:
- Используя сочетание клавиш Win + R, откройте «Выполнить».
- Введите команду wsreset.exe , а затем нажмите клавишу Enter.
- После того, как вы закончите, подождите несколько минут, а затем перезагрузите компьютер.
- Теперь нажмите Win + S, чтобы открыть окно поиска, и введите Microsoft Store.
Удалить файлы в хранилище данных
В Windows 10 папка DataStore содержит временные файлы и файлы журнала, связанные с обновлениями Windows и историей обновлений. Удалите содержимое папки, выполнив следующие действия:
- Используя Win + E, откройте проводник и вставьте следующий путь: %windir%\SoftwareDistribution\DataStore
- Нажмите клавишу Enter на клавиатуре.
- Выберите и удалите все файлы и папки в папке DataStore.
Обновление Windows
Сообщается, что некоторые люди, столкнувшиеся с этой проблемой, используют устаревшие версии ОС. В результате дважды проверьте, установлены ли все обновления Windows.
- В поле поиска Windows введите «Обновления» и нажмите «Ввод».
- Нажмите «Проверить наличие обновлений» в новом окне.
- Дождитесь установки обновлений
- Убедитесь, что вы также установили все необязательные обновления.
- Перезагрузите компьютер.
Переименовать папку сообщений
По словам нескольких клиентов, переименование папки Comms через проводник в папке AppData помогло решить проблему.
- Чтобы открыть проводник, нажмите Win + E.
- В верхней части страницы щелкните вкладку «Вид».
- Установите флажок «Скрытые элементы».
- Далее перейдите по следующему адресу:C:\\Users\\Username\\AppData\\Local\
- Переименуйте папку Comms, щелкнув ее правой кнопкой мыши.
- После этого переименуйте его в Comms.old и перезагрузите компьютер.
Использовать DISM
- В поле поиска Windows введите cmd.
- Выберите «Запуск от имени администратора » в контекстном меню, когда вы щелкните правой кнопкой мыши командную строку.
- Нажмите «Да», когда появится всплывающее окно «Контроль учетных записей».
- Нажмите Enter после ввода следующей команды:
sfc /scannow
- После завершения сканирования SFC используйте приведенные ниже команды, нажимая Enter после каждой:
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Вышеуказанные методы помогут вам легко и быстро исправить ошибку Windows 0x80040154. Вы можете сначала попробовать использовать Advanced System Optimizer и запустить сканирование, чтобы обнаружить и очистить все нежелательные файлы, которые могут устранить засорение вашего ПК. Этот метод автоматически решил многие проблемы.