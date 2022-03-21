Ошибка Windows 0x80040154 при открытии приложений: как исправить

В результате не существует единого решения, которое было бы применимо ко всем, кого это коснулось. Ошибка обычно вызвана , среди прочего , ошибками, поврежденными файлами cookie и кэшами или поврежденными файлами. Мы рассмотрели проблему и предложили несколько идей, которые могут быть вам полезны.

Средство устранения неполадок магазина Microsoft

Мы настоятельно рекомендуем использовать встроенное средство устранения неполадок при решении проблем с приложениями Магазина Windows — они просты в использовании и иногда могут помочь вам исправить ошибку 0x80040154 при попытке запуска приложений.

В поиске Windows введите устранение неполадок и нажмите Enter. Выберите Дополнительные средства устранения неполадок на правой панели окна. Выберите Приложения Магазина Windows после прокрутки немного вниз. Нажмите кнопку «Запустить средство устранения неполадок», чтобы проверить наличие проблем. Дождитесь завершения сканирования и применения исправлений.

Сброс Microsoft Store

Если метод устранения неполадок не помог, попробуйте перезагрузить Магазин, выполнив следующие действия:

Используя сочетание клавиш Win + R, откройте «Выполнить». Введите команду wsreset.exe , а затем нажмите клавишу Enter. После того, как вы закончите, подождите несколько минут, а затем перезагрузите компьютер. Теперь нажмите Win + S, чтобы открыть окно поиска, и введите Microsoft Store.

Удалить файлы в хранилище данных

В Windows 10 папка DataStore содержит временные файлы и файлы журнала, связанные с обновлениями Windows и историей обновлений. Удалите содержимое папки, выполнив следующие действия:

Используя Win + E, откройте проводник и вставьте следующий путь: %windir%\SoftwareDistribution\DataStore Нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Выберите и удалите все файлы и папки в папке DataStore.

Обновление Windows

Сообщается, что некоторые люди, столкнувшиеся с этой проблемой, используют устаревшие версии ОС. В результате дважды проверьте, установлены ли все обновления Windows.

В поле поиска Windows введите «Обновления» и нажмите «Ввод». Нажмите «Проверить наличие обновлений» в новом окне. Дождитесь установки обновлений Убедитесь, что вы также установили все необязательные обновления. Перезагрузите компьютер.

Переименовать папку сообщений

По словам нескольких клиентов, переименование папки Comms через проводник в папке AppData помогло решить проблему.

Чтобы открыть проводник, нажмите Win + E. В верхней части страницы щелкните вкладку «Вид». Установите флажок «Скрытые элементы». Далее перейдите по следующему адресу: C:\\Users\\Username\\AppData\\Local\ Переименуйте папку Comms, щелкнув ее правой кнопкой мыши. После этого переименуйте его в Comms.old и перезагрузите компьютер.

Использовать DISM

В поле поиска Windows введите cmd. Выберите «Запуск от имени администратора » в контекстном меню, когда вы щелкните правой кнопкой мыши командную строку. Нажмите «Да», когда появится всплывающее окно «Контроль учетных записей». Нажмите Enter после ввода следующей команды: sfc /scannow После завершения сканирования SFC используйте приведенные ниже команды, нажимая Enter после каждой: DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Вышеуказанные методы помогут вам легко и быстро исправить ошибку Windows 0x80040154. Вы можете сначала попробовать использовать Advanced System Optimizer и запустить сканирование, чтобы обнаружить и очистить все нежелательные файлы, которые могут устранить засорение вашего ПК. Этот метод автоматически решил многие проблемы.