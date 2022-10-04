Ошибка 0xc0000906 при запуске игры — как исправить

Многие пользователи сообщают об ошибке приложения 0xc0000906 при попытке запустить стороннее приложение на ПК с Windows. Хотя этот код ошибки запускается для нескольких приложений для некоторых пользователей, некоторые затронутые пользователи столкнулись с ошибкой только с несколькими выбранными программами или приложениями. Один из примеров сообщения об ошибке выглядит следующим образом:

FarCry4.exe — Ошибка приложения. Не удалось правильно запустить приложение (0xc0000906). Нажмите OK, чтобы закрыть приложение.

Что вызывает ошибку приложения 0xc0000906 в Windows?

Вот некоторые из возможных причин, которые могут вызвать ошибку приложения 0xc0000906 в Windows:

Эта ошибка, скорее всего, возникла из-за повреждения системных файлов, которые мешают файлам DLL, необходимым для запуска приложений. Если сценарий применим, вы можете попробовать использовать встроенные инструменты Windows, включая SFC и DISM, чтобы исправить повреждение системы.

Это может быть вызвано проблемами совместимости, особенно если вы пытаетесь запустить старое приложение. Попробуйте запустить приложение в режиме совместимости, чтобы исправить ошибку.

Если вы используете сверхзащитный антивирус, он может помешать и заблокировать приложение. Если сценарий применим, отключите антивирус, чтобы решить проблему.

Ошибка также может быть вызвана неправильной установкой самого программного обеспечения. Если это так, вы можете попробовать переустановить программное обеспечение, чтобы решить проблему.

Эта ошибка также может быть результатом каких-либо недавних изменений, которые вы внесли в систему. Это может быть установка проблемного стороннего приложения или обновление драйвера. В этом случае вы можете откатить свой компьютер до предыдущего состояния, используя Восстановление системы, чтобы решить эту проблему.

Как исправить ошибку приложения 0xc0000906 в Windows 11/10

Вот способы исправления ошибки приложения 0xc0000906 в Windows 11/10:

Запустите сканирование SFC и DISM

Код ошибки 0xc0000906 часто возникает, когда вы имеете дело с повреждением системного файла. Если сценарий применим, вы можете попробовать просканировать свой компьютер на наличие поврежденных или отсутствующих системных файлов, а затем исправить их. Самый эффективный способ сделать это — использовать встроенные в Windows утилиты под названием «Проверка системных файлов» (SFC) и « Управление развертыванием образов и обслуживанием » (DISM). Вы можете попробовать запустить сканирование SFC и DISM, чтобы исправить повреждение системных файлов и восстановить работоспособное состояние вашей системы.

Вот как запустить сканирование:

Во-первых, запустите командную строку с правами администратора.

Теперь введите приведенную ниже команду, чтобы выполнить сканирование SFC, и нажмите Enter:

sfc/scannow

Когда сканирование SFC будет завершено, введите следующие команды одну за другой, чтобы запустить сканирование DISM:

Dism.exe/онлайн/cleanup-image/restorehealth

Dism.exe/онлайн/cleanup-image/scanhealth

Сканирование займет 10-15 минут, так что наберитесь терпения. После завершения сканирования перезагрузите компьютер и посмотрите, исправлена ​​ли ошибка.

Если этот метод не помогает устранить ошибку, перейдите к следующему потенциальному исправлению, чтобы избавиться от ошибки.

Отключите стороннее антивирусное программное обеспечение

Если вы используете сверхзащитный сторонний антивирусный пакет на своем ПК с Windows, есть вероятность, что он мог заблокировать или удалить файлы или процессы, связанные с программным обеспечением. В результате вы можете получить сообщение об ошибке приложения 0xc0000906. Итак, вы можете попробовать отключить антивирус и посмотреть, исправлена ​​​​ошибка или нет.

Если вы можете исправить ошибку, отключив антивирус, вы можете быть уверены, что основным виновником является ваш антивирус. Чтобы решить эту проблему, добавьте соответствующее программное обеспечение в список исключений/исключений/белых списков вашего антивируса. Это гарантирует, что ваш антивирус не заблокирует программное обеспечение.

Запустите приложение в режиме совместимости с правами администратора

Если вы по-прежнему получаете ту же ошибку, есть вероятность, что вы имеете дело с проблемами совместимости, особенно со старым программным обеспечением. Если сценарий применим, вы можете попробовать запустить приложение в режиме совместимости и от имени администратора и посмотреть, исправит ли оно ошибку для вас. Вот шаги, чтобы сделать это:

Во-первых, перейдите к исполняемому файлу программного обеспечения, который вызывает ошибку приложения 0xc0000906, и щелкните его правой кнопкой мыши. В контекстном меню выберите пункт « Свойства ». Теперь в окне «Свойства» перейдите на вкладку «Совместимость». Затем включите параметр « Запустить эту программу в режиме совместимости» , а затем выберите более раннюю версию Windows для запуска программы. Вы можете поэкспериментировать с версией, чтобы увидеть, какая из них работает для вас. После этого установите флажок « Запустить эту программу от имени администратора » в разделе «Настройки». Наконец, нажмите кнопку «Применить», а затем нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить изменения.

Теперь вы можете попробовать запустить программное обеспечение, которое изначально выдавало ошибку, и посмотреть, устранена ли проблема. Если это работает, хорошо и хорошо. Если это не так, попробуйте следующее решение, чтобы решить проблему.

Переустановите программное обеспечение

Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло вам, вы можете попробовать переустановить программное обеспечение. Если вы имеете дело с поврежденной или ошибочной установкой программного обеспечения, это должно решить проблему для вас. Итак, попробуйте удалить проблемную программу , перейдя в раздел «Настройки»> «Приложения»> «Приложения и функции». После удаления загрузите установщик приложения из официального источника и установите его обратно на свой компьютер.

Выполните восстановление системы

Если вы столкнулись с ошибкой приложения 0xc0000906 совсем недавно, есть вероятность, что ошибка вызвана недавним системным изменением. Ответственность за ошибку могут нести некоторые сторонние службы. Теперь, если сценарий применим, вы должны попробовать выполнить восстановление системы и проверить, поможет ли это вам исправить ошибку. Выполнение восстановления системы вернет ваш компьютер к более раннему состоянию, в котором вы не получали эту ошибку. Однако это приведет к потере всех изменений (например, установленных приложений, драйверов, игр, настроек и т. д.), которые были внесены с момента создания точки восстановления. Итак, будьте уверены в том, что вы делаете.

Вот шаги для восстановления системы в Windows 11/10: