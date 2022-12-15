Как узнать свой процессор на Windows 10

Центральный процессор является одним из наиболее важных компонентов вашего компьютера. На рынке есть несколько производителей процессоров. ЦП вашего компьютера может быть изготовлен Intel, Nvidia, AMD и т. д. Вы можете легко узнать информацию о ЦП в Windows 10, следуя приведенным ниже инструкциям.

Как посмотреть какой процессор на компьютере Windows 10

В диспетчере задач

Щелкнуть правой кнопкой мыши панель задач и выбрать «Диспетчер задач», чтобы открыть диспетчер задач Windows. Или вы можете просто нажать сочетание клавиш Ctrl + Shift + Esc, чтобы открыть его. Затем нажмите «Подробнее». Затем щелкнуть вкладку «Производительность» в окне «Диспетчер задач» и нажать «ЦП» в левом столбце. Затем вы можете узнать имя и скорость процессора вашего компьютера справа. Вы также можете увидеть в реальном времени уровень использования ЦП, скорость ЦП и количество ядер ЦП на вашем компьютере.

В настройках

Вы можете нажать Пуск -> Настройки -> Система -> О программе и проверить имя и скорость вашего процессора ЦП в разделе Характеристики устройства .

Вы также можете быстро получить доступ к окну «О программе» из меню «Пуск». Вы можете щелкнуть меню «Пуск», ввести about и нажать «О вашем ПК» , чтобы войти в окно «О программе».

В панели управления

Откройте панель управления в Windows 10. Вы можете нажать Windows + R, ввести панель управления и нажать Enter, чтобы открыть ее. Затем вы можете нажать «Система и безопасность» -> «Система», и вы увидите информацию о процессоре вашего компьютера в разделе «Система». Этот способ также работает для пользователей Windows 7.

В диспетчере устройств

Вы можете открыть Диспетчер устройств в Windows 10. Быстрый способ открыть его — одновременно нажать Windows + X и выбрать «Диспетчер устройств».

Затем вы можете развернуть категорию «Процессоры», чтобы узнать тип и скорость ЦП вашего компьютера, а также количество ядер ЦП, которые у вас есть.

В командной строке

Откройте командную строку. Скопируйте и вставьте приведенную ниже команду в командную строку и нажмите Enter. wmic path win32_Processor get Name,NumberOfCores,NumberOfLogicalProcessors Теперь вы увидите имя процессора и сведения о вашем компьютере.

В PowerShell

Откройте PowerShell. Скопируйте и вставьте приведенную ниже команду в PowerShell и нажмите Enter. Get-WmiObject win32_Processor Теперь вы увидите имя процессора и сведения о вашем компьютере.

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