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Как узнать свой процессор на Windows 10

Автор На чтение 3 мин Просмотров 114 Опубликовано

Центральный процессор является одним из наиболее важных компонентов вашего компьютера. На рынке есть несколько производителей процессоров. ЦП вашего компьютера может быть изготовлен Intel, Nvidia, AMD и т. д. Вы можете легко узнать информацию о ЦП в Windows 10, следуя приведенным ниже инструкциям.

Как посмотреть какой процессор на компьютере Windows 10

В диспетчере задач

  1. Щелкнуть правой кнопкой мыши панель задач и выбрать «Диспетчер задач», чтобы открыть диспетчер задач Windows. Или вы можете просто нажать сочетание клавиш Ctrl + Shift + Esc, чтобы открыть его. Затем нажмите «Подробнее».
  2. Затем щелкнуть вкладку «Производительность» в окне «Диспетчер задач» и нажать «ЦП» в левом столбце.
  3. Затем вы можете узнать имя и скорость процессора вашего компьютера справа. Вы также можете увидеть в реальном времени уровень использования ЦП, скорость ЦП и количество ядер ЦП на вашем компьютере. Как узнать свой процессор на Windows 10

В настройках

Вы можете нажать Пуск -> Настройки -> Система -> О программе и проверить имя и скорость вашего процессора ЦП в разделе Характеристики устройства .

Вы также можете быстро получить доступ к окну «О программе» из меню «Пуск». Вы можете щелкнуть меню «Пуск», ввести about и нажать «О вашем ПК» , чтобы войти в окно «О программе».

Как узнать свой процессор на Windows 10

В панели управления

  1. Откройте панель управления в Windows 10. Вы можете нажать Windows + R, ввести панель управления и нажать Enter, чтобы открыть ее.
  2. Затем вы можете нажать «Система и безопасность» -> «Система», и вы увидите информацию о процессоре вашего компьютера в разделе «Система». Этот способ также работает для пользователей Windows 7. Как узнать свой процессор на Windows 10

В диспетчере устройств

Вы можете открыть Диспетчер устройств в Windows 10. Быстрый способ открыть его — одновременно нажать Windows + X и выбрать «Диспетчер устройств».

Затем вы можете развернуть категорию «Процессоры», чтобы узнать тип и скорость ЦП вашего компьютера, а также количество ядер ЦП, которые у вас есть.

Как узнать свой процессор на Windows 10

В командной строке

  1. Откройте командную строку.
  2. Скопируйте и вставьте приведенную ниже команду в командную строку и нажмите Enter.wmic path win32_Processor get Name,NumberOfCores,NumberOfLogicalProcessors Как узнать свой процессор на Windows 10
  3. Теперь вы увидите имя процессора и сведения о вашем компьютере.

В PowerShell

  1. Откройте PowerShell.
  2. Скопируйте и вставьте приведенную ниже команду в PowerShell и нажмите Enter.Get-WmiObject win32_Processor Как узнать свой процессор на Windows 10
  3. Теперь вы увидите имя процессора и сведения о вашем компьютере.

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