Топ лучших VPN для ПК на Windows 10 – платные и бесплатные

Интернет, несомненно, стал более ограничительным по сравнению с золотыми днями, когда вы могли просто получить доступ ко всему, что захотите. Это также связано с ростом злонамеренных угроз и киберпреступлений, которые поставщики услуг не хотят ставить под угрозу безопасности пользователей. Однако узнаваемость в Интернете также имеет немало неприятностей, таких как таргетированная реклама и недоступный контент. Вот почему возникает потребность в анонимных VPN-сервисах для ПК с Windows 10, 8 и 7, чтобы просматривать веб-страницы в частном порядке.

К счастью, на рынке можно найти множество бесплатных и платных поставщиков услуг VPN. An отличного VPN сервис гарантирует, что ваша личность защищена в то время как вы используете Интернет, будь то домашняя сеть или соединение общественного Wi-Fi. Они повышают безопасность и конфиденциальность. Мы составили список лучших бесплатных VPN для ПК с Windows, которые, по нашему мнению, вам стоит использовать в этом году!

Лучший VPN для ПК с Windows 10

Давайте посмотрим на список лучших анонимных VPN-сервисов для ПК с Windows.

1. Systweak VPN

Лучшее в обходе цензуры и доступе к потоковым сайтам в ограниченном регионе.

Количество устройств: неограниченно.

Безопасность: 256-битное шифрование AES военного уровня и поддержка OpenVPN и протокола IKEv2.

Работает с: Netflix, Amazon Prime, BBC, Kodi, FuboTV, SlingTV, Disney +, AT&T, Hulu, Hotstar и другими.

Доступно в: Windows 10 / 8.1 / 8 и 7 (32- и 64-разрядная версии)

Количество серверов и регионов: 50+ стран

Гарантия возврата денег: 30 дней

Ценовые планы: 9,95 долларов США в месяц и 71,40 долларов США в год.

Служба поддержки клиентов: 24 * 7

Бесплатная пробная версия: доступна

Systweak VPN — один из лучших VPN-сервисов, доступных для Windows, с умным DNS и Kill Switch. Эта VPN для Windows поставляется с 256-битным шифрованием AES военного уровня , которое обеспечивает функции анонимного просмотра и скрывает ваш IP-адрес для защиты конфиденциальности в Интернете. Этот открытый VPN-сервис поддерживает обходное регулирование интернет-провайдером .

Вы можете смотреть свой любимый контент, посещать закрытый веб-сайт. Этот VPN для Windows избавит вас от всех цифровых угроз, обеспечивая безопасное соединение, куда бы вы ни пошли! Теперь использование общедоступной VPN не является проблемой, поскольку Systweak VPN делает вас анонимным в сети и шифрует ваши данные для повышения безопасности беспроводной сети.

Защищает ваш IP-адрес и обходит ограничения интернет-провайдеров.

Нет демографических ограничений для потоковых сервисов, таких как Netflix.

Безопасный просмотр в Интернете с 256-битным шифрованием AES военного уровня.

Поскольку это новая услуга, список серверов ограничен.

2. PureVPN

Лучший VPN-сервис для нескольких платформ.

Сайт — https://www.purevpn.com/

Количество устройств: одна учетная запись до 10 устройств.

Безопасность: 256-битное шифрование — уровень безопасности корпоративного уровня.

Работает с 50+ потоковыми каналами, включая Netflix, Amazon Prime, Disney +.

Доступно на: Windows, Mac, iOS, Android и Linux.

Количество серверов и регионов: 6500+ серверов в 140+ странах.

Гарантия возврата денег: 31 день *.

Ценовые планы: 10,95 долларов США в месяц и 49,95 долларов США в год * (текущее предложение)

Служба поддержки: 24 * 7.

Пробная версия: 7 дней (оплачивается)

PureVPN представляет собой простое приложение с множеством удобных функций. С помощью PureVPN вы можете использовать одну учетную запись на разных устройствах. Он позволяет анонимно подключаться к Интернету и скрывает ваш IP-адрес. Он также снимет географические ограничения для более чем 50 потоковых сервисов, таких как Netflix и Disney +. Вы получаете аварийный выключатель VPN, так что соединение разрывается без раскрытия вашего реального IP-адреса в случае потери интернет-соединения. Защищает вас от утечки DNS и WebRTC, маскирует ваш IP-адрес и сохраняет данные с помощью 256-битного шифрования.

Сверхбыстрая скорость и отказ от ограничений интернет-провайдеров сделают его вашим любимым VPN-сервисом. PureVPN — это специальное приложение для Windows, iOS, Android, Mac, TV, игровых консолей и маршрутизаторов.

Войдите в 10 устройств одновременно с одной учетной записью.

Доступен на нескольких платформах.

Совместим с Xbox, Amazon Fire Stick и т. д.

Бесплатная пробная версия недоступна.

3. Nord VPN для Windows

Лучше всего для маскировки IP-адреса.

Количество устройств: 6

Безопасность: шифрование AES-256 и поддержка протоколов OpenVPN и IKEv2 / IPSec

Работает с: Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Hulu, Vudu, BBC iPlayer, SkyTV и другими.

Совместим с: Windows, macOS, Linux, iOS, Android. Расширения для Chrome и Firefox

Количество серверов и регионов: 5031 сервер и 59 стран

Гарантия возврата денег: 30 дней

Ценовые планы: 11,95 долларов в месяц, 83,88 долларов в год, 83,76 долларов в 2 года, 125,64 долларов в 3 года

Служба поддержки клиентов: 24 * 7

Бесплатная пробная версия: доступна.

NordVPN возглавляет список рекомендуемых VPN, поскольку он предлагает полезные функции, обеспечивает простоту использования и многое другое. Более того, NordVPN добавляет дополнительный уровень безопасности, предлагая Kill Switch для автоматического завершения соединения при потере связи. Он защищает интернет-трафик с помощью передовых технологий безопасности.

По умолчанию AES (Advanced Encryption Standard) с 256-битными ключами используется для защиты всех типов информации. Более того, NordVPN ни с кем не хранит, не записывает и не отслеживает личную информацию; Таким образом, никто не может отслеживать ваши действия в Интернете. Самое приятное в NordVPN то, что он совместим со всеми платформами, будь то Windows, Mac, Linux, iOS или Android.

Обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность.

Kill Switch, который предотвращает нарушение конфиденциальности.

Подключайте до 6 устройств разных платформ.

Поддержка торрентов ограничена.

Открытая конфигурация VPN, неудобная для пользователя.

4. Surfshark

Неограниченная пропускная способность и ограничения устройств.

Количество устройств: неограниченное количество устройств

Безопасность: шифрование AES-256-GCM и поддержка протоколов OpenVPN и IKEv2 / IPsec.

Работает с: Netflix, Hulu, BBC iPlayer, другими популярными потоковыми сервисами.

Совместимость с: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, SmartTV, консолями, расширениями для Chrome и Firefox.

Количество серверов и регионов: 1700+ серверов в 63 странах

Гарантия возврата денег: 30 дней

Ценовые планы: 11,95 долларов в месяц, 71,88 долларов в год, 47,76 долларов в год.

Поддержка клиентов: экспертная поддержка 24 * 7

Бесплатная пробная версия: доступна.

Surfshark VPN дает вам свободу доступа в Интернет с безопасностью и конфиденциальностью. Этот VPN гарантирует, что ваше местоположение будет храниться в секрете. Он также предотвращает все попытки фишинга, а также трекеры, вредоносное ПО и рекламу. Вы можете защитить неограниченное количество устройств с помощью одной учетной записи Surfshark. Все, что вам нужно сделать, это подключиться и использовать. Это позволяет вам занести в белый список определенные приложения и веб-сайты, чтобы обойти VPN. Surfshark не отслеживает и не хранит ваши действия в Интернете. Он поставляется с аварийным переключателем, который можно использовать в случае сбоя VPN-соединения, чтобы ваша конфиденциальная информация никогда не была раскрыта.

Каждый сервер инструмента имеет частный DNS и поставляется со стеком IPv4, чтобы избежать защиты от утечек и безопасности. Кроме того, он поставляется с шифрованием AES-256-GCM. Он имеет режим камуфляжа, который скрывает вашу личность даже от вашего интернет-провайдера.

Простая потоковая передача геоблокированного контента.

Скорость хорошая.

Поставляется с многоузловым подключением.

Плохое обслуживание клиентов.

Низкая скорость во время торрентинга.

5. CyberGhost

Популярно для лучшей безопасности

Количество устройств: 7

Безопасность: 256-битное шифрование AES военного уровня и поддерживает протоколы OpenVPN, L2TP-IPsec и PPTP.

Работает с: Netflix, Prime Video, Kodi, BBC Player, Spotify, Vodi, Facebook и другими.

Совместимость с: Windows, Linux, Mac, Android, iOS, консолями и SmartTV

Количество серверов и регионов: 6553 сервера в 90 странах

Гарантия возврата денег: 45 дней

Ценовые планы: 12,99 долларов США в месяц, 71,88 долларов США в год, 88,56 долларов США в год.

Поддержка клиентов: 24 * 7 в чате или по электронной почте

Бесплатная пробная версия: один день.

Этот румынский VPN-сервис, основанный на 15-летнем опыте, является одним из лучших провайдеров VPN. Он защищает ваши личные данные от хакеров и шпионских властей. CyberGhost скрывает ваш IP-адрес, шифрует интернет-активность, чтобы защитить вас каждый раз, когда вы используете Wi-Fi. Этот лучший VPN для ПК с Windows совместим со всеми версиями Windows. Кроме того, он позволяет пользователю настраивать индивидуальное соединение со своими устройствами или маршрутами Linux. Лучшее в CyberGhost — совместимость с TOR, простота использования. Кроме того, установка, запуск и использование CyberGhost в Windows занимает не более 5 минут.

Поддерживает основные протоколы и шифрование.

Оптимизированы серверы профилей.

Хорошая скорость на торренте.

Не такой анонимный, как утверждает.

Не такая уж и хорошая производительность.

6. Hotspot Shield

Бесшовная потоковая передача

Количество устройств: 5

Безопасность: шифрование военного уровня

Совместимость с: Netflix, Prime Video, Hulu, Sling TV, BBC player, Disney +

Совместимость с: Windows, Mac, Android, iOS и расширением для Chrome.

Количество серверов и регионов: 3200+ серверов в 70 странах

Гарантия возврата денег: 45 дней

Ценовые планы: 12,99 долларов в месяц, 95,88 долларов в год, 107,64 долларов в год.

Поддержка клиентов: круглосуточная поддержка в режиме реального времени.

Бесплатная пробная версия: Freemium.

Hotspot Shield — один из лучших VPN-сервисов для ПК, если вы собираетесь заниматься серфингом в общедоступных сетях. Это гарантирует сохранение конфиденциальности и анонимности пользователей в сети. Hotspot Shield имеет виртуальный туннель, который позволяет пользователю скрыть IP-адрес и выбрать один из Великобритании, США, Австралии и Японии.

Один из лучших VPN для Windows, предлагает 750 Мб в день. Пользователи могут просматривать контент из 15 стран с помощью этого сервиса VPN. Единственный недостаток — много рекламы. Это потому, что он предлагает бесплатный прокси-сервис VPN, и, вероятно, это их способ получения дохода. Это прежде всего отличный выбор для пользователей из США.

Хорошая поддержка клиентов.

Хорошая скорость с торрентом.

Поставляется с 45-дневной гарантией возврата денег.

Не рентабельно.

Политика конфиденциальности ненадежна.

7. BullGuard VPN

Пуленепробиваемая защита

Количество устройств: 6

Безопасность: шифрование AES-256-CBC военного уровня

Работает с: Netflix, Hulu, BBC Player, Amazon Prime

Совместим с: Windows, macOS, iOS и Android.

Количество серверов и регионов: 2000+ серверов в 16 странах

Гарантия возврата денег: 30 дней

Ценовые планы: 83,29 долларов в год, 113,89 долларов в 2 года, 127,49 долларов в 3 года,

Поддержка клиентов: круглосуточный чат или электронная почта.

Бесплатная пробная версия: нет.

BullGuard VPN — одно из лучших приложений VPN для Windows 10, 8 и 7, которое обеспечивает полную свободу в Интернете и конфиденциальность. Независимо от платформы, которую вы используете, если у вас есть BullGuard VPN, вы можете получить доступ к банковским счетам через общедоступный Wi-Fi в торговом центре, это защитит вас. Он позволяет защитить шесть устройств (Windows, macOS, iOS и Android) с помощью одной учетной записи BullGuard VPN.

Для использования вам нужно нажать «Быстрое подключение», и ближайший VPN-сервер BullGuard будет подключаться к вам в зависимости от факторов, включая текущее местоположение. Это также позволяет выбрать страну для подключения к серверу в стране. Инструмент не ведет учет ваших действий в Интернете, что гарантирует сохранность вашей безопасности и конфиденциальности в Интернете. BullGuard VPN поставляется с шифрованием военного уровня , которое обеспечивает надежную защиту данных.

Поставляется с шифрованием P2P и AES-256-CBC.

Простое в использовании приложение.

Позволяет транслировать Netflix в США.

Нет серверов в Африке, России, Латинской Америке.

Поставляется с ограниченными функциями.

8. Avira Phantom VPN Pro

Безлимитные данные

Количество устройств: 5

Безопасность: шифрование AES-256

Работает с: BBC player, Hulu, HBO Go

Совместим с: Windows, Mac, iOS и Android.

Количество серверов и регионов: 50 серверов и 36 стран

Гарантия возврата денег: 30 дней

Тарифные планы: 7,95 € / мес, 59,95 € / год

Поддержка клиентов: по электронной почте

Бесплатная пробная версия: Да.

Avira утверждает, что является одним из лучших VPN-сервисов для Windows, и мы действительно согласны с этим. Это был вполне приличный бесплатный VPN, который предлагает безграничный, частный и безопасный доступ к онлайн-миру. Сервис гарантирует, что ваша личность полностью защищена, пока вы путешествуете по Интернету, и поставляется с новым приятным интерфейсом.

Программное обеспечение не только позволяет вам просматривать веб-страницы анонимно, но также позволяет без всякой опасности подключаться к общедоступному Wi-Fi. Лучше всех? Приложение идеально подходит для потоковой передачи, покупок и социальных сетей, поскольку ни один онлайн-объект не может завалить вас нежелательной рекламой . Он имеет 50 серверов по всему миру и просто повышает безопасность и конфиденциальность пользователей. Вы можете запустить Phantom VPN одновременно на нескольких устройствах бесплатно.

Имеет политику отсутствия журнала.

Хорошая безопасность.

Позволяет использовать его на n устройствах.

Поставляется с нежелательным мониторингом устройств.

Порой низкоскоростные результаты.

9. TunnelBear

Безопасное шифрование.

Количество устройств: 5

Безопасность: шифрование AES-256 бит

Совместим с: Windows, Mac, iOS и Android.

Количество серверов и регионов: 900 серверов и более 23 стран

Гарантия возврата денег: 30 дней

Тарифные планы: для физических лиц — 3,33 доллара в месяц, для команд — 5,75 долларов за пользователя в месяц.

Поддержка клиентов: по электронной почте

Бесплатно: да, до 500 МБ данных.

Это лучший выбор из нашего списка, если вы впервые пользуетесь услугами VPN. TunnelBear — удобный VPN-сервис, предлагающий 500 МБ трафика в год. Простой в использовании, он предоставляет дополнительные 500 МБ каждый месяц, если вы будете писать о них в Твиттере. Сервис идеален для тех, у кого мало скачиваний и только потоковое видео. TunnelBear направляет интернет-трафик на серверы в таких странах, как Великобритания, США и Германия. У них есть серверы более чем в 20 странах. Известно, что у службы VPN есть безопасное шифрование, что защищает от взломщиков.

Без регистрации и без утечек.

Работает на нескольких платформах и безопасен.

Имеет 900 серверов в более чем 20 странах.

Запрещает доступ к сайтам в Африке, Турции, России и на Ближнем Востоке.

Медленная скорость и нет Netflix.

11. Betternet

Доступна бесплатная версия

Количество устройств: 5

Безопасность: 256-битное шифрование AES, 128-битное шифрование

Совместимость с: Windows, Mac, iOS и Android, расширениями Chrome.

Количество серверов и регионов: 11 серверов и 10 стран

Гарантия возврата денег: 0 дней

Ценовые планы: для физических лиц — 11,99 долл. США в месяц, 23,94 долл. США / 6 мес. И 35,99 долл. США в год.

Служба поддержки клиентов: 24 * 7 по электронной почте

Бесплатно: да, с ограниченными возможностями.

Betternet, вероятно, самый простой в использовании платный / бесплатный прокси-сервис VPN в этом списке. Всего одна кнопка, и вы можете активировать услуги. Хотя у него есть как бесплатная, так и платная версии, разница заключается в уровнях безопасности, которые он добавляет с платной версией. Они предлагают неограниченные данные. Однако вы не можете выбрать, к какому серверу вы будете подключаться. Нет необходимости подписываться на Betternet и скрывает IP-адреса случайным образом.

Доступно бесплатно.

Разрешает одноранговое соединение.

Для использования не требуется регистрация.

Не подходит для просмотра контента с географическим ограничением.

Недостаточно безопасен и имеет ограниченный выбор серверов.

12. Windscribe

Позволяет неограниченное количество устройств.

Безопасность: шифр AES-256 с аутентификацией SHA512 и 4096-битным ключом RSA

Работает с: Netflix US и торрент

Совместимость с: macOS, Windows, Linux, iOS, Android, расширениями для Firefox, Chrome, Opera.

Количество серверов и регионов: 610 серверов в 63 странах

Гарантия возврата денег: 3 дня

Ценовые планы: 9 долларов в месяц, 49 долларов в год.

Поддержка клиентов: онлайн-чат

Бесплатно: Да.

Windscribe — один из лучших бесплатных VPN для ПК с Windows 10. Он предлагает 10 ГБ данных в месяц, а также высокую скорость. Windscribe не хранит журналы, как многие другие в этом списке. Служба VPN предоставляет своим пользователям три режима подключения: UDP, TCP и Stealth через Stunnel. Он удаляет все следы в течение 3 минут после выхода из системы и поэтому широко известен своей высокой конфиденциальностью. Для тех, кто пишет в Твиттере о своих услугах, есть дополнительные 5 ГБ, что составляет колоссальные 15 ГБ в месяц. Как будто этого было недостаточно, он имеет встроенный блокировщик рекламы и брандмауэр, чтобы обеспечить удобство работы.

Надежное шифрование и конфиденциальность.

Никаких утечек и вирусов не обнаружено.

Может обойти ограничения Netflix.

Медленная скорость.

Не рентабельно.

13. ProtonVPN

Неограниченная пропускная способность

Количество устройств: 10

Безопасность: ключ AES-256 с 4096-битным RSA и HMAC с SHA384

Работает с: Netflix, Prime, Disney +, HBO Now, Hulu и другими.

Совместим с: macOS, Windows, Linux, iOS, Android.

Количество серверов и регионов: 809 серверов и 50 стран

Гарантия возврата денег: 30 дней

Тарифные планы: Базовый: 48 евро в год, Плюс: 96 евро в год, Visionary: 288 евро в год

Поддержка клиентов: по электронной почте

Бесплатно: да, с ограниченными возможностями.

ProtonVPN, вероятно, является самым молодым в этом списке лучших бесплатных VPN для Windows и определенно заслуживает места в списке 10 лучших из-за экспертов из их команды, которые сосредоточили все свои усилия на кибербезопасности. Нет ограничения на пропускную способность данных, и у него есть серверы в таких странах, как США, Швейцария и Япония. Одновременно можно выполнить 5 одновременных подключений. Это идеальный выбор для тех, кто живет в Европе.

Поставляется с надежным шифрованием и протоколом.

Защищенные серверы и не имеют политики журналов.

Утечек не обнаружено.

Меньше серверов в Азиатском регионе.

Имеет ограниченный доступ к P2P.

Бонус: Speedify

Speedify имеет более чем серверы и более 20 локаций серверов. Он поддерживает до 5 устройств и известен своей высокой скоростью. Как и другие в списке, он известен своей высокой скоростью и позволяет бесплатно передавать 1 ГБ данных в месяц. Они также предлагают пользователям платные планы. Это простой и удобный поставщик услуг с удобным пользовательским интерфейсом.

Имеет выделенные скоростные серверы.

Позволяет P2P.

Надежное шифрование и неограниченная загрузка.

Ограниченные серверы.

Нет доступа к Netflix.

SurfEasy

Список лучших Windows VPN был бы неполным без этого имени. SurfEasy предлагает своим пользователям неограниченную пропускную способность . У них есть строгие меры безопасности . Как и многие другие в списке, он не сохраняет журналы. Он позволяет подключаться максимум к 5 устройствам и 500 МБ бесплатных данных . Это отличный вариант для серфинга.

Итак, вот наш список лучших бесплатных VPN для Windows 10, 8, 7. Мы надеемся, что вам понравится безопасный и безопасный просмотр как в личных, так и в общедоступных сетях. Всегда разумнее использовать VPN, чем позволять хакерам отслеживать ваши данные, которые впоследствии могут быть использованы не по назначению.

Политика отсутствия журнала.

Хорошая скорость загрузки для локальных областей.

Разрешает доступ к Netflix.

Ограниченная серверная сеть.

Дорогой.

Часто задаваемые вопросы о VPN для Windows 10 Как скрыть свой IP-адрес? Всегда лучше выбрать один из лучших VPN-сервисов для вашего ПК, чтобы скрыть свой IP-адрес. VPN создает для вас безопасную сеть, используя виртуальную сеть в качестве прикрытия для сокрытия вашего IP-адреса. Тем не менее, важно выбрать хороший VPN для ПК. Вы можете попробовать Surfshark, который предлагает шифрование AES-256-GCM, обеспечивающее максимальную конфиденциальность и безопасность веб-сеанса. Безопасно ли использование VPN? Ответ и нет, и да. VPN предназначен для создания безопасной сети для вас через Интернет. Он использует сервер VPN в качестве прикрытия, чтобы скрыть ваш IP-адрес от веб-сайтов, на которые вы заходите. Но безопасность самой VPN зависит от того, какую VPN для ПК вы используете.



Если сервер VPN зашифрован, его безопасно использовать для создания виртуальных сетей. Однако, если сервер не защищен, ваши данные подвержены утечке. Также рекомендуется не использовать виртуальные частные сети, которые запускают рекламу, поскольку они отслеживают вашу веб-активность для запуска определенных объявлений в ваших веб-сеансах. Как настроить VPN в Windows 10? Настройте VPN в Windows 10, выполнив следующую процедуру:



Шаг 1: Нажмите WINDOWS+I на клавиатуре, чтобы открыть настройки.



Шаг 2: Перейдите в раздел «Сеть и Интернет» .



Шаг 3: Выберите VPN , расположенный в меню слева. Это четвертый вариант сверху.



Шаг 4: Выберите «Добавить VPN-подключение » со знаком (+) .



Шаг 5: Здесь в раскрывающемся меню под VPN Provider выберите Windows (встроенный).



Шаг 6: В разделе « Имя подключения» укажите для VPN имя по вашему выбору.



Шаг 7: В поле « Имя сервера» или «Адрес » введите имя хоста или IP-адрес VPN-сервера. Это предоставляется поставщиком услуг VPN, на которого вы подписаны.



Шаг 8. В разделе «Тип VPN » выберите L2TP/IPsec с предварительным общим ключом .



Шаг 9: Для активации VPN для ПК необходимо будет ввести предварительно общий ключ, который также предоставит провайдер.



Шаг 10. В разделе «Тип данных для входа » выберите подходящий.



Шаг 11: Введите имя пользователя/пароль в двух нижних разделах.



Шаг 12: Сохраните информацию.



Шаг 13: Вы увидите свое имя VPN в списке в меню VPN. Щелкните Подключить . Какой лучший VPN для Windows 10? Surfshark лучше всего работает в качестве VPN для Windows 10. Surfshark не только скрывает ваш IP-адрес, но и блокирует ваше местоположение. Кроме того, у него есть отдельный модуль для предотвращения попыток фишинга, трекеров и шпионского ПО; и блокирует рекламу. Один из лучших VPN-сервисов, Surfshark, обеспечивает полную свободу доступа в Интернет с максимальной конфиденциальностью.



Surfshark гарантирует, что любой сервер, к которому вы подключены, имеет частный DNS, чтобы избежать утечки данных и обеспечить безопасность сети. Кроме того, он поставляется с надежным шифрованием AES-256-GCM.

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