Для использования Windows 10 вам нужна учетная запись пользователя, и если вы делите один компьютер с другими людьми, у каждого человека должна быть своя учетная запись. Каждый человек может настроить свою учетную запись со своими собственными настройками и предпочтениями, такими как фон рабочего стола или экранная заставка. Учетные записи пользователей также помогают контролировать, какие файлы и приложения может использовать каждый человек и какие изменения он может вносить на ПК.

В Windows 10 вы можете разрешить членам семьи входить в систему, добавив их в качестве детской или взрослой учетной записи, связанной с вашей семьей Microsoft (также известной как «Семейная безопасность»). Учетные записи членов семьи будут использовать свою учетную запись Microsoft и могут быть либо обычным пользователем, либо администратором.

В Windows 10 вы также можете разрешить людям (другим пользователям), не являющимся членами вашей семьи, входить в систему со своими собственными учетными записями, добавив их в качестве локальной учетной записи или учетной записи Microsoft. Другие пользователи также могут быть либо обычными пользователями, либо администраторами.

Профиль пользователя представляет собой набор настроек, которые заставляют компьютер выглядеть и работать так, как вы хотите, для учетной записи пользователя. Он содержит настройки учетной записи для фона рабочего стола, экранных заставок, настроек указателя, настроек звука и других функций. При добавлении новой учетной записи пользователя профиль пользователя учетной записи не создается до тех пор, пока пользователь не войдет в Windows в первый раз со своей учетной записью.

Вы должны войти в систему как администратор, чтобы иметь возможность добавить нового пользователя.

Это руководство покажет вам различные способы добавления локальной учетной записи или учетной записи Microsoft в Windows 10.

Как добавить локальную учетную запись в настройках

Откройте «Настройки» и нажмите на значок «Учетные записи». Нажмите «Семья и другие пользователи» слева и «+ Добавить кого-то еще на этот компьютер» в разделе «Другие пользователи» справа. Нажмите на «У меня нет данных для входа этого человека» внизу. Нажмите на «Добавить пользователя без учетной записи Microsoft» внизу. Введите имя пользователя, которое вы хотите для этой локальной учетной записи. Введите пароль, который вы хотите для этой локальной учетной записи.

Если у вас сборка старше Windows 10 build 17063, то вам также потребуется ввести подсказку для пароля. Если вы не хотите иметь пароль для этой локальной учетной записи, оставьте эти поля пароля пустыми и перейдите к шагу 8. Выберите контрольные вопросы в раскрывающемся меню и введите ответы на них. Контрольные вопросы для локальных учетных записей были добавлены, начиная с Windows 10 сборки 17063. Когда закончите, нажмите «Далее». Локальная учетная запись добавлена. Папка профиля этой учетной записи не будет создана до первого входа в нее. Пользователю будет предложено изменить свои настройки конфиденциальности при первом входе в эту учетную запись. Эта новая локальная учетная запись будет стандартным типом учетной записи пользователя по умолчанию. При желании вы можете изменить тип учетной записи этого пользователя на гостя или администратора.

Как добавить учетную запись Microsoft в настройках

Откройте «Настройки» и нажмите на значок «Учетные записи». Нажмите на «Семья и другие пользователи» слева и потом на «+ Добавить кого-то еще на этот компьютер» в разделе «Другие пользователи» справа. Введите адрес электронной почты или псевдоним номера телефона учетной записи Microsoft, которую вы хотите добавить, потом «Далее». Нажмите на «Готово». Теперь учетная запись Microsoft добавлена. Папка профиля этой учетной записи не будет создана до первого входа в нее.

Пользователю будет предложено изменить свои настройки конфиденциальности при первом входе в эту учетную запись. Когда пользователь входит в свою недавно добавленную учетную запись Microsoft на ПК, ему также необходимо будет подтвердить свою личность, если он хочет добавить ПК в качестве доверенного устройства, связанного с его учетной записью Microsoft. Эта новая учетная запись Microsoft по умолчанию будет стандартным типом учетной записи пользователя. При желании вы можете изменить тип учетной записи этого пользователя на гостя или администратора.

Как добавить локальную учетную запись в netplwiz

Нажмите клавиши Win+ R, чтобы открыть «Выполнить», введите netplwiz в «Выполнить» и нажмите на «ОК», чтобы открыть его. Установите флажок «Пользователи должны ввести имя пользователя и пароль, чтобы использовать этот компьютер», и нажмите на «Добавить». Нажмите на «Войти без учетной записи Microsoft». Нажмите на «Локальная учетная запись». Введите имя пользователя, пароль и подсказку для пароля, которые вы хотите использовать для локальной учетной записи, и нажмите «Далее».

Вы можете оставить поля пароля пустыми, если вам не нужен пароль для локальной учетной записи. Рекомендуется защитить паролем локальную учетную запись, чтобы сделать ее более безопасной. Нажмите «Готово». Теперь будет добавлена ​​новая локальная учетная запись. Папка профиля этой учетной записи не будет создана до первого входа в нее.

Пользователю будет предложено изменить свои настройки конфиденциальности при первом входе в эту учетную запись. Этот пользователь локальной учетной записи сможет добавлять или обновлять свои контрольные вопросы , используемые для сброса пароля при входе, если это необходимо. Эта локальная учетная запись будет стандартной учетной записью пользователя по умолчанию. При желании вы можете изменить тип учетной записи этого пользователя на гостя или администратора. При желании вы можете настроить Windows 10 на автоматический вход в учетную запись пользователя при запуске.

Как добавить учетную запись Microsoft в netplwiz

Нажмите клавиши Win+ R, чтобы открыть «Выполнить», введите netplwiz в «Выполнить» и нажмите «ОК», чтобы открыть его. Установите флажок «Пользователи должны ввести имя пользователя и пароль, чтобы использовать этот компьютер», и нажмите «Добавить». Введите адрес электронной почты или псевдоним номера телефона учетной записи Microsoft, которую вы хотите добавить, нажмите «Далее».

Вы можете коснуться ссылки «Зарегистрироваться для получения нового адреса электронной почты», если у вас в настоящее время нет адреса электронной почты для существующей учетной записи Microsoft. Нажмите «Готово». Учетная запись Microsoft теперь будет добавлена. Папка профиля этой учетной записи не будет создана до первого входа в нее. Эта новая учетная запись Microsoft по умолчанию будет стандартным типом учетной записи пользователя. При желании вы можете изменить тип учетной записи этого пользователя на гостя или администратора. При желании вы можете настроить Windows на автоматический вход в учетную запись пользователя при запуске.

Как добавить локальную учетную запись или учетную запись Microsoft в командной строке

Откройте командную строку с повышенными привилегиями. Чтобы создать локальную учетную запись без пароля:Введите приведенную ниже команду в командную строку с повышенными привилегиями, нажмите Enter и перейдите к шагу 4. net user "UserName" /add Замените UserName в приведенной выше команде фактическим именем пользователя, которое вы хотите для новой локальной учетной записи. Например: net user "Example" /add Чтобы создать локальную учетную запись с паролем:

Введите приведенную ниже команду в командную строку с повышенными привилегиями, нажмите Enter и перейдите к шагу 4. net user "UserName" "Password" /add Замените UserName в приведенной выше команде фактическим именем пользователя, которое вы хотите для новой локальной учетной записи.Замените пароль в приведенной выше команде фактическим паролем, который вы хотите для новой локальной учетной записи.Например: net user "Example" "MyPassword"/add Эта новая локальная учетная запись будет стандартным типом учетной записи пользователя по умолчанию. При желании вы можете изменить тип учетной записи этого пользователя на гостя или администратора. Если вам нужна учетная запись Microsoft, теперь вы можете переключить новую локальную учетную запись на учетную запись Microsoft. Пользователю будет предложено изменить свои настройки конфиденциальности при первом входе в эту учетную запись.

Сравнение локальной учетной записи и учетной записи Microsoft

Локальная учетная запись

Локальная учетная запись — это имя пользователя и пароль, которые вы используете для входа только на один ПК с Windows. Это тот же тип учетной записи пользователя, который использовался в Vista и Windows 7.

Вы должны создать имя пользователя и учетную запись для каждого ПК, который вы используете.

Хотя это и не рекомендуется, вы можете удалить пароль, если хотите.

Вам понадобится учетная запись Microsoft для загрузки приложений из Магазина, но вы можете настроить ее позже.

Ваши настройки не будут синхронизированы между компьютерами, которые вы используете.

Учетная запись Майкрософт

Учетная запись Майкрософт — это адрес электронной почты и пароль, которые вы можете использовать для входа в службы Майкрософт и на все ПК и устройства с Windows 8/10.