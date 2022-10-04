ISDone dll ошибка при установке игры — как исправить

Сообщение об ошибке isDone.dll, которое иногда появляется в Windows 11 и Windows 10, связано с незавершенной установкой компьютерных игр или файлов большего размера. Как известно, игры с хорошей графикой и быстрой игрой ресурсоемки и занимают много места на диске. Таким образом, их необходимо сжать перед загрузкой на компьютер, а затем распаковать на жесткий диск перед установкой. Если во время этого процесса в оперативной памяти вашего ПК возникает какая-либо ошибка или на жестком диске недостаточно памяти для обработки процесса, на вашем ПК может появиться ошибка ISDone.dll со следующим сообщением:

Произошла ошибка при распаковке, Unarc.dll вернул код ошибки -1, ОШИБКА: данные архива повреждены (распаковка не удалась).

Код ошибки может быть разным, но единственная кнопка, которую вы видите, — «ОК».

Ошибка ISDone.dll появляется из-за неисправного файла Unarc.dll, находящегося в папке System32 в 32-разрядных операционных системах и в папке SysWOW64 в 64-разрядных системах. Итак, если вы видите это сообщение об ошибке, это означает, что вашему компьютеру не удалось прочитать файлы установочного архива.

Что такое файл Unarc.dll?

Unarc.dll — это динамически подключаемая библиотека для Windows. Некоторым приложениям или играм требуется этот файл для правильной работы. Таким образом, если он пропадает или возникает ошибка при запуске игры или приложения, вы можете получить различного рода ошибки.

Как исправить ошибку isdone dll при установке игры

Выполните следующие действия, чтобы устранить эту ошибку DLL.

Переустановите игру

Ошибка isDone.dll иногда также появляется из-за установки неизвестного приложения или если приложение устарело или повреждено.

Если загруженная игра повреждена или сломана, сообщение об ошибке можно исправить, просто переустановив игру. Итак, установите последнюю обновленную новую копию игры и проверьте, устранена ли проблема.

Перерегистрируйте файл .dll с помощью инструмента regsvr32

Сначала найдите текущий файл Unarc.dll на своем компьютере и переименуйте его в Unarc-bak.dll.

Теперь возьмите хорошую копию Unarc.dll с другого компьютера и временно сохраните ее на рабочем столе.

Теперь переместите этот новый файл DLL в:

Папка System32 в 32-разрядных операционных системах

Папка SysWOW64 в 64-битных системах.

Теперь вам нужно зарегистрировать новый файл DLL. Откройте окно PowerShell с повышенными привилегиями и выполните следующую команду:

regsvr32 %systemroot%\System32\unarc.dll

Если он размещен в SysWOW64, то команда будет такой:

regsvr32 %systemroot%\SysWOW64\unarc.dll

По завершении вы увидите сообщение о том, что файл .dll зарегистрирован.

Устранение неполадок в состоянии чистой загрузки

Выполнение состояния чистой загрузки помогает определить, не вызывают ли какие-либо сторонние приложения или элементы автозапуска конфликты.

Итак, загрузите компьютер в состоянии чистой загрузки и попытайтесь локализовать проблему вручную. Чтобы выполнить устранение неполадок с чистой загрузкой, необходимо выполнить несколько действий, а затем перезагрузить компьютер после каждого действия. Возможно, вам придется вручную отключать один элемент за другим, чтобы определить тот, который вызывает проблему. После того, как вы определили нарушителя, вы можете рассмотреть возможность его удаления или отключения.

Обновите графические драйверы

Вы также можете обновить графические драйверы через диспетчер устройств и посмотреть, поможет ли это.