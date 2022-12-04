Жесткий диск вашего компьютера внезапно пропал и не обнаружен системой, или ваш новый жесткий диск не отображается в проводнике Windows, диспетчере устройств или в настройках UEFI/ BIOS? Это распространенная проблема для пользователей Windows 10 по нескольким причинам. Независимо от того, вмешивались ли вы в конфигурацию вашей системы или жесткого диска, отсутствие жесткого диска может случиться с каждым.

Почему компьютер не видит жесткий диск?

Ошибка «Жесткий диск не обнаружен» является одной из серьезных ошибок, поскольку жесткий диск содержит все необходимые данные для использования пользователем. Существуют различные причины, из-за которых жесткий диск не отображается в разделе «Управление дисками» и другие ошибки, связанные с жестким диском.

Вот некоторые из них:

Если соединения ослаблены, есть вероятность, что система не обнаружит жесткий диск.

Жесткий диск устарел и может не откалиброваться с последним программным обеспечением и обновлениями.

Возможно, он был отформатирован, и поэтому его память не выделена в системе.

Если на жестком диске есть какие-либо физические повреждения, такие как перегрев, поломка и т. д., система не обнаружит их.

В системе могут быть вредоносные или зараженные файлы.

Данные на жестком диске могли быть повреждены или повреждены.

На жестком диске могут быть плохие сектора или поврежденные сектора, что делает жесткий диск недоступным для обнаружения.

Существуют различные физические и программные симптомы, с которыми сталкивается пользователь, которые означают, что на жестком диске произошла ошибка или неисправность. Вот они:

Если из привода исходит щелкающий или гудящий шум

Если вы сталкиваетесь с ошибками диска или повторяющимися сбоями программы

Жесткий диск отображается как RAW в управлении дисками

Жесткий диск не имеет буквы диска

На жестком диске отображается желтый восклицательный знак

Во время работы программного обеспечения часто отображаются сообщения об ошибках

Если с компьютера заметно странное поведение

Что делать, если компьютер не видит жесткий диск?

Существуют различные способы исправить ошибку «Не отображается жесткий диск», которые мы обсудим в этом разделе.

Проверьте подключение кабеля жесткого диска

Пользователь должен убедиться, что все соединения жесткого диска выполнены правильно, потому что иногда случается так, что из-за любого неплотного соединения провод может отсоединиться, или это может быть случай укуса крысы. Поэтому важно сначала убедиться, что все соединения выполнены правильно, а провода не перерезаны.

Инициализируйте и отформатируйте жесткий диск

На жестком диске могут быть поврежденные данные, что может быть причиной нераспознанной памяти. Лучше всего отформатировать жесткий диск, чтобы поврежденные данные были удалены, а жесткий диск не отображался, это устранит ошибку.

Выполните шаги, указанные ниже, чтобы отформатировать диск:

Нажмите Windows + X на клавиатуре и выберите «Управление дисками» в списке параметров, как показано на изображении ниже. Откроется окно, как показано ниже. Щелкните правой кнопкой мыши на памяти жесткого диска и нажмите «Форматировать». Далее откроется диалоговое окно, отметьте нужный вариант и нажмите «ОК». Когда диск отформатирован, на этом хранилище будет выделен неизвестный заголовок памяти. Щелкните правой кнопкой мыши неизвестную память и выберите «Инициализировать диск», как показано на изображении ниже. Выберите тип раздела диска и нажмите «ОК».

Разделение и форматирование жесткого диска

Существует различное стороннее программное обеспечение, которое может восстановить раздел на диске.

Выполните шаги, указанные ниже, чтобы восстановить разделы, которые могут помочь пользователю исправить жесткий диск, не отображаемый в ошибке управления дисками, и восстановить раздел до более ранних версий:

Посетите веб-сайт disk Genius, чтобы загрузить программное обеспечение DiskGenius. В окне ниже нажмите «Восстановление раздела», а затем нажмите кнопку «Пуск». Нажмите «Резервировать», чтобы восстановить потерянный раздел, как показано на изображении ниже. Когда все потерянные разделы будут восстановлены, нажмите кнопку «Да» в появившемся диалоговом окне. Выберите стиль раздела и нажмите «ОК», как показано на изображении ниже.

Назначьте букву диска для диска

Может показаться, что буква диска может быть причиной ошибки «Жесткий диск не обнаружен», но это так.

Причина этого в том, что в системе может быть другой диск с той же буквой, и поэтому он может отображать новое название диска. Когда два файла имеют одинаковую букву, система не понимает, какой файл открывать.

Выполните шаги, указанные ниже, чтобы изменить букву диска:

Откройте «Управление дисками», выполнив первый шаг процесса «Инициализация и форматирование жесткого диска» под заголовком «Способы исправить жесткий диск, который не отображается». Теперь щелкните правой кнопкой мыши раздел, раздел которого вы хотите изменить, нажмите «Изменить букву диска и пути». Откроется окно, как показано на изображении ниже. Теперь нажмите «Изменить». Выберите букву из списка ключевых слов и нажмите «ОК».

Восстановление данных с нераспределенного жесткого диска

Доступно различное стороннее программное обеспечение, которое может помочь пользователям восстановить данные с отформатированного жесткого диска. Здесь мы будем использовать программное обеспечение DiskGenius для восстановления данных с отформатированного жесткого диска, выполнив шаги, указанные ниже:

Выберите диск, который необходимо восстановить, и нажмите «Восстановление файлов», как показано на изображении ниже. Теперь откроется окно, нажмите на кнопку «Пуск». Начнется процесс восстановления, как показано на изображении ниже. Файлы будут восстановлены. Теперь выберите место, куда вы хотите сохранить изображения.

Запустите средство устранения неполадок оборудования и устройств

Windows предоставляет пользователям средство устранения неполадок оборудования и устройств, упрощая поиск и устранение неполадок и обнаружение ошибок в аппаратных устройствах.

Нажмите кнопку «Пуск», а затем нажмите кнопку «Настройки», как показано на изображении ниже. Нажмите «Обновление и безопасность». Нажмите «Устранение неполадок», а затем нажмите «Оборудование и устройства», как показано на изображении ниже. Теперь нажмите «Запустить средство устранения неполадок», и окно устранения неполадок начнет обнаруживать проблемы, как показано на изображении ниже. Средство устранения неполадок обнаружит ошибку. Нажмите «Применить это исправление», как показано на изображении ниже.

Проверить наличие обновлений драйверов вручную

Обновления драйверов позволяют пользователям искать последние обновления для драйверов и обновлять системные драйверы. Выполните шаги, указанные ниже, чтобы обновить драйверы в вашей системе:

Щелкните правой кнопкой мыши значок «Windows» и выберите «Диспетчер устройств», как показано на изображении ниже. Откроется окно диспетчера устройств, как показано на изображении ниже. Щелкните правой кнопкой мыши все драйверы один за другим и нажмите «Обновить драйвер».

Обновить Windows

Windows собирает данные обратной связи из системы пользователя и разрабатывает исправления ошибок, обновляя систему до последней версии, которая действительно может исправить ошибку. Поэтому обновляйте свою систему до последней версии Windows с исправлениями безопасности.

Антивирусное сканирование

Ошибка жесткого диска, не отображаемая в Windows 10, может возникнуть из-за вредоносных файлов в системе, которые могут повредить ваши данные и стать возможной причиной сбоев в работе системы. Итак, используйте антивирусное программное обеспечение для сканирования вашей системы и избавления от этих вредных и вредоносных файлов.

Обновляйте драйверы автоматически

Windows предоставляет своим пользователям драйверы, обеспечивающие калибровку устройств, поэтому выполните шаги, указанные ниже, чтобы обновить драйверы и исправить ошибки.

Откройте Диспетчер устройств, следуя первому шагу процесса «Проверить наличие обновлений драйверов вручную» под заголовком «Способы исправить жесткий диск, который не отображается». Как показано на изображении ниже, щелкните правой кнопкой мыши любой драйвер, а затем нажмите «Обновить драйвер». Нажмите «Автоматический поиск обновленного программного обеспечения драйвера», как показано на изображении ниже. Процесс начнется, как показано на изображении ниже.

Система будет искать обновления драйверов, выбирать обновления для установки и обновлять все системные драйверы.

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