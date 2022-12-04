Жесткий диск вашего компьютера внезапно пропал и не обнаружен системой, или ваш новый жесткий диск не отображается в проводнике Windows, диспетчере устройств или в настройках UEFI/ BIOS? Это распространенная проблема для пользователей Windows 10 по нескольким причинам. Независимо от того, вмешивались ли вы в конфигурацию вашей системы или жесткого диска, отсутствие жесткого диска может случиться с каждым.
Почему компьютер не видит жесткий диск?
Ошибка «Жесткий диск не обнаружен» является одной из серьезных ошибок, поскольку жесткий диск содержит все необходимые данные для использования пользователем. Существуют различные причины, из-за которых жесткий диск не отображается в разделе «Управление дисками» и другие ошибки, связанные с жестким диском.
Вот некоторые из них:
- Если соединения ослаблены, есть вероятность, что система не обнаружит жесткий диск.
- Жесткий диск устарел и может не откалиброваться с последним программным обеспечением и обновлениями.
- Возможно, он был отформатирован, и поэтому его память не выделена в системе.
- Если на жестком диске есть какие-либо физические повреждения, такие как перегрев, поломка и т. д., система не обнаружит их.
- В системе могут быть вредоносные или зараженные файлы.
- Данные на жестком диске могли быть повреждены или повреждены.
- На жестком диске могут быть плохие сектора или поврежденные сектора, что делает жесткий диск недоступным для обнаружения.
Существуют различные физические и программные симптомы, с которыми сталкивается пользователь, которые означают, что на жестком диске произошла ошибка или неисправность. Вот они:
- Если из привода исходит щелкающий или гудящий шум
- Если вы сталкиваетесь с ошибками диска или повторяющимися сбоями программы
- Жесткий диск отображается как RAW в управлении дисками
- Жесткий диск не имеет буквы диска
- На жестком диске отображается желтый восклицательный знак
- Во время работы программного обеспечения часто отображаются сообщения об ошибках
- Если с компьютера заметно странное поведение
Что делать, если компьютер не видит жесткий диск?
Существуют различные способы исправить ошибку «Не отображается жесткий диск», которые мы обсудим в этом разделе.
Проверьте подключение кабеля жесткого диска
Пользователь должен убедиться, что все соединения жесткого диска выполнены правильно, потому что иногда случается так, что из-за любого неплотного соединения провод может отсоединиться, или это может быть случай укуса крысы. Поэтому важно сначала убедиться, что все соединения выполнены правильно, а провода не перерезаны.
Инициализируйте и отформатируйте жесткий диск
На жестком диске могут быть поврежденные данные, что может быть причиной нераспознанной памяти. Лучше всего отформатировать жесткий диск, чтобы поврежденные данные были удалены, а жесткий диск не отображался, это устранит ошибку.
Выполните шаги, указанные ниже, чтобы отформатировать диск:
- Нажмите Windows + X на клавиатуре и выберите «Управление дисками» в списке параметров, как показано на изображении ниже.
- Откроется окно, как показано ниже. Щелкните правой кнопкой мыши на памяти жесткого диска и нажмите «Форматировать».
- Далее откроется диалоговое окно, отметьте нужный вариант и нажмите «ОК».
- Когда диск отформатирован, на этом хранилище будет выделен неизвестный заголовок памяти. Щелкните правой кнопкой мыши неизвестную память и выберите «Инициализировать диск», как показано на изображении ниже.
- Выберите тип раздела диска и нажмите «ОК».
Разделение и форматирование жесткого диска
Существует различное стороннее программное обеспечение, которое может восстановить раздел на диске.
Выполните шаги, указанные ниже, чтобы восстановить разделы, которые могут помочь пользователю исправить жесткий диск, не отображаемый в ошибке управления дисками, и восстановить раздел до более ранних версий:
- Посетите веб-сайт disk Genius, чтобы загрузить программное обеспечение DiskGenius.
- В окне ниже нажмите «Восстановление раздела», а затем нажмите кнопку «Пуск».
- Нажмите «Резервировать», чтобы восстановить потерянный раздел, как показано на изображении ниже.
- Когда все потерянные разделы будут восстановлены, нажмите кнопку «Да» в появившемся диалоговом окне.
- Выберите стиль раздела и нажмите «ОК», как показано на изображении ниже.
Назначьте букву диска для диска
Может показаться, что буква диска может быть причиной ошибки «Жесткий диск не обнаружен», но это так.
Причина этого в том, что в системе может быть другой диск с той же буквой, и поэтому он может отображать новое название диска. Когда два файла имеют одинаковую букву, система не понимает, какой файл открывать.
Выполните шаги, указанные ниже, чтобы изменить букву диска:
- Откройте «Управление дисками», выполнив первый шаг процесса «Инициализация и форматирование жесткого диска» под заголовком «Способы исправить жесткий диск, который не отображается».
- Теперь щелкните правой кнопкой мыши раздел, раздел которого вы хотите изменить, нажмите «Изменить букву диска и пути».
- Откроется окно, как показано на изображении ниже. Теперь нажмите «Изменить».
- Выберите букву из списка ключевых слов и нажмите «ОК».
Восстановление данных с нераспределенного жесткого диска
Доступно различное стороннее программное обеспечение, которое может помочь пользователям восстановить данные с отформатированного жесткого диска. Здесь мы будем использовать программное обеспечение DiskGenius для восстановления данных с отформатированного жесткого диска, выполнив шаги, указанные ниже:
- Выберите диск, который необходимо восстановить, и нажмите «Восстановление файлов», как показано на изображении ниже. Теперь откроется окно, нажмите на кнопку «Пуск».
- Начнется процесс восстановления, как показано на изображении ниже.
- Файлы будут восстановлены. Теперь выберите место, куда вы хотите сохранить изображения.
Запустите средство устранения неполадок оборудования и устройств
Windows предоставляет пользователям средство устранения неполадок оборудования и устройств, упрощая поиск и устранение неполадок и обнаружение ошибок в аппаратных устройствах.
- Нажмите кнопку «Пуск», а затем нажмите кнопку «Настройки», как показано на изображении ниже.
- Нажмите «Обновление и безопасность».
- Нажмите «Устранение неполадок», а затем нажмите «Оборудование и устройства», как показано на изображении ниже.
- Теперь нажмите «Запустить средство устранения неполадок», и окно устранения неполадок начнет обнаруживать проблемы, как показано на изображении ниже.
- Средство устранения неполадок обнаружит ошибку. Нажмите «Применить это исправление», как показано на изображении ниже.
Проверить наличие обновлений драйверов вручную
Обновления драйверов позволяют пользователям искать последние обновления для драйверов и обновлять системные драйверы. Выполните шаги, указанные ниже, чтобы обновить драйверы в вашей системе:
- Щелкните правой кнопкой мыши значок «Windows» и выберите «Диспетчер устройств», как показано на изображении ниже.
- Откроется окно диспетчера устройств, как показано на изображении ниже. Щелкните правой кнопкой мыши все драйверы один за другим и нажмите «Обновить драйвер».
Обновить Windows
Windows собирает данные обратной связи из системы пользователя и разрабатывает исправления ошибок, обновляя систему до последней версии, которая действительно может исправить ошибку. Поэтому обновляйте свою систему до последней версии Windows с исправлениями безопасности.
Антивирусное сканирование
Ошибка жесткого диска, не отображаемая в Windows 10, может возникнуть из-за вредоносных файлов в системе, которые могут повредить ваши данные и стать возможной причиной сбоев в работе системы. Итак, используйте антивирусное программное обеспечение для сканирования вашей системы и избавления от этих вредных и вредоносных файлов.
Обновляйте драйверы автоматически
Windows предоставляет своим пользователям драйверы, обеспечивающие калибровку устройств, поэтому выполните шаги, указанные ниже, чтобы обновить драйверы и исправить ошибки.
- Откройте Диспетчер устройств, следуя первому шагу процесса «Проверить наличие обновлений драйверов вручную» под заголовком «Способы исправить жесткий диск, который не отображается».
- Как показано на изображении ниже, щелкните правой кнопкой мыши любой драйвер, а затем нажмите «Обновить драйвер».
- Нажмите «Автоматический поиск обновленного программного обеспечения драйвера», как показано на изображении ниже.
- Процесс начнется, как показано на изображении ниже.
Система будет искать обновления драйверов, выбирать обновления для установки и обновлять все системные драйверы.
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