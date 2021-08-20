Хотите узнать, как найти ключ продукта Windows 10? Вам нужен ключ продукта Microsoft Office, чтобы переустановить его или перенести на новый компьютер? Из этого туториала Вы узнаете, как найти оба этих неуловимых ключа. На самом деле вам больше не нужен ключ продукта Windows 10, поэтому я также покажу вам, как повторно активировать Windows 10 после смены оборудования или обновления.

Начиная с Windows 3.1, Microsoft пытается остановить волну пиратства, используя лицензионные ключи для идентификации отдельных копий Windows. Поскольку это никогда не работало, Microsoft представила совершенно новую систему в Windows 10 — Цифровую лицензию. Новая система привязала Windows 10 к вашей учетной записи Microsoft, а не к отдельному ключу продукта.

Эта новая система означает, что вы можете добавлять или перемещать Windows 10 относительно свободно, если вы не превышаете разрешенное количество установок для вашего типа лицензии. Пока вы входите в свой новый компьютер или переустанавливаете с правильной учетной записью Microsoft, вам больше не нужно прикасаться к ключу продукта. Если что-то не пойдет не так.

Вам может понадобиться ключ продукта Windows 10, если при обновлении материнской платы Windows не может идентифицировать вашу учетную запись. Вам понадобится ключ продукта Microsoft Office, если вы переустанавливаете платформу на новый компьютер или вам нужно переустановить Windows.

Как найти ключ продукта Windows 10

Если вы купили новый ноутбук или настольный компьютер с установленной Windows 10, внизу должна быть наклейка с лицензионным ключом. Однако некоторые производители перестали добавлять их, я знаю, что это сделала Hewlett Packard. Существует сценарий PowerShell, который в некоторых случаях может идентифицировать ключ.

Откройте PowerShell от имени администратора, введите или вставьте ‘ (Get-WmiObject -query’ select * from SoftwareLicensingService ‘). OA3xOriginalProductKey ‘ и нажмите Enter. PowerShell должен получить ключ и отобразить его для вас.Если это не сработает, существует сторонний инструмент, который может получить ключ для вас. Это называется ProduKey. Мы протестировали программу, и она вроде работает нормально. Malwarebytes пометил его как PuP, но продукт чистый.

Как найти ключ продукта Microsoft Office

Если вам нужно переустановить Microsoft Office, ситуация несколько сложнее. Office 2013 или 2016 хранит на вашем компьютере только частичный ключ, поэтому ни один инструмент не сможет восстановить весь ключ. Чтобы переустановить эти версии, вам понадобится исходное электронное письмо с ключом, оригинальная коробка или сертификат подлинности на вашем компьютере.

Если вы используете старую версию Office, ProduKey, указанный выше, сможет найти ее для вас.

Как активировать Windows 10 после обновления оборудования?

Если вы геймер или заядлый скрипач, как я, вы будете регулярно менять аппаратное обеспечение своего компьютера, чтобы не отставать от новейшего оборудования, или экспериментируйте для ИТ-руководств. В любом случае это потребует нескольких установок Windows 10. Поскольку ключ продукта превратился в цифровую лицензию, активация вашей копии иногда доставляет больше проблем, чем она того стоит.

В большинстве случаев добавление нового оборудования не влияет на лицензирование Windows. Если вы поменяете загрузочный диск или материнскую плату, это произойдет. Цифровая лицензия хранится в UEFI в более новых системах, поэтому при замене материнской платы ключ будет удален. Ранние версии Windows 10 требовали, чтобы вы позвонили по бесплатному номеру и перерегистрировали лицензию, но, к счастью, дела пошли дальше.

Чтобы повторно активировать Windows 10 после обновления оборудования, теперь вы можете использовать средство устранения неполадок активации. Вероятно, это единственное встроенное средство устранения неполадок в Windows, которое действительно работает.

Щелкните меню «Пуск», а затем — «Параметры». Теперь выберите Обновление и безопасность. Затем нажмите «Активация». Затем выберите Устранение неполадок с помощью активации. Выберите Я недавно менял оборудование на этом устройстве и нажмите Далее. При появлении запроса введите данные своей учетной записи Microsoft и войдите в систему. Выберите устройство, которое вы используете, из появившегося списка. Установите флажок рядом с «Это устройство, которое я использую сейчас» и выберите «Активировать».

Дождитесь завершения процесса, это может занять несколько минут.

Что должно произойти дальше, вы получите сообщение о том, что Windows 10 активирована. Когда вы вернетесь к экрану активации, вы должны увидеть «Windows активирована с использованием цифровой лицензии, связанной с вашей учетной записью Microsoft».

Если этот процесс не работает, вам необходимо убедиться, что установленная вами версия Windows 10 такая же, как и у вас раньше. Если вы ранее использовали Windows 10 Домашняя, вы не сможете активировать копию Windows 10 Pro. Если вы пытаетесь активировать Windows на совершенно другом компьютере, а не на частично обновленном, это может не сработать.

Ключи продуктов Windows 10

В новых версиях поиск ключа продукта в Windows стал немного сложнее. Если у вас нет оригинальной упаковки или электронного письма с полным ключом продукта, вам придется использовать Windows PowerShell или обратиться в службу поддержки.