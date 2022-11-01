Как исправить синий экран в Windows 10? Вот полное руководство, которому вы можете следовать, чтобы полностью избавиться от этой проблемы, чтобы компьютер снова работал нормально.

Ошибка: BSOD Windows 10 – что такое синий экран смерти

Определение: BSOD Windows 10 — это ошибка, которая не позволяет вам получить доступ к ОС с синим экраном с несколькими кодами ошибок остановки, такими как: CRITICAL_PROCESS_DIED, VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED и т. д.

Симптомы: Обычно, если на вашем компьютере возникает одна из перечисленных ниже проблем, на компьютере возникает ошибка:

Компьютер выдает постоянный пустой синий экран смерти. Вы не можете ни загрузиться в ОС, ни получить доступ к каким-либо файлам на диске Windows.

Синий экран сопровождается кодом стоп-ошибки.

Список распространенных кодов ошибок «синий экран смерти»:

CRITICAL_PROCESS_DIED

SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION

DPC_WATCHDOG_VIOLATION

Итак, как исправить ошибку BSOD самостоятельно? Проверьте причины и следуйте соответствующим решениям, чтобы восстановить компьютер, чтобы он загружался и снова работал нормально.

Как узнать причину синего экрана Windows 10

Многие причины могут вызвать ошибку BSOD. Это может быть любая из перечисленных причин:

Неисправные драйверы устройств

Неправильная конфигурация BIOS

Ошибки обновления Windows 10

Устаревшая операционная система Windows

Повреждение жесткого диска или недостаточно места на системном диске

Неверные записи в системном реестре

Конфликт приложений или ошибка несовместимости приложений

Как исправить синий экран на Windows 10

Итак, как исправить эту ошибку? Проверьте, когда на вашем компьютере появляется синий экран, и выполните правильные исправления, чтобы немедленно избавиться от этой ошибки:

Когда возникает Решения для исправления Во время или после обновления Windows 10 Загрузитесь в безопасном режиме Удалите последнее обновление Удалите драйверы устройств Расширение системного диска и чистая установка обновления Windows 10 Выполните восстановление системы Использование приложения или устройства Удалите несовместимые приложения Обновите или удалите драйверы устройств Отключите несовместимые периферийные устройства

Быстрое исправление BSOD в Windows 10: перезагрузите компьютер > подождите, пока компьютер загрузится, и посмотрите, исчезнет ли ошибка.

Как исправить BSOD Windows 10 во время или после обновления Windows 10

Если ошибка BSOD возникает во время установки или после обновления Windows 10, вы можете сначала загрузить компьютер в безопасном режиме, а затем выполнить соответствующие исправления, чтобы избавиться от этой ошибки на своем ПК.

Шаг 1. Перезагрузите Windows 10 в безопасном режиме

Несколько раз включите и выключите устройство, чтобы войти в среду восстановления Windows. Нажмите кнопку питания на 10 секунд, чтобы выключить Windows 10. Повторно нажмите кнопку питания, чтобы запустить компьютер, и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы выключить его. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы включить компьютер. После запуска Windows снова удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы выключить ее. Повторяйте попытку включения компьютера, пока Windows полностью не перезагрузится и не войдет в WinRE. На экране «Выберите вариант» следуйте инструкциям по перезагрузке компьютера. Нажмите «Устранение неполадок» > «Дополнительные параметры» > «Параметры запуска» > «Перезагрузить».



Шаг 2. Исправьте BSOD Windows 10 в безопасном режиме — 4 метода

После того, как ваш компьютер загрузится и перейдет в безопасный режим, вы можете приступить к выполнению приведенных ниже исправлений, чтобы самостоятельно исправить ошибку BSOD в Windows 10:

Удалите последнее или последнее обновление Windows 10

Откройте панель управления. Нажмите клавиши Windows + R, введите панель управления в поле поиска и выберите «Панель управления». Нажмите «Программы» > «Программы по умолчанию» > «Программы и компоненты». Нажмите «Просмотреть установленные обновления» на левой панели.

Выберите и щелкните правой кнопкой мыши последнее обновление Windows в разделе «Microsoft Windows», выберите «Удалить».

Нажмите «Да» для подтверждения.

Нажмите «Перезагрузить сейчас», чтобы завершить удаление обновления Windows.

Удалите драйверы устройств, чтобы удалить BSOD в Windows 10

Нажмите Windows + S, введите диспетчер устройств и выберите «Диспетчер устройств». Разверните проблемное устройство (в основном диск ОС и т. д.), вызвавшее ошибку BSOD, разверните и щелкните его правой кнопкой мыши, выберите «Удалить» или «Удалить устройство».



Обратите внимание, что исправление 1 и исправление 2 требуют, чтобы вы сбросили загрузку компьютера в выход из безопасного режима, чтобы сохранить изменения и позволить усилиям вступить в силу.

Как выйти из безопасного режима:

Нажмите клавиши Windows + R, введите msconfig и нажмите Enter. Выберите «Вкладка «Загрузка» > «Параметры загрузки» > Снимите флажок «Безопасная загрузка». Нажмите «ОК» > «Применить», чтобы сохранить изменения.

После этого перезагрузите компьютер.

Расширение системного диска и чистая установка обновления Windows 10

Иногда ошибка «синий экран смерти» может быть связана с нехваткой памяти на устройстве, которая не позволяет устанавливать обновления Windows. Чтобы решить эту проблему, вы должны сначала расширить системный диск с помощью программного обеспечения для управления разделами, например, EaseUS Partition Master. Затем выполните чистую установку обновления Windows 10.

Расширьте системный диск

Вариант 1. Расширить системный диск C за счет нераспределенного пространства

Щелкните правой кнопкой мыши диск System C: и выберите «Изменить размер/переместить». Перетащите конец системного раздела в нераспределенное пространство, чтобы добавить его на диск C:. И нажмите «ОК». Нажмите «Выполнить задачу» и «Применить», чтобы выполнить операции и расширить диск C.

Вариант 2. Расширить системный диск C без нераспределенного пространства

Щелкните правой кнопкой мыши большой раздел с достаточным количеством свободного места на системном диске, выберите «Выделить место». Выберите системный диск в разделе «Выделить пространство от (*) до» и перетащите конец системного диска C в нераспределенное пространство. Нажмите «ОК» для подтверждения. Нажмите «Выполнить задачу», в нем будут перечислены ожидающие операции, и нажмите «Применить», чтобы сохранить изменения и расширить диск C.

Далее, чистая установка или переустановка Windows 10.

Обратите внимание, что чистая установка Windows перезапишет данные на системном диске C и на рабочем столе. Поэтому, если у вас есть ценные данные, не забудьте заранее сделать резервную копию данных.

И вы можете выполнить резервное копирование данных без загрузки в Windows для получения помощи. Или, если вам не нужны файлы, выполните следующие действия, чтобы установить Windows 10 сейчас:

Загрузите и установите установочный носитель Windows 10 на USB-накопитель емкостью 8 ГБ или больше.

Подключите установочный носитель Windows USB к ПК и перезагрузите ПК с USB. Нажмите F2/F8/Del, чтобы войти в BIOS > Перейти в раздел загрузки > Установить USB в качестве загрузочного диска.

Как только компьютер загрузится с USB, выберите «Установить сейчас».

Выберите языковые настройки и другие параметры. Пропустите ввод ключа продукта и выберите «Установить только Windows». Выберите целевое устройство для установки Windows 10.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку Windows 10. Повторно войдите в меню загрузки BIOS и установите диск с ОС Windows 10 в качестве загрузочного, перезагрузите компьютер.

Теперь у вас есть чистая установленная ОС Windows, которая будет нормально работать и загружаться на вашем компьютере.

Выполните восстановление системы для очистки BSOD в Windows 10

Если вы создали точку восстановления Windows 10 до обновления Windows 10, вы также можете исправить ошибку BSOD, вернув Windows 10 в предыдущее состояние с помощью функции «Восстановление системы».

Нажмите клавиши «Windows + R» и введите rstrui.exe в поле «Выполнить». Нажмите Enter, чтобы открыть восстановление системы.

Выберите «Выбрать другую точку восстановления» и нажмите «Далее». Выберите последнюю резервную копию Windows перед установкой нового обновления Windows 10 и нажмите «Сканировать на наличие уязвимых программ».

Нажмите «Готово» в окне «Подтверждение точки восстановления».

Наконец, нажмите «Да» и дождитесь завершения процесса.

Подтвердите восстановление Windows 10 из образа системы.

Все, что вам нужно, это дождаться завершения процесса, и тогда вы вернетесь к предыдущей версии Windows 10. Синий экран исчезнет.

Избавьтесь от синего экрана смерти в Windows 10 при запуске приложения или устройства

Если вы столкнулись с ошибкой BSOD при открытии или использовании приложения на компьютере, у вас есть три исправления, которые можно попробовать.

Удалите несовместимые приложения

Нажмите клавиши Windows + S, введите панель управления и выберите, чтобы открыть ее. Нажмите «Программы и компоненты», найдите и щелкните правой кнопкой мыши несовместимое приложение, выберите «Удалить».

Нажмите «Да» или «Удалить» во всплывающем окне, чтобы подтвердить удаление. После этого перезагрузите ПК.

Обновите или удалите драйверы устройств

Чтобы обновить драйверы устройств:

Нажмите клавиши Windows + S, введите диспетчер устройств, затем нажмите «Диспетчер устройств». Разверните Драйвер диска, щелкните правой кнопкой мыши драйвер диска ОС и выберите «Обновить программное обеспечение драйвера». Выберите «Автоматический поиск обновленного программного обеспечения драйвера» во всплывающем окне.

Затем подождите, пока компьютер выполнит поиск и установит последнюю версию драйвера.

Чтобы удалить драйвер устройства:

Откройте Диспетчер устройств, разверните драйверы дисков, щелкните правой кнопкой мыши проблемный диск и выберите «Удалить».

Дождитесь завершения процесса и перезагрузите компьютер.

Система автоматически переустановит обновленный драйвер устройства для вашего диска.

Отключите несовместимые периферийные устройства

Синий экран ошибки смерти может появиться, когда к вашему компьютеру подключено несовместимое устройство. Если вы столкнулись с ошибкой BSOD после подключения внешнего жесткого диска, отключите его, чтобы устранить эту ошибку: