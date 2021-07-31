iOS 15: все, что известно на данный момент

- Главное
- Новые возможности
- Обзор iOS 15
- Как скачать и установить iOS 15
- Редизайн уведомлений
- Focus
- Spotlight
- FaceTime
- SharePlay
- Cсылки FaceTime
- Фотографии
- Карты
- Кошелек
- Safari
- Сообщения
- Погода
- Здоровье
- Find my
- Заметки
- Напоминания
- Siri
- Другие особенности
- Переводчик
- TV
- Ярлыки
- Голосовые заметки
- Подкасты
- Музыка
- Игры
- Живой текст
- Экранное время
- MeMoji
- 5G
- Опыт установки
- Идентификатор Apple ID
- Поддерживаемые устройства
- Дата выхода iOS 15
- Новости про iOS 15
Операционная система iOS нового поколения от Apple.
Главное
- iOS 15 — последняя операционная система Apple для iPhone
- Представлена разработчикам в июне на WWDC 2021
- Будет выпущена осенью 2021 года.
Новые возможности
- Обновленные уведомления
- Инструменты для концентрации внимания и уменьшения отвлекающих факторов
- Пространственное аудио и SharePlay в вызовах FaceTime
- Распознавание текста в фотографиях
- Дополнительные ключи в приложении Wallet
- Добавлены функции конфиденциальности
- Обновления приложений Safari, Maps, Weather и Notes
Обзор iOS 15
В июне 2021 года Apple представила последнюю версию своей операционной системы iOS, iOS 15, выпуск которой запланирован на осень. В iOS 15 представлены новые функции для вызовов FaceTime, инструменты для уменьшения отвлекающих факторов, новый интерфейс уведомлений, добавленные функции конфиденциальности, полный редизайн Safari, Weather и Maps и многое другое.
В iOS 15 был переработан дизайн уведомлений: добавлены фотографии контактов для людей и более крупные значки для приложений. Чтобы не отвлекаться, сводка уведомлений собирает уведомления для доставки в нужное время и упорядочивает уведомления по приоритету.
Focus – это новая функция, которая может фильтровать уведомления и приложения в зависимости от того, на чем пользователь хочет сосредоточиться в определенное время. Когда Focus пользователя блокирует входящие уведомления, их статус будет отображаться для других в Сообщениях. iOS предложит Focus для разных случаев, таких как рабочее время или отход ко сну, используя интеллектуальные функции устройства, но пользователи также могут создать собственный Focus. Когда фокус установлен на одном устройстве Apple, он автоматически применяется к другим устройствам Apple.
Safari имеет совершенно новый дизайн. Элементы управления теперь легче доступны одной рукой, и они позволяют сосредоточиться на содержании веб-страницы. Внизу экрана появилась новая компактная панель вкладок, поэтому пользователи могут легко перемещаться между вкладками. Группы вкладок позволяют пользователям сохранять вкладки и легко получать к ним доступ в любое время на разных устройствах. Также впервые появилась настраиваемая стартовая страница и веб-расширения.
Приложение Карты теперь предлагает новый 3D-вид городов со значительно улучшенной детализацией, показывая здания, пешеходные переходы, велосипедные дорожки и многое другое.
iOS 15 обеспечивает голосовую изоляцию и пространственное аудио для вызовов FaceTime, поэтому голоса кажутся такими, как будто они исходят от того места, где находится человек на экране. FaceTime также поддерживает портретный режим и предлагает новый вид сетки, чтобы одновременно видеть больше лиц. SharePlay – это новая функция, которая позволяет пользователям синхронно обмениваться медиафайлами во время вызова FaceTime. Пользователи также могут создавать общие ссылки на запланированный вызов FaceTime, который также можно открыть на устройствах Android и Windows.
Приложение «Погода» было переработано в iOS 15 и теперь отображает больше графических данных о погоде, полноэкранные карты и динамические макеты, которые меняются в зависимости от погодных условий. Совершенно новые анимированные фоны теперь могут более точно отражать положение солнца и текущие осадки, а также есть уведомления, которые можно выделить, когда начинается и прекращается дождь или снег.
Приложение Wallet добавляет поддержку новых типов ключей в iOS 15, таких, как дома, офисы или гостиничные номера. Позже в этом году клиенты в участвующих штатах США смогут добавить водительские права или идентификатор штата в приложение Wallet.
Приложение «Фотографии» представляет собой крупное обновление «Воспоминаний» с новым дизайном и интерактивным интерфейсом. Воспоминания теперь поддерживают интеграцию с Apple Music, используя интеллект устройства, чтобы предлагать варианты песен для персонализированных Воспоминаний.
Live Text — это новая функция, которая использует интеллект устройства для распознавания текста на фотографии, который пользователи могут искать, выделять и копировать. Spotlight теперь может искать фотографии по местоположению, людям, сценам, объектам и тексту. Spotlight теперь предлагает поиск изображений в Интернете и более подробные результаты для актеров, музыкантов, телешоу и фильмов. Улучшенные результаты для контактов показывают недавние разговоры, общие фотографии и местоположение, если они были опубликованы через Find My.
iOS 15 также вводит новые меры конфиденциальности, такие как обработка запросов Siri непосредственно на iPhone, что дает дополнительное преимущество в виде лучшей скорости отклика, защиты конфиденциальности почты, чтобы отправители не знали, было ли открыто электронное письмо, и определяли IP-адрес получателя, а также приложение Представление отчета о конфиденциальности, чтобы показать, как часто приложения используют предоставленные им разрешения.
Есть десятки настроек и изменений для других приложений, таких как пользовательские теги, упоминания и представление действий в приложении Notes, Trends, Walking Steadiness, а также новая вкладка общего доступа в приложении Health, общесистемная функция Shared with You. для выделения контента, которым поделились в беседах в Сообщениях, а также в новой строке для всех вас в приложении для ТВ, чтобы предлагать развлечения для всей семьи.
iOS 15 совместима с iPhone 6s и новее, что означает, что она работает на всех устройствах, поддерживающих iOS 14, и будет выпущена этой осенью.
Как скачать и установить iOS 15
iOS 15 в настоящее время доступна только в виде предварительной бета-версии для разработчиков. Зарегистрированные разработчики могут загрузить профиль для бета-версии iOS 15 из Центра разработчиков Apple, и после установки профиля бета-обновления будут доступны по беспроводной сети. Предпочтительно устанавливать iOS 15 на дополнительное устройство, потому что это программное обеспечение раннего выпуска, в котором могут быть ошибки или проблемы.
В течение периода тестирования iOS 15, который продлится несколько месяцев, Apple будет дорабатывать новые функции операционной системы и исправлять ошибки перед выпуском программного обеспечения. Разработчики также смогут использовать этот период бета-тестирования для поддержки новой операционной системы и встроить новые функции iOS 15 в свои приложения.
Публичная бета-версия будет доступна пользователям iOS для тестирования в июле на сайте beta.apple.com.
iOS 15 будет выпущена для всех пользователей с совместимыми устройствами, начиная с осени, где пользователи смогут увидеть ее в разделе «Обновление программного обеспечения» приложения «Настройки» на своем устройстве.
Apple разослала разработчикам одну бета-версию iOS 15. Версия для публичных бета-тестеров станет доступна в июле.
Редизайн уведомлений
В iOS 15 представлены полностью переработанные уведомления. В уведомлениях теперь отображаются фотографии контактов для людей и более крупные значки для приложений, чтобы их было легче идентифицировать.
Существует полностью новая персонализированная сводка уведомлений, которая собирает несрочные уведомления вместе, чтобы доставить их в более подходящее время, например утром или вечером. Уведомления в сводке упорядочены по приоритету с использованием интеллекта на устройстве, который анализирует взаимодействие пользователя с приложениями, при этом наиболее важные и актуальные уведомления поднимаются наверх. Срочные сообщения и своевременные уведомления будут доставлены немедленно.
Теперь есть возможность временно отключить уведомления любого приложения или потока сообщений, а iOS 15 предложит отключить поток, если он необычно активен, но вы не взаимодействуете с ним.
Существует также новый API уведомлений для разработчиков, позволяющий им отправлять уведомления с учетом времени и адаптировать новый вид уведомлений, исходящих от людей.
Focus
В iOS 15 есть новый инструмент Focus, который помогает пользователям не отвлекаться. Focus может фильтровать уведомления и страницы домашнего экрана в зависимости от того, на чем пользователи хотят сосредоточиться в определенное время, при этом, позволяя, получать срочные уведомления. Когда Focus пользователя в настоящее время блокирует входящие уведомления, их статус автоматически отображается для других людей в сообщениях, показывая, что пользователь в настоящее время недоступен, если это не является срочным.
iOS будет автоматически предлагать Focus пользователям, используя интеллект на устройстве, чтобы определить, какие люди и приложения должны уведомлять их в определенное время. Предложения по фокусировке основаны на контекстах пользователей, таких как часы работы, личное время или уход в постель. Пользователи также могут создать собственный фокус, чтобы отображать только определенные уведомления и страницы главного экрана, выбрать разрешенные прерывания для наиболее важных уведомлений и приложений и настроить автоматические ответы для сообщений во время фокусировки.
Когда пользователь устанавливает фокус, он синхронизируется между устройствами Apple. Разработчики могут реализовать новый API статуса для сторонних приложений обмена сообщениями, чтобы отразить статус Focus.
Spotlight
Spotlight теперь может использовать интеллект для поиска фотографий по местоположению, людям, сценам или объектам, а с помощью новой функции Live Text Spotlight может находить текст и рукописный текст на фотографиях.
Spotlight также поддерживает поиск изображений в Интернете и значительно улучшает результаты для актеров, музыкантов, телешоу и фильмов. Улучшенные результаты для карточек контактов показывают недавние разговоры, общие фотографии и местоположение, если они были опубликованы через Find My.
Также можно получить доступ к Spotlight с экрана блокировки и быстро устанавливать приложения из App Store, не покидая Spotlight. Для компаний, поддерживающих App Clips, есть кнопка действия в результатах Карты в Spotlight.
FaceTime
В iOS 15 FaceTime предлагает пространственный звук, поэтому голоса в видеозвонке звучат так, как если бы они исходили от того места, где находится человек на экране. Существуют также новые режимы микрофона для отделения голоса пользователя от фонового шума или для введения фонового шума в режиме широкого спектра, если это необходимо.
FaceTime теперь имеет портретный режим для видеозвонков, поэтому пользователи могут размыть свой фон и сфокусироваться на себе, а также отключить оповещения, чтобы было четче, когда вы говорите без звука. Также есть новый вид сетки для групповых вызовов FaceTime, позволяющий участникам видеть больше лиц одновременно, и управление оптическим масштабированием для задней камеры.
SharePlay
SharePlay – это новая функция, которая позволяет пользователям обмениваться впечатлениями друг с другом во время звонков FaceTime, включая такие мультимедиа, как песни Apple Music, телешоу или фильмы. Мультимедиа воспроизводятся синхронно для всех участников, и есть общие элементы управления воспроизведением, поэтому любой в сеансе SharePlay может воспроизводить, приостанавливать или пропускать контент, а также добавлять в общую очередь. SharePlay также дает пользователям возможность совместно использовать свой экран для совместного просмотра приложений во время звонка FaceTime.
Сторонние приложения, такие как Disney +, ESPN +, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount +, Pluto TV, TikTok, Twitch и другие, обязались интегрировать SharePlay.
SharePlay распространяется на iPhone, iPad, Mac и Apple TV, поэтому пользователи могут смотреть шоу или фильмы на большом экране при подключении через FaceTime. Интеллектуальный регулятор громкости динамически и автоматически регулирует звук, чтобы вы могли слышать своих друзей, даже когда общий контент воспроизводится громко. SharePlay также имеет элементы управления сообщениями в приложении.
Cсылки FaceTime
Теперь пользователи могут создавать ссылку на вызов FaceTime и делиться ею через Сообщения, Календарь, Почту или сторонние приложения.
Ссылки FaceTime можно открывать для использования приложения FaceTime на устройствах Apple, но их также можно открывать через веб-браузер, что впервые обеспечивает FaceTime для Android и Windows. Звонки FaceTime в Интернете остаются зашифрованными, чтобы гарантировать конфиденциальность.
Фотографии
Приложение «Фотографии» содержит значительное обновление для «Воспоминаний», которое теперь имеет новый дизайн, интеграцию с Apple Music, более интерактивный интерфейс и внешний вид памяти.
Воспоминания будут предлагать песни на основе вашей истории прослушивания Apple Music, которые синхронизируются с видео и фотографиями для более персонализированного опыта. Пользователи могут настраивать воспоминания, просматривая миксы памяти, что позволяет прослушивать разные песни с разным темпом и атмосферой.
Существует 12 образов памяти, которые добавляют настроение, анализируя каждую фотографию и видео и применяя правильную регулировку контраста и цвета для единообразного вида. Есть также новые типы памяти, включая дополнительные международные праздники, воспоминания, ориентированные на детей, тенденции с течением времени и улучшенные воспоминания о домашних животных, включая способность узнавать отдельных собак и кошек.
Также можно просматривать и редактировать весь контент из воспоминаний с высоты птичьего полета, и в следующем разделе будут предложены связанные воспоминания для просмотра.
Функции идентификации людей улучшили распознавание людей, и стало проще исправлять ошибки именования в альбоме «Люди». Существует опция Feature Less, чтобы сообщить фотографиям, что вы предпочитаете видеть меньше определенной даты, места, праздника или человека в избранных фотографиях, виджете «Фотографии», воспоминаниях или выделенных на вкладке «Библиотека».
В iOS 15 «Фотографии» имеют расширенную панель «Информация» для просмотра информации о фотографии, такой как камера, объектив и выдержка, размер файла или кто отправил фотографию, доступ к которой вам предоставлен, в сообщениях. Вы также можете изменить дату или место съемки, добавить заголовок и узнать об элементах, обнаруженных с помощью Visual Look Up.
Средство выбора изображений «Фотографии», в том числе в приложении «Сообщения», теперь позволяет выбирать фотографии в определенном порядке для публикации. Сторонние приложения также могут предлагать более простые рабочие процессы выбора, если вы предоставляете доступ к определенному контенту в библиотеке фотографий.
Apple также заявляет, что первоначальная синхронизация фотографий iCloud на новом устройстве выполняется быстрее в iOS 15.
Карты
Карты теперь имеют интерактивный вид земного шара и значительно улучшенные детали в новом трехмерном представлении городов. Районы, коммерческие районы, возвышения, здания и многое другое теперь отображаются подробно, наряду с новыми цветами дорог и метками, специально разработанными ориентирами и новым ночным режимом «лунный свет».
Приложение «Карты» также предлагает новый трехмерный опыт вождения по городу с такими деталями дороги, как полосы поворота, срединные полосы, велосипедные полосы и пешеходные переходы, который работает как на iPhone, так и в Apple CarPlay.
Транспортная навигация была переработана, и теперь путешественники могут легче находить ближайшие станции и определять свои любимые маршруты. Карты будут автоматически следовать по выбранному транзитному маршруту, уведомляя пользователей, когда почти пора выходить.
Также появился новый вид пешеходных маршрутов, в котором используется дополненная реальность. Пользователи просто поднимают свой iPhone, и приложение «Карты» сгенерирует точное местоположение для предоставления подробных пешеходных маршрутов с помощью камеры.
Обновленные карточки мест упрощают поиск и взаимодействие с информацией о компаниях, местах и физических объектах. Появилась новая главная страница путеводителей, в которой представлена редакционная информация о новых местах.
При поиске нового места появились новые возможности фильтрации результатов по таким критериям, как кухня или время работы. Карты также будут автоматически обновлять результаты поиска при перемещении, а наиболее часто используемые настройки теперь находятся в одном более простом месте.
Кошелек
Приложение Wallet поддерживает дополнительные типы ключей в iOS 15, такие как ключи от дома, офиса, предприятия или номера в отеле.
Приложение Wallet также расширяет поддержку ключей от машины, теперь используя сверхширокополосный доступ для разблокировки, блокировки и запуска автомобиля, не вынимая iPhone из кармана. Сверхширокополосный диапазон также обеспечивает точное пространственное восприятие, а это означает, что iOS не позволит вам заблокировать машину, когда ваш iPhone находится внутри, или завести автомобиль, когда ваш iPhone находится на улице.
Кошелек теперь поддерживает дистанционное управление входом без ключа, что позволяет вам запирать или отпирать машину, гудеть, подогревать машину или открывать багажник.
Начиная с 2021 года, клиенты в штатах-участниках в США смогут добавлять свои водительские права или идентификаторы штата в приложение Wallet. По данным Apple, Управление транспортной безопасности работает над тем, чтобы в аэропортах в первую очередь можно было использовать свои цифровые идентификационные карты в кошельке.
Приложение Wallet теперь также автоматически архивирует просроченные посадочные талоны и билеты на мероприятия. Safari также поддерживает добавление нескольких проходов в кошелек одним действием вместо того, чтобы вручную добавлять один проход за раз.
Safari
iOS 15 привносит в Safari совершенно новый дизайн. Элементы управления вынесены в нижнюю часть экрана, чтобы их было легче достать одной рукой.
Внизу экрана появилась новая компактная панель вкладок, которая позволяет пользователям легко перемещаться между вкладками, а также содержит поле интеллектуального поиска. Группы вкладок позволяют пользователям сохранять свои вкладки в папке и синхронизировать их на iPhone, iPad и Mac. Кроме того, есть новая таблица обзора вкладки.
Теперь пользователи могут просто открыть веб-страницу, чтобы обновить ее, а также есть поддержка голосового поиска. Safari также впервые получает настраиваемую стартовую страницу и расширения для мобильных веб-сайтов.
iOS 15 предлагает новые функции конфиденциальности Safari, в том числе Intelligent Tracking Prevention, которая не позволяет трекерам профилировать вас с использованием вашего IP-адреса, а Safari автоматически обновляет сайты, которые, как известно, поддерживают HTTPS, с небезопасного HTTP.
Сообщения
Контент, отправленный вам в Сообщениях, автоматически появляется в новом разделе «Доступные вам» в соответствующем приложении. Доступные вам доступны в фотографиях, Safari, Apple News, Apple Music, Apple Podcasts и приложении Apple TV. Пользователи могут закреплять заметный контент, которым с ними поделились, чтобы повысить его в разделах «Доступные вам», поиске сообщений и представлении подробностей беседы.
Группы фотографий, отправленные в Сообщениях, теперь отображаются в виде удобного коллажа или прокручиваемой стопки, в зависимости от того, сколько их было отправлено. Также теперь можно найти изображения, которыми обмениваются через Сообщения, используя имя контакта.
Сообщения также получили некоторые региональные улучшения в iOS 15, такие как фильтрация нежелательных SMS в Бразилии и параметры уведомлений в Индии и Китае, что позволяет пользователям отключать уведомления для типов сообщений, которые они выбирают.
Погода
Приложение «Погода» было полностью переработано в iOS 15. Приложение «Погода» теперь имеет больше графических дисплеев для данных о погоде, полноэкранную карту и динамический макет, который изменяется в зависимости от внешних условий.
Apple переработала анимированный фон приложения «Погода», чтобы более точно отражать текущее положение солнца и условия осадков. Также есть уведомления, которые можно выделить, когда начинается и прекращается дождь или снег.
Здоровье
В iOS 15 в приложении «Здоровье» появилась новая вкладка общего доступа, которая позволяет пользователям делиться выбранными данными о здоровье с семьей или опекунами. Результаты лабораторных исследований были дополнены описаниями, выделениями и возможностью закрепления результатов для быстрого доступа. Теперь Health может обнаруживать тенденции, привлекая внимание пользователей к значимым изменениям в личных показателях здоровья.
Приложение Health также добавляет устойчивость при ходьбе в качестве нового показателя, помогающего снизить риск падения. Иммунизацию COVID-19 и результаты тестов можно сохранить в приложении Health с помощью QR-кода от поставщика медицинских услуг. Подсветки уровня глюкозы в крови теперь показывают уровни во время сна и во время тренировок, а также содержат интерактивные диаграммы.
Find my
Приложение «Найти меня» предоставляет новые возможности для поиска потерянного устройства, которое было выключено или стерто с помощью сети «Найти меня». Член семьи или друг, который решит поделиться с вами своим местоположением, теперь будет непрерывно транслировать свое местоположение, чтобы обеспечить ощущение направления и скорости.
Apple добавляет поддержку сети «Найти меня» в AirPods Pro и AirPods Max, а также появился новый виджет «Найти меня» для быстрого просмотра местоположений. Появились новые оповещения о разделении, чтобы уведомить пользователя, если он оставит AirTag, устройство Apple или сеть аксессуаров Find My в незнакомом месте.
Заметки
Заметки в iOS 15 содержат теги, созданные пользователями, для удобной сортировки и классификации заметок по-новому. Существует браузер тегов, позволяющий выбирать комбинации вкладок и быстро просматривать заметки с тегами. Также есть новые настраиваемые папки, которые автоматически собирают заметки на основе тегов.
Для общих заметок теперь можно упоминать других пользователей, чтобы уведомлять друг друга об обновлениях, а в новом представлении «Действия» отображается история последних изменений.
Напоминания
Напоминания теперь содержат теги, которые помогают организациям, и можно искать и фильтровать напоминания на основе тегов. Появился новый браузер тегов, позволяющий нажимать комбинации вкладок и быстро просматривать помеченные напоминания. Также есть новые настраиваемые смарт-списки, которые автоматически собирают напоминания на основе тегов.
iOS 15 также предоставляет параметры быстрого доступа для легкого удаления завершенных напоминаний, улучшенную поддержку естественного языка и расширенные предлагаемые атрибуты, такие как теги, флаги, приоритет и многое другое.
Siri
В iOS 15 запросы Siri обрабатываются на устройстве с помощью Neural Engine, что повышает безопасность и значительно повышает скорость отклика, при этом больше не требуется подключение к Интернету.
Распознавание и понимание речи на устройстве улучшаются по мере использования вашего устройства. Siri также может узнавать о контактах, с которыми вы чаще всего взаимодействуете, новых словах, которые вы вводите, и темах, о которых вы читаете, чтобы лучше отвечать.
Теперь Siri может публиковать элементы на экране, такие как фотографии, веб-страницы, контент из Apple Music или Apple Podcasts, истории Apple News, местоположения на картах и т. Д., В сообщении или даже делать снимок экрана для отправки. Кроме того, Siri теперь может использовать контекстное меню для отправки сообщения или вызова.
Siri теперь лучше поддерживает контекст между запросами, поэтому вы можете в разговоре обращаться к тому, о чем ранее спрашивали. Вы также можете делать запросы на управление устройством HomeKit в определенное время или при определенных обстоятельствах, например, когда вы выходите из дома.
Siri также может объявлять уведомления, такие как напоминания, на AirPods и в Apple CarPlay, и пользователи могут спрашивать Siri, что находится на их экране, просто спросив.
Siri предлагает нейронный преобразователь текста в речь на других языках в iOS 15, включая шведский, датский, норвежский и финский. Существует также языковая поддержка Siri для смешанного английского, индийского и индийского английского и родного языков, включая хинди, телугу, каннада, маратхи, тамильский, бенгальский, гуджарати, малаялам и пенджаби.
Другие особенности
Переводчик
- Общесистемный перевод — iOS 15 позволяет переводить любой текст во всей системе, выбрав его и нажав «Перевести». Затем пользователи могут скопировать, сохранить, заменить выделенный текст или открыть перевод в приложении «Переводчик». Пользователи также могут переводить выделенный текст на фотографиях.
- Автоматический перевод — приложение «Переводчик» определяет, когда вы начинаете говорить, и может переводить речь без необходимости нажимать кнопку микрофона во время разговора.
- Лицом к лицу — пользователи могут изменить вид разговора, когда разговаривают лицом к лицу, чтобы каждый человек мог видеть разговор со своей стороны.
- Переработанные беседы — беседы можно начинать с помощью вкладки беседы в альбомной или книжной ориентации, которая затем представляет собой переработанное представление беседы с пузырьками чата, чтобы вам было легче следить за ними.
- Упрощенный выбор языка — выбор языков теперь стал проще благодаря новым раскрывающимся меню.
TV
- Для всех вас — в приложении «ТВ» теперь есть новая строка под названием «Для всех», в которой предлагается подборка шоу и фильмов, основанная на интересах отдельных людей или всей семьи.
- Доступно вам — приложение TV теперь выделяет все шоу и фильмы, которыми друзья и родственники поделились в Сообщениях.
- SharePlay — приложение для ТВ работает с Сообщениями и FaceTime, чтобы синхронизировать просмотр контента с друзьями и семьей с помощью SharePlay.
- Потоковые приложения в Японии — ТВ приложение теперь поддерживает популярные приложения потокового вещания в Японии.
Ярлыки
- Интеллектуальный редактор ярлыков — предложения по следующим действиям будут предлагать варианты, которые помогут вам завершить создание ярлыка.
- Управление между устройствами — ярлыки теперь синхронизируются на iPhone, iPad и Mac.
- Улучшенный обмен — ярлыками можно делиться и загружать со ссылкой, без необходимости управлять настройками безопасности. Получатели будут получать интеллектуальные подсказки, гарантирующие, что передаются только одобренные данные.
Голосовые заметки
- Скорость воспроизведения — появились новые опции для ускорения или замедления воспроизведения записей.
- Пропустить тишину — голосовые заметки автоматически анализируют записи и автоматически пропускают паузы в звуке одним касанием.
- Улучшенный обмен — можно поделиться несколькими записями голосовых заметок одновременно.
Подкасты
- Улучшенное обнаружение — подкасты создают персонализированные группы предлагаемых шоу по определенным темам.
- Shared with You — Поделитесь своими любимыми эпизодами подкаста в приложении «Сообщения» и найдите все эпизоды, которыми с вами поделились, в Listen Now.
Музыка
- Пространственный звук с динамическим отслеживанием головы — теперь слушатели могут использовать AirPods Pro и AirPods Max для прослушивания музыки с Dolby Atmos и динамическим отслеживанием головы Apple для более полного погружения.
- Доступные вам — приложение «Музыка» теперь будет выделять музыку, которой вы поделились, в Сообщениях.
Игры
- Game Center и Недавняя группа приглашение — Пользователи самый последние сообщения друзья и группы приходят в Game Center с поддержкой игр с новым селектором многопользовательского другу.
- Запросы на добавление в друзья Game Center — Game Center теперь отображает входящие запросы в папке входящих запросов на добавление в Game Center.
- Основные моменты игры — пользователи могут сохранить видеоклип продолжительностью до 15 последних секунд игрового процесса, нажав кнопку «Поделиться» на игровых контроллерах, таких как беспроводной контроллер Xbox Series X или Series S или беспроводной контроллер Sony PS5 DualSense.
- Виджеты Game Center — появился новый виджет «Продолжить игру», который отображает недавно сыгранные игры с поддержкой Game Center на разных устройствах. Виджет «Друзья играют» помогает пользователям открывать для себя игры, в которые играют их друзья.
- Фокус для игр — предлагаемый вариант Фокус для игр позволяет пользователям оставаться в игре, отфильтровывая нежелательные уведомления.
Живой текст
- Живой текст на фотографиях. Живой текст — это новая функция, которая использует интеллект устройства для распознавания текста в фотографиях, снимках экрана, Quick Look, Safari и в предварительных просмотрах с помощью камеры. Затем пользователи могут предпринять необходимые действия, например выделить для копирования. Пользователи также смогут искать изображения в Spotlight или приложении «Фото» на основе распознанного текста.
- Визуальный поиск — проведите пальцем вверх или коснитесь кнопки новой информации на любой фотографии, чтобы выделить распознанные объекты и сцены, что позволит узнать больше о содержимом фотографии.
Экранное время
- Время простоя по запросу — в iOS 15 можно включить время простоя по запросу, при котором будут доступны только телефонные звонки и приложения, которые вы разрешите. После включения будет отправлено пятиминутное напоминание о простоях, и время простоя будет включено до конца дня.
- API экранного времени — разработчики могут использовать API экранного времени в приложениях родительского контроля для поддержки более широкого набора инструментов для родителей. API предоставляет разработчикам такие функции, как основные ограничения и мониторинг активности устройств.
MeMoji
- Новые стикеры Memoji — iOS 15 содержит девять новых стикеров Memoji, которые позволяют отправлять шака, махать рукой, мигать лампочкой и т. Д.
- Новые варианты одежды — более 40 новых вариантов одежды с тремя цветовыми комбинациями, включая головные уборы.
- Два разных цвета глаз — MeMoji теперь поддерживает разные цвета для левого и правого глаза.
- Новые варианты очков — три новых варианта очков, в том числе в форме сердца, звезды и ретро.
- Новые возможности доступности — кохлеарные имплантаты, кислородные трубки и мягкие шлемы теперь представлены в опциях MeMoji.
5G
- Расширенные возможности подключения с использованием 5G — благодаря использованию более быстрого 5G улучшаются возможности других приложений и системы, включая поддержку резервного копирования в iCloud и восстановления из резервной копии iCloud, потоковую передачу звука и видео в приложениях Apple и сторонних производителей, загрузку высококачественного контента Apple TV + , синхронизировать фотографии с фотографиями iCloud, обновлять статьи Apple News + для чтения в автономном режиме и загружать модели машинного обучения15.
- Предпочтение 5G по сравнению с Wi-Fi — ваш iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max теперь будет автоматически устанавливать приоритет 5G, когда подключение к Wi-Fi в сетях, которые вы иногда посещаете, является медленным, или когда вы подключены к ограниченному или небезопасные сети.
Опыт установки
- Временное хранилище iCloud для передачи данных — теперь пользователи могут создавать резервные копии неограниченного объема данных в iCloud, чтобы бесплатно перенести их на новое устройство на срок до трех недель.
- Больше контента, переданного с Android — «Перенести в iOS» теперь можно также перемещать фотоальбомы, файлы и папки, а также настройки специальных возможностей.
- Обнаружение приложений — приложение «Переместить на iOS» теперь доступно в магазине Google Play с помощью QR-кода.
Идентификатор Apple ID
- Контакты для восстановления учетной записи — теперь пользователи могут выбрать одного или нескольких доверенных лиц, которые станут контактным лицом для восстановления учетной записи, чтобы помочь сбросить свой пароль и восстановить доступ к своей учетной записи.
- Программа Digital Legacy — новая программа Digital Legacy позволяет вам назначать людей в качестве старых контактов, чтобы они могли получить доступ к вашей учетной записи и личной информации в случае вашей смерти.
Поддерживаемые устройства
iOS 15 совместима со всеми теми же iPhone, что и iOS 13 и iOS 14, включая старые устройства, такие как оригинальный iPhone SE и iPhone 6s. Устройства, совместимые с iOS 15, перечислены ниже:
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone SE (2020 г.)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (2016 г.)
- iPod touch (7-го поколения)
Дата выхода iOS 15
Apple собирается выпустить iOS 15 осенью этого года.
Новости про iOS 15
- Apple представляет iOS 15: первый взгляд на новые функции
- Apple представляет новые функции FaceTime, такие как пространственное аудио, SharePlay, изоляция голоса и многое другое
- iOS 15: обновленные уведомления и новая сводка уведомлений, отсортированная по приоритету
- Apple представляет обновленное приложение Weather для iOS с уведомлениями в стиле темного неба и полноэкранными картами
- iOS 15 совместима со всеми iPhone, работающими под управлением iOS 14
- Apple раздает разработчикам первые бета-версии iOS и iPadOS 15
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- Apple временно расширяет хранилище iCloud в iOS 15 для резервного копирования данных и переноса на новое устройство
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