iOS 15: все, что известно на данный момент

Операционная система iOS нового поколения от Apple.

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iOS 15 — последняя операционная система Apple для iPhone

Представлена разработчикам в июне на WWDC 2021

Будет выпущена осенью 2021 года.

Новые возможности

Обновленные уведомления

Инструменты для концентрации внимания и уменьшения отвлекающих факторов

Пространственное аудио и SharePlay в вызовах FaceTime

и SharePlay в вызовах FaceTime Распознавание текста в фотографиях

Дополнительные ключи в приложении Wallet

Добавлены функции конфиденциальности

Обновления приложений Safari, Maps, Weather и Notes

Обзор iOS 15

В июне 2021 года Apple представила последнюю версию своей операционной системы iOS, iOS 15, выпуск которой запланирован на осень. В iOS 15 представлены новые функции для вызовов FaceTime, инструменты для уменьшения отвлекающих факторов, новый интерфейс уведомлений, добавленные функции конфиденциальности, полный редизайн Safari, Weather и Maps и многое другое.

В iOS 15 был переработан дизайн уведомлений: добавлены фотографии контактов для людей и более крупные значки для приложений. Чтобы не отвлекаться, сводка уведомлений собирает уведомления для доставки в нужное время и упорядочивает уведомления по приоритету.

Focus – это новая функция, которая может фильтровать уведомления и приложения в зависимости от того, на чем пользователь хочет сосредоточиться в определенное время. Когда Focus пользователя блокирует входящие уведомления, их статус будет отображаться для других в Сообщениях. iOS предложит Focus для разных случаев, таких как рабочее время или отход ко сну, используя интеллектуальные функции устройства, но пользователи также могут создать собственный Focus. Когда фокус установлен на одном устройстве Apple, он автоматически применяется к другим устройствам Apple.

Safari имеет совершенно новый дизайн. Элементы управления теперь легче доступны одной рукой, и они позволяют сосредоточиться на содержании веб-страницы. Внизу экрана появилась новая компактная панель вкладок, поэтому пользователи могут легко перемещаться между вкладками. Группы вкладок позволяют пользователям сохранять вкладки и легко получать к ним доступ в любое время на разных устройствах. Также впервые появилась настраиваемая стартовая страница и веб-расширения.

Приложение Карты теперь предлагает новый 3D-вид городов со значительно улучшенной детализацией, показывая здания, пешеходные переходы, велосипедные дорожки и многое другое.

iOS 15 обеспечивает голосовую изоляцию и пространственное аудио для вызовов FaceTime, поэтому голоса кажутся такими, как будто они исходят от того места, где находится человек на экране. FaceTime также поддерживает портретный режим и предлагает новый вид сетки, чтобы одновременно видеть больше лиц. SharePlay – это новая функция, которая позволяет пользователям синхронно обмениваться медиафайлами во время вызова FaceTime. Пользователи также могут создавать общие ссылки на запланированный вызов FaceTime, который также можно открыть на устройствах Android и Windows.

Приложение «Погода» было переработано в iOS 15 и теперь отображает больше графических данных о погоде, полноэкранные карты и динамические макеты, которые меняются в зависимости от погодных условий. Совершенно новые анимированные фоны теперь могут более точно отражать положение солнца и текущие осадки, а также есть уведомления, которые можно выделить, когда начинается и прекращается дождь или снег.

Приложение Wallet добавляет поддержку новых типов ключей в iOS 15, таких, как дома, офисы или гостиничные номера. Позже в этом году клиенты в участвующих штатах США смогут добавить водительские права или идентификатор штата в приложение Wallet.

Приложение «Фотографии» представляет собой крупное обновление «Воспоминаний» с новым дизайном и интерактивным интерфейсом. Воспоминания теперь поддерживают интеграцию с Apple Music, используя интеллект устройства, чтобы предлагать варианты песен для персонализированных Воспоминаний.

Live Text — это новая функция, которая использует интеллект устройства для распознавания текста на фотографии, который пользователи могут искать, выделять и копировать. Spotlight теперь может искать фотографии по местоположению, людям, сценам, объектам и тексту. Spotlight теперь предлагает поиск изображений в Интернете и более подробные результаты для актеров, музыкантов, телешоу и фильмов. Улучшенные результаты для контактов показывают недавние разговоры, общие фотографии и местоположение, если они были опубликованы через Find My.

iOS 15 также вводит новые меры конфиденциальности, такие как обработка запросов Siri непосредственно на iPhone, что дает дополнительное преимущество в виде лучшей скорости отклика, защиты конфиденциальности почты, чтобы отправители не знали, было ли открыто электронное письмо, и определяли IP-адрес получателя, а также приложение Представление отчета о конфиденциальности, чтобы показать, как часто приложения используют предоставленные им разрешения.

Есть десятки настроек и изменений для других приложений, таких как пользовательские теги, упоминания и представление действий в приложении Notes, Trends, Walking Steadiness, а также новая вкладка общего доступа в приложении Health, общесистемная функция Shared with You. для выделения контента, которым поделились в беседах в Сообщениях, а также в новой строке для всех вас в приложении для ТВ, чтобы предлагать развлечения для всей семьи.

iOS 15 совместима с iPhone 6s и новее, что означает, что она работает на всех устройствах, поддерживающих iOS 14, и будет выпущена этой осенью.

Как скачать и установить iOS 15

iOS 15 в настоящее время доступна только в виде предварительной бета-версии для разработчиков. Зарегистрированные разработчики могут загрузить профиль для бета-версии iOS 15 из Центра разработчиков Apple, и после установки профиля бета-обновления будут доступны по беспроводной сети. Предпочтительно устанавливать iOS 15 на дополнительное устройство, потому что это программное обеспечение раннего выпуска, в котором могут быть ошибки или проблемы.

В течение периода тестирования iOS 15, который продлится несколько месяцев, Apple будет дорабатывать новые функции операционной системы и исправлять ошибки перед выпуском программного обеспечения. Разработчики также смогут использовать этот период бета-тестирования для поддержки новой операционной системы и встроить новые функции iOS 15 в свои приложения.

Публичная бета-версия будет доступна пользователям iOS для тестирования в июле на сайте beta.apple.com.

iOS 15 будет выпущена для всех пользователей с совместимыми устройствами, начиная с осени, где пользователи смогут увидеть ее в разделе «Обновление программного обеспечения» приложения «Настройки» на своем устройстве.

Apple разослала разработчикам одну бета-версию iOS 15. Версия для публичных бета-тестеров станет доступна в июле.

Редизайн уведомлений

В iOS 15 представлены полностью переработанные уведомления. В уведомлениях теперь отображаются фотографии контактов для людей и более крупные значки для приложений, чтобы их было легче идентифицировать.

Существует полностью новая персонализированная сводка уведомлений, которая собирает несрочные уведомления вместе, чтобы доставить их в более подходящее время, например утром или вечером. Уведомления в сводке упорядочены по приоритету с использованием интеллекта на устройстве, который анализирует взаимодействие пользователя с приложениями, при этом наиболее важные и актуальные уведомления поднимаются наверх. Срочные сообщения и своевременные уведомления будут доставлены немедленно.