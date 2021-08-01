В iOS 15 собственное приложение «Фотографии» от Apple содержит значительное обновление Memories, включая новый дизайн, более интерактивный интерфейс, новые визуальные эффекты и более широкую интеграцию с Apple Music.

При создании и просмотре воспоминаний приложение «Фотографии» всегда поддерживало базовую интеграцию музыки, но теперь подписчики «Apple Music» могут добавить в память любую песню «Apple Music».

Когда в «Фото» выбрано воспоминание, новые «Миксы для воспоминаний» могут предлагать песни на основе вашей истории прослушивания «Apple Music», которые могут идти вместе с фотографиями и видео, или вы можете выбрать песню самостоятельно для более персонализированного опыта.

В дополнение к прослушиванию песен, миксы памяти также могут предлагать образы памяти — по сути, цветовые фильтры — которые могут сочетаться с выбранным вами воспоминанием и сопровождающей музыкой, чтобы вызвать определенную атмосферу.

Вот как вы можете выбрать песни из «Apple Music», чтобы добавить их в свои воспоминания в iOS 15 (публичная бета-версия выйдет в июле, а официальный выпуск — осенью).

Запустите приложение «Фото» на своем iPhone или iPad, затем выберите вкладку «Для вас». В разделе «Воспоминания» выберите воспоминание, которое хотите отредактировать. Коснитесь воспроизводящейся памяти, чтобы отобразить наложение элементов управления, затем коснитесь значка «Миксы памяти» в нижнем левом углу (он выглядит как музыкальная нота со звездами). Проведите пальцем влево или вправо, и приложение «Фотографии» будет использовать машинное обучение, чтобы сочетать предложенные музыкальные треки из «Apple Music» с разными образами памяти, которые могут сочетаться друг с другом. (Используйте значок перезагрузки в верхнем левом углу, чтобы перемотать память.) Если вы встретите понравившуюся песню, просто коснитесь экрана, и музыка и стиль будут применены к вашей памяти. Либо нажмите значок «Музыка» (музыкальная нота со знаком +), чтобы выбрать другую дорожку. Вы можете просмотреть «Лучшие рекомендуемые песни Apple Music» и другие категории или нажать значок «Поиск» вверху, чтобы найти конкретную песню в своей музыкальной библиотеке. Нажмите «Готово», когда вы выбрали песню для предварительного просмотра в своей памяти, затем коснитесь экрана, и музыка будет сохранена в вашей памяти.

В дополнение к интеграции «Apple Music», «Фотографии» также имеют новые типы памяти, включая новые международные праздники, воспоминания о детях, тенденции с течением времени и улучшенные воспоминания о домашних животных, включая способность распознавать отдельных собак и кошек.