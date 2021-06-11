Напоминания в iOS 15 получили новую функцию «Умный список»

В iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey Apple расширяет функции, встроенные в стандартное приложение Reminders, которое было капитально переработано в 2019 году.

Благодаря новым обновлениям, выпущенным этой осенью, пользователи смогут создавать «умные списки», c напоминаниями на основе различных фильтров, таких как их местоположение, срок, флаг, приоритет и многое другое.

Благодаря новой функциональности пользователи могут создавать мощные списки, отображающие напоминания только на основе нескольких фильтров. Например, пользователи могут создать смарт-список с фильтром для отображения напоминаний, которые должны быть выполнены на выходных, с их местоположением дома. Apple предлагает пять фильтров в текущих бета-версиях программного обеспечения, включая дату, время, местоположение, флаг и приоритет.

Что касается даты, пользователи могут выбрать отображение напоминаний только к определенной дате, относительному диапазону, указанному диапазону, например, в выходные или дольше, а также напоминания, которые должны быть выполнены в любой день. Пользователи могут выбрать фильтр для любого времени дня или более детальные параметры для утра, дня, вечера и ночи. Фильтр местоположения позволяет пользователям видеть только напоминания, которые должны быть отправлены в определенном месте. Пользователи также могут выбрать фильтр флагов, чтобы отображать только помеченные напоминания и фильтр приоритета.

«IOS 15», «iPadOS 15» и «macOS Monterey» в настоящее время проходят бета-тестирование для участников программы Apple Developer Program, и скоро будут выпущены общедоступные бета-версии.