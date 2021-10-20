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iOS 15: как включить режим изоляции голоса в FaceTime

iOS 15: как заблокировать фоновый шум в FaceTime с изоляцией голоса
На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В iOS 15 Apple внесла несколько улучшений в платформу видеозвонков FaceTime , включая новые визуальные и звуковые эффекты для улучшения качества звонков.

Одной из новых звуковых функций является режим изоляции голоса для вашего микрофона, который отделяет ваш голос от любого отвлекающего фонового шума, который может быть во время вызова. Эта функция использует машинное обучение, чтобы блокировать окружающий шум и расставлять приоритеты для вашего голоса, чтобы он был кристально чистым.

Вот как включить его на iPhone и iPad под управлением iOS 15‌.

  1. Запустите приложение FaceTime и начните видеозвонок.
  2. Откройте Центр управления, проведя по диагонали вниз от правого верхнего угла экрана.
  3. Нажмите кнопку режима микрофона в правом верхнем углу.
  4. Нажмите « Изоляция голоса», чтобы включить ее.
  5. Проведите пальцем вверх от нижней части экрана, чтобы закрыть Центр управления и вернуться к вызову.

FaceTime
Чтобы отключить изоляцию голоса и использовать режим Standard или Wide Spectrum , просто повторите вышеуказанные шаги и выберите один из различных вариантов в последнем меню.

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