iOS 15: что нового в уведомлениях

Apple в iOS 15 внесла некоторые обновления в уведомления, улучшив их внешний вид, способ доставки и контроль над ними.

В этом руководстве описаны все изменения, которые Apple внесла в уведомления в обновлениях iOS и iPadOS 15.

Новые уведомления

В уведомлениях от приложений теперь отображаются более крупные значки приложений, поэтому легче сразу увидеть, что к чему. Когда вы получаете текст от кого-то из такого приложения, как «Сообщения», оно будет включать его фотографию контакта. Это сделано, чтобы было легче определить, кто вам отправляет сообщения.

Эта функция работает со встроенными приложениями Apple и сторонними приложениями благодаря API уведомлений, поэтому сторонние приложения, такие как WhatsApp, Messenger, WeChat и другие, также смогут отображать фотографии контактов в уведомлениях.

Сводка уведомлений

Сводка уведомлений — это дополнительная функция, которая позволяет вам контролировать доставку уведомлений от неважных приложений. В разделе «Уведомления» приложения «Настройки» нажатие на «Сводка уведомлений» проведет вас через процесс начальной настройки.

Для сводки уведомлений вы можете выбрать определенное время для доставки уведомлений и решить, какие уведомления приложений будут отнесены к сводке уведомлений. Вы можете выбрать только несколько приложений или все свои приложения.

Приложения нужно выбирать одно за другим, но iPhone предложит приложения, которые отправляют больше всего уведомлений. Вы можете настроить отображение сводки уведомлений несколько раз в день.

По умолчанию сводки устанавливаются в 8:00 и 18:00, но время может быть изменено, и могут быть добавлены дополнительные сроки доставки. Сводка уведомлений также появляется на «iPhone» в специальном разделе раньше, чем раньше, так что вы никогда не пропустите ни одного.

Отключение уведомлений

Приложения, отправляющие уведомления или цепочки сообщений, можно временно отключить на следующий час или на весь день.

Если вы участвуете в особенно активном потоке сообщений, но не участвуете в нем, ваш «iPhone» отправит вам уведомление с предложением отключить его, чтобы вас не беспокоили.

Уведомления с учетом времени

С помощью сводки уведомлений уведомления, которые зависят от времени, по-прежнему доставляются сразу. Поэтому, если вы ждете доставки еды, поездки или получите уведомление о мошенничестве от своего банка, вы сразу узнаете об этом и не пропустите его в сводке уведомлений.

Apple разработала API уведомлений с учетом времени для разработчиков приложений, которым необходимо доставлять уведомления как можно скорее, поэтому с этой осени приложения смогут использовать функцию уведомлений с учетом времени.