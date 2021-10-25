iOS 15: как скрыть значки уведомлений приложений на главном экране

В iOS 15 Apple включает новую функцию под названием Focus, которая призвана помочь вам уменьшить отвлекающие факторы на определенное время. Это полезный инструмент, который всегда под рукой, когда вы хотите, чтобы вас оставили в покое, чтобы сосредоточиться на чем-то или просто отдохнуть.



Включив предварительно настроенный режим фокусировки, вы можете фильтровать или скрывать входящие уведомления, включая значки уведомлений для всех приложений на главном экране вашего устройства. Следующие шаги показывают, как скрыть значки уведомлений на вашем iPhone и iPad .

Откройте Центр управления, проведя по диагонали от правого верхнего угла экрана. Нажмите кнопку « Фокус» . Нажмите кнопку с многоточием (три точки) рядом с режимом фокусировки, затем выберите « Настройки» в раскрывающемся списке.



В разделе «Настройка» нажмите « Параметры» . Коснитесь переключателя рядом с « Скрыть значки уведомлений», чтобы включить эту опцию.



Теперь снова откройте Центр управления , нажмите « Фокус» , затем включите режим «Фокус», для которого вы только что решили скрыть значки уведомлений.

Обратите внимание, что когда у вас включен режим фокусировки, он синхронизируется между устройствами Apple, поэтому одни и те же настройки будут применяться, например, к вашему Mac, а также к вашему «iPhone» или «iPad».